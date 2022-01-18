Разработчик мобильных игр из Турции Dream Games привлёк $255 млн — его оценка выросла до $2,75 млрд Статьи редакции
В июне 2021 года оценка стартапа составляла $1 млрд.
- Деньги вложила BlackRock и действующие инвесторы Index Ventures, Makers Fund, IVP, Kora и Balderton Capital, сообщает CNBC со ссылкой на заявление Dream Games.
- Компания планирует потратить привлечённые деньги на поддержку мобильной игры Royal Match и разработку новой игры в конце 2022 года.
- Dream Games в 2019 году основали бывшие руководители другой игровой студии Peak Games, которую в июне 2020 года купила Zynga за $1,8 млрд. Компания разрабатывает мобильные игры. Первый проект — головоломка Royal Match. Сейчас каждый месяц в неё играет 13 млн человек, а ежемесячный доход от приложения составляет около $31 млн, пишет издание.
- По данным Crunchbase, в ноябре 2019 года Dream Games привлекла $7,5 млн от Makers Fund и Balderton Capital, в феврале 2021 года — $50 млн от тех же инвесторов и Index Ventures. В июне в стартап вложили $155 млн те же компании, Kora и Institutional Venture Partners — тогда его оценка составляла $1 млрд.
- В январе 2022 года издатель GTA и BioShock объявил о покупке разработчика мобильных игр Zynga за $12,7 млрд.
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