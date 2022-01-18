Недвижимость для зумеров: как застройщики будут подстраиваться под следующее поколение

Через 10-20 лет активными потребителями и основной рабочей силой станет поколение Z — люди, рожденные с 1997 по 2002 год. Среди покупателей жилья доля людей до 25 лет уже выросла до 10%, что в 10 раз больше, чем 5 лет назад.