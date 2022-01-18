Финансы
Богдан Музыченко

Американский стартап Faeth Therapeutics привлёк $20 млн на разработку диет, останавливающих развитие рака Статьи редакции

Сейчас компания проводит клинические испытания.

  • Деньги вложили Khosla Ventures, Future Ventures, S2G Ventures, Digitalis и другие, рассказала компания изданию Techcruch. Оценку она не раскрывает.
  • Faeth Therapeutics потратит привлечённые деньги на исследования диет, необходимых онкобольным.
  • Компанию в 2019 году основали лауреат Пулитцеровской премии 2011 за документальную литературу и автор книги «Император всех болезней» Сиддхартха Мукхержи и команда учёных-онкологов из США и Великобритании.
  • Они разрабатывают и продают индивидуальные программы питания для онкобольных, которые тормозят рост злокачественных опухолей. Программа состоит из плана питания, терапии и поддержки диетологов по требованию клиента. Для каждого типа рака — отдельная программа. Её стоимость рассчитывается после заявки.
  • Сейчас компания проводит клинические испытания. Участвовать могут онкобольные, у которых колоректальный рак, рак яичников, эндометрия или поджелудочной железы. Чтобы к ним присоединиться, нужно заполнить форму на сайте.

#новость #рак #инвестиции

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Петр Иванов

Никакая еда не вызывает рак, это чушь и мракобесие. Профицит калорий в ежедневном рационе, может привести к избытку жировой массы, а от нее уже все дальнейшие эндокринологические последствия. Рак это процесс поломки в процессе воспроизводства клетки, и может появиться у абсолютно здорового человека. Да, конечно неблагоприятная окружающая среда и вредные привычки могут увеличить шансы появление злокачественных опухолей. Дорогие читатели у меня у самого были проблемы с расстройством пищевого поведения и избытком жировой массы, и заработан сахарный диабет 2 типа, но все проблемы были от образа жизни и количества еды, которое я ел. Еда не яд и не лекарство, это энергия для вашего организма и строительный материал и только. Не дайте себя одурачить всякими диетами, продуктами и приложениями, которые дадут вам некую правду. ЗАПОМНИТЕ и это ВАЖНО, что не еда, а её количество и образ жизни влияет на наше здоровье. Не существует никаких предрасположенностей к полноте, гормональных сбоев и тольстых костей. Рак не от еды!

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Αлексей Μихеев

Вы какой-то степерью в области науки и медицины обладаете?

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Петр Иванов

У меня нет медицинского образования, но из-за болезни пришлось немного углубиться, чтобы понять как появилось мое заболевание. Опять же все что я написал, взято из научных статей и журналов, а также посещения конференций по эндокринологии.

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Αлексей Μихеев

немного углубился
 или
лауреат Пулитцеровской премии 2011 за документальную литературу и автор книги «Император всех болезней» Сиддхартха Мукхержи и команда учёных-онкологов из США и Великобритании
 Чуть глубже углубились.

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Петр Иванов

Я не совсем понимаю к чему такой высокомерный пример, в книге написано что все болезни рака от еды?

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Isuzu Dzanarnoghno

Я так понял, что речь идет не о профилактике, а о торможении имеющегося заболевания.

Ну хрен знает. Сомнительно. Если бы так просто было (учитывая значимость вопроса) уже были бы серьезные наработки.

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Gleb Tyutikov

Как-то не внушает уверенности с учётом всех этих исследований о предрасположенности и наслкдственности, но есть шанс в США с их любовью к обработанной пищи, что будет иметь успех.

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Ware Wow

Наследственных видов на самом деле очень мало.
Ближе к 90% случайные мутации.

А вообще звучит конечно как лохотрон.
С другой стороны это как geekbrains/skillbox и их собратья, они продают так дорого, потому что по их гипотезе люди хотят покупать дорого, то есть им продают веру.

Так может и тут, все знают эту диету (сахар и его производные, жареное, рафинированное, высокий ги, кпг, ну и еще мелочи), но вероятно пока не отвалил $10k, нет мотивации.

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Ivan Sergeev

Продавцы воздуха.

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Wowtomochka

Новости. Инвестиции. Рак

так и запишем

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Αлексей Μихеев

Меня радуют подобные инвестиции в отличии от кучи псевдонужных сервисов с миллионами и миллиардами инвестиций.

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Петр Иванов

,

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