Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд Статьи редакции
Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.
Microsoft подтвердила покупку Activision Blizzard, которая выпускает Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch и другие проекты.
Компания договорилась о покупке акций Activision Blizzard за $95 за штуку, общая сумма сделки составит $68,7 млрд. Сделку планируют закрыть после 1 июля 2022 года.
Вместе с игровыми франшизами Microsoft получит киберспортивную лигу Major League Gaming. У Activision Blizzard есть студии по всему миру, в которых работает около 10 тысяч человек.
Если сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony, по собственным данным.
Бобби Котик останется на посту гендиректора Activision Blizzard. После закрытия сделки он будет подчиняться гендиректору Microsoft Gaming Филу Спенсеру.
На премаркете акции Activision Blizzard выросли на 38%, до $90 за штуку.
- В июле 2021 года департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на Activision Blizzard после двухлетнего расследования из-за дискриминации работников.
- В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также начала расследование простив Activision Blizzard, а компания заявила, что выплатит пострадавшим сотрудникам $18 млн.
- В ноябре 2021 года WSJ рассказал, что Бобби Котик несколько лет знал о жалобах на сексуальные домогательства в компании и сам обвинялся в жестоком обращении с сотрудницами.
Где-то в Activision Blizzard:
Жил был мальчик Бобби....
Можно сказать, что из-за скандалов MS купила компанию с приличной скидкой.
Будет прикольно, если они эти скандалы спланировали заранее
Переплатили 20 лярдов по сравнению с рыночной стоимостью.
Интерфейс WOW будет принудительно встроен в панель WINDOWS 13.
Доступ к офису будет возможен через выполнение ежедневных заданий.
Ахахах, а я успел, Маша!
вот ещё классный коммент к новости из DTF
Опа, битва редакторов
Ещё не поздно. Если дашь 85 всё может поменяться в одно мгновение
Cачала подумал, блин не успел купить, потом глянул ради интереса стоимость Blizzard год назад...
ну так все последние игры провал, постоянные скандалы, плохой имидж. Можно брать, пока не взял кто-то ещё. Возможно компанию к этому и готовили подогревая нужных людей)
Почти угадал задним числом во сколько MS оценит atvi... вышел в конце марта по 92 с копейками
Ну так не успел. Покупать на лоях надо
В Нокии так же думали)))
Там не было Фила Спенсера
тогда Майки были в роли догоняющего на рынке мобилок и не догнали) а сейчас они в лидерах.. хотя как в лидерах, у них конкурентов нет, вон даже Sony сливает свои экзы на пкарню
70.
МИЛЛИАРДОВ.
ДОЛЛАРОВ.
Тут на днях T2 купили Zynga за $12,7 млрд
А у активижн кроме "больших игр" тоже есть мобилки студии king.
69
В последнее время Microsoft в игровой индустрии создаёт историю (спасибо Фил). Это не субъективное мнение, так считает все игровое сообщество, кроме сониебов.
Учитывая то, во что превращался близард, это было отличное решение. Возможно в дальнейшем нас ожидает возрождение легендарной студии.
Вот только пользователи VC, сидя на своих проперженых креслах, оставляют ехидные комментарии, подозреваю большая часть из них либо сониебы, либо вообще не являются частью игрового сообщества.
Пока они только скупают все студии. Игры, игры то где? )
Halo?
и побежали титры
Forza Horizon
Форза да, но это почти единственная игра. У Майкрософт нет игр на "витрину".
Скоро начнут выпускать. К 2023 точно
Сталкер в 2023 выйдет)
Уверен?) хотелось бы верить, но все мы помним как выходил первый.
Не такие они уж и пропуканные,за желудком следить просто кое кому нужно)
Вот как майрософт собралась делать игры для своей приставки)
Они остановили производство старых Xbox One. А сейчас Xbox S одна из самых продаваемых приставок
Шах и Мат Sony
Ждем Overwatch2/Wow/Diablo4 в gamepass
Куда смотрит антимонопольная служба?
Учитывая что нормальных игр они не делают в последнее время, то вполне ожидаема участь скайпа. Тоже купили их за огромные деньги, так ничего не получилось поднять и теперь скайп это уже прошлое...
Интересно было, спецом как будто сделали ошибку, потому что всем чхать на Microsoft
А в чем ошибка?
В заголовке "о планах купить", а в тексте "Microsoft подтвердила покупку".
Чему верить-то?
Доигрались близзард в половое равенство. Щас индусы их купят, и все, рип.
Что это значит колда будет в гейм пасес?
В гей пассе будет. По эксклюзивной подписке
О найс
Фил Спенсер просто обязать выгнать на мороз Боби Котика и друзей, которые сидят в совете директоров.
Чому? Кто, если не он?
СПб Биржа не дает зафиксировать прибыль, как обычно))
Вот это у вас сила веры, конечно.
Ещё бы Xbox можно было бы купить, ваще красота была бы.
Series S доступен, правда 1080 всего
Series X хочу
Тогда к перекупам . 70к на авито.
Microsoft*
Зато теперь на облака не надо будет деньги тратить😂
AB сам всех скупал последние лет 10-15
На 33% улетели и торги остановили.
Чтоооооо
Ждем Warcraft 4.
Так вот к чему всё было, цену сбивали.
Это легендарно. Игровую индустрию ждут большие изменения.
Я думал, что это 2 разные компании
Пздц)
Хорошо хоть не EA games)
Надеюсь они это всё сокровище затащат в VR
1. minecraft в battle.net
2. WoW в gamepass
Уточняю, wow без мультиплеера
Не верю!
Ф дисятке
70 лярдов как-то дороговато
Теперь понятно зачем нужны были все эти скандалы
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Всем привет) С Новым Годом и Рождеством, с Новым Счастьем, с Крещением)
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