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Финансы
Маша Цепелева

Microsoft объявила о планах купить разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд Статьи редакции

Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.

73
9312 просмотров

Microsoft подтвердила покупку Activision Blizzard, которая выпускает Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch и другие проекты.

Компания договорилась о покупке акций Activision Blizzard за $95 за штуку, общая сумма сделки составит $68,7 млрд. Сделку планируют закрыть после 1 июля 2022 года.

Вместе с игровыми франшизами Microsoft получит киберспортивную лигу Major League Gaming. У Activision Blizzard есть студии по всему миру, в которых работает около 10 тысяч человек.

Если сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony, по собственным данным.

Бобби Котик останется на посту гендиректора Activision Blizzard. После закрытия сделки он будет подчиняться гендиректору Microsoft Gaming Филу Спенсеру.

На премаркете акции Activision Blizzard выросли на 38%, до $90 за штуку.

  • В июле 2021 года департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на Activision Blizzard после двухлетнего расследования из-за дискриминации работников.
  • В сентябре 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США также начала расследование простив Activision Blizzard, а компания заявила, что выплатит пострадавшим сотрудникам $18 млн.
  • В ноябре 2021 года WSJ рассказал, что Бобби Котик несколько лет знал о жалобах на сексуальные домогательства в компании и сам обвинялся в жестоком обращении с сотрудницами.

#новость #microsoft #activision

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73 комментария
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Raimond Vladimirov

Где-то в Activision Blizzard:

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40
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Виктор Пугай

Жил был мальчик Бобби....

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4
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ИгорьOK
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1
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evilnw

Можно сказать, что из-за скандалов MS купила компанию с приличной скидкой.

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3
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Ник Мачетин

Будет прикольно, если они эти скандалы спланировали заранее

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4
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Павел Лапшин

Переплатили 20 лярдов по сравнению с рыночной стоимостью.

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4
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Государственный инструмент

У нее маркет кап был 50ккк вчера, с какой именно скидкой он ее купил?

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0
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Old Nick

Интерфейс WOW будет принудительно встроен в панель WINDOWS 13.
Доступ к офису будет возможен через выполнение ежедневных заданий.

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33
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Андрей Иванов

Ахахах, а я успел, Маша!

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16
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Андрей Иванов

вот ещё классный коммент к новости из DTF

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5
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Aziz Aibekuulu

Опа, битва редакторов

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4
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Вячеслав Юрьевич

Ещё не поздно. Если дашь 85 всё может поменяться в одно мгновение

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0
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Ilya Z

Cачала подумал, блин не успел купить, потом глянул ради интереса стоимость Blizzard год назад...

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3
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lakoros

ну так все последние игры провал, постоянные скандалы, плохой имидж. Можно брать, пока не взял кто-то ещё. Возможно компанию к этому и готовили подогревая нужных людей)

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3
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Виктор Пугай

Почти угадал задним числом во сколько MS оценит atvi... вышел в конце марта по 92 с копейками

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1
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Damir Shakirov

Ну так не успел. Покупать на лоях надо

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0
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Государственный инструмент

Может быть это к лучшему

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2
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Руслан Абушаев

В Нокии так же думали)))

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1
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Влад

Там не было Фила Спенсера

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7
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Адик Романов

тогда Майки были в роли догоняющего на рынке мобилок и не догнали) а сейчас они в лидерах.. хотя как в лидерах, у них конкурентов нет, вон даже Sony сливает свои экзы на пкарню

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0
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Кирилл Баскус

70.
МИЛЛИАРДОВ.
ДОЛЛАРОВ.

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3
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lakoros

Тут на днях T2 купили Zynga за $12,7 млрд
А у активижн кроме "больших игр" тоже есть мобилки студии king.

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0
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ur spam

69

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0
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ТЕКСТУРА

В последнее время Microsoft в игровой индустрии создаёт историю (спасибо Фил). Это не субъективное мнение, так считает все игровое сообщество, кроме сониебов.
Учитывая то, во что превращался близард, это было отличное решение. Возможно в дальнейшем нас ожидает возрождение легендарной студии.
Вот только пользователи VC, сидя на своих проперженых креслах, оставляют ехидные комментарии, подозреваю большая часть из них либо сониебы, либо вообще не являются частью игрового сообщества.

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2
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lakoros

Пока они только скупают все студии. Игры, игры то где? )

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3
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Иван Шеметов

Halo?

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1
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Todd

и побежали титры

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2
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Павел Морозов

Forza Horizon

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0
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lakoros

Форза да, но это почти единственная игра. У Майкрософт нет игр на "витрину".

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1
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Павел Морозов

Скоро начнут выпускать. К 2023 точно

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0
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Павел Морозов

Сталкер в 2023 выйдет)

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0
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Сергей Леонов

Уверен?) хотелось бы верить, но все мы помним как выходил первый.

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0
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Mr Black

Не такие они уж и пропуканные,за желудком следить просто кое кому нужно)

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1
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lakoros

Вот как майрософт собралась делать игры для своей приставки)

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2
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Государственный инструмент

Так вроде производство приставок остановили. Снято с конвеера все семейство Xbox?

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1
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lakoros

Они остановили производство старых Xbox One. А сейчас Xbox S одна из самых продаваемых приставок

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7
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Адик Романов

Шах и Мат Sony

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2
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Влад

Ждем Overwatch2/Wow/Diablo4 в gamepass

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2
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Александр Саввин

Куда смотрит антимонопольная служба?

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2
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Ilya Konovalov

Учитывая что нормальных игр они не делают в последнее время, то вполне ожидаема участь скайпа. Тоже купили их за огромные деньги, так ничего не получилось поднять и теперь скайп это уже прошлое...

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2
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Станислав Севостьянов

Интересно было, спецом как будто сделали ошибку, потому что всем чхать на Microsoft

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0
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Михаил Бердинский

А в чем ошибка?

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1
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true iBegginer

В заголовке "о планах купить", а в тексте "Microsoft подтвердила покупку".
Чему верить-то?

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1
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Andrey Vasilev

https://news.xbox.com/en-us/2022/01/18/welcoming-activision-blizzard-to-microsoft-gaming/

Welcoming the Incredible Teams and Legendary…
Creators of Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone…
news.xbox.com
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2
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Serj Koss

Доигрались близзард в половое равенство. Щас индусы их купят, и все, рип.

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–3
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Руся Мотрусь

Что это значит колда будет в гейм пасес?

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1
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Павел Морозов

В гей пассе будет. По эксклюзивной подписке

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0
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Руся Мотрусь

О найс

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1
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evilnw

Фил Спенсер просто обязать выгнать на мороз Боби Котика и друзей, которые сидят в совете директоров.

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1
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No Name

Чому? Кто, если не он?

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1
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Борис Вишневский

СПб Биржа не дает зафиксировать прибыль, как обычно))

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1
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Андрей Верижников

Вот это у вас сила веры, конечно.

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1
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Strawberry Domestos

Ещё бы Xbox можно было бы купить, ваще красота была бы.

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1
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Павел Морозов

Series S доступен, правда 1080 всего

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Strawberry Domestos

Series X хочу

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Павел Морозов

Тогда к перекупам . 70к на авито.

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Александр Глушков

Microsoft*

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Антон Штадлер

Зато теперь на облака не надо будет деньги тратить😂
AB сам всех скупал последние лет 10-15

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1
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Roman Krasovskiy

На 33% улетели и торги остановили.

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1
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Влад

Чтоооооо

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1
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Михаил Умяров

Ждем Warcraft 4.

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1
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ЯжПрограммист

Так вот к чему всё было, цену сбивали.

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1
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Скрипач не нужен

Это легендарно. Игровую индустрию ждут большие изменения.

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1
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Станислав Мокеев

Я думал, что это 2 разные компании

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1
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Mr Black

Пздц)
Хорошо хоть не EA games)

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1
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Sergey Simanov

Надеюсь они это всё сокровище затащат в VR

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1
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Anton Z.

1. minecraft в battle.net
2. WoW в gamepass

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1
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Damir Shakirov

Уточняю, wow без мультиплеера

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Валерия Бойко

Не верю!

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1
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Денис Вячеславович

Ф дисятке

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Государственный инструмент

Я вначале подумал, что это шутка, но потом зашёл на трейдингвью и аж челюсть отпала ... Сделка века, теперь то Candy Crush добавят в GamePass :'D

Но это ничто в сравнении со «строй активижн» (второй скрин).

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Павел Морозов

70 лярдов как-то дороговато

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Damir Shakirov

Теперь понятно зачем нужны были все эти скандалы

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