Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.

{"id":349842} 9312 просмотров

Microsoft подтвердила покупку Activision Blizzard, которая выпускает Call of Duty, Diablo, Warcraft, Overwatch и другие проекты.

Компания договорилась о покупке акций Activision Blizzard за $95 за штуку, общая сумма сделки составит $68,7 млрд. Сделку планируют закрыть после 1 июля 2022 года.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Вместе с игровыми франшизами Microsoft получит киберспортивную лигу Major League Gaming. У Activision Blizzard есть студии по всему миру, в которых работает около 10 тысяч человек.

Если сделка будет закрыта, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony, по собственным данным.

Бобби Котик останется на посту гендиректора Activision Blizzard. После закрытия сделки он будет подчиняться гендиректору Microsoft Gaming Филу Спенсеру.

На премаркете акции Activision Blizzard выросли на 38%, до $90 за штуку.