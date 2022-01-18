Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к созданию метавселенной Статьи редакции
Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.
После того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, глава издателя видеоигр Бобби Котик написал письмо сотрудникам.
По словам Котика, Activision Blizzard последние 30 лет постоянно стремилась доставлять игрокам «радость, веселье и острые ощущения». Компания помогла им «найти цели с помощью самой увлекательной формы развлечения – наших игр». Теперь Activision Blizzard хочет создать метавселенную. Глава компании уточнил, что такие же амбиции есть у других компаний.
Котик заявил, что конкуренты Activision Blizzard тоже видят возможности для создания виртуальных миров, наполненных профессионально созданным и пользовательским контентом, а также богатыми социальными связями.
По его мнению, сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной: у компании есть облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.
Котик пообещал изменить рабочую культуру в компании, чтобы после завершения сделки она была «образцовой» для Microsoft. Продажа всё ещё может не состояться, поскольку её пока не проверили и не одобрили регуляторы. Котик рассчитывает, что сделку закроют летом 2023 года. Но компания оставила сноску, что этот прогноз не точен.
Котик подтвердил, что пока остаётся главой компании. Он будет работать «с той же страстью и энтузиазмом», которые были в 1991 году, когда он занял этот пост.
18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд. В библиотеку сервиса Game Pass планируют добавить большую часть игр из каталога издательства. По данным Bloomberg, Microsoft продолжит выпускать некоторые игры Activision Blizzard на консолях PlayStation.
Как можно на серьезных щщах читать
- Котик заявил
- Котик пообещал
- Котик подтвердил
😹
Мур-мур-мур
Читайте по-английски: "коутик"
А, ну всё-равно....
Просто Котик решил выйти к кэш, т.к. на него надвигалась буря дерьма.
шариш. Метавселенная дерьма
Как будто ему достанутся все деньги от продажи, ага.
А вот на росте акций до 40% очевидно он поднял не мало)
Курс акций - это ещё и KPI для CEO, который может триггернуть дополнительные бонусы..
Какой рост? atvi покупают дешевле хая прошлого года.
Какой рост? С 60 до 90 сегодня, грубо говоря.
покупают по 95 за бумагу, год назад ценник был больше 102. Вижу что Бобби поднял -7% за год на стоимости бумаг на данный момент.
Но он поднял их кешем, а не рыночной ценой. Свои акции он по 102 бакса не продал бы никак
Он тарил по 80 перед обвалом, емнип. Не похоже на аферу века
последнее у Бобби действие вроде в 2019ом sell 451 272 x 45,53 USD https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/718877/000170898919-000012/0001708989-19-000012-index.html
Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к моему обогащению
А помните раньше компании добавляли к названию .com или Blockchain?
В этом десятилетии, видимо, компании будут рыночную капитализацию метавселенными разгонять
Крах метавселенных звучит лучше краха доткомов
Не все Котики котики
а те что не котики не котики
вот это поворот!
метавселенная котика
Котики атакуют мет и вселенную!
Ну всё, теперь новый buzzword – «метавселенная». Как же теперь без этого модного словечка :)
Широчайшей души человек.
кто это?
у меня дед создал метавселнную, апдейтит каждый день, много магии, урки (как орки, но злее), главного злодея хуй победишь. учитесь
ехай в Казахстан, там свобода
"Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к созданию мета-вселенной", где все будут поделены на людей, гномов, эльфов, орков, гоблинов... :)
"опять наш гоблин на конференц-колл опаздывает..."
"коллеги, кого-то ещё ждём? да, пару орков из IT департамента..."
"большие сомнения вызывает ROI вашего эльфийского маркетинга..."
Не нравится мне Котик совсем, до такого состояния все проекты довёл, что ужас
Ждёт старкрафт на PS5
сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной
Скоро можно будет купить скин Гулдана и сидеть на планёрке в Microsoft Teams как уважаемый человек, джва года ждал
В любой непонятной ситуации говори что "это шаг к созданию метавселенной"
Может вселенные TES и WOW объединят наконец
Да и всё это появится ещё и на PS5
приставочники достаточно много тратят на сами игры, в чём проблема тогда купить ещё одну приставку, ради эксклюзива
И hdmi перекидывать каждый раз. Нахер кому оно надо если повтыкать можно в мобилку по расписанию после работы? Кто там за последнии 3 года вышел чтоб прям «нифига се»? Вот как с морвиндом, ведьмаком, готикой, сталкером, стронгхолдом, старкрафтом, агонией власти?
Ну, все так и надо «Жизнь за Нер’зула».
Объясните пожта, что такое метавселенная? Че это за кон такой
Я пока знаю, что неудачная вспышка на солнце и вся электроника сгорает на земле
Комментарий удален
сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной
А 68 млрд вообще не при чем 😎
AB - не частная компания, а он - не владелец.
А фамилия у него, что надо!
Что-то мне кажется, что этот котик какой-то неправильный)
А также, поздравляю всех кто закупил акции по низкой цене)
мета-сметанка
Бобби талантливый управленец, вот даже тут смог в уши нассать персоналу, чтобы сгладить ситуацию.
Большой молодец, надеюсь, что его повысят а совет директоров Бокса или хотя бы оставят на текущей позиции
хз, может он ссыкун просто, прячется под мелких и мягких
Интернет-маркетинг помогает не только бизнесу, но и творческим людям. Креативный менеджер музыкального сообщества XIMIЯ Сергей Спиридонов рассказал, как молодой коллектив находит свою аудиторию в интернете с минимальными вложениями на продвижение и как виртуальный помощник Макс помог проекту занять верхние строчки плейлистов на «Яндекс.Музыке».
Компания инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на всех предприятиях, чтобы сократить количество потребляемой энергии.
В США за последние 40 лет потребительская инфляция достигла угрожающих значений
Новогодние праздники — один из самых расточительных периодов года. Аналитики CloudPayments выяснили, какие категории товаров были самыми популярными в онлайне с 31 декабря по 9 января.
Привлеченные средства компания использует для выхода на европейские рынки, запуск внутридневной торговли и дальнейшее развитие API-инфраструктуры.
В РСПП обсудили проект Плана по реализации Концепции развития креативных индустрий, подготовленного Министерством культуры РФ с участием Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.
Кавист — это специалист по вину и другим видам алкоголя, который работает в торговом зале. Он управляет поставками и размещением товара на полках, а еще консультирует покупателей: помогает выбрать лучшее. Мы решили рассказать о том, как устроена профессия и где учатся на кависта. А в конце — парочка полезных советов по выбору вина для всех…
Поделились водители тарифов «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес» из Кирова, Санкт-Петербурга и Москвы.
Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.
Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.