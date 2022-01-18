Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.

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Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик

После того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, глава издателя видеоигр Бобби Котик написал письмо сотрудникам.

По словам Котика, Activision Blizzard последние 30 лет постоянно стремилась доставлять игрокам «радость, веселье и острые ощущения». Компания помогла им «найти цели с помощью самой увлекательной формы развлечения – наших игр». Теперь Activision Blizzard хочет создать метавселенную. Глава компании уточнил, что такие же амбиции есть у других компаний.

Обьединение этих сообществ — следующий шаг. У Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney и других компаний есть амбиции в отношении собственных игровых и метавселенных инициатив. Бобби Котик глава Activision Blizzard

Котик заявил, что конкуренты Activision Blizzard тоже видят возможности для создания виртуальных миров, наполненных профессионально созданным и пользовательским контентом, а также богатыми социальными связями.

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По его мнению, сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной: у компании есть облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.

Котик пообещал изменить рабочую культуру в компании, чтобы после завершения сделки она была «образцовой» для Microsoft. Продажа всё ещё может не состояться, поскольку её пока не проверили и не одобрили регуляторы. Котик рассчитывает, что сделку закроют летом 2023 года. Но компания оставила сноску, что этот прогноз не точен.

Закрытие подобных сделок может занять много времени. Мы продолжим работать полностью автономно, пока компании не получат все нужные разрешения регуляторов и не выполнят другие условия. Мы ожидаем, что это произойдет в 2023-м финансовом году, который заканчивается 30 июня. Бобби Котик глава Activision Blizzard

Котик подтвердил, что пока остаётся главой компании. Он будет работать «с той же страстью и энтузиазмом», которые были в 1991 году, когда он занял этот пост.

Я сильно горжусь нашей компанией, вами [сотрудниками] и той работой, которую мы вместе проделали. Теперь мы переходим к следующему этапу. Эта сделка откроет для нас бесконечные возможности. Бобби Котик глава Activision Blizzard