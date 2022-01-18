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Финансы
TJ

Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к созданию метавселенной Статьи редакции

Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.

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Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик

После того, как Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, глава издателя видеоигр Бобби Котик написал письмо сотрудникам.

По словам Котика, Activision Blizzard последние 30 лет постоянно стремилась доставлять игрокам «радость, веселье и острые ощущения». Компания помогла им «найти цели с помощью самой увлекательной формы развлечения – наших игр». Теперь Activision Blizzard хочет создать метавселенную. Глава компании уточнил, что такие же амбиции есть у других компаний.

Обьединение этих сообществ — следующий шаг. У Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney и других компаний есть амбиции в отношении собственных игровых и метавселенных инициатив.

Бобби Котик
глава Activision Blizzard

Котик заявил, что конкуренты Activision Blizzard тоже видят возможности для создания виртуальных миров, наполненных профессионально созданным и пользовательским контентом, а также богатыми социальными связями.

По его мнению, сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной: у компании есть облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.

Котик пообещал изменить рабочую культуру в компании, чтобы после завершения сделки она была «образцовой» для Microsoft. Продажа всё ещё может не состояться, поскольку её пока не проверили и не одобрили регуляторы. Котик рассчитывает, что сделку закроют летом 2023 года. Но компания оставила сноску, что этот прогноз не точен.

Закрытие подобных сделок может занять много времени. Мы продолжим работать полностью автономно, пока компании не получат все нужные разрешения регуляторов и не выполнят другие условия. Мы ожидаем, что это произойдет в 2023-м финансовом году, который заканчивается 30 июня.

Бобби Котик
глава Activision Blizzard

Котик подтвердил, что пока остаётся главой компании. Он будет работать «с той же страстью и энтузиазмом», которые были в 1991 году, когда он занял этот пост.

Я сильно горжусь нашей компанией, вами [сотрудниками] и той работой, которую мы вместе проделали. Теперь мы переходим к следующему этапу. Эта сделка откроет для нас бесконечные возможности.

Бобби Котик
глава Activision Blizzard

18 января Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд. В библиотеку сервиса Game Pass планируют добавить большую часть игр из каталога издательства. По данным Bloomberg, Microsoft продолжит выпускать некоторые игры Activision Blizzard на консолях PlayStation.

#новость #microsoft #activision

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46 комментариев
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Дрюс Уилис

Как можно на серьезных щщах читать
- Котик заявил
- Котик пообещал
- Котик подтвердил
😹

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35
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Алибек Карашев

Мур-мур-мур

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0
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Сергей Милосердов

Читайте по-английски: "коутик"
А, ну всё-равно....

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0
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evilnw

Просто Котик решил выйти к кэш, т.к. на него надвигалась буря дерьма.

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15
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Бабка в засаде

шариш. Метавселенная дерьма

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12
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Сергей Милосердов

Как будто ему достанутся все деньги от продажи, ага.

А вот на росте акций до 40% очевидно он поднял не мало)

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1
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Denis Zotov

Курс акций - это ещё и KPI для CEO, который может триггернуть дополнительные бонусы..

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1
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Виктор Пугай

Какой рост? atvi покупают дешевле хая прошлого года.

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Сергей Милосердов

Какой рост? С 60 до 90 сегодня, грубо говоря.

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0
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Виктор Пугай

покупают по 95 за бумагу, год назад ценник был больше 102. Вижу что Бобби поднял -7% за год на стоимости бумаг на данный момент.

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1
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Евгений Быков

Но он поднял их кешем, а не рыночной ценой. Свои акции он по 102 бакса не продал бы никак

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0
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Eugene Sanberg

Он тарил по 80 перед обвалом, емнип. Не похоже на аферу века

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Виктор Пугай

последнее у Бобби действие вроде в 2019ом sell 451 272 x 45,53 USD https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/718877/000170898919-000012/0001708989-19-000012-index.html

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0
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Konstantin_Andreevich

Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к моему обогащению

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14
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Andre Macareno

А помните раньше компании добавляли к названию .com или Blockchain?
В этом десятилетии, видимо, компании будут рыночную капитализацию метавселенными разгонять

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3
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юрий с

Крах метавселенных звучит лучше краха доткомов

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4
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Konstantin_Andreevich

Не все Котики котики

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4
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Джон Картошкин

а те что не котики не котики

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0
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Джон Картошкин

вот это поворот!

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0
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Джон Картошкин

метавселенная котика

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12
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Max Taranenko

Котики атакуют мет и вселенную!

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3
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Konstantin Smetankin

Ну всё, теперь новый buzzword – «метавселенная». Как же теперь без этого модного словечка :)

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2
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Alexey Bo

Широчайшей души человек.

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2
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Джон Картошкин

кто это?

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Джон Картошкин

у меня дед создал метавселнную, апдейтит каждый день, много магии, урки (как орки, но злее), главного злодея хуй победишь. учитесь

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1
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Dmitry Pushin

ехай в Казахстан, там свобода

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Alkogol 13

"Гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сотрудникам сделку с Microsoft — это шаг к созданию мета-вселенной", где все будут поделены на людей, гномов, эльфов, орков, гоблинов... :)

"опять наш гоблин на конференц-колл опаздывает..."
"коллеги, кого-то ещё ждём? да, пару орков из IT департамента..."
"большие сомнения вызывает ROI вашего эльфийского маркетинга..."

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1
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Елизавета Дорова

Не нравится мне Котик совсем, до такого состояния все проекты довёл, что ужас

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Владимир Бутов

Ждёт старкрафт на PS5

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SD

сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной
 Скоро можно будет купить скин Гулдана и сидеть на планёрке в Microsoft Teams как уважаемый человек, джва года ждал

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Владимир Толстиков

В любой непонятной ситуации говори что "это шаг к созданию метавселенной"

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1
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Георгий Чесноков

Может вселенные TES и WOW объединят наконец

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–1
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Максим Воронов

Да и всё это появится ещё и на PS5

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Георгий Чесноков

приставочники достаточно много тратят на сами игры, в чём проблема тогда купить ещё одну приставку, ради эксклюзива

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Павел

И hdmi перекидывать каждый раз. Нахер кому оно надо если повтыкать можно в мобилку по расписанию после работы? Кто там за последнии 3 года вышел чтоб прям «нифига се»? Вот как с морвиндом, ведьмаком, готикой, сталкером, стронгхолдом, старкрафтом, агонией власти?

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Государственный инструмент

Куда хдми перекидывать?

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Павел

Ну, все так и надо «Жизнь за Нер’зула».

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Alexander Solokhin

Объясните пожта, что такое метавселенная? Че это за кон такой

Я пока знаю, что неудачная вспышка на солнце и вся электроника сгорает на земле

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Комментарий удален

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Балкон.Ру

сотрудничество с Microsoft позволит лучше реализовать планы по созданию метавселенной
 А 68 млрд вообще не при чем 😎

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Ilya Dorofeev

AB - не частная компания, а он - не владелец.

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Виктор Мартьянов

А фамилия у него, что надо!

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Диана Долаева

Что-то мне кажется, что этот котик какой-то неправильный)

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Диана Долаева

А также, поздравляю всех кто закупил акции по низкой цене)

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Todd

мета-сметанка

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Илья Шишкунов

Бобби талантливый управленец, вот даже тут смог в уши нассать персоналу, чтобы сгладить ситуацию.
Большой молодец, надеюсь, что его повысят а совет директоров Бокса или хотя бы оставят на текущей позиции

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–2
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Джон Картошкин

хз, может он ссыкун просто, прячется под мелких и мягких

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