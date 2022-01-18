Российские акции на Мосбирже упали на 6,5%: такого падения за день не было с начала пандемии, больше всех задело банки Статьи редакции
Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.
18 января к закрытию биржи рублевый индекс Мосбиржи упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС потерял 7,29%, до 1367,45 пункта. Индекс Мосбиржи опустился до уровня февраля 2021 года.
Это случилось на фоне продолжающейся четыре дня «распродажи» на фоне напряжения между Россией и Западом по поводу Украины. Кроме того, это максимальное падение за день с 12 марта 2020 года, когда индексы Мосбиржи и РТС упали на 8,28% и 11,03% из-за обвала мировых рынков и объявления главы ВОЗ о пандемии коронавируса.
Падение превысило 20% с уровня исторических максимумов. Этот рубеж отделяет рынок от перехода в «медвежью» фазу, отмечает «БКС Экспресс».
Причины обвала
Аналитики сходятся в том, что основной причиной обвала стала геополитическая напряженность. В частности:
- Инвесторов беспокоят недавние переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе. Россия говорит, что обеспокоена расширением НАТО, а Запад утверждает, что наращивание российских войск на границе с Украиной может быть подготовкой к вторжению. Россия отрицает, что планирует вторжение.
- С конца 2021 года США обсуждают новый пакет на случай вторжения России на территорию Украины, в крайнем случае отключат от международной платежной системы SWIFT, сообщало CNN со ссылкой на источники. Однако это может дестабилизировать финансовые рынки, а в будущем создать альтернативную платежную структуру, в которой Запад не сможет доминировать, поэтому Европа и США передумали, сообщило Handelsblatt.
- Кроме того, 18 января The New York Times сообщила, что Россия вывозит родственников дипломатов из представительств на Украине. Наблюдатели в США и на Украине не исключают, что это подготовка к конфликту, пропагандистская акция или отвлекающий манёвр, пишет газета. Однако российский МИД уверяет, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.
- Снижению также способствовали новости о совместных российско-белорусских учениях несмотря на то, что они были запланированы давно, считает Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции».
Из-за риска отключения от SWIFT сильнее всего на четырёхдневном падении пострадали российские банки, отмечает «Альфа Капитал». К 21 часам мск 18 января акции «Сбера» подешевели на 9%, достигнув минимума с ноября 2020 года, «Тинькофф» — на 10,55%. Падали акции и других технологических компаний: VK — на 7,57%, HeadHunter — на 13,63%.
«Ходят слухи, что крупный глобальный управляющий активами продавал российские акции в течение недели почти без разбора», — заявил Reuters главный стратег БКС Вячеслав Смольянинов.
Другие возможные причины
Другим негативным фактором служат возможные ограничения из-за резкого роста случаев заболевания коронавирусом в России, отмечает Reuters. А опрошенные РБК эксперты называют и другую причину — рынки падают по всему миру. По их словам, в Европе ведущие индексы теряли до 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно.
Российскому финансовому рынку не помогают даже высокие цены на нефть: 18 января Brent достигла более чем семилетнего максимума в $88,13. Но это позволило российским нефтяным компаниями избежать существенного снижения цен акций.
Что дальше
На российском рынке продолжает развиваться негативный сценарий, целью которого выступает район 3100-3200 пунктов по индексу Мосбиржи, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Аналитик «Финама» Наталия Малых также считает, что индекс Мосбиржи ещё может просесть до 3200 пунктов.
Пока не видно признаков улучшения, говорят аналитики. Во «Фридом Финанс» считают, что дальнейшая динамика российских индексов в большей степени будет зависеть от движений на основных мировых площадках.
«Ситуация остается крайне неопределенной и изменчивой. Однако если геополитические риски ослабнут, ожидайте отскока», — заявили Reuters в BCS Global Markets. Отскок будет бурным, подтвердил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.
«Падение усиливают маржин-колы. Действительно, падение очень стремительное, я полагаю, что минимум, по крайней мере, локальный — близко», — добавил он.
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев считает, что индекс может ещё упасть, но «фундаментально всё отрастёт, и будет сильно выше».
Интересно, а где сейчас все недавние "писатели", кто с пеной у рта мне и вам дорогие читатели доказывали, что нужно покупать российский рынок, что у него апсайд выше американского?
В дурке
не плохо подметил!
Ну мы ж не знаем, как оно будет у нас и в Америке через 20-30 лет
Может, Путин помрет да придет какое-нибудь новое правительство с экономическими реформами, а может, США превратятся в коммунистов и закроют биржу
Почему не знаем, с высокой степенью вероятности, в США будет существенно лучше чем у нас. Нет никаких предпосылок , для того чтобы у нас стало лучше. Более того, даже если и будет через 20 лет у нас вдруг лучше, да небольшая вероятность такая есть, то на мой вью что что перед этим будет хуже чем сейчас, практически 100% и именно по причинам того , что тот про кого вы упомянули, умрет. Причина отсутствия институтов, ситуация даже хуже чем комсе и при царях, в первом случае существовал легитимный коллективный орган в виде Политбюро , во втором институт престолонаследования, а сейчас нет НИЧЕГО. Ан нет, есть авторитетные региональные лидеры и "эффективные" управленцы обладающие своими дружинами.
Китай с Россией сожрут США. В Штатах восстанут бомжи, обитающие в городах и снесут там все. Идеальный расклад, бумеранг который прилетит за убитых мирных жителей в Иране, Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане.
Китай сожрет Россию, а потом будет смотреть на США - так реальней выглядит)
На судьбу Украины есть прогноз?
ну если не будет ядерных "грибов" от деда в бункере и скоро мы снесем Зеленского, то думаю все будет норм
Скорее великий Си добьет Китай, а США ему поможет. Так ещё реалистичней. Особенно на фоне новостей из Китая, о постоянных ограничениях и попытках коммунистической власти жёстко регулировать капиталистические компании.
Опять Вы… Вам же уже сказали залезть обратно в клоаку, из которой Вы вылезли.
«Китай сожрёт США». А оно этому Китаю надо? Вы на данные внешнеторговых балансов давно глядели? Ах да, никогда не глядели — ясно-понятно.
Сарказм надеюсь?
нет, посмотрите ее комментарии, она в это верит)
С уверенностью вам заявляю, что Лукашенко займёт престол России а потом и Китая но за это его США своей спецопераций уберут. Вы в ходе этой операции к сожалению погибнете
А как вы обьясните бурный рост китая, бурный рост ссср отсутствием так называемых институтов? Может быть вы обьясните деглобализацию по всему миру через либеральную призму аксиоматичных институтов и прав человека? Может быть вы обьясните почему в сша несмотря на наличии демократических инстититутов спустя год все забыли о последних выборах в сша?
Никак не буду объяснять, не могу подняться до вашего интеллектуального уровня, чтобы найти даже мало мальский аргумент.
Предлагаю, вам крутить баранку на двадцать минут меньше, вместо этого читать хотя-бы что-то отдалённо напоминающие литературу
Что порекомендуете почитать , может начать с этого?
вот эту можно, но мне кажется вы ее уже читали
Когда кажется, креститься надо.
слушай, ну ты можешь по делу сказать, почему несмотри на отсутствие институтов в ссср был а и в китае сейчас экономический рост? Унизить аппонента противоположной точки зрения это конечно святое дело, но конструктивному диалогу это мешает.
Разве я говорил, что в СССР или в Китае не было никаких институтов власти? Твой вопрос из серии, а какой коньяк вы пьете по утрам?
Ты под институтом власти подразумеваешь правовой институт?
Самая жесть, что это никто не понимает или понимают все, но делают вид, что не понимают
Ну, в качестве ставки на чёрного лебедя небольшой процент на всякую дичь типа индекса Мосбиржи или Китая таки поставить можно, пока молодые…
Лучше сходите в казино, если инвестируете с таким родом планирования.
И да, если в США будет плохо, всем будет плохо — российский же рынок может загибаться сам по себе.
Я так понимаю, тем, кто покупает для страховки деривативы, тоже в казино сходить? :)
Да все там же (я, если что, за рынок сша). Это просто очередное падение. Ну да, на годик откатились, но обычно они вкладываются на десяток лет, там все отрастет, скорее всего.
Картинка которая говорит больше тысячи слов.
Индекс РТС за 14 лет инвестирования не принёс своему инвестору ничего. С января 2006 года по январь нынешнего доходность равна нулю. Американские индексы выросли в 4 раза.
А нет, картинка с прошлой недели устарела. Инвесторы потеряли уже где то 15%
Так, а за 20 получается огромный рост. И за 11-12 лет тоже. В общем не за тот период вы смотрите))
что нужно покупать российский рынок, что у него апсайд выше американского?
Теперь будут писать еще больше, так как апсайд еще увеличился.
Ловят падающий нож, а к нему второе дно в подарок
Ща придут. Тебя минусить.
Я тупость не минусую
За меня уже рынок им минус сделал)))
Сообщение удалено
А американский рынок никогда не падает?
Получили маржин колл и теперь спят на теплотрассе
больше всех задело банки
Больше всех задело инвесторов, поверивших в росрынок )
Заработала только на акциях Тиньков более 400%. Пока такие мамкины инвесторы спорят)
Во влажных снах))
Почему нет? Я покупал акции TCS на уровне 17,37. На пике они были 116,7. Даже сейчас они стоят 61,38. Прибыль можете посчитать самостоятельно.
Вот за год с учётом страшного сегодняшнего падения
Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.
Тогда надо срочно переводить все в доллары
Отличное время, чтобы покупать ценные бумаги с такой скидкой. Чем и займусь сегодня вечером.
Завтра еще сможешь докупить подешевле
Думаешь?
Да, и послезавтра )
Инвестор от Бога, млин.
Сольёте последние 100 рублей?
Спасибо что раскрыли свои планы, поступлю пожалуй как вы. Или нет)
Да хуй с ними, лишь бы войны не было :/
Без войны у вовы падает рейтинг
Мне кажется с войной он ещё ниже упадёт. Молодёжи оно нахуй не надо, люди постарше помнят и чеченские войны и Афган
Людям постарше найдут как подать, но вот молодежь точно в рай за вождём не торопится
А ведь ещё совсем недавно ЦБ вещал о рисках инвестирования в иностранные акции 🤦🏻
А по твоему иностранные акции не падают, да?
Ну посмотри сколько от хаев упал гугл и сколько сбер.
так вот навскидку. это за 12 месяцев, прошлые хаи UAL (половина) или Citi (почти 90%) милосердно опустим. сильно, но не х10, сильнее многих blue chips, но по p/e самая сильная перепроданность
По поводу фразы "Рынок ждет бурный отскок" - российский рынок падает уже три месяца
"Искусная игра великого стратега геополитики по созданию напряжения принесла "неожиданные" результаты.
Американские акции тоже стратег обвалил?
Россия входит в режим берсеркера. Не до бирж. Когда игра завершится, то, либо индексы пойдут наверх, либо все полетят "в рай", как обещано... :)
Это все уже было в 14 году. На новый виток пошли.
На текущем историческом этапе фондовый рынок в России - это не более чем экономическая игрушка, которая стратегически может быть полезна, но, конкретно сейчас, не решает никаких существенных задач развития. Правительство как-то поддерживает его с прицелом на будущее, но, в основном, руководствуется примерно тем, что написано на Вашем плакате. А как еще?
Вот только средняя зарплата в долларовом эквиваленте за все это время так и не вернулась к тому времени, даешь еще на восемь лет отката, мы же все бессмертные, переживем, пусть играются.
А расскажите какие стратегические и самое главное полезные задачи, решила власть России со времен очередного покоренья Крыма?
например безопасность, относительно передовой впк, продовольственная безопастность, инфраструктурныйе проекты, успехи росатома. Да это не очень много но это и не мало.
Не надо путать Россию с одним муд@ком у которого поехала крыша. И который решил утащить за собой в "рай" 140 миллионов россиян. Чтобы самому не скучно там было.
Только если другие полетят в ад, как обещал Великий.
Нет, Вы всё-таки троллите… или нет?
Великий кто?
Это рывок? Или уже отскок?
Тактическое отступление перед рывком на дно.
Ничего нового...это было очень даже ожидаемо
Кто вам сказал что фондовый рынок приносит прибыль, а не убытки?
Будет отрицательный отскок
Кто рушный рынок не торгует, пора уже заходить в богомерзкий сбер и открывать там счет на богомерзкой мосбирже. И это бесплатно, в отличии от трушного тинька! Никакой ежемесячной платы, только комса за торговлю.
«Ходят слухи, что крупный глобальный управляющий активами продавал российские акции в течение недели почти без разбора», — заявил Reuters главный стратег БКС Вячеслав Смольянинов
Интересно посмотреть на расследование ЦБ по этому поводу. Инсайдерская торговля на таком уровне - совсем не ок
Чтобы не продавать российские акции в убыток, не нужно их покупать!
ba tum tss
Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.
Новогодние праздники — один из самых расточительных периодов года. Аналитики CloudPayments выяснили, какие категории товаров были самыми популярными в онлайне с 31 декабря по 9 января.
Кавист — это специалист по вину и другим видам алкоголя, который работает в торговом зале. Он управляет поставками и размещением товара на полках, а еще консультирует покупателей: помогает выбрать лучшее. Мы решили рассказать о том, как устроена профессия и где учатся на кависта. А в конце — парочка полезных советов по выбору вина для всех…
Акции игровой компании выросли на 38% на премаркете на фоне новости.
В РСПП обсудили проект Плана по реализации Концепции развития креативных индустрий, подготовленного Министерством культуры РФ с участием Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям и Федерации креативных индустрий.
Я слесарь-сварщик, который работает на «дядю» в цеху по изготовлению металлических изделий. Вот как я попробовал заняться своим проектом.
Привлеченные средства компания использует для выхода на европейские рынки, запуск внутридневной торговли и дальнейшее развитие API-инфраструктуры.
В США за последние 40 лет потребительская инфляция достигла угрожающих значений
Торгуем на маркетплейсах. Вчера с удивлением обнаружили, что один и тот же товар выводится с разными ценами: на компьютере и андроиде - та цена, которую устанавливали мы, на айфонах - на 5-15% дороже.
Он заявил, что компания за 31 год создала сообщества из сотен миллионов игроков. Следующий шаг — объединить эти сообщества.