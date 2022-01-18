Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.

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18 января к закрытию биржи рублевый индекс Мосбиржи упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС потерял 7,29%, до 1367,45 пункта. Индекс Мосбиржи опустился до уровня февраля 2021 года.

Это случилось на фоне продолжающейся четыре дня «распродажи» на фоне напряжения между Россией и Западом по поводу Украины. Кроме того, это максимальное падение за день с 12 марта 2020 года, когда индексы Мосбиржи и РТС упали на 8,28% и 11,03% из-за обвала мировых рынков и объявления главы ВОЗ о пандемии коронавируса.

Падение превысило 20% с уровня исторических максимумов. Этот рубеж отделяет рынок от перехода в «медвежью» фазу, отмечает «БКС Экспресс».

Причины обвала

Аналитики сходятся в том, что основной причиной обвала стала геополитическая напряженность. В частности:

Инвесторов беспокоят недавние переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе. Россия говорит, что обеспокоена расширением НАТО, а Запад утверждает, что наращивание российских войск на границе с Украиной может быть подготовкой к вторжению. Россия отрицает, что планирует вторжение.

С конца 2021 года США обсуждают новый пакет на случай вторжения России на территорию Украины, в крайнем случае отключат от международной платежной системы SWIFT, сообщало CNN со ссылкой на источники. Однако это может дестабилизировать финансовые рынки, а в будущем создать альтернативную платежную структуру, в которой Запад не сможет доминировать, поэтому Европа и США передумали, сообщило Handelsblatt.

Кроме того, 18 января The New York Times сообщила, что Россия вывозит родственников дипломатов из представительств на Украине. Наблюдатели в США и на Украине не исключают, что это подготовка к конфликту, пропагандистская акция или отвлекающий манёвр, пишет газета. Однако российский МИД уверяет, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Снижению также способствовали новости о совместных российско-белорусских учениях несмотря на то, что они были запланированы давно, считает Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции».

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Из-за риска отключения от SWIFT сильнее всего на четырёхдневном падении пострадали российские банки, отмечает «Альфа Капитал». К 21 часам мск 18 января акции «Сбера» подешевели на 9%, достигнув минимума с ноября 2020 года, «Тинькофф» — на 10,55%. Падали акции и других технологических компаний: VK — на 7,57%, HeadHunter — на 13,63%.

«Ходят слухи, что крупный глобальный управляющий активами продавал российские акции в течение недели почти без разбора», — заявил Reuters главный стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

Другие возможные причины

Другим негативным фактором служат возможные ограничения из-за резкого роста случаев заболевания коронавирусом в России, отмечает Reuters. А опрошенные РБК эксперты называют и другую причину — рынки падают по всему миру. По их словам, в Европе ведущие индексы теряли до 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно.

Российскому финансовому рынку не помогают даже высокие цены на нефть: 18 января Brent достигла более чем семилетнего максимума в $88,13. Но это позволило российским нефтяным компаниями избежать существенного снижения цен акций.

Что дальше

На российском рынке продолжает развиваться негативный сценарий, целью которого выступает район 3100-3200 пунктов по индексу Мосбиржи, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Аналитик «Финама» Наталия Малых также считает, что индекс Мосбиржи ещё может просесть до 3200 пунктов.

Пока не видно признаков улучшения, говорят аналитики. Во «Фридом Финанс» считают, что дальнейшая динамика российских индексов в большей степени будет зависеть от движений на основных мировых площадках.

«Ситуация остается крайне неопределенной и изменчивой. Однако если геополитические риски ослабнут, ожидайте отскока», — заявили Reuters в BCS Global Markets. Отскок будет бурным, подтвердил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Падение усиливают маржин-колы. Действительно, падение очень стремительное, я полагаю, что минимум, по крайней мере, локальный — близко», — добавил он.