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Финансы
Лиана Липанова

Российские акции на Мосбирже упали на 6,5%: такого падения за день не было с начала пандемии, больше всех задело банки Статьи редакции

Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.

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18 января к закрытию биржи рублевый индекс Мосбиржи упал на 6,5% — до 3328,94 пункта, долларовый индекс РТС потерял 7,29%, до 1367,45 пункта. Индекс Мосбиржи опустился до уровня февраля 2021 года.

Это случилось на фоне продолжающейся четыре дня «распродажи» на фоне напряжения между Россией и Западом по поводу Украины. Кроме того, это максимальное падение за день с 12 марта 2020 года, когда индексы Мосбиржи и РТС упали на 8,28% и 11,03% из-за обвала мировых рынков и объявления главы ВОЗ о пандемии коронавируса.

Падение превысило 20% с уровня исторических максимумов. Этот рубеж отделяет рынок от перехода в «медвежью» фазу, отмечает «БКС Экспресс».

Причины обвала

Аналитики сходятся в том, что основной причиной обвала стала геополитическая напряженность. В частности:

  • Инвесторов беспокоят недавние переговоры России с США и НАТО о структуре безопасности в Европе. Россия говорит, что обеспокоена расширением НАТО, а Запад утверждает, что наращивание российских войск на границе с Украиной может быть подготовкой к вторжению. Россия отрицает, что планирует вторжение.
  • С конца 2021 года США обсуждают новый пакет на случай вторжения России на территорию Украины, в крайнем случае отключат от международной платежной системы SWIFT, сообщало CNN со ссылкой на источники. Однако это может дестабилизировать финансовые рынки, а в будущем создать альтернативную платежную структуру, в которой Запад не сможет доминировать, поэтому Европа и США передумали, сообщило Handelsblatt.
  • Кроме того, 18 января The New York Times сообщила, что Россия вывозит родственников дипломатов из представительств на Украине. Наблюдатели в США и на Украине не исключают, что это подготовка к конфликту, пропагандистская акция или отвлекающий манёвр, пишет газета. Однако российский МИД уверяет, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.
  • Снижению также способствовали новости о совместных российско-белорусских учениях несмотря на то, что они были запланированы давно, считает Андрей Кочетков из «Открытие Инвестиции».

Из-за риска отключения от SWIFT сильнее всего на четырёхдневном падении пострадали российские банки, отмечает «Альфа Капитал». К 21 часам мск 18 января акции «Сбера» подешевели на 9%, достигнув минимума с ноября 2020 года, «Тинькофф» — на 10,55%. Падали акции и других технологических компаний: VK — на 7,57%, HeadHunter — на 13,63%.

«Ходят слухи, что крупный глобальный управляющий активами продавал российские акции в течение недели почти без разбора», — заявил Reuters главный стратег БКС Вячеслав Смольянинов.

Другие возможные причины

Другим негативным фактором служат возможные ограничения из-за резкого роста случаев заболевания коронавирусом в России, отмечает Reuters. А опрошенные РБК эксперты называют и другую причину — рынки падают по всему миру. По их словам, в Европе ведущие индексы теряли до 1,4%, а в США после первых 30 минут торгов Dow Jones и S&P500 упали на 1,6% и 1,5% соответственно.

Российскому финансовому рынку не помогают даже высокие цены на нефть: 18 января Brent достигла более чем семилетнего максимума в $88,13. Но это позволило российским нефтяным компаниями избежать существенного снижения цен акций.

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Что дальше

На российском рынке продолжает развиваться негативный сценарий, целью которого выступает район 3100-3200 пунктов по индексу Мосбиржи, считает главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Аналитик «Финама» Наталия Малых также считает, что индекс Мосбиржи ещё может просесть до 3200 пунктов.

Пока не видно признаков улучшения, говорят аналитики. Во «Фридом Финанс» считают, что дальнейшая динамика российских индексов в большей степени будет зависеть от движений на основных мировых площадках.

«Ситуация остается крайне неопределенной и изменчивой. Однако если геополитические риски ослабнут, ожидайте отскока», — заявили Reuters в BCS Global Markets. Отскок будет бурным, подтвердил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

«Падение усиливают маржин-колы. Действительно, падение очень стремительное, я полагаю, что минимум, по крайней мере, локальный — близко», — добавил он.

Председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские фонды» Сергей Васильев считает, что индекс может ещё упасть, но «фундаментально всё отрастёт, и будет сильно выше».

#новость #мосбиржа

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81 комментарий
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Alex Petrov

Интересно, а где сейчас все недавние "писатели", кто с пеной у рта мне и вам дорогие читатели доказывали, что нужно покупать российский рынок, что у него апсайд выше американского?

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14
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No Name

В дурке

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30
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Егор Казаков

не плохо подметил!

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1
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Andre Macareno

Ну мы ж не знаем, как оно будет у нас и в Америке через 20-30 лет
Может, Путин помрет да придет какое-нибудь новое правительство с экономическими реформами, а может, США превратятся в коммунистов и закроют биржу

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1
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Alex Petrov

Почему не знаем, с высокой степенью вероятности, в США будет существенно лучше чем у нас. Нет никаких предпосылок , для того чтобы у нас стало лучше. Более того, даже если и будет через 20 лет у нас вдруг лучше, да небольшая вероятность такая есть, то на мой вью что что перед этим будет хуже чем сейчас, практически 100% и именно по причинам того , что тот про кого вы упомянули, умрет. Причина отсутствия институтов, ситуация даже хуже чем комсе и при царях, в первом случае существовал легитимный коллективный орган в виде Политбюро , во втором институт престолонаследования, а сейчас нет НИЧЕГО. Ан нет, есть авторитетные региональные лидеры и "эффективные" управленцы обладающие своими дружинами.

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23
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Inna Hoberman

Китай с Россией сожрут США. В Штатах восстанут бомжи, обитающие в городах и снесут там все. Идеальный расклад, бумеранг который прилетит за убитых мирных жителей в Иране, Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане.

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–3
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Руслан Ніколаєнко

Китай сожрет Россию, а потом будет смотреть на США - так реальней выглядит)

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13
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E Arkhipov

На судьбу Украины есть прогноз?

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0
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Руслан Ніколаєнко

ну если не будет ядерных "грибов" от деда в бункере и скоро мы снесем Зеленского, то думаю все будет норм

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0
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ТЕКСТУРА

Скорее великий Си добьет Китай, а США ему поможет. Так ещё реалистичней. Особенно на фоне новостей из Китая, о постоянных ограничениях и попытках коммунистической власти жёстко регулировать капиталистические компании.

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0
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Valentin Dombrovsky

Опять Вы… Вам же уже сказали залезть обратно в клоаку, из которой Вы вылезли.
«Китай сожрёт США». А оно этому Китаю надо? Вы на данные внешнеторговых балансов давно глядели? Ах да, никогда не глядели — ясно-понятно.

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2
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Alex Petrov

Сарказм надеюсь?

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0
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Руслан Ніколаєнко

нет, посмотрите ее комментарии, она в это верит)

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0
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Денис Пронин

С уверенностью вам заявляю, что Лукашенко займёт престол России а потом и Китая но за это его США своей спецопераций уберут. Вы в ходе этой операции к сожалению погибнете

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0
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Даниил

А как вы обьясните бурный рост китая, бурный рост ссср отсутствием так называемых институтов? Может быть вы обьясните деглобализацию по всему миру через либеральную призму аксиоматичных институтов и прав человека? Может быть вы обьясните почему в сша несмотря на наличии демократических инстититутов спустя год все забыли о последних выборах в сша?

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–2
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Alex Petrov

Никак не буду объяснять, не могу подняться до вашего интеллектуального уровня, чтобы найти даже мало мальский аргумент.

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5
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Даниил

Предлагаю, вам крутить баранку на двадцать минут меньше, вместо этого читать хотя-бы что-то отдалённо напоминающие литературу

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1
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Alex Petrov

Что порекомендуете почитать , может начать с этого?

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5
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Даниил

вот эту можно, но мне кажется вы ее уже читали

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0
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Alex Petrov

Когда кажется, креститься надо.

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1
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Даниил

слушай, ну ты можешь по делу сказать, почему несмотри на отсутствие институтов в ссср был а и в китае сейчас экономический рост? Унизить аппонента противоположной точки зрения это конечно святое дело, но конструктивному диалогу это мешает.

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0
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Alex Petrov

Разве я говорил, что в СССР или в Китае не было никаких институтов власти? Твой вопрос из серии, а какой коньяк вы пьете по утрам?

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0
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Даниил

Ты под институтом власти подразумеваешь правовой институт?

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Murat Oshroev

Самая жесть, что это никто не понимает или понимают все, но делают вид, что не понимают

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1
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Andre Macareno

Ну, в качестве ставки на чёрного лебедя небольшой процент на всякую дичь типа индекса Мосбиржи или Китая таки поставить можно, пока молодые…

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0
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Valentin Dombrovsky

Лучше сходите в казино, если инвестируете с таким родом планирования.
И да, если в США будет плохо, всем будет плохо — российский же рынок может загибаться сам по себе.

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2
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Andre Macareno

Я так понимаю, тем, кто покупает для страховки деривативы, тоже в казино сходить? :)

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0
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Valeryi Ozarnichuk

Да все там же (я, если что, за рынок сша). Это просто очередное падение. Ну да, на годик откатились, но обычно они вкладываются на десяток лет, там все отрастет, скорее всего.

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1
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Alex Petrov

Картинка которая говорит больше тысячи слов.
Индекс РТС за 14 лет инвестирования не принёс своему инвестору ничего. С января 2006 года по январь нынешнего доходность равна нулю. Американские индексы выросли в 4 раза.
А нет, картинка с прошлой недели устарела. Инвесторы потеряли уже где то 15%

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10
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Государственный инструмент

Ого, я думал ты простой питерский таксист, а ты ещё и бизнесмен, поздравляю ;)

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3
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Денис Пронин

Так, а за 20 получается огромный рост. И за 11-12 лет тоже. В общем не за тот период вы смотрите))

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0
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Вася Пражкин

что нужно покупать российский рынок, что у него апсайд выше американского?
 Теперь будут писать еще больше, так как апсайд еще увеличился.

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3
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Мурад Муртазалиев

Ловят падающий нож, а к нему второе дно в подарок

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1
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Вадимов Вадим

Ща придут. Тебя минусить.

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0
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Василий

Я тупость не минусую

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1
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Alex Petrov

За меня уже рынок им минус сделал)))

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0
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Василий

Сообщение удалено

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0
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Василий

А американский рынок никогда не падает?

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0
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Себастиан Перейра

Получили маржин колл и теперь спят на теплотрассе

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0
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Вася Пражкин

больше всех задело банки
 Больше всех задело инвесторов, поверивших в росрынок )

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8
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Inna Hoberman

Заработала только на акциях Тиньков более 400%. Пока такие мамкины инвесторы спорят)

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2
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Philip Poteryahin

Во влажных снах))

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8
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Евгений Попов

Почему нет? Я покупал акции TCS на уровне 17,37. На пике они были 116,7. Даже сейчас они стоят 61,38. Прибыль можете посчитать самостоятельно.

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0
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Василий

Вот за год с учётом страшного сегодняшнего падения

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0
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No Name

Индекс ещё упадёт, но затем будет «бурный отскок», считают эксперты.
 Тогда надо срочно переводить все в доллары

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8
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Inna Hoberman

Отличное время, чтобы покупать ценные бумаги с такой скидкой. Чем и займусь сегодня вечером.

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0
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BearStrikesBack

Завтра еще сможешь докупить подешевле

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13
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Inna Hoberman

Думаешь?

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evilnw

Да, и послезавтра )

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2
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Valentin Dombrovsky

Инвестор от Бога, млин.

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0
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Valentin Dombrovsky

Сольёте последние 100 рублей?

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0
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Денис Пронин

Спасибо что раскрыли свои планы, поступлю пожалуй как вы. Или нет)

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Бабка в засаде

Да хуй с ними, лишь бы войны не было :/

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3
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Alexandre Svergoun

Без войны у вовы падает рейтинг

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4
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Бабка в засаде

Мне кажется с войной он ещё ниже упадёт. Молодёжи оно нахуй не надо, люди постарше помнят и чеченские войны и Афган

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3
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Иван Поварёшкин

Людям постарше найдут как подать, но вот молодежь точно в рай за вождём не торопится

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Vitaly

А ведь ещё совсем недавно ЦБ вещал о рисках инвестирования в иностранные акции 🤦🏻

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3
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Александр Саввин

А по твоему иностранные акции не падают, да?

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Vitaly

Ну посмотри сколько от хаев упал гугл и сколько сбер.

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1
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Nikolay Skidanov

так вот навскидку. это за 12 месяцев, прошлые хаи UAL (половина) или Citi (почти 90%) милосердно опустим. сильно, но не х10, сильнее многих blue chips, но по p/e самая сильная перепроданность

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Максим Когтев

По поводу фразы "Рынок ждет бурный отскок" - российский рынок падает уже три месяца

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Alexandre Svergoun

"Искусная игра великого стратега геополитики по созданию напряжения принесла "неожиданные" результаты.

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3
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Алексей Ларин

Американские акции тоже стратег обвалил?

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Антон piter

Россия входит в режим берсеркера. Не до бирж. Когда игра завершится, то, либо индексы пойдут наверх, либо все полетят "в рай", как обещано... :)

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2
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Jeronimo

Это все уже было в 14 году. На новый виток пошли.

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Антон piter

На текущем историческом этапе фондовый рынок в России - это не более чем экономическая игрушка, которая стратегически может быть полезна, но, конкретно сейчас, не решает никаких существенных задач развития. Правительство как-то поддерживает его с прицелом на будущее, но, в основном, руководствуется примерно тем, что написано на Вашем плакате. А как еще?

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Jeronimo

Вот только средняя зарплата в долларовом эквиваленте за все это время так и не вернулась к тому времени, даешь еще на восемь лет отката, мы же все бессмертные, переживем, пусть играются.

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Alex Petrov

А расскажите какие стратегические и самое главное полезные задачи, решила власть России со времен очередного покоренья Крыма?

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0
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Даниил

например безопасность, относительно передовой впк, продовольственная безопастность, инфраструктурныйе проекты, успехи росатома. Да это не очень много но это и не мало.

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0
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Вадимов Вадим

Не надо путать Россию с одним муд@ком у которого поехала крыша. И который решил утащить за собой в "рай" 140 миллионов россиян. Чтобы самому не скучно там было.

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1
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Inna Hoberman

Только если другие полетят в ад, как обещал Великий.

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–3
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Valentin Dombrovsky

Нет, Вы всё-таки троллите… или нет?

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0
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Денис Пронин

Великий кто?

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Rudolph Shnaps

Это рывок? Или уже отскок?

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1
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evilnw

Тактическое отступление перед рывком на дно.

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5
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Владислав Грачев

Ничего нового...это было очень даже ожидаемо

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Evgeny Terentev

Кто вам сказал что фондовый рынок приносит прибыль, а не убытки?

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0
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Evil Jedi

Будет отрицательный отскок

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Winmobile

Кто рушный рынок не торгует, пора уже заходить в богомерзкий сбер и открывать там счет на богомерзкой мосбирже. И это бесплатно, в отличии от трушного тинька! Никакой ежемесячной платы, только комса за торговлю.

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0
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Борис Вишневский

«Ходят слухи, что крупный глобальный управляющий активами продавал российские акции в течение недели почти без разбора», — заявил Reuters главный стратег БКС Вячеслав Смольянинов
Интересно посмотреть на расследование ЦБ по этому поводу. Инсайдерская торговля на таком уровне - совсем не ок

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Андрей Верижников

Чтобы не продавать российские акции в убыток, не нужно их покупать!
ba tum tss

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Читать все 81 комментарий
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