«Яндекс» купит технологическую платформу рекламного сервиса eLama Статьи редакции
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
- «Яндексу» перейдут платформа сервиса по автоматизации контекстной рекламы eLama и команда разработчиков, объявила компания. Остальная часть бизнеса останется самостоятельной.
- Сделку планируют закрыть до конца второго квартала 2022 года при согласии ФАС. Сумму сделки стороны не раскрывают.
- После покупки технологическая платформа сохранит бренд eLama. Для пользователей ничего не изменится — сервис продолжит работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые.
- Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. «Яндекс» получит технологическую часть сервиса и команду, которая умеет работать с малым и средним бизнесом.
- eLama — рекламный сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах. Основные клиенты — малый и средний бизнес, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы.
- По данным базы «Контур.Фокус», выручка юрлица сервиса ООО «АДВ-сервис» на конец 2020 года составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 256,5 млн рублей.
Хм. Посмотрим. Что-то последнее время Яндекс правда много полезного делает в рекламе. Подозрительно даже
Много полезного? Давай примеры.
Все полезное. Для яндекса.
Мастер компаний например в директе
Реклама в Яндекс Справочнике (вроде щас правильно так его называть)
Еще вроде реклама в Дзене
Пока не могу вспомнить больше примеров
Ты сейчас серьёзно или издеваешься?
Он из яндекса)
Без примеров.
видеобаннеры норм и смарты по сайту порадовали
1. Теперь бесплатно можно выводить карусель товаров под поиском. Пока только для Москвы.
2. Яндекс.Бизнес — очень простой старт для тех, кто вообще не хочет ни в чём разбираться.
Очень даже подозрительно, нужно быть внимательным. Узнай на что готов подвох!
Так может говорить только человек который с Яндекс.Директом не работает от слова совсем)))
А может всё таки переименовать? Например в ЯLama.
ЯSama, только пополняйте счёт.
Вот это новость покруче покупки Близарда
А шо там? Ну потерял Бобби Котик компанию, с кем не бывает.
Ну потерял Бобби Котик компанию
Знаете, чтоб каждому из нас так "терять" :)
Он против был. Совет директоров решил иначе. (: Так что я думаю сильно он не рад, всё таки.
Почему покруче?
Тут меньше денег фигурирует
Или по какому параметру крутость оценивается?
©Для пользователей ничего не изменится
Ну-ну. Никогда ничего не меняется, когда яндекс свою загребущую культю сует.
Теперь елама не будет возвратку с директа давать?
К50 купили, Elama тоже, Яндекс что-то замышляет… осталось roistat купить
А Roistat вроде кто-то другой уже купил?
Да и зачем он им нужен, если уже купили K50.
"что-то замышляет"
Ну скорее всего подмять под себя рынок сквозной аналитики.
Хочет видимо чтобы чаще брали Яндекс, а не Google :)
А когда Яндекс купит совесть ? Судя по работе Яндекс маркета её у него не просматривается.
"По данным базы «Контур.Фокус», выручка юрлица сервиса ООО «АДВ-сервис» на конец 2020 года составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 256,5 млн рублей."
- не фига они выручку подняли на малом бизнесе! А я даже и не слышал о такой компании...
Дак у них выручка это пополнение кабинетов.
И % с общего оборота каналов
не фига они выручку подняли на малом бизнесе!
Вы б хоть поинтересовались. Они деньги пропускали через себя, как агент Яндекса, отсюда и "выручка"
Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.
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