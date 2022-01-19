Финансы
Евгения Евсеева

«Яндекс» купит технологическую платформу рекламного сервиса eLama Статьи редакции

Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.

  • «Яндексу» перейдут платформа сервиса по автоматизации контекстной рекламы eLama и команда разработчиков, объявила компания. Остальная часть бизнеса останется самостоятельной.
  • Сделку планируют закрыть до конца второго квартала 2022 года при согласии ФАС. Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • После покупки технологическая платформа сохранит бренд eLama. Для пользователей ничего не изменится — сервис продолжит работать с текущими рекламными системами на тех же принципах и подключать новые.
  • Сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий «Яндекса», найти новых клиентов и масштабировать бизнес. «Яндекс» получит технологическую часть сервиса и команду, которая умеет работать с малым и средним бизнесом.
  • eLama — рекламный сервис, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в «Яндекс.Директе», Google Ads, Facebook, «ВКонтакте» и других системах. Основные клиенты — малый и средний бизнес, небольшие рекламные агентства и частные специалисты по настройке рекламы.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка юрлица сервиса ООО «АДВ-сервис» на конец 2020 года составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 256,5 млн рублей.

#новость #яндекс #elama

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Feliks Polov

Хм. Посмотрим. Что-то последнее время Яндекс правда много полезного делает в рекламе. Подозрительно даже

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4
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Семен Переделкин

Много полезного? Давай примеры.

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6
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Евгений Смирнов

Все полезное. Для яндекса.

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2
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Евгений Анатольевич

Мастер компаний например в директе
Реклама в Яндекс Справочнике (вроде щас правильно так его называть)
Еще вроде реклама в Дзене

Пока не могу вспомнить больше примеров

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Семен Переделкин

Ты сейчас серьёзно или издеваешься?

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Артур

Он из яндекса)

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Александр Медведь

Без примеров.

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Feliks Polov

видеобаннеры норм и смарты по сайту порадовали

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Николай Истомин

1. Теперь бесплатно можно выводить карусель товаров под поиском. Пока только для Москвы.
2. Яндекс.Бизнес — очень простой старт для тех, кто вообще не хочет ни в чём разбираться.

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Саша Антипов

Очень даже подозрительно, нужно быть внимательным. Узнай на что готов подвох!

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Михаил Ишевских

Так может говорить только человек который с Яндекс.Директом не работает от слова совсем)))

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Александр Солдатов

А может всё таки переименовать? Например в ЯLama.

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Pavel Voronkov

ЯSama, только пополняйте счёт.

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Andrey Yukin

Вот это новость покруче покупки Близарда

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Christian Bayandin

А шо там? Ну потерял Бобби Котик компанию, с кем не бывает.

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Ли Си Цын

Ну потерял Бобби Котик компанию
 Знаете, чтоб каждому из нас так "терять" :)

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Christian Bayandin

Он против был. Совет директоров решил иначе. (: Так что я думаю сильно он не рад, всё таки.

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Евгений Анатольевич

Почему покруче?
Тут меньше денег фигурирует
Или по какому параметру крутость оценивается?

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Евгений Смирнов

©Для пользователей ничего не изменится

Ну-ну. Никогда ничего не меняется, когда яндекс свою загребущую культю сует.

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2
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Георгий Станков

Теперь елама не будет возвратку с директа давать?

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Kirill Smolin

К50 купили, Elama тоже, Яндекс что-то замышляет… осталось roistat купить

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Mike Espoo

А Roistat вроде кто-то другой уже купил?
Да и зачем он им нужен, если уже купили K50.

"что-то замышляет"
Ну скорее всего подмять под себя рынок сквозной аналитики.

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Sergei Soloviev

Хочет видимо чтобы чаще брали Яндекс, а не Google :)

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Маленький бокал

Твою ж мать...

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Kinzano Rovery

А когда Яндекс купит совесть ? Судя по работе Яндекс маркета её у него не просматривается.

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Леонид Бережной

"По данным базы «Контур.Фокус», выручка юрлица сервиса ООО «АДВ-сервис» на конец 2020 года составила 18,9 млрд рублей, чистая прибыль — 256,5 млн рублей."

- не фига они выручку подняли на малом бизнесе! А я даже и не слышал о такой компании...

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Иннокентий Фефилов

Дак у них выручка это пополнение кабинетов.

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Никита Пыряев

И % с общего оборота каналов

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Ли Си Цын

не фига они выручку подняли на малом бизнесе!
 Вы б хоть поинтересовались. Они деньги пропускали через себя, как агент Яндекса, отсюда и "выручка"

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Финансы
Евгения Евсеева
«Яндекс» купит технологическую платформу рекламного сервиса eLama Статьи редакции

Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.

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