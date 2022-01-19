Финансы
Богдан Музыченко

Activision Blizzard искала других покупателей до сделки с Microsoft — рассматривали Meta и другие компании Статьи редакции

После покупки гендиректор Activision Blizzard заявил, что компания нацелена на создание метавселенной.

  • До того, как Microsoft 19 января объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, игровой издатель искал других покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компаниях.
  • Среди них была Meta и минимум ещё одна крупная компания. Её название не раскрывают. Meta, Microsoft и Activision Blizzard отказались обсуждать условия сделки и давать комментарии.
  • 19 января гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик заявил сотрудникам, что компания хочет создать метавселенную — у Microsoft есть для этого облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.

#новость #activision #microsoft

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