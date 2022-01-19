9 soft skills, которые точно пригодятся в 2022. Часть 2

Продолжаем говорить об актуальных soft skills от сооснователя digital-агентства The Architect Саши Сучкова. Сегодня разбираемся, что такое эмоциональный интеллект, как работать со стрессом и что нужно делать, чтобы оставаться гибким в любой ситуации.