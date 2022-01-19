Activision Blizzard искала других покупателей до сделки с Microsoft — рассматривали Meta и другие компании Статьи редакции
После покупки гендиректор Activision Blizzard заявил, что компания нацелена на создание метавселенной.
- До того, как Microsoft 19 января объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, игровой издатель искал других покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компаниях.
- Среди них была Meta и минимум ещё одна крупная компания. Её название не раскрывают. Meta, Microsoft и Activision Blizzard отказались обсуждать условия сделки и давать комментарии.
- 19 января гендиректор Activision Blizzard Бобби Котик заявил сотрудникам, что компания хочет создать метавселенную — у Microsoft есть для этого облачные вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение с аналитикой данных.
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