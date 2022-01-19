Стоимость акций Sony упала почти на 13% на фоне сделки Microsoft и Activision Blizzard Статьи редакции
Инвесторы могут опасаться растущей конкуренции между корпорациями, считают эксперты.
- Например, франшиза Activision Blizzard Call of Duty сейчас доступна на PlayStation и Xbox. Но Microsoft может ограничить доступ к играм для Sony, сообщает CNBC.
- После закрытия сделки Microsoft получит франшизы Warcraft, Diablo и другие. Они могут помочь в развитии сервиса с ежемесячной подпиской Game Pass, который даёт доступ к библиотеке игр на разных устройствах. Game Pass — прямой конкурент сервисов Sony PlayStation Plus и PlayStation Now.
- «Независимо от того, будут ли игры Activision Blizzard эксклюзивными для платформ и сервисов Xbox, включение крупных франшиз в Xbox Game Pass подорвёт бизнес Sony», — приводит издание слова директора по исследованиям игр в Ampere Analysis Пирса Хардинга-Роллса.
- В 2021 году Sony купила пять студий для развития PlayStation. В том числе в декабре — студию Valkyrie, помогавшую с разработкой God of War и League of Legends.
Ибо нехер из своих говённых приставок делать искусственный дефицит
Погуглите про полупроводники.
погуглите сколько продано условных 12 iphone релиз которых состоялся немногим ранее ps5, хотя там тоже используются полупроводники. просто кто-то из производителей позаботился про объемы производства заранее с учетом плана продаж и потенциального спроса
Дефицит это байка. Нет ничего лучше хороших продаж в маркетплейсе.
Япония не может так быстро производить как Китай, так как со временем отстала и стала менее конкурентной. Это последствия системной проблемы.
В Китай опять же отдать не могут сами понимаете почему.
Производство приставок упирается не в детали из Японии или сборку, а в наличие чипов и кристаллов
Мне, как ПК-боярину, всегда было забавно наблюдать, как консольная чернь ругается друг с другом. :D
Линух или Виндоус?
DOS
Да будет холивар
Firefox или Chrome
Амиго, приятель)
ПК из-за обострения конкуренции только выиграл
Да, это самое забавное в войне консолей. :D
В отличии от Сони, МФ смогла решить проблему дефицита своих консолей. А теперь и купила одного из лидеров гейм-индустрии со скидкой
Всмысле решила, новый бокс можно без проблем купить каком-нибудь в мвидео?
В США, а это главный рынок для обоих, намного проще
Их и продают в два раза меньше,и насчёт победы над дефицитом это спорное утверждение .
так и плойку спокойно можно купить в штатах за 500$ (у них розничная цена немного ниже чем у нас)
вообще не понимаю этих споров - дефицит в рф есть как у xbox так и у ps, разница в цене из-за того что спрос на ps выше. для пк сложно купить видеокарту так что нет кого-то, кому сильно лучше
легко, в днс потоянно висит бокс
другое дело, что больших игр под плойку будет меньше, с эксклюзивами так вообще бяда. ПК бояре в злорадстве. А калек-коробоксочников могут и порадовать
аж сочни с творогом захотелось
Антон, сделайте фактчекинг, Майкрософт в не меньшей дефиците, так как им большую часть, произведенных ещё с ноября наборов для Сириес Икс, приходится на апгрейд Икс Клауд оставлять
Сонибои, где ваша поддержка?
Если они реально сделаю кал оф дути экзом для бокса - это выстрел себе же в колено)
Скорее пулеметная очередь. И сверху лутбоксами контрольный.
да и ATVI не сильно в небо рвётся )) вчера первый раз в жизни принял верное решение поодать на свечке. обычно после такого бумага выше стреляет, когда я так делаю, а вчера вниз поползла
да порвалась ATVI — с скандалами и играми беда похоже. С радостью зафиксировал также
я вообще просто не продавал, потому что по ней минус был, а лосей я не режу, т.к. с плечами не торгую. захожу в терминал - баланс +400 баксов внезапно... смотрю - торги приостановили уже. сидел выжидал, когда откроют))
В одном случае недоступно уже сейчас, а в другом *может* стать в будущем. А может и не стать. Тем более, что платформ будет минимум две, а не одна. Это раз.
А во-вторых, тут не эпикам не разрешают торговать, а сами могут не пойти.
Две платформы, принадлежащих одной компании. Ну, да.
Это другое. Было бы тоже, если бы Microsoft внутри Windows замкнул на себя все платежи и запретил даже ссылку давать на альтернативные площадки. В данном случае компания, которая оплачивает разработку может выбирать платформы, на которых выйдет продукт.
В целом, на консолях и так нельзя ставить и продавать приложения в обход стора, так что ты пропустил момент, когда задавать этот вопрос.
Рекомендации какие будут?)
PS вообще не на 13%,а на 9,5%.
продавай игры, покупай акции
щебень, арматура и доска выгоднее уже
доска рухнула давно
пора вломить постащикам за цены
Продам PS5, ахахаха
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