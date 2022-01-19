Финансы
Маша Цепелева

Стоимость акций Sony упала почти на 13% на фоне сделки Microsoft и Activision Blizzard Статьи редакции

Инвесторы могут опасаться растущей конкуренции между корпорациями, считают эксперты.

  • Например, франшиза Activision Blizzard Call of Duty сейчас доступна на PlayStation и Xbox. Но Microsoft может ограничить доступ к играм для Sony, сообщает CNBC.
  • После закрытия сделки Microsoft получит франшизы Warcraft, Diablo и другие. Они могут помочь в развитии сервиса с ежемесячной подпиской Game Pass, который даёт доступ к библиотеке игр на разных устройствах. Game Pass — прямой конкурент сервисов Sony PlayStation Plus и PlayStation Now.
  • «Независимо от того, будут ли игры Activision Blizzard эксклюзивными для платформ и сервисов Xbox, включение крупных франшиз в Xbox Game Pass подорвёт бизнес Sony», — приводит издание слова директора по исследованиям игр в Ampere Analysis Пирса Хардинга-Роллса.
  • В 2021 году Sony купила пять студий для развития PlayStation. В том числе в декабре — студию Valkyrie, помогавшую с разработкой God of War и League of Legends.
Котировки Sony 19 января

#новость #sony

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Брат Серёга

Ибо нехер из своих говённых приставок делать искусственный дефицит

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Артем Павлючук

Погуглите про полупроводники.

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Draglodrunchik

погуглите сколько продано условных 12 iphone релиз которых состоялся немногим ранее ps5, хотя там тоже используются полупроводники. просто кто-то из производителей позаботился про объемы производства заранее с учетом плана продаж и потенциального спроса

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Джон Картошкин

Дефицит это байка. Нет ничего лучше хороших продаж в маркетплейсе.

Япония не может так быстро производить как Китай, так как со временем отстала и стала менее конкурентной. Это последствия системной проблемы.

В Китай опять же отдать не могут сами понимаете почему.

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Илья Шишкунов

Производство приставок упирается не в детали из Японии или сборку, а в наличие чипов и кристаллов

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evilnw

Мне, как ПК-боярину, всегда было забавно наблюдать, как консольная чернь ругается друг с другом. :D

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Александр Еремин

Линух или Виндоус?

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Alexey Bo

DOS

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Александр Еремин

Да будет холивар

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Yarro S

Firefox или Chrome

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Сергей Леонов

Амиго, приятель)

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Илья Шишкунов

ПК из-за обострения конкуренции только выиграл

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evilnw

Да, это самое забавное в войне консолей. :D

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Джон Картошкин
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Антон Штадлер

В отличии от Сони, МФ смогла решить проблему дефицита своих консолей. А теперь и купила одного из лидеров гейм-индустрии со скидкой

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German Galtcov

Всмысле решила, новый бокс можно без проблем купить каком-нибудь в мвидео?

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Антон Штадлер

В США, а это главный рынок для обоих, намного проще

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German Galtcov

Их и продают в два раза меньше,и насчёт победы над дефицитом это спорное утверждение .

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unknown

так и плойку спокойно можно купить в штатах за 500$ (у них розничная цена немного ниже чем у нас)

вообще не понимаю этих споров - дефицит в рф есть как у xbox так и у ps, разница в цене из-за того что спрос на ps выше. для пк сложно купить видеокарту так что нет кого-то, кому сильно лучше

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madkliq

легко, в днс потоянно висит бокс

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Anatoly Ivanov

другое дело, что больших игр под плойку будет меньше, с эксклюзивами так вообще бяда. ПК бояре в злорадстве. А калек-коробоксочников могут и порадовать

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–4
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умный человек

аж сочни с творогом захотелось

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Илья Шишкунов

Антон, сделайте фактчекинг, Майкрософт в не меньшей дефиците, так как им большую часть, произведенных ещё с ноября наборов для Сириес Икс, приходится на апгрейд Икс Клауд оставлять

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madkliq

Сонибои, где ваша поддержка?

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Олег Матвеенко

Если они реально сделаю кал оф дути экзом для бокса - это выстрел себе же в колено)

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Anatoly Ivanov

Скорее пулеметная очередь. И сверху лутбоксами контрольный.

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Andrey P.

да и ATVI не сильно в небо рвётся )) вчера первый раз в жизни принял верное решение поодать на свечке. обычно после такого бумага выше стреляет, когда я так делаю, а вчера вниз поползла

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Anatoly Ivanov

да порвалась ATVI — с скандалами и играми беда похоже. С радостью зафиксировал также

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Andrey P.

я вообще просто не продавал, потому что по ней минус был, а лосей я не режу, т.к. с плечами не торгую. захожу в терминал - баланс +400 баксов внезапно... смотрю - торги приостановили уже. сидел выжидал, когда откроют))

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Маленький бокал

- "Вот, Apple монополисты, ограничивают рынок, бедный epic, платежи, бла бла бла, хуё моё…"
Call of Duty сейчас доступна на PlayStation и Xbox. Но Microsoft может ограничить доступ к играм для Sony
 Жду соплей от тех же людей

Или "это другое"?

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Пабы старой Руси

В одном случае недоступно уже сейчас, а в другом *может* стать в будущем. А может и не стать. Тем более, что платформ будет минимум две, а не одна. Это раз.
А во-вторых, тут не эпикам не разрешают торговать, а сами могут не пойти.

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Vladislav

Две платформы, принадлежащих одной компании. Ну, да.

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Маленький бокал

Это другое. Было бы тоже, если бы Microsoft внутри Windows замкнул на себя все платежи и запретил даже ссылку давать на альтернативные площадки. В данном случае компания, которая оплачивает разработку может выбирать платформы, на которых выйдет продукт.

В целом, на консолях и так нельзя ставить и продавать приложения в обход стора, так что ты пропустил момент, когда задавать этот вопрос.

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Andrew Muralov

Рекомендации какие будут?)
PS вообще не на 13%,а на 9,5%.

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madkliq

продавай игры, покупай акции

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Anatoly Ivanov

щебень, арматура и доска выгоднее уже

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madkliq

доска рухнула давно

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Anatoly Ivanov

пора вломить постащикам за цены

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Anatoly Ivanov

Продам PS5, ахахаха

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