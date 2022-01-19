Роскомнадзор даст банкам частичный доступ к реестру запрещённых сайтов для блокировки платежей в онлайн-казино Статьи редакции
Банки не смогут посмотреть список целиком, но смогут проверить конкретные ссылки.
- Банки получат ограниченный доступ к реестру с запрещённой информацией. Об этом РБК рассказал представитель ведомства.
- Роскомнадзор будет передавать банкам зашифрованный список через личный кабинет на сайте ЦБ. Посмотреть его целиком нельзя, можно только проверять конкретные ссылки.
- Банки не получили полный доступ к реестру, потому что в нём есть ссылки на сайты с запрещённой в России информацией.
- В августе 2021 года финансовые организации заявили, что не могут проверить компании, состоящие в реестре, на предмет платежей в онлайн-казино — у них не было доступа.
- В июле 2021 года в силу вступили изменения в 115-ФЗ, по которым банкам запрещено обслуживать и обрабатывать платежи компаний и онлайн-казино из реестра Роскомнадзора. ЦБ отложил штрафы для банков за неисполнение закона, потому что у них не было доступа к реестру.
Теперь проблем с доступом к джой казино частично не будет
со скамом может и поможет, но один хер платежи же не на странице казино проходят. а эплпэй и киви как бороться будут?)
Так ща идут платежи через перевод киви на карту
Да им похуй) Видимость работы.
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