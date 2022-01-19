Финансы
Богдан Музыченко

Роскомнадзор даст банкам частичный доступ к реестру запрещённых сайтов для блокировки платежей в онлайн-казино Статьи редакции

Банки не смогут посмотреть список целиком, но смогут проверить конкретные ссылки.

  • Банки получат ограниченный доступ к реестру с запрещённой информацией. Об этом РБК рассказал представитель ведомства.
  • Роскомнадзор будет передавать банкам зашифрованный список через личный кабинет на сайте ЦБ. Посмотреть его целиком нельзя, можно только проверять конкретные ссылки.
  • Банки не получили полный доступ к реестру, потому что в нём есть ссылки на сайты с запрещённой в России информацией.
  • В августе 2021 года финансовые организации заявили, что не могут проверить компании, состоящие в реестре, на предмет платежей в онлайн-казино — у них не было доступа.
  • В июле 2021 года в силу вступили изменения в 115-ФЗ, по которым банкам запрещено обслуживать и обрабатывать платежи компаний и онлайн-казино из реестра Роскомнадзора. ЦБ отложил штрафы для банков за неисполнение закона, потому что у них не было доступа к реестру.

#новость #роскомнадзор #казино

573 просмотров
4
3
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Ныкыта

Теперь проблем с доступом к джой казино частично не будет

Ответить
3
Развернуть ветку
hakhagmon

со скамом может и поможет, но один хер платежи же не на странице казино проходят. а эплпэй и киви как бороться будут?)

Ответить
1
Развернуть ветку
Mik Petrov

Так ща идут платежи через перевод киви на карту

Ответить
0
Развернуть ветку
Влад Борщ

Да им похуй) Видимость работы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Финансы
Евгения Евсеева
«Яндекс» купит технологическую платформу рекламного сервиса eLama Статьи редакции

Платформа сохранит название и продолжит развиваться под брендом eLama.

62
41
Крипто
Ярополк
Хардфорк Chia объявил о старте продаж новой расы питомцев для Chives NFT Game

Стало известно о старте продаж новой расы NFT питомцев для будущей P2E игры, которая разрабатывается командой Chives coin.

22
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Личный опыт
Амир Арпабаев
Как Counter Strike сделал меня веб-разработчиком и как я открыл свою веб-студию

Я, как и многие подростки, начинал свой путь с компьютерных игр, вернее с видеоигр, тогда еще компьютеры не были настолько популярными. Да, я про те времена, когда мы зависали, играя в приставку SEGA и у нас горели блоки питания от перегрева, кто в теме, тот поймет =)

148
73
Southbridge
Узнай, как мы делаем бизнес

Команда Southbridge и Слёрм запускает серию бесплатных вебинаров «Как делается бизнес», которые помогут руководителям проектов, директорам выйти за стандартные рамки управления и эффективно развивать компанию.

0
1
Приёмная
Кирилл Макаров
Avito доставка: Покупатель не принял товар, но при возврате он был выдан неизвестному лицу

Доброго времени дня. Вот и у меня произошла неприятная ситуация с Авито и Boxberry: вернувшийся мне товар в виде видеокарты GTX1070 стоимостью 35.000 руб. был вручен постороннему человеку без проверки документов.

94
30
Yota
В новогоднюю ночь клиенты Yota переписывались в Viber и WhatsApp

По данным Yota, в период с 31 декабря по 1 января объем трафика мессенджеров Viber и WhatsApp среди пользователей оператора вырос более чем на 50% по сравнению с периодом 24-25 декабря.

0
0
Приёмная
NiXeon
«Альфа-банк»: звонки от фейковой «службы безопасности банка»

После оформления заявки на кредит на официальном сайте АльфаБанка, начали поступить звонки от мошенников

172
56
Финансы
Digital Horizon
Digital Horizon спрогнозировала развитие финтеха в 2022 году

Инвесткомпания, которая создала криптосервис, недавно проданный Тинькофф Групп, рассказала, как мы будем платить внутри метавселенных, что придет на смену big data, почему миру нужна тотальная токенизация и какую роль играют финтехи в реализации ESG-повестки.

12
17
Азбука вкуса
«Азбука вкуса» завоевала серебро и бронзу на международном конкурсе дизайна World Brand Design Society Awards

Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.

0
7
Ситимобил
Люди на вырост: как it-компании получить новых сотрудников с нужными компетенциями

Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.

24
15
Veles.finance
Логарифмическое распределение цен на платформе Veles

Мы добавили логарифмическое распределение цен.

0
Больше статей
null