Аналитики Bloomberg составили список самых любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.

{"id":350473} 1603 просмотров

Аналитики исследовательской группы Bloomberg Intelligence следят за рыночными показателями около 2000 компаний из 130 индустрий — сфер финансов, розничной торговли, энергетики, технологий.

К январю 2022 года они подготовили список из 50 организаций, за акциями которых стоит следить в предстоящем году, учтя перспективы роста, кадровые перестановки и грядущие релизы и сделки.

Финансы

Капитализация (здесь и далее — данные на 20 января): $7,1 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -9,6%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 6,6%.

Международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Эдинбурге, Шотландия. Её акции торгуются на лондонской фондовой бирже и учитываются в расчёте ведущего индекса британской биржи FTSE 100. В 2022 году фирму ждут большие перемены, пишут аналитики: прибыль до вычета налогов может вдвое превысить $324 млн — показатель 2020-го. Особенно если компания оптимизирует управление частным капиталом и расшириться в Азии.

Капитализация: $11,8 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -27,6%

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 8%.

Транснациональная страховая компания с главным офисом в Гааге, Нидерланды. Входит в список 2000 крупнейших публичных фирм мира по версии Forbes за 2021 год и торгуется на Euronext и Nasdaq.

В 2022 году компания, скорее всего, либо продаст, либо перестрахует часть подразделений с неравномерным денежным потоком, которые она в 1999 году выкупила вместе с инвестиционно-страховой корпорацией Transamerica. Это снизит риск того, что ей придётся повышать процентные ставки или что акции упадут в цене.

Капитализация: $47 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -8,1%.

Среднегодовая за трёхгодичный период: 9,8%.

Один из крупнейших финансовых конгломератов в Великобритании. Торгуется на лондонской и нью-йоркской фондовых биржах и с 2011 года входит в список системно значимых банков мира наряду с другими 28 институтами.

Аналитики надеются, что новый гендиректор компании Коимбатур Сундарараджан Венкатакришнан обелит репутацию фирмы, запятнанную предыдущим главой Джесом Стэйли. Его подозревали в связях с банкиром-насильником Джеффри Эпштейном и обвиняли в попытке раскрыть информанта по делу о нью-йоркских финансистах.

Капитализация: $3,04 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 6,2%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -56,3%.

Многопрофильный китайский инвестхолдинг и один из крупнейших застройщиков в «Поднебесной» — с самым большим долгом в мире в $300 млрд и штаб-квартирой в городе Шэньчжэнь. Торгуется на гонконгской бирже.

Компания планирует сократить масштабы застройки и намерена не покупать землю ближайшие десять лет. В 2022 году долг наверняка вынудит фирму провести реструктуризацию, так что она, скорее всего, попытается продать доли в дочерних компаниях — чтобы выплатить задолженность и профинансировать строительство.

Проект застройщика Evergrande. Источник: Reuters

Капитализация: $77 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 24,1%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 30%.

Финансовый холдинг, в состав которого с 2000 года входят гонконгские фондовая и фьючерсная биржи, а также поставщики клиринговых услуг. Он входит в список крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год и торгуется на гонконгской бирже.

Показатели холдинга сильно зависят от IPO других фирм. Однако замедленный экономический рост и ужесточение регулирования могут затормозить листинги. А компаниям-«единорогам», вероятно, придётся проходить длительные правительственные проверки.

Капитализация: $58,5 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -17,7%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 14,4%.

Крупнейшая группа банковских компаний в Нидерландах со штаб-квартирой в Амстердаме. Торгуется на Euronext и Nasdaq и входит в список системно значимых банков мира.

Благодаря программе обратного выкупа акций на $3,4 млрд чистая прибыль корпорации на акцию, скорее всего, вырастет примерно на 20% к 2023 году. Сумма займов может вырасти на 4% к 2022 году, а комиссии — на 7%. Показатели издержек при этом сильно колебаться не должны, полагают аналитики.

Капитализация: $11,9 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 245,5%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: пока неизвестна.

Финтех-компания с услугой бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами, а также криптовалютами. Входит в корпорацию по защите инвесторов в бумаги и базируется в Калифорнии.

В 2021 году регуляторы штата Массачусетс потребовали отозвать лицензию брокера: тот, по их словам, слишком агрессивно вовлекает американцев в трейдинг. Если власти преуспеют, то их примеру могут последовать и другие штаты. Тогда фирме придётся пересмотреть бизнес-модель и, возможно, лишиться части инвесторов-любителей, количество которых стремительно возросло во время пандемии.

Капитализация: $11 млрд.

Рост продаж в 2020 году: неизвестен.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: неизвестна.

Финансовая онлайн-платформа с услугами для рефинансирования, кредитования, страхования, сбережений и инвестирования — со штаб-квартирой в Калифорнии, США. Она первая среди цифровых банков США вышла на биржу.

У сервиса всего 3 млн пользователей, но наиболее цельное продуктовое предложение и стабильная выручка, которая ежегодно растёт на 50%. Компания много инвестирует в самосовершенствование, но умудряется оставаться прибыльной благодаря развитой системе займов, чем могут похвастаться далеко не все её конкуренты.

Капитализация: $56 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -12,6%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -1%.

Один из главных банков Австралии и Новой Зеландии со штаб-квартирой в Сиднее. Его акции торгуются на австралийской, новозеландской и нью-йоркской биржах.

Компания, скорее всего, не оправдает ожиданий по прибыли. На финансовых показателях скажутся низкие процентные ставки, условия ожесточённой конкуренции и пандемия. Она также вряд ли сможет «выиграть» благодаря существенному сокращению затрат — во всяком случае судя по результатам тех банков, кто уже попытался это сделать.

Капитализация: $28,2 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 3,5%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 19%.

Транснациональная компания, предоставляющая услуги по управлению рисками, страхованию и консалтингу. Третий крупнейший страховщик в мире со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, и акциями на нью-йоркской бирже.

В 2020 году фирму хотел приобрести международный брокер Aon за $30 млрд, однако участники сделки не смогли достичь соглашения с министерством юстиции США, так что договор пришлось отозвать. Теперь руководители Willis Towers Watson надеются повысить прибыльность компании, сконцентрировавшись прежде всего на брокерском страховании.

Технологии, медиа и телеком

Капитализация: $98,2 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -29,7%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: неизвестна.

Компания с услугами по поиску и размещению аренды частного жилья по всему миру. Торгуется на Nasdaq и базируется в Калифорнии, США.

Аналитики Bloomberg полагают, что сервис превзойдёт ожидания отраслевых экспертов. В 2022 году число броней на сайте может увеличиться не на $2 млрд — 3%, а на $4 млрд, то есть сразу на 7%. Компании, вероятно, также удастся повысить прибыль, сократив при этом расходы на маркетинг: всё потому, что у сервиса много прямого трафика и постоянных клиентов.

Капитализация: $1,8 трлн.

Рост продаж в 2020 году: 12,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 41,3%.

Транснациональный конгломерат со штаб-квартирой в Калифорнии, США, в состав которого входит корпорация Google. Торгуется на Nasdaq.

Успех поисковых функций компании могут подорвать регуляторы, которые норовят ужесточить приватность данных. Но продажи рекламы на YouTube в 2022 году, скорее всего, побьют отметку в $35 млрд, а выручка облачного бизнеса приблизится к $25 млрд.

Капитализация: $45,2 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -0,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 14,9%.

Транснациональная компания, предоставляющая консалтинговые и ИТ-услуги и сервисы. Её штаб-квартира располагается в Нью-Джерси, США, а акции торгуются на Nasdaq.

Аналитики ожидают, что объёмы её продаж в 2022 году стремительно возрастут, поскольку компания начнёт внедрять облачные разработки. Количество клиентов из сфер технологий и здравоохранения уже растёт, а цифровая трансформация внутри фирмы будет лишь ускорять этот рост на протяжении нескольких лет.

Капитализация: $21,1 млрд.

Рост продаж в 2020 году: неизвестен.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: неизвестна.

Малазийский поставщик логистических услуг и такси со штаб-квартирой в Сингапуре. Работает в Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии и на Филиппинах, владеет 70% рынка, а акции её с декабря 2021 года торгуются на Nasdaq.

Пандемия заметно подкосила компанию после двух лет роста, но в 2022 она надеется восстановиться благодаря повсеместной вакцинации. Главное для Grab Holdings — грамотно распорядиться деньгами, полученными после IPO, чтобы не дать конкурентам GoTo Group и Sea себя обойти.

Курьеры компании Grab. Источник: Telllimer

Капитализация: $2,1 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 6,8%.

Среднегодовая за трёхгодичный период: неизвестна.

Британская телекоммуникационная компания, владеющая вышками в Южной Африке, Демократической республике Конго, Гане и Танзании. Её акции размещены на лондонской бирже и учитываются в индексе FTSE 250.

Благодаря тому, что компания сократила процентные ставки по собственным займам, она может потратить больше денег на расширение: например, в Эфиопии, где Safaricom будет строить крупную телекоммуникационную инфраструктуру.

Капитализация: $131 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -2,5%.

Среднегодовая за трёхгодичный период: 37,7%.

Японский производитель оптоэлектронного оборудования и измерительных систем: цифровых микроскопов, датчиков, сканеров и систем машинного зрения. Его штаб-квартира находится в Осаке, а акции торгуются на токийской бирже.

Пока что компания получает 44% выручки исключительно от японских клиентов, но, сосредоточившись на заграничных продажах, сможет превысить рыночные уровни роста.

Капитализация: $228,5 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 24%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 30,2%.

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Стриминговый киносервис со штаб-квартирой в Калифорнии, США. С 2002 года торгуется на Nasdaq, а с 2013 года производит собственные фильмы и сериалы.

Финансовые показатели компании стабильные, стоимость акций и её биржевая стоимость растёт, и вместе с ними, скорее всего, подрастут и облигации. А снизив расходы по займам, Netflix сможет лучше противостоять конкурентам вроде Amazon и Walt Disney в борьбе за аудиторию.

Капитализация: $60,6 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 5,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 30,1%.

Японский разработчик и производитель электродвигателей и приводов для бытовых приборов, жёстких дисков, автомобилей и промышленных систем. Базируется в Киото, а торгуется на токийской бирже.

В 2022 году он планирует увеличить объём поставок для электромобилей и мотоциклов в Китай, Индию и Японию, чтобы нарастить операционную прибыль. Показатель маржи может вырасти с 9,9% до 15%, полагают аналитики. А меры по охране окружающей среды лишь поспособствуют успеху Nidec, поскольку её двигатели помогают сократить потребление энергии.

Капитализация: $171,2 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 53,6%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: неизвестна.

Датский транснациональный конгломерат и одна из крупнейших инвестиционных компаний мира со штаб-квартирой в Амстердаме, Нидерланды. Торгуется на Euronext и йоханнесбургской фондовой бирже. Мажоритарной долей в компании владеет южно-африканская медиагруппа Naspers.

Холдинг держит 29% акций социального медиагиганта Tencent. В 2021 году он продал 2% за $14,7 млрд и полученные деньги реинвестировал в развитие сервисов электронной торговли — в частности в доставку еды и финтех. Чистая задолженность фирмы почти равна нулю, и стоимость её облигаций вряд ли в ближайшее время обвалится.

Капитализация: $44 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 81,7%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: неизвестна.

Разработчик многопользовательской онлайн-вселенной, в которой игроки могут создавать свои собственные миры или посещать чужие — чтобы общаться, придумывать игры и соревноваться с другими. Базируется в Калифорнии, США, и торгуется на нью-йоркской бирже.

Roblox уже создаёт брендированный контент, проводит концерты, сотрудничает с корпорациями и публикует уроки строительства и моделирования. С аудиторией в 50 млн человек и множеством инструментов, с помощью которых пользователи создают иммерсивные 3D-миры, у неё есть все шансы противостоять ИТ-гигантам на рынке метавселенных.

Кадр из игры Roblox. Источник: Xbox

Капитализация: $22,3 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 57,5%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 97,7%.

Производитель телевизионных приставок, которые помогают превратить обычный телевизор в «умный», чтобы подключаются к интернету и смотреть фильмы и сериалы в приложениях или на сайтах онлайн-кинотеатров. Штаб-квартира в Калифорнии, а акции размещены на Nasdaq.

Аналитики полагают, что компания сможет увеличить продажи на 50% к 2023 году. Она располагает пользовательскими данными, которые желают заполучить рекламодатели. Поэтому никак не пострадает от новых правил конфиденциальности, которые Google намерена представить в будущем.

Капитализация: $93 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 101,1%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 174,5%.

ИТ-конгломерат со штаб-квартирой в Сингапуре и акциями на нью-йоркской бирже. В состав входят транснациональные технологические фирмы, разработчик и издатель онлайн-игр Garena, а также футбольный клуб «Лайон Сити Сейлорс».

Компания уже три года получает выручку с многопользовательской игры Garena Free Fire, в которую заходит 700 млн игроков, и теперь планирует развиваться на рынках онлайн-доставки еды и продуктов, а также финансовых технологий. Успех игрового проекта, считают аналитики, помогут завоевать аудиторию в Индии, а также странах Европы и Латинской Америки.

Капитализация: $131,6 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 52%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 21,1%.

Американский оператор беспроводной связи со штаб-квартирой в штате Вашингтон, США. Торгуется на Nasdaq.

Запуск вышек, поддерживающих пятое поколение мобильной связи — 5G, и широкий радиочастотный спектр могут ускорить рост продаж компании в ближайшие годы. А слияние в 2020 году с телекоммуникационной фирмой Sprint поможет фирме укрепить позиции на рынке.

Капитализация: $581 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 27,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 14,5%.

Китайский инвестиционный холдинг со штаб-квартирой в Шэньчжэне и акциями на гонконгской бирже. Среди его дочерних компаний более десятка разработчиков ПО, а также онлайн-игр — например, Riot Games.

Ограничения со стороны регуляторов в 2022 году не должны помешать развитию компании, полагают аналитики. Игровой бизнес может процветать и без рекламных продаж — за счёт выхода новых релизов и проектов. А инвестиции в разработчика Epic Games и Roblox дают фирме шансы попробовать свои силы на рынке метавселенных.

Офис компании Tencent. Источник: Forbes

Капитализация: $13 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 1,2%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 28,1%.

Французский медиаконгломерат, владеющий телеканалами, кинопроизводителями, книгоиздателями, разработчиками игр, видеохостингом Dailymotion, а также крупнейшим лейблом звукозаписи Universal Music Group. Штаб-квартира в Париже, а акции торгуются на Euronext.

Если в феврале корпорация, как и планировала, докупит долю в крупнейшей французской медиагруппе Lagardère, то получит 36,1% прав на голосовании и сможет увеличить прибыль благодаря успехам издательского дома Hachette Book Group. А если подумает о продаже части старых активов, то сможет больше инвестировать в развитие своего портфолио.

Товары массового потребления

Капитализация: $22,75 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -0,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -0,2%.

Транснациональная компания по розничной торговле, а также производству продуктов напитков и пищевых добавок со штаб-квартирой в Лондоне. Её акции торгуются на лондонской фондовой бирже и учитываются в расчёте ведущего индекса FTSE 100.

По бизнесу ударила пандемия, но у компании есть все шансы восстановиться — особенно на американском рынке, где её прибыльные магазины одежды Primark начинают вновь открываться после карантинов.

Капитализация: $97 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -0,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 11,1%.

Британский транснациональный производитель сигарет и табака со штаб-квартирой в Лондоне. Торгуется на лондонской, нью-йоркской, йоханнесбургской и найробийской биржах.

Если США запретят ментоловые сигареты, которые выпускают бренды компании Newport, Dunhill и Camel, то она наверняка найдёт что предложить клиентам взамен. Канада запретила ментол ещё в 2017-м, но производитель удержал 99% клиентуры. К тому же фирма выпускает электронные сигареты.

Капитализация: $263,4 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -11,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 11,4%.

Американская пищевая компания и крупнейший в мире производитель и поставщик безалкогольных напитков, сиропов и концентратов. Базируется в штате Атланта, а торгуется на нью-йоркской бирже.

Если Coca-Cola проиграет текущие налоговые споры в суде, то, скорее всего, будет вынуждена выплатить как минимум на $11 млрд больше, чем ожидает. Проигрыш также рискует сказаться на сумме дивидендных выплат.

Грузовик компании Coca-Cola. Источник: CNN

Капитализация: $3,88 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 29,7%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 43,7%.

Компания по производству кормов для домашних животных со штаб-квартирой в штате Нью-Джерси, США. Торгуется на американской бирже Nasdaq.

В 2022 году компания увеличит производственные мощности и, вероятно, заполучит большую долю рынка натуральных кормов стоимостью $7,3 млрд. Число покупателей может вырасти до 11 млн, а объёмы продаж — превысить $1,25 млрд к 2023 году.

Товары и услуги выборочного спроса

Капитализация: $81,6 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -10,7%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 25,8%.

Одна из крупнейших в мире автомобильных корпораций. Владеет марками Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac, базируется в штате Мичиган и торгуется на нью-йоркской бирже.

В 2022 году выручка компании может вырасти на $16 млрд, а снижение дефицита полупроводников позволит поставить больше автомобилей дилерам в Северной Америке. Возможно, корпорация также выведет на биржу своё подразделение по строительству автопилотных машин Cruise.

У салона General Motors. Источник: Forbes

Капитализация: $11,37 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -9,1%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 11,2%.

Крупнейшая в Китае гостиничная группа, управляющее более чем пяти тысячами отелей по всему миру. Штаб-квартира расположена в Шанхае, а акции размещены на американской бирже Nasdaq.

Во время пандемии компания увеличила число комнат в отелях на 25%, чтобы ответить на повышенный туристический спрос после карантинов. Она также намерена расширить число своих отелей до 9000, так что её операционная прибыль, вероятно, увеличится на 70% с показателей 2019 года.

Капитализация: $42,7 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 10,6%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 45,9%.

Транснациональный ритейлер спортивной одежды и аксессуаров — со штаб-квартирой в Ванкувере, Канада, и акциями на американской бирже Nasdaq.

В 2020 году компании удалось получить тот объём выручки, который она прогнозировала лишь к 2023 году, и её успеху вряд ли что-то помешает. Одежда, средства гигиены и интерактивные мероприятия, которые фирма устраивает в магазинах, по-прежнему пользуются спросом, пишут аналитики.

Капитализация: $46,28 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 107,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 75,2%.

Китайский проектировщик, разработчик и производитель автомобилей — в том числе электрических. Торгуется на нью-йоркской бирже, а базируется в Шанхае.

В первом квартале 2022 года компания, скорее всего, выйдет на прибыль — и это несмотря на то, что она запустила программу по лизингу аккумуляторов и снизила цены. Если ситуация на рынке полупроводник нормализуется, а Китай введет меры по защите окружающей среды, электронаработки производителя, вероятно, будут в ходу.

Капитализация: $7,28 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -32,5%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 38,4%.

Американский оператор более 40 казино и ипподромов в 20 штатах, с акциями на бирже Nasdaq и штаб-квартирой в штате Пенсильвания.

В 2022 году у компании есть шансы усилить позицию на рынке, поскольку в октябре 2021 года она купила канадского оператора Score Media & Gaming и открыла новые букмекерские конторы. А с рекламой ей наверняка поможет медиафирма Barstool Sports, в которой она владеет 36% акций.

Капитализация: $3,1 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -57,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -9%.

Американский производитель товаров для хранения и переноски багажа и туалетных принадлежностей — сумочек, портфелей и чемоданов. У компании несколько штаб-квартир по всему миру, а акции торгуются на гонконгской бирже.

Аналитики полагают, что Samsonite сможет лишь на 85% выполнить показатели по продажам 2019 года. Однако Bloomberg верит, что у компании есть все шансы превзойти ожидания, если пандемия пойдёт на спад.

Капитализация: $5,5 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -40,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -24,1%.

Транснациональная туристическая компания со штаб-квартирой в Ганновере, Германия. Владеет турагентствами, отелями, авиалиниями, круизными лайнерами и магазинами и торгуется на франкфуртской и лондонской биржах.

Аналитики надеются, что фирме удастся усовершенствовать свои технологии, предоставить путешественникам более гибкие условия и открыть премиальные курорты, а также провести реструктуризацию, чтобы ежегодно экономить миллионы долларов.

Капитализация: $4,7 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -27,9%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: неизвестна.

Американский продавец женской одежды, нижнего белья, купальников, аксессуаров и парфюмерии со штаб-квартирой в штате Огайо и акциями на нью-йоркской бирже.

Компания пытается стать более инклюзивной, чтобы охватить широкую аудиторию. Если её усилия по работе над базовым бельём и купальниками оправдаются, фирма сможет повысить показатели продаж и прибыльности.

Капитализация: $132,7 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -11,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 28,5%.

Немецкий автомобильный концерн из Вольфсбурга, Германия. Торгуется на франкфуртской и лондонской биржах.

Аналитики Bloomberg полагают, что к 2023 году компания сможет обойти на рынке производства электромобилей компанию Илона Маска Tesla. Поможет Volkswagen и потенциальный выход Porshe на IPO с оценкой $90 млрд.

Энергетика и коммунальные услуги

Капитализация: $144,4 млн.

Рост продаж в 2020 году: -26,6%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -20,2%.

Нефтяная компания со штаб-квартирой в штате Техас, США, и акциями на нью-йоркской бирже. Владеет примерно 2500 нефтяных и газовых скважин.

Стоимость акций упала из-за разлива на подводном трубопроводе в октябре 2021 года. В результате, как считают эксперты, компании придётся выплачивать более $100 млн — в виде штрафов, долговых обязательств и непредвиденных расходов на расчистку. Аналитики Bloomberg полагают, что цифра может быть меньше, так как разлив не самый крупный.

Капитализация: $105,5 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -35,2%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -7,8%.

Транснациональная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Лондоне и акциями на лондонской, франкфуртской и нью-йоркской биржах. Владеет долей в Роснефти.

Если цены на сырую нефть продолжать быть выше $40 за баррель, то у компании есть все шансы ещё сильнее укрепиться на рынке. Эти деньги она сможет направить на выплаты по дивидендам, обратный выкуп акций и сокращение долга.

Капитализация: $8,6 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -11,5%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 26,7%.

Американский производитель и поставщик солнечных батарей, оборудования и сопутствующих услуг для электростанций. Базируется в штате Аризона, а торгуется на бирже Nasdaq.

Солнечная энергия уже может конкурировать по стоимости с электрической, а спрос на неё растёт — в том числе от крупных клиентов вроде BP. Компания агрессивно наращивает производственные мощности в США и Индии, так что выручка в ближайшие два года может вырасти на $1 млрд и достигнуть $4,2 млрд.

Капитализация: $78,8 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -27,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: -4,9%.

Китайская химико-энергетическая компания — один из лидеров по добыче нефти и газа в стране. Штаб-квартира располагается в Пекине, а акции торгуются на шанхайской, гонконгской, нью-йоркской и лондонской биржах.

Из-за энергокризиса в Китае и того, что власти сдерживают цены на нефть, организация может не оправдать ожидания аналитиков по прибыли уже второй год подряд.

Капитализация: $21 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -30,7%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 14,9%.

Холдинг, занимающийся нефтяной промышленностью, нефтегазоразведкой и возобновляемой энергией. Штаб-квартира расположена в Сеуле, а акции торгуются на корейской бирже.

Агрессивное расширение на международном рынке и сотрудничество с Ford Motor и Hyundai Motor могут помочь компании стать третьим по величине поставщиком батарей для электромобилей в 2022 году.

Капитализация: $3,3 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -29,4%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 17,5%.

Турецкая компания по нефтепереработке и один из крупнейших импортёров нефти в стране. Базируется в Стамбуле и торгуется на стамбульской фондовой бирже.

Курс лиры по отношению к доллару нестабильный, но компания может с этого даже выиграть, ведь её основной бизнес — нефтепродукты — котируется в долларах.

Здравоохранение

Капитализация: $300,5 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 1,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 17,4%.

Транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке и акциями на нью-йоркской бирже.

Спрос на вакцину против Covid-19 продолжит расти, так как вирус мутирует, и компания наверняка попробует его монетизировать. Вместе с прививкой и таблетками для защиты от коронавируса объём продаж может увеличиться с $40 млрд до $80 млрд.

Сырьё

Капитализация: $14 млрд.

Рост продаж в 2020 году: -2,2%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 22,3%.

Китайская государственная компания-производитель алюминия — одна из крупнейших в республике. Базируется в Пекине, а торгуется на гонконгской и шанхайской биржах.

Из-за кризиса на рынках энергетики и поставок выручка и прибыль компании будет во многом зависеть от цен на продукцию. Помешать могут также меры по защите окружающей среды, которые рискуют сократить годовой рост производства с 5,1% в 2021 году до 1,3%.

Капитализация: $47,6 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 73,8%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 93%.

Австралийская горнодобывающая компания. Один из крупнейших по производственной мощности производителей железной руды в мире. Штаб-квартира в Перте, а акции — на австралийской бирже.

Компания поддерживает политику углеродной нейтральности, но продвинутся ли её «зелёные» разработки — пока неизвестно, поскольку всё будет зависеть от показателей прибыли. Конкурентов больше, издержки растут, а инвесторов больше интересуют инициативы фирмы по строительству, например, ГЭС.

Промышленность

Капитализация: $56,5 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 8,6%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 19,6%.

Транснациональная корпорация, в состав которой входят технологические компании из множества промышленных отраслей. Базируется в штате Миссури, а торгуется на нью-йоркской бирже.

Поставщик систем для автоматизации, а также нагревательно-охладительного оборудования наверняка попробует купить эффективных игроков. Однако вместо этого ему, возможно, следует выделить в отдельную компанию своё крайне прибыльное подразделение по производству устройств климат-контроля, считают аналитики.

Капитализация: $66,8 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 21,3%%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 19,8%.

Американский поставщик почтовых, курьерских и других логистических услуг по всему миру. Штаб-квартира расположена в штате Теннесси, а акции размещены на нью-йоркской бирже.

В последнее десятилетие компанию обходили United Parcel Service и Deutsche Post, но 2022 год может всё изменить: если фирма грамотно внедрит новые технологии и воспользуется преимуществами, которые получила после покупки датской TNT Express.

Капитализация: $52,1 млрд.

Рост продаж в 2020 году: 37,3%.

Среднегодовая доходность за трёхгодичный период: 28,9%.

Китайская логистическая группа компаний по наземной, авиационной и морской перевозке — в том числе ускоренной. Расположена в Шэньчжэне и торгуется на местной бирже.