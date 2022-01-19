Финансы
Богдан Музыченко

Revolut запустил в США сервис для торговли акциями без комиссии Статьи редакции

До этого пользоваться приложением могли только жители Евросоюза и Великобритании.

  • Клиенты Revolut теперь могут торговать без комиссии полными и дробными акциями более чем 1100 компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq, пишет Reuters со ссылкой на заявление стартапа. На рынке США компания сможет конкурировать с Robinhood и Square.
  • Revolut будет зарабатывать на рынке США на PFOF (плате за поток заказов) с маркетмейкеров — в этом случае трейдинговая платформа работает не напрямую с биржей, а через посредника.
  • Комиссия по ценным бумагам США хочет запретить PFOF, потому что брокеры, торгующие без комиссии, могут побуждать инвесторов совершать больше сделок, чтобы получить больше PFOF — иногда это не выгодно для инвесторов.
  • Revolut не боится проверок комиссии и сможет подстроиться под новые правила, прокомментировал изданию глава стартапа по управлению активами и торговлей в США Гейб Вальехо.
  • Стартап в 2014 году основали Николай Сторонский и Влад Яценко. Это банковский сервис, позволяющий завести счёт, делать международные переводы и торговать криптовалютой и акциями.
  • Сторонский впервые рассказал о планируемом запуске сервиса для торговли акциями без комиссии в августе 2019 года, а в марте 2021 года подал заявку на банковскую лицензию в США. Сейчас Revolut предлагает сбережения под высокий процент, банковские услуги для малого бизнеса, денежные переводы в Мексику и торговлю криптовалютами.
  • В июле 2021 года Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд и стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

#новость #revolut

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Andy Ch

Поясните плз. Брокер от биржи за траффик заказов что-то получает?

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Тим Пазухин

ты размещаешь заказ на покупку 10 акций по самой низкой цене, которая есть на рынке, например 10,12$ за акцию в момент заказа, брокер передаёт твой заказ цитаделю например (одной из компаний по высокочастотному трейдингу), они выкупают 10 акций по 10,12$ и выставляют их уже по 10,13$, пока твой заказ доходит до биржи. в итоге они перепродают тебе тут же эти акции по 10,13$, зарабатывая 0,01 с акции без риска. а таких миллионы сделок в день.
тк ты не указал конкретную цену по которой хочешь купить, то просто покупаешь по самой низкой какая есть на рынке.

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4
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юрий с

Потому что комиссия есть и она состоит в манипуляциях ценами через высокочастотных трейдеров. Кроме того любой маркетмейкер извлекает из известных ему сведений пользу

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1
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Andy Ch

Так а брокер что имеет, пусть даже с высокочастотной торговли, если ценник идет от биржи и комиссии нет? С данными понятно.

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1
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Alexander Ivanov

Брокер продает информацию об ордерах до их фактического попадания в стакан. Высокочастотники эту информацию используют чтобы успеть влезть с нужным ордером ещё раньше.
Все это за доли секунды происходит.

Хорошо описано в книге Flash Boys

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6
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Антон Штадлер

Никто эту информацию не использует, кроме маркет-мейкера, через чьи сервера идёт поток.
HFT-торгует спрэд, который видит так же, как и клиент РХ или какого-нибудь Е-трейд. Разница только в скорости попадания заявки в стакан. Т.к. частотники используют выделенные сервера, то их заявки доходят быстрее тех, что идут по классической схеме

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Alex Moren

Брокер не напрямую выставляют заявки на биржу мелких трейдеров, а через клиринговые агентства, которые уже выставляют все крупными заявками. У этих агентств получается есть информация по мелким заявкам, где какие стопы стоят и тд., с помощью которой они могут выгодней для себя торговать. Эти агентства отваливают деньги брокеру за эти мелкие заявки.

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3
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Антон Штадлер

Что за вздор?
Нет никаких клиринговых агентств. Оно одно и никакого отношения к брокерской деятельности не имеет, осуществляет конечные расчеты по сделкам между контрагентами.
Брокер, в данном случае, отправляет поток заявок по конкретной бумаге через сервера маркет-мейкера. Все заявки идут самостоятельно без объединения в пулы на стороне маркет-мейкера. И закрываются зеркальными заявками по обратной операции. Маркет-мейкер берет себе разницу, которая как правило равна величине спрэда за минусом издержек
Маркет-мейкеры всегда держат спрэд по бумаге. Они есть на каждом рынке и необходимы для поддержания ликвидности, чтобы разница между покупкой и продажей была минимально возможной. Когда трейдер отправляет заявку по рыночной цене, она попадает в спрэд. Поток заявок клиентов Робинхуда попадает в этот спрэд с задержкой на доли секунды.
Никакие стопы они не видят. Стопы на биржу не идут до срабатывания стоп-цены, только после нее электронная заявка идёт на биржу все через те же сервера маркет-мейкера.

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1
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Илья Ланкевич

Здесь кратко: https://www.investopedia.com/terms/p/paymentoforderflow.asp
А внутри есть ссылка на исследование SEC.

Payment for Order Flow (PFOF)
Payment for order flow (PFOF) occurs when a broker compensates another for directing trade…
www.investopedia.com
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1
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Юрий Другач

Сам 3 раза перечитал и плюнул

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Евгений Остриков

Может имеется ввиду премии от некоторых ecn за добавление/снятие ликвидности

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Богдан Музыченко

Исправил! Надеюсь, теперь понятнее.

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Andrei Smirnovsky

Очень круто, молодцы!)

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3
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Маленький бокал

Люблю Revolut, всем советую.

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Михаил

Ну что то с Россией они тянут. Сам вот жду. Вроде и сотрудников уже набирают.

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Александр Якунин

Ради чего , зачем он тут?

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Маленький бокал

Как минимум переводы в Европу без комиссии и по интер-банковскому курсу

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евгений аношин

Зачем если есть тот же paysend? Или koronapay?

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Маленький бокал

Сегодня сравнил, револют намного выгоднее выходит, там реально хороший курс.

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евгений аношин

Разница с wise, paysend 0,3%...
Даже с учётом открытия как нбко расходы составят не 5-7 млн евро. Поэтому тарифы будут сопоставимы. Больше вряд-ли, но и бесплатно нет смысла

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Alexey

Ты что-то не то сравнивал. У революта отличный курс обмена и намного проще/дешевле переводы.

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евгений аношин

Что я не то сравнивал?) Какие расходы на переводы wise, paysend в Европе в сравнении с револютом?) А теперь тоже самое для Европы-России можно предсказать

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Alexey

Ну вот для сравнения перевод через wise против обмена в революте. Скриншоты не сегодняшнение, но в один момент оба сделанные. Можно понять, какая разница в курсе и сколько съедает комиссия wise.

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евгений аношин

Погоди ты сравниваешь перевод фунты-рубль против обменника?)) Тем более с зачислением рублей в революте же смешная ситуация.
Что тебе мешает переводить с помощью wise евро-евро?

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Alexey

Там смешная ситуация, потому что их в России просто нет. Надежда, что если откроются, будет ещё удобнее.
Насчёт "евро-евро" — у меня такого кейса просто нет, не перевожу евро.

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евгений аношин

Будет дороже. Основная проблема клиринг взаимных платежей, его им придется делать через банк посредник (если свой не покупать) потому к курсу будет комиссия. И это приведет к тому что когда рубли у них станут реальными то и курс обмена и тариф пересылки будут не такие радужные

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Mikhail Dragunov

Какая ересь, переводы куда? На всратый интернет кошелек 50€ или £? Нет SEPA, нахуй этот сервис в РФ не нужен тут своих хватает )))

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Роман

Конкуренция — это хорошо. Но я уверен просто на 100%, что сервис прижмут у нас.

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Александр Якунин

Конкуренция с кем?

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Маленький бокал

Ну по сути револют прямой конкурент тинькофф будет если он выйдет на рынок РФ

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евгений аношин

Ну нет. И открытие, и ВТБ, и Газпром, и даже сбер - все рядом... У всех и покупка по биржевому курсу, и акции, и куча банковских продуктов ...
Что останется? Дешёвые международные переводы?

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Александр Якунин

Конкуренция в чем, что офисов нет?

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Роман

В статье про что написано? В России кто такие сервисы предоставляет? А дальше сами дорисуйте.

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Александр Якунин

Без вас боюсь не разберусь, дробные акции это как в место батона колбасы, нарезку в 100гр купить и говорить что я инвестор?

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–1
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Роман

Как интересно, дробные вы в статье увидели, а полные нет.

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Александр Якунин

«Клиенты Revolut теперь могут торговать без комиссии полными и дробными акциями более чем 1100 компаний, которые котируются»

Походу это вам нужно перечитать

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–1
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Роман

Простите, не сразу понял, что вы троль.

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1
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Александр Якунин

Хуже, адепт синено и зеленого, А дальше сами дорисуйте.

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John Rickman

Не знаю, чего там ждать. Они забанили куче народа аккаунты по выдуманным комплаенс-причинам, а поддержка тупо не реагирует.

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Andrey P.

Николай и Влад. Стартап из Великобритании

Мем смешной, ситуация страшная.

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Фиктивный Аккаунт

Основатель - сынок какого-то кгбшника.

Когда их уже забанят?

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0
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John Rickman

Газпромщика.

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0
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Фиктивный Аккаунт

Людей без погонов в менеджмент Газпрома пускают? Зачем?

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Беляев Виталий

Одним словом - красавцы)

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