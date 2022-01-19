Revolut запустил в США сервис для торговли акциями без комиссии Статьи редакции
До этого пользоваться приложением могли только жители Евросоюза и Великобритании.
- Клиенты Revolut теперь могут торговать без комиссии полными и дробными акциями более чем 1100 компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq, пишет Reuters со ссылкой на заявление стартапа. На рынке США компания сможет конкурировать с Robinhood и Square.
- Revolut будет зарабатывать на рынке США на PFOF (плате за поток заказов) с маркетмейкеров — в этом случае трейдинговая платформа работает не напрямую с биржей, а через посредника.
- Комиссия по ценным бумагам США хочет запретить PFOF, потому что брокеры, торгующие без комиссии, могут побуждать инвесторов совершать больше сделок, чтобы получить больше PFOF — иногда это не выгодно для инвесторов.
- Revolut не боится проверок комиссии и сможет подстроиться под новые правила, прокомментировал изданию глава стартапа по управлению активами и торговлей в США Гейб Вальехо.
- Стартап в 2014 году основали Николай Сторонский и Влад Яценко. Это банковский сервис, позволяющий завести счёт, делать международные переводы и торговать криптовалютой и акциями.
- Сторонский впервые рассказал о планируемом запуске сервиса для торговли акциями без комиссии в августе 2019 года, а в марте 2021 года подал заявку на банковскую лицензию в США. Сейчас Revolut предлагает сбережения под высокий процент, банковские услуги для малого бизнеса, денежные переводы в Мексику и торговлю криптовалютами.
- В июле 2021 года Revolut привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд и стал самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.
Поясните плз. Брокер от биржи за траффик заказов что-то получает?
ты размещаешь заказ на покупку 10 акций по самой низкой цене, которая есть на рынке, например 10,12$ за акцию в момент заказа, брокер передаёт твой заказ цитаделю например (одной из компаний по высокочастотному трейдингу), они выкупают 10 акций по 10,12$ и выставляют их уже по 10,13$, пока твой заказ доходит до биржи. в итоге они перепродают тебе тут же эти акции по 10,13$, зарабатывая 0,01 с акции без риска. а таких миллионы сделок в день.
тк ты не указал конкретную цену по которой хочешь купить, то просто покупаешь по самой низкой какая есть на рынке.
Потому что комиссия есть и она состоит в манипуляциях ценами через высокочастотных трейдеров. Кроме того любой маркетмейкер извлекает из известных ему сведений пользу
Так а брокер что имеет, пусть даже с высокочастотной торговли, если ценник идет от биржи и комиссии нет? С данными понятно.
Брокер продает информацию об ордерах до их фактического попадания в стакан. Высокочастотники эту информацию используют чтобы успеть влезть с нужным ордером ещё раньше.
Все это за доли секунды происходит.
Хорошо описано в книге Flash Boys
Никто эту информацию не использует, кроме маркет-мейкера, через чьи сервера идёт поток.
HFT-торгует спрэд, который видит так же, как и клиент РХ или какого-нибудь Е-трейд. Разница только в скорости попадания заявки в стакан. Т.к. частотники используют выделенные сервера, то их заявки доходят быстрее тех, что идут по классической схеме
Брокер не напрямую выставляют заявки на биржу мелких трейдеров, а через клиринговые агентства, которые уже выставляют все крупными заявками. У этих агентств получается есть информация по мелким заявкам, где какие стопы стоят и тд., с помощью которой они могут выгодней для себя торговать. Эти агентства отваливают деньги брокеру за эти мелкие заявки.
Что за вздор?
Нет никаких клиринговых агентств. Оно одно и никакого отношения к брокерской деятельности не имеет, осуществляет конечные расчеты по сделкам между контрагентами.
Брокер, в данном случае, отправляет поток заявок по конкретной бумаге через сервера маркет-мейкера. Все заявки идут самостоятельно без объединения в пулы на стороне маркет-мейкера. И закрываются зеркальными заявками по обратной операции. Маркет-мейкер берет себе разницу, которая как правило равна величине спрэда за минусом издержек
Маркет-мейкеры всегда держат спрэд по бумаге. Они есть на каждом рынке и необходимы для поддержания ликвидности, чтобы разница между покупкой и продажей была минимально возможной. Когда трейдер отправляет заявку по рыночной цене, она попадает в спрэд. Поток заявок клиентов Робинхуда попадает в этот спрэд с задержкой на доли секунды.
Никакие стопы они не видят. Стопы на биржу не идут до срабатывания стоп-цены, только после нее электронная заявка идёт на биржу все через те же сервера маркет-мейкера.
Здесь кратко: https://www.investopedia.com/terms/p/paymentoforderflow.asp
А внутри есть ссылка на исследование SEC.
Сам 3 раза перечитал и плюнул
Может имеется ввиду премии от некоторых ecn за добавление/снятие ликвидности
Исправил! Надеюсь, теперь понятнее.
Очень круто, молодцы!)
Ну что то с Россией они тянут. Сам вот жду. Вроде и сотрудников уже набирают.
Ради чего , зачем он тут?
Зачем если есть тот же paysend? Или koronapay?
Разница с wise, paysend 0,3%...
Даже с учётом открытия как нбко расходы составят не 5-7 млн евро. Поэтому тарифы будут сопоставимы. Больше вряд-ли, но и бесплатно нет смысла
Ты что-то не то сравнивал. У революта отличный курс обмена и намного проще/дешевле переводы.
Что я не то сравнивал?) Какие расходы на переводы wise, paysend в Европе в сравнении с револютом?) А теперь тоже самое для Европы-России можно предсказать
Ну вот для сравнения перевод через wise против обмена в революте. Скриншоты не сегодняшнение, но в один момент оба сделанные. Можно понять, какая разница в курсе и сколько съедает комиссия wise.
Погоди ты сравниваешь перевод фунты-рубль против обменника?)) Тем более с зачислением рублей в революте же смешная ситуация.
Что тебе мешает переводить с помощью wise евро-евро?
Там смешная ситуация, потому что их в России просто нет. Надежда, что если откроются, будет ещё удобнее.
Насчёт "евро-евро" — у меня такого кейса просто нет, не перевожу евро.
Будет дороже. Основная проблема клиринг взаимных платежей, его им придется делать через банк посредник (если свой не покупать) потому к курсу будет комиссия. И это приведет к тому что когда рубли у них станут реальными то и курс обмена и тариф пересылки будут не такие радужные
Какая ересь, переводы куда? На всратый интернет кошелек 50€ или £? Нет SEPA, нахуй этот сервис в РФ не нужен тут своих хватает )))
Конкуренция — это хорошо. Но я уверен просто на 100%, что сервис прижмут у нас.
Конкуренция с кем?
Ну нет. И открытие, и ВТБ, и Газпром, и даже сбер - все рядом... У всех и покупка по биржевому курсу, и акции, и куча банковских продуктов ...
Что останется? Дешёвые международные переводы?
Конкуренция в чем, что офисов нет?
В статье про что написано? В России кто такие сервисы предоставляет? А дальше сами дорисуйте.
Без вас боюсь не разберусь, дробные акции это как в место батона колбасы, нарезку в 100гр купить и говорить что я инвестор?
Как интересно, дробные вы в статье увидели, а полные нет.
«Клиенты Revolut теперь могут торговать без комиссии полными и дробными акциями более чем 1100 компаний, которые котируются»
Походу это вам нужно перечитать
Простите, не сразу понял, что вы троль.
Хуже, адепт синено и зеленого, А дальше сами дорисуйте.
Не знаю, чего там ждать. Они забанили куче народа аккаунты по выдуманным комплаенс-причинам, а поддержка тупо не реагирует.
Николай и Влад. Стартап из Великобритании
Мем смешной, ситуация страшная.
Основатель - сынок какого-то кгбшника.
Когда их уже забанят?
Газпромщика.
Людей без погонов в менеджмент Газпрома пускают? Зачем?
Одним словом - красавцы)
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