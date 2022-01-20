Финансы
Валерия Козлова

ИТ-дистрибьютор Merlion купил Tempoline — сервис по хранению и обработке заказов для бизнеса Статьи редакции

Сделка поможет Merlion развивать новые сервисы.

  • Merlion получил 51% акций Tempoline, пишет «Коммерсантъ». Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • Представители компаний считают, что благодаря сделке Merlion сможет предоставить новые сервисы для своих партнеров, а Tempoline — расширить клиентскую базу.
  • Сумма сделки могла составить 600-800 млн рублей, считает управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко.
  • Tempoline основан в 2017 году. Он позиционирует себя как фулфимент-оператор, то есть помогает бизнесу в процессах с момента заказа товара до его доставки покупателю. Сервис предоставляет услуги колл-центра, хранит, обрабатывает и доставляет заказы.
  • Компании принадлежит сервис «Кактус». Он позволяет заводить страницы сразу на несколько российских маркетплейсах, а также берёт на себя управление рабочими кабинетами и документы.
  • Компания Merlion занимается дистрибьюцией электроники, офисной мебели и канцелярских принадлежностей. Также ей принадлежат такие компании как «Ситилинк», «Позитроника» и другие.

  • ·В октябре 2020 года совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова задержали по делу об организации убийства. В феврале 2021 года суд перевёл Карчева под домашний арест, а в апреле 2021 года Алексея Абрамова, как и другого совладельца ИТ-дистрибьютора Merlion Владислава Мангутова, освободили из СИЗО.

#новость #merlion #tempoline

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