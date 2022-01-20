Тренды на рынке труда в 2022 году, или Чего хотят соискатели?

Пандемия вносит свои изменения в потребности людей, для большинства работодателей вместе с новым вирусом пришла новая головная боль, а с ней и стресс от того, что половину коллектива необходимо отправить на удаленку. Будут ли работать? Не снизится ли производительность? Как сотрудников теперь собирать и объединять? На помощь приходят…