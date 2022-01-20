ЦБ разработал законопроект, который разрешит нефинансовым компаниям оказывать платёжные услуги Статьи редакции
Его могут принять в первой половине 2022 года.
- Регулятор разработал законопроект и обсудит его с компаниями. ЦБ разделит организации на два типа небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ).
- Первый тип компаний сможет проводить банковские переводы с согласия клиента. При этом их сумма активов должна быть не менее 5 млн рублей.
- Другие НППУ смогут самостоятельно выполнять переводы, в том числе с карт, и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса. Капитал таких организаций — не меньше 50 млн рублей.
- По мнению ЦБ, эти поправки улучшат качество и доступность услуг для потребителей. Также регулятор введёт понятие платежного агрегатора — для него капитал установлен в размере не менее 10 млн рублей.
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Коммерсанту», что законопроект могут принять в первой половине 2022 года.
- В августе 2021 года ЦБ впервые предложил разрешить нефинансовым организациям оказывать платёжные услуги.
ЦБ бы с банками и их дырами в системе безопасности и воровства денег разобраться, а не предлагать создать еще одну вотчину для потенциального мошенничества с деньгами населения.
Не понял в чем отличие от НКО? И расчётников? Порог входа в 5 и 50 млн? А функционал какой?
Ответ по ссылке в новости:
Банк России разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги.
Бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи.
Естественно порог входа. На НКО надо не менее 1 ярда сейчас, на все лицензии и т.д., а тут порог упрётся в сотню лимонов) На самом деле новость хорошая.
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