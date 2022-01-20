Финансы
Валерия Козлова

ЦБ разработал законопроект, который разрешит нефинансовым компаниям оказывать платёжные услуги Статьи редакции

Его могут принять в первой половине 2022 года.

  • Регулятор разработал законопроект и обсудит его с компаниями. ЦБ разделит организации на два типа небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ).
  • Первый тип компаний сможет проводить банковские переводы с согласия клиента. При этом их сумма активов должна быть не менее 5 млн рублей.
  • Другие НППУ смогут самостоятельно выполнять переводы, в том числе с карт, и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса. Капитал таких организаций — не меньше 50 млн рублей.
  • По мнению ЦБ, эти поправки улучшат качество и доступность услуг для потребителей. Также регулятор введёт понятие платежного агрегатора — для него капитал установлен в размере не менее 10 млн рублей.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Коммерсанту», что законопроект могут принять в первой половине 2022 года.
  • В августе 2021 года ЦБ впервые предложил разрешить нефинансовым организациям оказывать платёжные услуги.

#новость #цб

897 просмотров
5
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Сидор

ЦБ бы с банками и их дырами в системе безопасности и воровства денег разобраться, а не предлагать создать еще одну вотчину для потенциального мошенничества с деньгами населения.

Ответить
5
Развернуть ветку
Любой якорь

В РФ открывается новый филиал Curacao со всеми вытекающими - отмыв, гэмблинг, сомнительные финансовые учреждения.

Ответить
0
Развернуть ветку
Terra Incognita

Не понял в чем отличие от НКО? И расчётников? Порог входа в 5 и 50 млн? А функционал какой?

Ответить
0
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Ответ по ссылке в новости:
Банк России разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также небанковским финансовым организациям (страховым, брокерским и микрофинансовым компаниям) оказывать платежные услуги.
Бизнес сможет создавать собственные платежные сервисы, интегрируя их в предоставляемые клиентам услуги, тем самым сокращая свои издержки на платежи.

Ответить
0
Развернуть ветку
Влад Борщ

Естественно порог входа. На НКО надо не менее 1 ярда сейчас, на все лицензии и т.д., а тут порог упрётся в сотню лимонов) На самом деле новость хорошая.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Сервисы
HRBLADE
Разрешите нашему виртуальному рекрутеру нанять сотрудников за вас

Разрешите нашему виртуальному рекрутеру Анне провести собеседования и отобрать кандидатов без вашего участия. Если вам понравится, как она работает, мы отдадим вам сто таких сотрудников, но по цене одного!

18
33
Медиа
Евгения Евсеева
«Магнит» запустит медиа о еде и здоровом образе жизни Статьи редакции

Для этого ритейлер купил издательство «Гастроном», на основе которого и будет развивать медиа.

25
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Авито
Авито и участники IT-коалиции подписали мировое соглашение с Яндексом
–1
Еда
Евгения Евсеева
«Азбука вкуса» запустила сервис персональных консультаций со специалистами по питанию Статьи редакции

Они помогут подобрать подходящий рацион питания, а также подходящие продукты.

11
7
БКС Мир инвестиций
На кого поставить при развороте рынка вверх
0
0
Азбука вкуса
«Азбука вкуса» завоевала серебро и бронзу на международном конкурсе дизайна World Brand Design Society Awards

Проекты инхаус дизайн-студии «Азбуки вкуса» — упаковка Мосальского стейка и редизайн упаковки СТМ «Азбука вкуса» — получили серебряную и бронзовую награды в двух номинациях: Дизайн упаковки и Редизайн упаковки.

2
8
Сервисы
EvaTeam
20 классных примеров канбан-досок

Примеры досок для управления проектами, продажами, SMM и другими задачами с готовыми инструкциями. Продолжение предыдущего поста.

0
4
Tele2
Как мы сделали интерактивный курс о том, чему нельзя научить в онлайне

Цифровые технологии сегодня всё чаще смешиваются с физическими объектами. Отсюда возникают примеры активностей в формате «фиджитал» (от англ. physical + digital). В статье мы рассказываем о том, как использовали такой подход в корпоративном обучении.

4
4
Ситимобил
Люди на вырост: как it-компании получить новых сотрудников с нужными компетенциями

Чем занимаются стажеры «Ситимобила» — рассказывает (теперь уже) штатная сотрудница компании.

27
15
SEO
RegisTeam
Почему сайт внезапно выпал из топа? Большие опасности конкурентных тематик

В высококонкурентных тематиках нередко разворачивается настоящая война: SEO-специалистов, бюджетов, стратегий и все ради первых мест в заветном топе.

5
21
Больше статей
null