Карта будет бесплатной, её владельцы смогут расплачиваться на маркетплейсе со скидкой.

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Карта доступна только в виртуальном виде, объявила компания. Это первый банковский продукт Wildberries.

C помощью неё можно оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой в 2%. В ближайшее время Wildberries подключит функцию моментального зачисления средств при возврате товара.

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Оформить карту можно онлайн. Для этого нужно ввести данные в личном кабинете на Wildberries и заполнить форму. Банк проверяет данные пользователей при помощи интеграции с Госуслугами.

Выпуск, обслуживание и уведомления бесплатные. Пополнить счёт можно с помощью СБП или переводов через приложения «Альфа-банка», «Тинькофф» и «Райффайзенбанка». Максимальный лимит пополнений — 100 тысяч рублей в месяц.