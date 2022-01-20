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Финансы
Евгения Евсеева

Wildberries выпустил свою первую банковскую карту Статьи редакции

Карта будет бесплатной, её владельцы смогут расплачиваться на маркетплейсе со скидкой.

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Карта доступна только в виртуальном виде, объявила компания. Это первый банковский продукт Wildberries.

C помощью неё можно оплачивать покупки на маркетплейсе со скидкой в 2%. В ближайшее время Wildberries подключит функцию моментального зачисления средств при возврате товара.

Оформить карту можно онлайн. Для этого нужно ввести данные в личном кабинете на Wildberries и заполнить форму. Банк проверяет данные пользователей при помощи интеграции с Госуслугами.

Выпуск, обслуживание и уведомления бесплатные. Пополнить счёт можно с помощью СБП или переводов через приложения «Альфа-банка», «Тинькофф» и «Райффайзенбанка». Максимальный лимит пополнений — 100 тысяч рублей в месяц.

  • В феврале 2021 года глава Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В компании поясняли, что интеграция банка позволит улучшить скорость и удобство взаиморасчётов с площадкой.
  • В июне Wildberries запустил покупку товаров в кредит и рассрочку, а в августе переименовал «Стандарт-кредит» в «Вайлдберриз банк».

#новость #wildberries

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Клемент Бурдин

А что же карточка то не МИР?)

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Султанов Андрей

Когда ко мне снова вернётся карма, что бы я мог ставить лайки
Я обязательно вернусь и поставлю тебе лайк

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0
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Andrey Olenin

Они подняли цены на 2%, а с этой картой можно брать по старой цене, ведь так?

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1
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Денис Ананьев

Ну получается что так.

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Тимур Петров

Зная агрессивную политику вб, я бы не взял их карту, даже если они давали дополнительные бонусы.

Сейчас бесплатно, через полгода:
- платная подписка
- доп тариф
- наценка, вы слишком много смотрите товаров, но мало заказываете
- новая комиссия, вы заказали товар в ближайшее к вашему дому отделение,
- доплатите за полгода бесплатного обслуживания и т.д.

Будут отнекивается, карта бесплатная, но мы тестируем платные штуки на небольшой выборке пользователей, на 75%.

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1
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MEGAtraXXXer666

С комиссиями, ой, извините, со скидками

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Семен Переделкин

Татьяна 2% снова в деле.

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Любой якорь

Будет ли комиссия 2% поскольку это не МИР?

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Andrey Olenin

Комиссия 2% + скидка 2% дают в итоге 0. Гениально)

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Начинатель

Пожалуйста не выпускайте ее. Там не работает поддержка, вообще ни в каком виде. Невозможно узнать реквизиты своей карты. По ошибке подключил ее с СПБ, ведь там только эта функция по заявлению работает. По ошибке человек перевел на эту карту через СПБ. Теперь я не знаю как вывести от туда деньги.

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