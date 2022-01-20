За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.

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Регулятор выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предоставил «оптимальную стратегию регулирования» для неё.

Что предлагает ЦБ

Ввести в России запрет и ответственность за выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками.

Запретить финансовым организациям вкладывать свои деньги в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.

Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.

Ввести ответственность для российских юрлиц и физлиц за использование криптовалюты для платежей. Каким может быть наказание, ЦБ не уточняет.



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При этом полный запрет на владение криптовалютами ЦБ не предлагает, как и операции с ними в другой юрисдикции. Также можно покупать и продавать криптовалюты.

Ограничения также не коснутся NFT. ЦБ пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами.

Регулятор видит несколько угроз для России в связи с распространением криптовалют: гроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и расширение нелегальной деятельности.