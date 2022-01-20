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Финансы
Валерия Козлова

ЦБ предложил новые ограничения на криптовалюты в России — но владеть ими гражданам не запретят Статьи редакции

За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.

223
12 101 просмотров

Регулятор выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предоставил «оптимальную стратегию регулирования» для неё.

Что предлагает ЦБ

  • Ввести в России запрет и ответственность за выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками.
  • Запретить финансовым организациям вкладывать свои деньги в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.
  • Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.
  • Ввести ответственность для российских юрлиц и физлиц за использование криптовалюты для платежей. Каким может быть наказание, ЦБ не уточняет.

При этом полный запрет на владение криптовалютами ЦБ не предлагает, как и операции с ними в другой юрисдикции. Также можно покупать и продавать криптовалюты.

Ограничения также не коснутся NFT. ЦБ пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами.

Регулятор видит несколько угроз для России в связи с распространением криптовалют: гроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и расширение нелегальной деятельности.

  • В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
  • 20 января 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам.

#новость #цб #криптовалюты

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Семен Переделкин

Понеслось говно по трубам!

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73
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Антон Т

Да нет, это оно уже из труб вылетает. На нас.

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32
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Дмитрий Шусов

Ловим ловим

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2
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Михаил Похеров

Запрещать будут только помойки и страны 3 мира

Нормальные страны разрешают и к ним приходит валюта. Запрещать новые технологии, а не регулировать их, закрыться от них - путь к развалу и застою.

Сейчас мы в топ 3 открытых кошельков в мире. Наши ушлые осваивают и внедряют технологию, пока она в процессе становления. А попытка запретить - значит отстать на десятки лет, опять, в очередной области. Где сейчас захватываем лидерство

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22
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Ivan Off

Сальвадор - нормальная страна, там биткойн сделали национальной валютой. Народ, правда, не оценил - по всей стране прошли протесты под лозунгами "нет диктатуре" и "нах...й нам не нужон этот биткойн ваш".

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5
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Maxim Petrukhin

Нормальные страны не ровняют крипту и фиат. Пока, по крайней мере. Сальвадор ровняет. А уж тот факт, что там последние 20 лет национальной валютой был доллар США, намекает на глубину глубин.

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5
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Михаил Похеров

На то она и крипто, что пока не полноценная валюта. Средства обмена только формируют команды программистов, в которой прямо сейчас в мире жесточайшая конкуренция. Цель обогнать по снижений комиссий и скорости транзакций классические системы переводов капитала в мире.
.

Одни только "никому не нужные циферки" сформировали оборот как PayPal. Вся эта крипто скорее нужна государствам. До физиков дойдет в последнюю очередь
.

А по прогнозам, к 2035 году 80% мировых переводов будут на блокчейне. И на каком именно, выяснится в ходе конкуренции. Уже сейчас, в этот самый момент развернулась борьба между крупнейшими капиталами и командами программистов. А запрещать это - отстать навсегда, вроде создания своей ОС, свифта или микроэлектроники, в которой УЖЕ отставание на 30 лет, и по щелчку тебе могут вырубить международную торговлю, банкоматы и телефоны.
.

Все команды программистов надо поощрять в создании приложений в этой области в РФ, чтобы захватить и регулировать мировой рынок капитала.
.

Незря США вывело на биржу компании и всячески поддерживают это, типа того же Coinbase и MSTR. А гиганты в области капитала начали сотрудничество

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4
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Ivan Off

Ну так и Россия организует свой "цифровой рубль", без паники. Будет фиат, только на блокчейне. А отдать все финансовые потоки в бесконтрольную крипту ни одна страна мира не позволит.

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–1
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Maxim Petrukhin

Вам про крипту, вы про фиат. ЦБ про запрет, а вы зачем-то рассказываете про контроль. Как у вас так получается?

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3
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Михаил Похеров

Только страна с привлекательным инвестиционными климатом, откуда капитал не бежит, а куда капитал приходит

Да это же нормальные страны с развитой экономикой и передовыми технологиями.

А что такое цифровой рубль? Чем он отличается от баланса Киви. А средняя зп в цифровых рублях так же будет 17к цифровых рублей?

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1
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Ayka Mustafayev

Это слишком идеализированное представление о рыночной экономике. Инвесторы идут туда куда им указывают, и уходят если им скажут это сделать. Свободный рынок мертв, его давно контролируют. Взять даже ситуацию с покупкой Опеля, или мотор сич, чтобы понять что такое рынок

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1
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Lemoon Exchange

Не организует.
Слишком сложно воровать то, что в цифре.

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0
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Данияр Салахутдинов

В объединённых арабских эмиратах валюта тоже привязана к доллару

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1
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Maxim Petrukhin

Вы не поняли. В ОАЭ есть своя валюта, дирхам. Привязана она может быть к чему угодно. В Сальвадоре собственной, национальной валюты просто нет. Вместо неё доллар США и биток.

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2
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Lemoon Exchange

Курс AED к USD ± 3.67 уже 30 лет.
Рублям, гривнам и прочим "валютам" такое и не снилось.

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0
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Михаил Похеров

И это будет только продолжаться, когда страны за странами будут вводить цифровой актив как резервную валюту, наравне с товарными активами. Такие попытки уже были в МВФ с их СДР. И это не что-то новое, а аж с 1969 года. Это прям прямая аналогия 1 в 1 с введением цифрового актива, который все признали

https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR

Специальные права заимствования (СДР)
СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют…
www.imf.org
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1
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Anatoly Ivanov

Сальвадор это страна третьего мира и колония по факту.

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0
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Danila Antonovskiy

Страны третьего мира как раз будут массово разрешать - так как им терять нечего и это для них единственный шанс

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1
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Михаил Похеров

Наверное тут проще выразиться, авторитарные страны и автаркии, где эти все "криптотехнологии" просто мешают. Не понимания как из-за запрета страна просто отстанет стран первого мира на десятки лет

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0
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Eduard Luckyman

Как тебе такое, Илон Маск? …

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41
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StargazerXIII

Тяжело отслеживать бабосики населения.

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22
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Любой якорь

Да фиг с ним , с отслеживанием. Народ миллиардами туда деньги закачивает и не выкачивает)
Точнее, выкачивает но уже не в России)))
Вот что страшно)

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17
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Maxim Petrukhin

Правильно. Но выкачивать деньги за пределы России должен только узкий круг специально отобранных профессиональных патриотов. А не всякие там.

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18
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Михаил Похеров

Патриоты уже в России день и ночь добывают защитный актив для страны на советских мощностях. Подробнее в видео:

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2
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Maxim Petrukhin

А вот в этом свете совсем интересно выглядят постоянные наезды Дерипаски на Набиуллину 😁

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1
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boj Ko

Правду некто не хочет слышать ))

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0
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Злой Полушубок

Страшно, что это делают простые смертные. Когда выкачивают не в России кому надо, то тут ничего страшного нет.

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3
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Светлана Завацкая

Если вы продаете крипту то вам это выгодно, а вот те кто живут в государстве на з\п, тем это не выгодно, курс и всё такое сопутствующие. Очень плохо когда берут и выводят в другие страны активы(много миллиардные).

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–1
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Dmitry Pushin

менталитет такой у наших сограждан, они до сих пор думают, что государство это только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами, но фактически это мы и есть. это мы когда закрываем глаза на то, что кто-то явно ворует(не ну а че, не у тебя же украли - у государства, сиди и молчи), это мы, когда заносим деньги, чтобы получить бумажку, документик, разрешениьце итд. и в любой момент готовы все разрушить, забывая, что потом строить все придётся обратно.

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3
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Ivan Off

Не надо путать государство с народом. Государство - действительно только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами и силовыми когтями. Это Шер Хан, а мы - бандерлоги.

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2
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Dmitry Pushin

на месте деньги в карман государство принимает или народ в виде чиновника?

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0
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Ivan Off

народ в виде чиновника
 Сами придумали каламбурчик? )) Не впечатлило.

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0
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Dmitry Pushin

спасибо в любом случае, вы как бы и подтвердили мою мысль)

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0
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Ivan Off

Я как бы ничего не подтверждал, почему вы решили?

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0
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Dmitry Pushin

чиновника, который и есть народ за каламбур посчитали. я либо не уловил вашу мысль, либо поясните, либо ничего)

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0
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Любой якорь

но фактически это мы и есть
 но фактически не надо размазывать отвественность. Я не могу объявить войну Украине, а вот политики могут.

А вообще, государство это орудия правящего класса. Лично я к этому классу не принадлежу.

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1
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Andre Macareno

Но выбрали таких политиков мы, наши соседи и наши родственники

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0
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Любой якорь

Отличная отмазка. Мол это мы виноваты, раз мы в урну опустили бумажный листок.
Легитимизация)

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2
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Andre Macareno

Но ведь политиков, которым норм, кто-то же выбрал?

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0
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Роман Тютюнов

Где выборы нормальные с допуском кандидатов, равным доступом к СМИ и без вбросов? Когда будут, можно будет говорить, что выбрали мы, а пока результат нарисовали за нас.

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2
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Lemoon Exchange

И так во всем СНГ.

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0
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Dmitry Pushin

элиты всегда будут где-то дирижировать или влиять на процесс. может только страны уровня Швеции в своём самосознании народном преисполнились. хотя я больше про экономический аспект, военные действия отдельный разговор

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0
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Любой якорь

А кто в этом виноват то? Тут недавно чуть войнушка не началась,вроде успокоились. И так уже который год.

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2
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Mike Espoo

"вроде успокоились"
я бы не был так уверен.

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1
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Михаил Похеров

Ага, выводят Нидерланские компании типа Яндекса и ритейл-группы Х5, российские компании маил.ру, т.е. Алиэкспресс Russia, а виноваты опять мелкий бизнес/народ и тд

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0
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Янис

Так что б не выводили надо организовать крипту и будут заводить а не выводить. А так отток усилиться.

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0
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Янис

Организовать это легализовать, андроид криво ошибки исправляет.

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0
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colorless

Да уж, это не кипрские офшоры, куда триллионы последние 20 лет олигархи закачивают.
А тут Вася пол эфира купил, преступник десятилетия!

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1
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Ivan Off

Баблосики населения отслеживать легко, там все прозрачно. А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения. Они конечно полюбому ускользнут, но закон принять надо. Пофик, что он работать не будет... Минусы к этому комменту приветствуются.

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–6
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Maxim Sergeevich

Судя по предыдущей новости на эту тему, они считают главной проблемой финансирование оппозиции, а не все остальное

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10
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Ivan Off

Добавил оппозиционеров в список.

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0
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Михаил Белов

Всегда пожалуйста. Забыли ещё тех, кто миллионами бабло пиздит и выводит за рубеж.
Да и не сильно вы кажется понимаете суть этих предложений.
А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения.
 Для всех этих персон вообще ничего не поменяется.

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0
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Ivan Off

Хорошая привычка - читать коммент, прежде чем на него отвечать.

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0
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Егор Рябчиков

в чем сложность, если у того же биткоина, очень легко можно посмотреть историю каждой транзакции, не надо писать бред

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0
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Егор Орлов

Ну отследили и что дальше? На холодный кошелёк перевёл и всё. Только биржа с KYC может в теории аккаунт заблочить, но это легко можно обойти. Деньги Финико лежат спокойно, адреса известны и ничего.

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1
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Егор Рябчиков

и ждать, лежать они могут скок угодно, так как ценности не представляют если не активны, а как пойдут найти кто аффилирован труда не составит.

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–1
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Егор Орлов

Если это не какой-то крупный международный скандал и дело на миллиарды долларов, то составит. Эти средства можно крутить с использованием других криптовалют в т.ч. анонимных и DEX бирж. Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами? Это создаст чуть неудобств и работы, но в целом схемы по выводу средств обычно гораздо сложнее и дороже.

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1
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Алексей Карпов

Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами?
 как как... - Петрова с Бошировым в очередную командировку отправят - им не привыкать, они же не новички какие-нибудь

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1
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Егор Рябчиков

Силами государства, деньги рано или поздно всплывут и отследить повторяюсь особо труда не составит

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0
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Lemoon Exchange

Попробуйте отследить Monero, Zcash
Как-то у Интерпола не получается.

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0
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Егор Рябчиков

че ж тогда они так не популярны ?

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0
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Lemoon Exchange

Не популярны как что и как где?
Среди моего сообщества очень даже популярны.

Русский рубль, например, или там белорусский, вот это для меня не популярный для меня формат, особенно если полагаться на графики и сколько раз гос грабило населения СНГ с инфляцией и деноминацией.

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0
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Егор Рябчиков

ну и что вы купили в последний раз за solana ?)

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0
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MedievalRain

Да, можно посмотреть, что некий 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX перевел 0.2 BTC некому 1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY. Как понять что один из них - это Иванов Иван Иванович?

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1
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Егор Рябчиков

принадлежность кошельков к биржам или типам кошельков

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0
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mirge

Не все кошельки привязаны к биржам

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0
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Егор Рябчиков

рано или поздно с холодного кошелька попробуют вывести деньги, а дальше найдут

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mirge

Вывел в наличку. Как искать?

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1
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Егор Рябчиков

как ты выведешь в наличку, типо обменик при личной встрече? ну ок, ну а дальше куда человек будет эти средства выводить и где хронить и спекулировать ими ты задумывался ? Просто придут к тому кто дал наличку а потом к тебе и все. Средства на холодном кошельке не дают ни какой анонимности.

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0
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Егор Рябчиков

они анонимны пока, они находятся в одном месте

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0
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Lemoon Exchange

Вы пишите бред, не понимая как все работает в реальности. На примере того же Wasabi с функцией Микса транзакций. Да и еще, кто работает с объемами никогда не пользуются биржами. Даже обменники.

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3
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Егор Рябчиков

да миксеры это хрен и уже есть куча проектов которые отслеживают средства через миксер это раз. Ну не используются обмениками и биржами ? Зачем им тогда крипта? Наверно они используют сразу крипту как обменный инструмент на товар ? если да говорю же анонимным можете быть вы, но второй участник товара обмена может быть не анонимен.

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0
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Andrey Starchenko

Нормальный миксер невозможно отследить. О чем вы?

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0
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Егор Рябчиков

почитайте есть куча статей про то что отследить их реально.

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0
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Lemoon Exchange

Вы не ответили на вопрос.
Я пишу номер кошелка, Ваша задача отследить конечный пункт и написать его здесь. Справитесь ?

Можете также использовать статьи.
Как и описанный вами ранее софт.

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1
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Егор Рябчиков

у меня нет опыта в данном вопросе, если бы был согласился, ну и за некую сумму сверху )

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0
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Lemoon Exchange

Тогда какое право вы имеете нечто писать о том, в чем у вас нет экспертизы? В обычном мире это называется балобольством.

С такой позицией не вздумайте на форум медиков заходить. Чревато.

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2
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Егор Рябчиков

ахах как смешно говорит мне человек, защищая спекулятивные монеты )

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0
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Lemoon Exchange

"ахахаха" пишет человек, который не в состоянии ответить за обоснование своей писанины, защищающий токен RUR, который имеет свойство падать за день торгов на 10-48%.

По факту ответ есть или на этом все?

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1
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Егор Рябчиков

а где я еще защищал я так и не понял ?

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0
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Lemoon Exchange

В своих постах.

Ответ на вопрос про писанину будет или все?

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0
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Егор Рябчиков

так где я написал что рубль это наше все а вы со своей криптой все плохие ?
Я изначально начал с того что нет ни чего сложного регулировать крипту. А вы начали мне писать что она анонимна, хотя это не так.

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0
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Lemoon Exchange

Вы в своих комментах отстаиваете право ЦБ на какие-то там регуляции крипты и выставляете монополию RUR. Высказываетесь на счет мониторинга транзакций, но при логичном предложении продемонстрировать, сразу сливаетесь. Опровергните или не утверждайте то, в чем нет экспертизы.

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0
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евгений аношин

Проблема биткоина и остальных криптовалют в его преимуществе - публичности. Если вася дал тебе взятку наличными это никто кроме вас не видет. Перевод с кошелька на кошелек видят все. Поэтому в последнее время делают не переводы, а уступают ключи к кошелькам. Отсюда и дикий рост количества кошельков в России и в мире. Но а дальше?) Какой бы ни был банк и страна для счета от Маврикии до Панамы, от Швейцарии до Японии при выводе в Фиат не скроешься - деньги на счетах видят все как и доступ к ним...

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0
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Lemoon Exchange

Ну к чему слова. Я пишу номер кошелка, Ваша задача отследить конечный пункт и написать его здесь. Справитесь ?
Можете использовать всю кучу проектов, которые считаете нужным.

На вопрос зачем крипта. А зачем фиат?

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0
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MedievalRain

Хорошо, биржа находится в юрисдикции например Каймановых островов. С какой вероятностью они сочтут нужным ответить на запрос российских властей, учитывая то, что деятельность биржи будет запрещена в РФ?

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0
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Егор Рябчиков

ну окей, вывел я средства с банковского аккаунта в офшор, с чего страна в которой находится фирма должна как то разбираться ? Почему тогда еще банковские переводы еще не запретили (видь их отличие от того же биткоина, маленькая комиссия относительно суммы )?

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0
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Егор Рябчиков

имею ввиду комиссия у биткоина, это и есть преимущество перед банковским переводом

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0
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Lemoon Exchange

SWIFT - конские комиссии, мониторинг, непонятные люди диктуют тебе как что и где тратить. В этом преимущество крипто активов. Если я хочу вести бизнес в Иране, я так и буду делать, не спрашивая у всяких ЦБ можно ли мне делать покупки активов в той или иной стране.

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1
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Егор Рябчиков

ну я и написал преимущество только в комиссии. Ну судя по всему как раз таки будите спрашивать у цб можно ли вам это делать или нет (ну исходя из статьи)

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0
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Lemoon Exchange

Как плевали на ЦБ, так и далее продолжат делать все. Пусть ЦБ занимается эмиссией своего токена - RUR. Это их компетенция.

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1
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Егор Рябчиков

я как понимаю из никнейма вы обменом занимаетесь, опрометчиво так говорить вспоминая 115 фз

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0
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Lemoon Exchange

Нет, не занимаемся.
115 ФЗ это сугубо фантазия ЦБ на предмет отъема денег у населения. Контролировать серьезные структуры они не могут.

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0
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евгений аношин

115 ФЗ это фантазия не ЦБ, а финмониторинга и сделать они могут очень многое... И серьезным людям тоже

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0
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Илья Волочков

А кроме биткоина нет других криптовалют?

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0
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Егор Рябчиков

ну так а другие представляют собой какой то интерес, много видел мест где принимают монеро тот же самый. Среди это кучи монет, реально что то из себя представляет это бтц, все остальное это спекулятивные инструменты.

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0
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Lemoon Exchange

ETH с его инфраструктурой, Solana.
Все это инфраструктурные проекты.

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0
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Егор Рябчиков

Да и где эти монеты используются в при оплате реальных услуг и товаров, а не виртуального говна типо nft

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–1
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Lemoon Exchange

Возможно удивлю вас, но поставки товаров из таких стран как Турция, Китай очень часто оплачиваются криптой. С года так 2017.
Если говорить про инфраструктуры, то тот же Solana работает с пропускной способностью. Почитайте аналитику Goldman касательно данного блокчейна.

Если ваше мировозрение ограничено NFT, это конечно проблема. В первую очередь недостатка информации.

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0
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Егор Рябчиков

какой криптой идет оплата это раз? Что мне дает эта solana если впринципе она за товарооборот ни кому не нужна ?

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0
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Lemoon Exchange

1. BTC, ETH, XRP, XMR
Также Stable
2. С чего вдруг вам кто-то что-то должен давать.
3. Вы работаете в ВЭД ?

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0
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Егор Рябчиков

так а зачем мне монета, за которую я ни чего не могу купить, кроме как спекулировать ею ?

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0
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Lemoon Exchange

Вы целенаправленно игнорируете неудобные вопросы?

Выше описано, что товарооборот с 2017 года в части ВЭД строится именно через крипто. Особенно в РФ.

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0
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Егор Рябчиков

ну так что я могу купить за solana в данный момент ? Заказать поставку кока колы могу ?

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0
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Aleksandr Oleynikov

Серый Китай так идет. Переводите в эталон хоть nebulas, хоть solana через биржу и отправляем этот эталон контрагенту. Курс также фиксируется инструментами биржи на стороне получателя если ему это нужно.

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1
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Lemoon Exchange

Касательно Solana не скажу, но многие другие перечисленные токены - да.
Но вам зачем, есть же фантик RUR ? Ах да, его не принимают за пределами РФ.

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0
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Егор Рябчиков

а оплата пошлин тоже наверно в крипте оплачивается хахаха
?

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0
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Lemoon Exchange

Судя по вопросу, Вам 13 ?
Нет пошлин для большинства товаров, которые ввозятся таким образом.

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0
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Егор Рябчиков

Дядь ну конечно мне 13) Ясно все с тобой пошлина не взымается за такой товар ахахах вот это ор конечно выше гор. Пошлины не взымается и не коммерческая еще наверно поставка ахахах а то что там куча одинакового товара то это так ахахах все для меня одного. Рассмешил думаю дальше продолжать не стоит а то что уже почти пол года в Китае сделки в крипте вне закона то это пофиг

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0
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Lemoon Exchange

По фото, в принципе, так и есть.
Читайте про работу серых поставок товаров, может поймете.

Вот это действительно смешно - Китай вне закона крипта. Прилетайте, посмотрите.
Это как сказать, что в РФ есть соц защита населения. Может тогда и крипта "запретится" в Китае.

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0
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ЯжПрограммист

Отслеживать то как раз можно, контролировать нельзя. Некуда прислать бумажку с запретом на переводы. Некуда выдать правила по контролю подозрительных операций. Некуда разослать чёрные списки и так далее.

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0
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Арсений Чекалов

И невдомёк им, что крипта и блокчейн - это двигатели кучи современных IT-трендов. Пока за рубежом строят метавселенные, мы готовимся к очередным запретам.

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17
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Иван Шеметов

Крипта не двигатель прогресса, блокчейн да. Но ещё в пример приводить метавселенные, которые в будущем хотят являться виртуальным наркотиком, тупо лайк!

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16
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DosRaven

У нас двигателем является природные ресурсы, все остальное не интересно.
Все эти ваши IT надо развивать и вкладывать, т.е. окупаемость произойдет только потом. А это не надежно, ибо это потом может не наступить…

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4
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Dmitry Pushin

симс в инстаграмме чтоле, хотя если можно будет удалять лестницу у бассейна или запускать фейерверки в здании, то ок, погнали

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3
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Roman Patsev

Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.

Если всё это происходит внутри банковского счета - за транзакции платить нужно будет только на выходе.

Ах, да. Нет у нас никакой метавселенной)

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0
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Ivan Off

Когда приплетаешь крипту к метавселенной...

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1
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MedievalRain

Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.
В таком случае можно не парить никому мозг и сделать обычную базу данных, никакой разницы не будет.

Блокчейн нужен для децентрализации, а не для того чтобы можно было модное слово использовать.

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1
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Ruslan Umarkhanov

Приплыли)))
А как же крипторубль?!)

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18
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Илья Кастыря

А лодку отвязать забыли).

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2
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ЯжПрограммист

Вот чтобы ему как раз не мешать.

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2
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Nikita Loginov

Тоже, наверно, запретят. Или нет, подождите, это что, совсем другое?

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Злой Полушубок

Уже испытывают "Цифровой рубль", но подробностей пока нет.

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0
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colorless

ETO DRUGOE

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Egor Zakharov

Крипторубль будет без анонимных кошельков. Их будут оформлять как счета в банке, потому будет гарантирована "прозрачность" операций.

+ встроят в систему возможность безусловного отбора денег с кошельков.

Короче, это уже не та крипта.

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0
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Юрий Юрий

Что вы, это другое :)

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0
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Vitaly

Просто тупо страна потеряет часть огромного рынка и будет чуть беднее, из-за своих эфимерных страхов.

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11
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Роман Вяткин

Так мы и так уже бедные

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9
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Юрий Юрий

Нужен новый рывок :)

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0
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George Tyurin

Ну, что поделаешь(да ни хера не поделаешь с нашим регулятором) будем, как обычно в наличные "бакинские" вкладывать...

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0
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Любой якорь

ЦБ, тебя не должно ебать на что я трачу заработанное.
Я заплатил налоги, а то что осталось - хоть на шлюх, хоть на алкашку, хоть на крипто тугрики. Какое тебе нах дело???

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10
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Anton

Почему ты тогда не можешь купить оружие и наркоты в открытом доступе, если ЦБ не должно ебать на что ты тратишь деньги? Крипту в любом случае прикроят, когда начнут вводить всякие цифровые доллары, юани и евро. В Китае уже запретили, в Европе тоже есть такие мысли(пусть и по больше части из-за трат на электричество). Крипту уже имеет смысл по максимуму регулировать просто из-за того, что через нее легко делать неотслеживаемые покупки запрещенных вещей. Так что ее, как минимум, сделают отслеживаемой(если это возможно, я не вникал глубоко) либо и во все запретят в большинстве крупных стран(и США в том числе). Никому не нужен неконтролируемый конкурент фиату.

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1
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Антон Семенов

Огурец, дело не твоих копейках. Есть слой населения связанный легально с политической деятельностью. Так вот, этот слой населения проворачивает нехилые коррупционные схемы, кстати против которых ты иногда выступаешь. Политика не работает против частных лиц, объем торгов которых хватит на половину бигмака

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0
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Антон Семенов

Помимо этого, огурец, если ты наблюдал бы за криптой по-дольше - ты бы мог заметить, что подобного рода предложения в гос.думе рассматриваются каждый год - и каждый год эти предложения никуда далее, по итогу, не переходят

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Антон Семенов

Более того, тебя даже налоговая не будет трогать, если объем вывода фиатных средств меньше 10k$ per month

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0
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Александр Карлинский

Хм, интересно, хранение не запрещают на территории России. То есть, гипотетически, я закупился битками в другой стране, приехал обратно, слежу за курсом и потом на хаях еду опять в другую страну и там продаю её? Похоже на современную адаптацию кино про шпионов.

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4
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Pavel Loginov

Выезд из страны тоже запретят, не переживайте

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15
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Sergey Luzgin

Не надо никуда ехать, просто в РФ вырастут комсы в черных обменниках при окэшивании.

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1
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Максим Шостак
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7
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Стэнли Штейгенбергер

Зато сейчас мы видим страх в самом его лучшим воплощение, думаю никогда там наверху так не боялись как сейчас

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3
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No Name

кого они боятся? криптовалютчиков?

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6
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Darth Revan

Того что не смогут контролировать

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6
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Стэнли Штейгенбергер

Народ. Невозможность отслеживания транзакций. Финансирования сми и т.п

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1
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Егор Рябчиков

сразу видно ты не шаришь, в большинстве криптовалют как раз очень легко отследить откуда и куда ушли деньги

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1
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Стэнли Штейгенбергер

Я указал «каждую», кто будет следить за каждой транзакцией?

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0
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Егор Рябчиков

как раз таки тут куча инструментов как следить за ними очень легко и просто. Особенно с тем как биржи вводят kyc узнать кому принадлежит тот или иной кошелек не составляет большого труда

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Тебе так кажется)

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–3
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Егор Рябчиков

мне не кажется чел, куча уже проектов по мониторингу и отслеживанию транзакций через миксеры и подобные штуки существует, и уж ни чего не мешает регулировать выдачу кошельков по верификации

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–1
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Стэнли Штейгенбергер

Чувак, что тебе кажется - кажется только тебе, а не кому то. Ты сравниваешь себя/свои каких то знакомых или частные компании, с государственной машиной, которая зарегулирована пл самое не хочу, где один нормативный акт может противоречить 10 другим. Чтобы настроить что-то в гос.масштабе требуется нереальное количество ресурсов, которые в лучшем случае на 30% попадут в нужное место.
А у нас как придумали, подписали, банки побежали жаловаться, поняли что обосрались, начали думать как исправить, еще денег попросили, обосрались и так по 10 раз. А в итоге как с законом Яровой, просто замолчали и сделали вид, что не было.

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2
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Ivan Off

Не волнуйся, системы СОРМ развиваются, в госконторах иногда очень сильные умы работают.

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0
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Lemoon Exchange

Иногда, да.

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Егор Рябчиков

так мне ни чего не кажется это ты написал. Ну и меня как волнует куда пойдут ресурсы. Это ты говоришь что регулировать нельзя а я тебе говорю что можно и биржи это делают. Значит и государству это особо сил не займет.

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–1
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Стэнли Штейгенбергер

Самое главное напугать, а там дальше как пойдёт

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0
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Lemoon Exchange

Не обращай внимания.
Данный персонаж по факту ни за один коммент ответить не может.

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0
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Егор Рябчиков

ахахах обиделся и задизлайкал, порвало чтоль ? ты мне ни одного примера так и не привел про товара оборот и анонимность крипты умник )

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0
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Lemoon Exchange

ну точно 13, прорвало тебя)
ты бы так за свои комменты отписывал

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Егор Рябчиков

кулачком еще по столу не забудь ударить, и иди продолжай пересчитывать свои солана на экране)

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0
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Lemoon Exchange

Со своими активами я разберусь.

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Егор Рябчиков

ага иди сникерс купи на них)

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Егор Рябчиков

а забыл ты же у нас не меняешь деньги что бы быть анонимным) не умри с голодухи_

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Lemoon Exchange

Портфель держи крепче. Голелед.

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Егор Рябчиков

там где я живу жарко и солнечно слава богу и рублю )

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Lemoon Exchange

Ну вот ты и вылез срублем.

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Егор Рябчиков

конечно, я зп получаю в баксах и сразу в рубль, а еще раз в 2 месяца покупаю одну луковицу тюльпана, авось повезет) А еще в течении всего 99 года я скупал акции циско видь технологии ) аххаха

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Lemoon Exchange

Судя по запрос
Купить колу
Купить сникерс
вы со школы идете?

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Егор Рябчиков

ну у меня хотя бы есть деньги на это не то что у тебя все в крипте )

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Lemoon Exchange

мама дала RUR токен на пирожок в школу?)
Сразу все не трать на сникерс. Хотя лучше трать, завтра деноминация очередная.

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No Name

аа теперь понял.
Но народ они точно не боятся.

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Не согласен, когда нет страха гайки не крутят)

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2
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No Name

страх был раньше, как мне кажется, когда все очень аккуратно делали и постепенно. А сейчас какой-то беспредел, будто знают, что люди не выйдут никогда, чтоб с ними не делали

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.
Тацит сказал примерно 2000 лет назад)

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3
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Иван Шеметов

Если позориться, то позориться до конца?

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1
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Сергей Милосердов

Это не страх скорее, а опасения

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