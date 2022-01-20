ЦБ предложил новые ограничения на криптовалюты в России — но владеть ими гражданам не запретят Статьи редакции
За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.
Регулятор выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предоставил «оптимальную стратегию регулирования» для неё.
Что предлагает ЦБ
- Ввести в России запрет и ответственность за выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками.
- Запретить финансовым организациям вкладывать свои деньги в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.
- Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.
- Ввести ответственность для российских юрлиц и физлиц за использование криптовалюты для платежей. Каким может быть наказание, ЦБ не уточняет.
При этом полный запрет на владение криптовалютами ЦБ не предлагает, как и операции с ними в другой юрисдикции. Также можно покупать и продавать криптовалюты.
Ограничения также не коснутся NFT. ЦБ пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами.
Регулятор видит несколько угроз для России в связи с распространением криптовалют: гроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и расширение нелегальной деятельности.
- В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
- 20 января 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам.
Понеслось говно по трубам!
Да нет, это оно уже из труб вылетает. На нас.
Ловим ловим
Запрещать будут только помойки и страны 3 мира
Нормальные страны разрешают и к ним приходит валюта. Запрещать новые технологии, а не регулировать их, закрыться от них - путь к развалу и застою.
Сейчас мы в топ 3 открытых кошельков в мире. Наши ушлые осваивают и внедряют технологию, пока она в процессе становления. А попытка запретить - значит отстать на десятки лет, опять, в очередной области. Где сейчас захватываем лидерство
Сальвадор - нормальная страна, там биткойн сделали национальной валютой. Народ, правда, не оценил - по всей стране прошли протесты под лозунгами "нет диктатуре" и "нах...й нам не нужон этот биткойн ваш".
Нормальные страны не ровняют крипту и фиат. Пока, по крайней мере. Сальвадор ровняет. А уж тот факт, что там последние 20 лет национальной валютой был доллар США, намекает на глубину глубин.
На то она и крипто, что пока не полноценная валюта. Средства обмена только формируют команды программистов, в которой прямо сейчас в мире жесточайшая конкуренция. Цель обогнать по снижений комиссий и скорости транзакций классические системы переводов капитала в мире.
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Одни только "никому не нужные циферки" сформировали оборот как PayPal. Вся эта крипто скорее нужна государствам. До физиков дойдет в последнюю очередь
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А по прогнозам, к 2035 году 80% мировых переводов будут на блокчейне. И на каком именно, выяснится в ходе конкуренции. Уже сейчас, в этот самый момент развернулась борьба между крупнейшими капиталами и командами программистов. А запрещать это - отстать навсегда, вроде создания своей ОС, свифта или микроэлектроники, в которой УЖЕ отставание на 30 лет, и по щелчку тебе могут вырубить международную торговлю, банкоматы и телефоны.
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Все команды программистов надо поощрять в создании приложений в этой области в РФ, чтобы захватить и регулировать мировой рынок капитала.
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Незря США вывело на биржу компании и всячески поддерживают это, типа того же Coinbase и MSTR. А гиганты в области капитала начали сотрудничество
Ну так и Россия организует свой "цифровой рубль", без паники. Будет фиат, только на блокчейне. А отдать все финансовые потоки в бесконтрольную крипту ни одна страна мира не позволит.
Вам про крипту, вы про фиат. ЦБ про запрет, а вы зачем-то рассказываете про контроль. Как у вас так получается?
Только страна с привлекательным инвестиционными климатом, откуда капитал не бежит, а куда капитал приходит
Да это же нормальные страны с развитой экономикой и передовыми технологиями.
А что такое цифровой рубль? Чем он отличается от баланса Киви. А средняя зп в цифровых рублях так же будет 17к цифровых рублей?
Это слишком идеализированное представление о рыночной экономике. Инвесторы идут туда куда им указывают, и уходят если им скажут это сделать. Свободный рынок мертв, его давно контролируют. Взять даже ситуацию с покупкой Опеля, или мотор сич, чтобы понять что такое рынок
Не организует.
Слишком сложно воровать то, что в цифре.
В объединённых арабских эмиратах валюта тоже привязана к доллару
Вы не поняли. В ОАЭ есть своя валюта, дирхам. Привязана она может быть к чему угодно. В Сальвадоре собственной, национальной валюты просто нет. Вместо неё доллар США и биток.
Курс AED к USD ± 3.67 уже 30 лет.
Рублям, гривнам и прочим "валютам" такое и не снилось.
И это будет только продолжаться, когда страны за странами будут вводить цифровой актив как резервную валюту, наравне с товарными активами. Такие попытки уже были в МВФ с их СДР. И это не что-то новое, а аж с 1969 года. Это прям прямая аналогия 1 в 1 с введением цифрового актива, который все признали
https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
Сальвадор это страна третьего мира и колония по факту.
Страны третьего мира как раз будут массово разрешать - так как им терять нечего и это для них единственный шанс
Наверное тут проще выразиться, авторитарные страны и автаркии, где эти все "криптотехнологии" просто мешают. Не понимания как из-за запрета страна просто отстанет стран первого мира на десятки лет
Как тебе такое, Илон Маск? …
Тяжело отслеживать бабосики населения.
Правильно. Но выкачивать деньги за пределы России должен только узкий круг специально отобранных профессиональных патриотов. А не всякие там.
Патриоты уже в России день и ночь добывают защитный актив для страны на советских мощностях. Подробнее в видео:
А вот в этом свете совсем интересно выглядят постоянные наезды Дерипаски на Набиуллину 😁
Правду некто не хочет слышать ))
Страшно, что это делают простые смертные. Когда выкачивают не в России кому надо, то тут ничего страшного нет.
Если вы продаете крипту то вам это выгодно, а вот те кто живут в государстве на з\п, тем это не выгодно, курс и всё такое сопутствующие. Очень плохо когда берут и выводят в другие страны активы(много миллиардные).
менталитет такой у наших сограждан, они до сих пор думают, что государство это только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами, но фактически это мы и есть. это мы когда закрываем глаза на то, что кто-то явно ворует(не ну а че, не у тебя же украли - у государства, сиди и молчи), это мы, когда заносим деньги, чтобы получить бумажку, документик, разрешениьце итд. и в любой момент готовы все разрушить, забывая, что потом строить все придётся обратно.
Не надо путать государство с народом. Государство - действительно только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами и силовыми когтями. Это Шер Хан, а мы - бандерлоги.
на месте деньги в карман государство принимает или народ в виде чиновника?
народ в виде чиновника
Сами придумали каламбурчик? )) Не впечатлило.
спасибо в любом случае, вы как бы и подтвердили мою мысль)
Я как бы ничего не подтверждал, почему вы решили?
чиновника, который и есть народ за каламбур посчитали. я либо не уловил вашу мысль, либо поясните, либо ничего)
Но выбрали таких политиков мы, наши соседи и наши родственники
Но ведь политиков, которым норм, кто-то же выбрал?
Где выборы нормальные с допуском кандидатов, равным доступом к СМИ и без вбросов? Когда будут, можно будет говорить, что выбрали мы, а пока результат нарисовали за нас.
И так во всем СНГ.
элиты всегда будут где-то дирижировать или влиять на процесс. может только страны уровня Швеции в своём самосознании народном преисполнились. хотя я больше про экономический аспект, военные действия отдельный разговор
"вроде успокоились"
я бы не был так уверен.
Ага, выводят Нидерланские компании типа Яндекса и ритейл-группы Х5, российские компании маил.ру, т.е. Алиэкспресс Russia, а виноваты опять мелкий бизнес/народ и тд
Так что б не выводили надо организовать крипту и будут заводить а не выводить. А так отток усилиться.
Организовать это легализовать, андроид криво ошибки исправляет.
Да уж, это не кипрские офшоры, куда триллионы последние 20 лет олигархи закачивают.
А тут Вася пол эфира купил, преступник десятилетия!
Баблосики населения отслеживать легко, там все прозрачно. А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения. Они конечно полюбому ускользнут, но закон принять надо. Пофик, что он работать не будет... Минусы к этому комменту приветствуются.
Судя по предыдущей новости на эту тему, они считают главной проблемой финансирование оппозиции, а не все остальное
Добавил оппозиционеров в список.
Всегда пожалуйста. Забыли ещё тех, кто миллионами бабло пиздит и выводит за рубеж.
Да и не сильно вы кажется понимаете суть этих предложений.
А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения.
Для всех этих персон вообще ничего не поменяется.
Хорошая привычка - читать коммент, прежде чем на него отвечать.
в чем сложность, если у того же биткоина, очень легко можно посмотреть историю каждой транзакции, не надо писать бред
Ну отследили и что дальше? На холодный кошелёк перевёл и всё. Только биржа с KYC может в теории аккаунт заблочить, но это легко можно обойти. Деньги Финико лежат спокойно, адреса известны и ничего.
и ждать, лежать они могут скок угодно, так как ценности не представляют если не активны, а как пойдут найти кто аффилирован труда не составит.
Если это не какой-то крупный международный скандал и дело на миллиарды долларов, то составит. Эти средства можно крутить с использованием других криптовалют в т.ч. анонимных и DEX бирж. Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами? Это создаст чуть неудобств и работы, но в целом схемы по выводу средств обычно гораздо сложнее и дороже.
Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами?
как как... - Петрова с Бошировым в очередную командировку отправят - им не привыкать, они же не новички какие-нибудь
Силами государства, деньги рано или поздно всплывут и отследить повторяюсь особо труда не составит
Попробуйте отследить Monero, Zcash
Как-то у Интерпола не получается.
че ж тогда они так не популярны ?
Не популярны как что и как где?
Среди моего сообщества очень даже популярны.
Русский рубль, например, или там белорусский, вот это для меня не популярный для меня формат, особенно если полагаться на графики и сколько раз гос грабило населения СНГ с инфляцией и деноминацией.
ну и что вы купили в последний раз за solana ?)
Да, можно посмотреть, что некий 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX перевел 0.2 BTC некому 1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY. Как понять что один из них - это Иванов Иван Иванович?
принадлежность кошельков к биржам или типам кошельков
Не все кошельки привязаны к биржам
рано или поздно с холодного кошелька попробуют вывести деньги, а дальше найдут
Вывел в наличку. Как искать?
как ты выведешь в наличку, типо обменик при личной встрече? ну ок, ну а дальше куда человек будет эти средства выводить и где хронить и спекулировать ими ты задумывался ? Просто придут к тому кто дал наличку а потом к тебе и все. Средства на холодном кошельке не дают ни какой анонимности.
они анонимны пока, они находятся в одном месте
Вы пишите бред, не понимая как все работает в реальности. На примере того же Wasabi с функцией Микса транзакций. Да и еще, кто работает с объемами никогда не пользуются биржами. Даже обменники.
да миксеры это хрен и уже есть куча проектов которые отслеживают средства через миксер это раз. Ну не используются обмениками и биржами ? Зачем им тогда крипта? Наверно они используют сразу крипту как обменный инструмент на товар ? если да говорю же анонимным можете быть вы, но второй участник товара обмена может быть не анонимен.
Нормальный миксер невозможно отследить. О чем вы?
почитайте есть куча статей про то что отследить их реально.
Вы не ответили на вопрос.
Я пишу номер кошелка, Ваша задача отследить конечный пункт и написать его здесь. Справитесь ?
Можете также использовать статьи.
Как и описанный вами ранее софт.
у меня нет опыта в данном вопросе, если бы был согласился, ну и за некую сумму сверху )
Тогда какое право вы имеете нечто писать о том, в чем у вас нет экспертизы? В обычном мире это называется балобольством.
С такой позицией не вздумайте на форум медиков заходить. Чревато.
ахах как смешно говорит мне человек, защищая спекулятивные монеты )
"ахахаха" пишет человек, который не в состоянии ответить за обоснование своей писанины, защищающий токен RUR, который имеет свойство падать за день торгов на 10-48%.
По факту ответ есть или на этом все?
а где я еще защищал я так и не понял ?
В своих постах.
Ответ на вопрос про писанину будет или все?
так где я написал что рубль это наше все а вы со своей криптой все плохие ?
Я изначально начал с того что нет ни чего сложного регулировать крипту. А вы начали мне писать что она анонимна, хотя это не так.
Вы в своих комментах отстаиваете право ЦБ на какие-то там регуляции крипты и выставляете монополию RUR. Высказываетесь на счет мониторинга транзакций, но при логичном предложении продемонстрировать, сразу сливаетесь. Опровергните или не утверждайте то, в чем нет экспертизы.
Проблема биткоина и остальных криптовалют в его преимуществе - публичности. Если вася дал тебе взятку наличными это никто кроме вас не видет. Перевод с кошелька на кошелек видят все. Поэтому в последнее время делают не переводы, а уступают ключи к кошелькам. Отсюда и дикий рост количества кошельков в России и в мире. Но а дальше?) Какой бы ни был банк и страна для счета от Маврикии до Панамы, от Швейцарии до Японии при выводе в Фиат не скроешься - деньги на счетах видят все как и доступ к ним...
Ну к чему слова. Я пишу номер кошелка, Ваша задача отследить конечный пункт и написать его здесь. Справитесь ?
Можете использовать всю кучу проектов, которые считаете нужным.
На вопрос зачем крипта. А зачем фиат?
Хорошо, биржа находится в юрисдикции например Каймановых островов. С какой вероятностью они сочтут нужным ответить на запрос российских властей, учитывая то, что деятельность биржи будет запрещена в РФ?
ну окей, вывел я средства с банковского аккаунта в офшор, с чего страна в которой находится фирма должна как то разбираться ? Почему тогда еще банковские переводы еще не запретили (видь их отличие от того же биткоина, маленькая комиссия относительно суммы )?
имею ввиду комиссия у биткоина, это и есть преимущество перед банковским переводом
SWIFT - конские комиссии, мониторинг, непонятные люди диктуют тебе как что и где тратить. В этом преимущество крипто активов. Если я хочу вести бизнес в Иране, я так и буду делать, не спрашивая у всяких ЦБ можно ли мне делать покупки активов в той или иной стране.
ну я и написал преимущество только в комиссии. Ну судя по всему как раз таки будите спрашивать у цб можно ли вам это делать или нет (ну исходя из статьи)
Как плевали на ЦБ, так и далее продолжат делать все. Пусть ЦБ занимается эмиссией своего токена - RUR. Это их компетенция.
я как понимаю из никнейма вы обменом занимаетесь, опрометчиво так говорить вспоминая 115 фз
Нет, не занимаемся.
115 ФЗ это сугубо фантазия ЦБ на предмет отъема денег у населения. Контролировать серьезные структуры они не могут.
115 ФЗ это фантазия не ЦБ, а финмониторинга и сделать они могут очень многое... И серьезным людям тоже
А кроме биткоина нет других криптовалют?
ну так а другие представляют собой какой то интерес, много видел мест где принимают монеро тот же самый. Среди это кучи монет, реально что то из себя представляет это бтц, все остальное это спекулятивные инструменты.
ETH с его инфраструктурой, Solana.
Все это инфраструктурные проекты.
Да и где эти монеты используются в при оплате реальных услуг и товаров, а не виртуального говна типо nft
Возможно удивлю вас, но поставки товаров из таких стран как Турция, Китай очень часто оплачиваются криптой. С года так 2017.
Если говорить про инфраструктуры, то тот же Solana работает с пропускной способностью. Почитайте аналитику Goldman касательно данного блокчейна.
Если ваше мировозрение ограничено NFT, это конечно проблема. В первую очередь недостатка информации.
какой криптой идет оплата это раз? Что мне дает эта solana если впринципе она за товарооборот ни кому не нужна ?
1. BTC, ETH, XRP, XMR
Также Stable
2. С чего вдруг вам кто-то что-то должен давать.
3. Вы работаете в ВЭД ?
так а зачем мне монета, за которую я ни чего не могу купить, кроме как спекулировать ею ?
Вы целенаправленно игнорируете неудобные вопросы?
Выше описано, что товарооборот с 2017 года в части ВЭД строится именно через крипто. Особенно в РФ.
ну так что я могу купить за solana в данный момент ? Заказать поставку кока колы могу ?
Серый Китай так идет. Переводите в эталон хоть nebulas, хоть solana через биржу и отправляем этот эталон контрагенту. Курс также фиксируется инструментами биржи на стороне получателя если ему это нужно.
Касательно Solana не скажу, но многие другие перечисленные токены - да.
Но вам зачем, есть же фантик RUR ? Ах да, его не принимают за пределами РФ.
а оплата пошлин тоже наверно в крипте оплачивается хахаха
?
Судя по вопросу, Вам 13 ?
Нет пошлин для большинства товаров, которые ввозятся таким образом.
Дядь ну конечно мне 13) Ясно все с тобой пошлина не взымается за такой товар ахахах вот это ор конечно выше гор. Пошлины не взымается и не коммерческая еще наверно поставка ахахах а то что там куча одинакового товара то это так ахахах все для меня одного. Рассмешил думаю дальше продолжать не стоит а то что уже почти пол года в Китае сделки в крипте вне закона то это пофиг
По фото, в принципе, так и есть.
Читайте про работу серых поставок товаров, может поймете.
Вот это действительно смешно - Китай вне закона крипта. Прилетайте, посмотрите.
Это как сказать, что в РФ есть соц защита населения. Может тогда и крипта "запретится" в Китае.
Отслеживать то как раз можно, контролировать нельзя. Некуда прислать бумажку с запретом на переводы. Некуда выдать правила по контролю подозрительных операций. Некуда разослать чёрные списки и так далее.
И невдомёк им, что крипта и блокчейн - это двигатели кучи современных IT-трендов. Пока за рубежом строят метавселенные, мы готовимся к очередным запретам.
Крипта не двигатель прогресса, блокчейн да. Но ещё в пример приводить метавселенные, которые в будущем хотят являться виртуальным наркотиком, тупо лайк!
У нас двигателем является природные ресурсы, все остальное не интересно.
Все эти ваши IT надо развивать и вкладывать, т.е. окупаемость произойдет только потом. А это не надежно, ибо это потом может не наступить…
симс в инстаграмме чтоле, хотя если можно будет удалять лестницу у бассейна или запускать фейерверки в здании, то ок, погнали
Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.
Если всё это происходит внутри банковского счета - за транзакции платить нужно будет только на выходе.
Ах, да. Нет у нас никакой метавселенной)
Когда приплетаешь крипту к метавселенной...
Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.
В таком случае можно не парить никому мозг и сделать обычную базу данных, никакой разницы не будет.
Блокчейн нужен для децентрализации, а не для того чтобы можно было модное слово использовать.
Приплыли)))
А как же крипторубль?!)
А лодку отвязать забыли).
Вот чтобы ему как раз не мешать.
Тоже, наверно, запретят. Или нет, подождите, это что, совсем другое?
Уже испытывают "Цифровой рубль", но подробностей пока нет.
ETO DRUGOE
Крипторубль будет без анонимных кошельков. Их будут оформлять как счета в банке, потому будет гарантирована "прозрачность" операций.
+ встроят в систему возможность безусловного отбора денег с кошельков.
Короче, это уже не та крипта.
Что вы, это другое :)
Просто тупо страна потеряет часть огромного рынка и будет чуть беднее, из-за своих эфимерных страхов.
Так мы и так уже бедные
Нужен новый рывок :)
Ну, что поделаешь(да ни хера не поделаешь с нашим регулятором) будем, как обычно в наличные "бакинские" вкладывать...
Почему ты тогда не можешь купить оружие и наркоты в открытом доступе, если ЦБ не должно ебать на что ты тратишь деньги? Крипту в любом случае прикроят, когда начнут вводить всякие цифровые доллары, юани и евро. В Китае уже запретили, в Европе тоже есть такие мысли(пусть и по больше части из-за трат на электричество). Крипту уже имеет смысл по максимуму регулировать просто из-за того, что через нее легко делать неотслеживаемые покупки запрещенных вещей. Так что ее, как минимум, сделают отслеживаемой(если это возможно, я не вникал глубоко) либо и во все запретят в большинстве крупных стран(и США в том числе). Никому не нужен неконтролируемый конкурент фиату.
Огурец, дело не твоих копейках. Есть слой населения связанный легально с политической деятельностью. Так вот, этот слой населения проворачивает нехилые коррупционные схемы, кстати против которых ты иногда выступаешь. Политика не работает против частных лиц, объем торгов которых хватит на половину бигмака
Помимо этого, огурец, если ты наблюдал бы за криптой по-дольше - ты бы мог заметить, что подобного рода предложения в гос.думе рассматриваются каждый год - и каждый год эти предложения никуда далее, по итогу, не переходят
Более того, тебя даже налоговая не будет трогать, если объем вывода фиатных средств меньше 10k$ per month
Хм, интересно, хранение не запрещают на территории России. То есть, гипотетически, я закупился битками в другой стране, приехал обратно, слежу за курсом и потом на хаях еду опять в другую страну и там продаю её? Похоже на современную адаптацию кино про шпионов.
Выезд из страны тоже запретят, не переживайте
Не надо никуда ехать, просто в РФ вырастут комсы в черных обменниках при окэшивании.
Зато сейчас мы видим страх в самом его лучшим воплощение, думаю никогда там наверху так не боялись как сейчас
кого они боятся? криптовалютчиков?
Того что не смогут контролировать
Народ. Невозможность отслеживания транзакций. Финансирования сми и т.п
сразу видно ты не шаришь, в большинстве криптовалют как раз очень легко отследить откуда и куда ушли деньги
Я указал «каждую», кто будет следить за каждой транзакцией?
как раз таки тут куча инструментов как следить за ними очень легко и просто. Особенно с тем как биржи вводят kyc узнать кому принадлежит тот или иной кошелек не составляет большого труда
Тебе так кажется)
мне не кажется чел, куча уже проектов по мониторингу и отслеживанию транзакций через миксеры и подобные штуки существует, и уж ни чего не мешает регулировать выдачу кошельков по верификации
Чувак, что тебе кажется - кажется только тебе, а не кому то. Ты сравниваешь себя/свои каких то знакомых или частные компании, с государственной машиной, которая зарегулирована пл самое не хочу, где один нормативный акт может противоречить 10 другим. Чтобы настроить что-то в гос.масштабе требуется нереальное количество ресурсов, которые в лучшем случае на 30% попадут в нужное место.
А у нас как придумали, подписали, банки побежали жаловаться, поняли что обосрались, начали думать как исправить, еще денег попросили, обосрались и так по 10 раз. А в итоге как с законом Яровой, просто замолчали и сделали вид, что не было.
Не волнуйся, системы СОРМ развиваются, в госконторах иногда очень сильные умы работают.
Иногда, да.
так мне ни чего не кажется это ты написал. Ну и меня как волнует куда пойдут ресурсы. Это ты говоришь что регулировать нельзя а я тебе говорю что можно и биржи это делают. Значит и государству это особо сил не займет.
Самое главное напугать, а там дальше как пойдёт
Не обращай внимания.
Данный персонаж по факту ни за один коммент ответить не может.
ахахах обиделся и задизлайкал, порвало чтоль ? ты мне ни одного примера так и не привел про товара оборот и анонимность крипты умник )
ну точно 13, прорвало тебя)
ты бы так за свои комменты отписывал
кулачком еще по столу не забудь ударить, и иди продолжай пересчитывать свои солана на экране)
Со своими активами я разберусь.
ага иди сникерс купи на них)
а забыл ты же у нас не меняешь деньги что бы быть анонимным) не умри с голодухи_
Портфель держи крепче. Голелед.
там где я живу жарко и солнечно слава богу и рублю )
Ну вот ты и вылез срублем.
конечно, я зп получаю в баксах и сразу в рубль, а еще раз в 2 месяца покупаю одну луковицу тюльпана, авось повезет) А еще в течении всего 99 года я скупал акции циско видь технологии ) аххаха
Судя по запрос
Купить колу
Купить сникерс
вы со школы идете?
ну у меня хотя бы есть деньги на это не то что у тебя все в крипте )
мама дала RUR токен на пирожок в школу?)
Сразу все не трать на сникерс. Хотя лучше трать, завтра деноминация очередная.
аа теперь понял.
Но народ они точно не боятся.
Не согласен, когда нет страха гайки не крутят)
страх был раньше, как мне кажется, когда все очень аккуратно делали и постепенно. А сейчас какой-то беспредел, будто знают, что люди не выйдут никогда, чтоб с ними не делали
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.
Тацит сказал примерно 2000 лет назад)
Если позориться, то позориться до конца?
Это не страх скорее, а опасения