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Финансы
Валерия Козлова

ЦБ предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг в России Статьи редакции

За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.

147
8659 просмотров

Регулятор выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предоставил «оптимальную стратегию регулирования» для неё.

Что предлагает ЦБ

  • Ввести в России запрет и ответственность за выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками.
  • Запретить финансовым организациям вкладывать свои деньги в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.
  • Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.
  • Ввести ответственность для российских юрлиц и физлиц за использование криптовалюты для платежей. Каким может быть наказание, ЦБ не уточняет.

При этом полный запрет на владение криптовалютами ЦБ не предлагает, как и операции с ними в другой юрисдикции. Также можно покупать и продавать криптовалюты.

Ограничения также не коснутся NFT. ЦБ пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами.

Регулятор видит несколько угроз для России в связи с распространением криптовалют: гроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и расширение нелегальной деятельности.

  • В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
  • 20 января 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам.

#новость #цб #криптовалюты

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Семен Переделкин

Понеслось говно по трубам!

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56
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Антон Т

Да нет, это оно уже из труб вылетает. На нас.

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24
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Дмитрий Шусов

Ловим ловим

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0
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Михаил Похеров

Запрещать будут только помойки и страны 3 мира

Нормальные страны разрешают и к ним приходит валюта. Запрещать новые технологии, а не регулировать их, закрыться от них - путь к развалу и застою.

Сейчас мы в топ 3 открытых кошельков в мире. Наши ушлые осваивают и внедряют технологию, пока она в процессе становления. А попытка запретить - значит отстать на десятки лет, опять, в очередной области. Где сейчас захватываем лидерство

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11
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Ivan Off

Сальвадор - нормальная страна, там биткойн сделали национальной валютой. Народ, правда, не оценил - по всей стране прошли протесты под лозунгами "нет диктатуре" и "нах...й нам не нужон этот биткойн ваш".

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1
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Maxim Petrukhin

Нормальные страны не ровняют крипту и фиат. Пока, по крайней мере. Сальвадор ровняет. А уж тот факт, что там последние 20 лет национальной валютой был доллар США, намекает на глубину глубин.

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1
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Михаил Похеров

На то она и крипто, что пока не полноценная валюта. Средства обмена только формируют команды программистов, в которой прямо сейчас в мире жесточайшая конкуренция. Цель обогнать по снижений комиссий и скорости транзакций классические системы переводов капитала в мире.
.

Одни только "никому не нужные циферки" сформировали оборот как PayPal. Вся эта крипто скорее нужна государствам. До физиков дойдет в последнюю очередь
.

А по прогнозам, к 2035 году 80% мировых переводов будут на блокчейне. И на каком именно, выяснится в ходе конкуренции. Уже сейчас, в этот самый момент развернулась борьба между крупнейшими капиталами и командами программистов. А запрещать это - отстать навсегда, вроде создания своей ОС, свифта или микроэлектроники, в которой УЖЕ отставание на 30 лет, и по щелчку тебе могут вырубить международную торговлю, банкоматы и телефоны.
.

Все команды программистов надо поощрять в создании приложений в этой области в РФ, чтобы захватить и регулировать мировой рынок капитала.
.

Незря США вывело на биржу компании и всячески поддерживают это, типа того же Coinbase и MSTR. А гиганты в области капитала начали сотрудничество

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1
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Ivan Off

Ну так и Россия организует свой "цифровой рубль", без паники. Будет фиат, только на блокчейне. А отдать все финансовые потоки в бесконтрольную крипту ни одна страна мира не позволит.

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0
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Maxim Petrukhin

Вам про крипту, вы про фиат. ЦБ про запрет, а вы зачем-то рассказываете про контроль. Как у вас так получается?

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Михаил Похеров

Только страна с привлекательным инвестиционными климатом, откуда капитал не бежит, а куда капитал приходит

Да это же нормальные страны с развитой экономикой и передовыми технологиями.

А что такое цифровой рубль? Чем он отличается от баланса Киви. А средняя зп в цифровых рублях так же будет 17к цифровых рублей?

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0
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Данияр Салахутдинов

В объединённых арабских эмиратах валюта тоже привязана к доллару

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0
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Maxim Petrukhin

Вы не поняли. В ОАЭ есть своя валюта, дирхам. Привязана она может быть к чему угодно. В Сальвадоре собственной, национальной валюты просто нет. Вместо неё доллар США и биток.

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1
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Михаил Похеров

И это будет только продолжаться, когда страны за странами будут вводить цифровой актив как резервную валюту, наравне с товарными активами. Такие попытки уже были в МВФ с их СДР. И это не что-то новое, а аж с 1969 года. Это прям прямая аналогия 1 в 1 с введением цифрового актива, который все признали

https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR

Специальные права заимствования (СДР)
СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и они дополняют…
www.imf.org
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1
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Danila Antonovskiy

Страны третьего мира как раз будут массово разрешать - так как им терять нечего и это для них единственный шанс

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0
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Михаил Похеров

Наверное тут проще выразиться, авторитарные страны и автаркии, где эти все "криптотехнологии" просто мешают. Не понимания как из-за запрета страна просто отстанет стран первого мира на десятки лет

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1
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Eduard Luckyman

Как тебе такое, Илон Маск? …

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32
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StargazerXIII

Тяжело отслеживать бабосики населения.

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17
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Любой якорь

Да фиг с ним , с отслеживанием. Народ миллиардами туда деньги закачивает и не выкачивает)
Точнее, выкачивает но уже не в России)))
Вот что страшно)

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16
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Maxim Petrukhin

Правильно. Но выкачивать деньги за пределы России должен только узкий круг специально отобранных профессиональных патриотов. А не всякие там.

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6
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Михаил Похеров

Патриоты уже в России день и ночь добывают защитный актив для страны на советских мощностях. Подробнее в видео:

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1
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Maxim Petrukhin

А вот в этом свете совсем интересно выглядят постоянные наезды Дерипаски на Набиуллину 😁

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0
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boj Ko

Правду некто не хочет слышать ))

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0
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Светлана Завацкая

Если вы продаете крипту то вам это выгодно, а вот те кто живут в государстве на з\п, тем это не выгодно, курс и всё такое сопутствующие. Очень плохо когда берут и выводят в другие страны активы(много миллиардные).

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1
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Любой якорь

А кто в этом виноват то? Тут недавно чуть войнушка не началась,вроде успокоились. И так уже который год.

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2
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Mike Espoo

"вроде успокоились"
я бы не был так уверен.

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1
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Dmitry Pushin

менталитет такой у наших сограждан, они до сих пор думают, что государство это только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами, но фактически это мы и есть. это мы когда закрываем глаза на то, что кто-то явно ворует(не ну а че, не у тебя же украли - у государства, сиди и молчи), это мы, когда заносим деньги, чтобы получить бумажку, документик, разрешениьце итд. и в любой момент готовы все разрушить, забывая, что потом строить все придётся обратно.

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1
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Любой якорь

но фактически это мы и есть
 но фактически не надо размазывать отвественность. Я не могу объявить войну Украине, а вот политики могут.

А вообще, государство это орудия правящего класса. Лично я к этому классу не принадлежу.

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1
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Andre Macareno

Но выбрали таких политиков мы, наши соседи и наши родственники

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1
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Любой якорь

Отличная отмазка. Мол это мы виноваты, раз мы в урну опустили бумажный листок.
Легитимизация)

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0
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Dmitry Pushin

элиты всегда будут где-то дирижировать или влиять на процесс. может только страны уровня Швеции в своём самосознании народном преисполнились. хотя я больше про экономический аспект, военные действия отдельный разговор

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0
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Ivan Off

Не надо путать государство с народом. Государство - действительно только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами и силовыми когтями. Это Шер Хан, а мы - бандерлоги.

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1
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Dmitry Pushin

на месте деньги в карман государство принимает или народ в виде чиновника?

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0
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Ivan Off

народ в виде чиновника
 Сами придумали каламбурчик? )) Не впечатлило.

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0
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Dmitry Pushin

спасибо в любом случае, вы как бы и подтвердили мою мысль)

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0
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Ivan Off

Я как бы ничего не подтверждал, почему вы решили?

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0
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Dmitry Pushin

чиновника, который и есть народ за каламбур посчитали. я либо не уловил вашу мысль, либо поясните, либо ничего)

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0
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Михаил Похеров

Ага, выводят Нидерланские компании типа Яндекса и ритейл-группы Х5, российские компании маил.ру, т.е. Алиэкспресс Russia, а виноваты опять мелкий бизнес/народ и тд

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0
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Янис

Так что б не выводили надо организовать крипту и будут заводить а не выводить. А так отток усилиться.

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0
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Янис

Организовать это легализовать, андроид криво ошибки исправляет.

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0
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Злой Полушубок

Страшно, что это делают простые смертные. Когда выкачивают не в России кому надо, то тут ничего страшного нет.

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1
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colorless

Да уж, это не кипрские офшоры, куда триллионы последние 20 лет олигархи закачивают.
А тут Вася пол эфира купил, преступник десятилетия!

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1
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Ivan Off

Баблосики населения отслеживать легко, там все прозрачно. А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения. Они конечно полюбому ускользнут, но закон принять надо. Пофик, что он работать не будет... Минусы к этому комменту приветствуются.

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–5
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Maxim Sergeevich

Судя по предыдущей новости на эту тему, они считают главной проблемой финансирование оппозиции, а не все остальное

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9
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Ivan Off

Добавил оппозиционеров в список.

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0
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Михаил Белов

Всегда пожалуйста. Забыли ещё тех, кто миллионами бабло пиздит и выводит за рубеж.
Да и не сильно вы кажется понимаете суть этих предложений.
А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения.
 Для всех этих персон вообще ничего не поменяется.

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0
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Егор Рябчиков

в чем сложность, если у того же биткоина, очень легко можно посмотреть историю каждой транзакции, не надо писать бред

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0
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Егор Орлов

Ну отследили и что дальше? На холодный кошелёк перевёл и всё. Только биржа с KYC может в теории аккаунт заблочить, но это легко можно обойти. Деньги Финико лежат спокойно, адреса известны и ничего.

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1
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Егор Рябчиков

и ждать, лежать они могут скок угодно, так как ценности не представляют если не активны, а как пойдут найти кто аффилирован труда не составит.

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0
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Егор Орлов

Если это не какой-то крупный международный скандал и дело на миллиарды долларов, то составит. Эти средства можно крутить с использованием других криптовалют в т.ч. анонимных и DEX бирж. Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами? Это создаст чуть неудобств и работы, но в целом схемы по выводу средств обычно гораздо сложнее и дороже.

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1
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Алексей Карпов

Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами?
 как как... - Петрова с Бошировым в очередную командировку отправят - им не привыкать, они же не новички какие-нибудь

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0
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Егор Рябчиков

Силами государства, деньги рано или поздно всплывут и отследить повторяюсь особо труда не составит

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0
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Илья Волочков

А кроме биткоина нет других криптовалют?

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0
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Егор Рябчиков

ну так а другие представляют собой какой то интерес, много видел мест где принимают монеро тот же самый. Среди это кучи монет, реально что то из себя представляет это бтц, все остальное это спекулятивные инструменты.

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0
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MedievalRain

Да, можно посмотреть, что некий 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX перевел 0.2 BTC некому 1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY. Как понять что один из них - это Иванов Иван Иванович?

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0
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Егор Рябчиков

принадлежность кошельков к биржам или типам кошельков

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0
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mirge

Не все кошельки привязаны к биржам

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0
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Егор Рябчиков

рано или поздно с холодного кошелька попробуют вывести деньги, а дальше найдут

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0
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mirge

Вывел в наличку. Как искать?

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0
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MedievalRain

Хорошо, биржа находится в юрисдикции например Каймановых островов. С какой вероятностью они сочтут нужным ответить на запрос российских властей, учитывая то, что деятельность биржи будет запрещена в РФ?

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0
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ЯжПрограммист

Отслеживать то как раз можно, контролировать нельзя. Некуда прислать бумажку с запретом на переводы. Некуда выдать правила по контролю подозрительных операций. Некуда разослать чёрные списки и так далее.

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0
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Арсений Чекалов

И невдомёк им, что крипта и блокчейн - это двигатели кучи современных IT-трендов. Пока за рубежом строят метавселенные, мы готовимся к очередным запретам.

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14
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Иван Шеметов

Крипта не двигатель прогресса, блокчейн да. Но ещё в пример приводить метавселенные, которые в будущем хотят являться виртуальным наркотиком, тупо лайк!

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14
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Dmitry Pushin

симс в инстаграмме чтоле, хотя если можно будет удалять лестницу у бассейна или запускать фейерверки в здании, то ок, погнали

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3
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DosRaven

У нас двигателем является природные ресурсы, все остальное не интересно.
Все эти ваши IT надо развивать и вкладывать, т.е. окупаемость произойдет только потом. А это не надежно, ибо это потом может не наступить…

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2
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Roman Patsev

Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.

Если всё это происходит внутри банковского счета - за транзакции платить нужно будет только на выходе.

Ах, да. Нет у нас никакой метавселенной)

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0
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Ivan Off

Когда приплетаешь крипту к метавселенной...

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1
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MedievalRain

Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.
В таком случае можно не парить никому мозг и сделать обычную базу данных, никакой разницы не будет.

Блокчейн нужен для децентрализации, а не для того чтобы можно было модное слово использовать.

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0
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Ruslan Umarkhanov

Приплыли)))
А как же крипторубль?!)

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18
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ЯжПрограммист

Вот чтобы ему как раз не мешать.

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2
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Илья Кастыря

А лодку отвязать забыли).

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1
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Nikita Loginov

Тоже, наверно, запретят. Или нет, подождите, это что, совсем другое?

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0
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Злой Полушубок

Уже испытывают "Цифровой рубль", но подробностей пока нет.

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0
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colorless

ETO DRUGOE

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0
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Egor Zakharov

Крипторубль будет без анонимных кошельков. Их будут оформлять как счета в банке, потому будет гарантирована "прозрачность" операций.

+ встроят в систему возможность безусловного отбора денег с кошельков.

Короче, это уже не та крипта.

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0
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Vitaly

Просто тупо страна потеряет часть огромного рынка и будет чуть беднее, из-за своих эфимерных страхов.

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9
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Роман Вяткин

Так мы и так уже бедные

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7
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George Tyurin

Ну, что поделаешь(да ни хера не поделаешь с нашим регулятором) будем, как обычно в наличные "бакинские" вкладывать...

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0
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Стэнли Штейгенбергер

Зато сейчас мы видим страх в самом его лучшим воплощение, думаю никогда там наверху так не боялись как сейчас

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3
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No Name

кого они боятся? криптовалютчиков?

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6
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Darth Revan

Того что не смогут контролировать

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5
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Стэнли Штейгенбергер

Народ. Невозможность отслеживания транзакций. Финансирования сми и т.п

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0
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No Name

аа теперь понял.
Но народ они точно не боятся.

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Не согласен, когда нет страха гайки не крутят)

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1
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No Name

страх был раньше, как мне кажется, когда все очень аккуратно делали и постепенно. А сейчас какой-то беспредел, будто знают, что люди не выйдут никогда, чтоб с ними не делали

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2
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Стэнли Штейгенбергер

Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.
Тацит сказал примерно 2000 лет назад)

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2
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Иван Шеметов

Если позориться, то позориться до конца?

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1
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Сергей Милосердов

Это не страх скорее, а опасения

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2
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Егор Рябчиков

сразу видно ты не шаришь, в большинстве криптовалют как раз очень легко отследить откуда и куда ушли деньги

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1
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Стэнли Штейгенбергер

Я указал «каждую», кто будет следить за каждой транзакцией?

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–1
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Егор Рябчиков

как раз таки тут куча инструментов как следить за ними очень легко и просто. Особенно с тем как биржи вводят kyc узнать кому принадлежит тот или иной кошелек не составляет большого труда

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3
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Стэнли Штейгенбергер

Тебе так кажется)

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–3
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Егор Рябчиков

мне не кажется чел, куча уже проектов по мониторингу и отслеживанию транзакций через миксеры и подобные штуки существует, и уж ни чего не мешает регулировать выдачу кошельков по верификации

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0
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Стэнли Штейгенбергер

Чувак, что тебе кажется - кажется только тебе, а не кому то. Ты сравниваешь себя/свои каких то знакомых или частные компании, с государственной машиной, которая зарегулирована пл самое не хочу, где один нормативный акт может противоречить 10 другим. Чтобы настроить что-то в гос.масштабе требуется нереальное количество ресурсов, которые в лучшем случае на 30% попадут в нужное место.
А у нас как придумали, подписали, банки побежали жаловаться, поняли что обосрались, начали думать как исправить, еще денег попросили, обосрались и так по 10 раз. А в итоге как с законом Яровой, просто замолчали и сделали вид, что не было.

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1
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Ivan Off

Не волнуйся, системы СОРМ развиваются, в госконторах иногда очень сильные умы работают.

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0
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Егор Рябчиков

так мне ни чего не кажется это ты написал. Ну и меня как волнует куда пойдут ресурсы. Это ты говоришь что регулировать нельзя а я тебе говорю что можно и биржи это делают. Значит и государству это особо сил не займет.

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0
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Стэнли Штейгенбергер

Самое главное напугать, а там дальше как пойдёт

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0
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Иван Шеметов

Шизы угомонитесь, какой ещё страх

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2
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Ivan Off

Думаю, наверху спокойны. А вот в комментах уже ссуца ))

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0
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Валерий Калиниченко

похоже криптовалюта новый национальный враг, мешающий России подняться с колен...

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7
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Максим Шостак
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6
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Любой якорь

ЦБ, тебя не должно ебать на что я трачу заработанное.
Я заплатил налоги, а то что осталось - хоть на шлюх, хоть на алкашку, хоть на крипто тугрики. Какое тебе нах дело???

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6
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Антон Семенов

Помимо этого, огурец, если ты наблюдал бы за криптой по-дольше - ты бы мог заметить, что подобного рода предложения в гос.думе рассматриваются каждый год - и каждый год эти предложения никуда далее, по итогу, не переходят

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0
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Антон Семенов

Более того, тебя даже налоговая не будет трогать, если объем вывода фиатных средств меньше 10k$ per month

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0
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Anton

Почему ты тогда не можешь купить оружие и наркоты в открытом доступе, если ЦБ не должно ебать на что ты тратишь деньги? Крипту в любом случае прикроят, когда начнут вводить всякие цифровые доллары, юани и евро. В Китае уже запретили, в Европе тоже есть такие мысли(пусть и по больше части из-за трат на электричество). Крипту уже имеет смысл по максимуму регулировать просто из-за того, что через нее легко делать неотслеживаемые покупки запрещенных вещей. Так что ее, как минимум, сделают отслеживаемой(если это возможно, я не вникал глубоко) либо и во все запретят в большинстве крупных стран(и США в том числе). Никому не нужен неконтролируемый конкурент фиату.

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0
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Антон Семенов

Огурец, дело не твоих копейках. Есть слой населения связанный легально с политической деятельностью. Так вот, этот слой населения проворачивает нехилые коррупционные схемы, кстати против которых ты иногда выступаешь. Политика не работает против частных лиц, объем торгов которых хватит на половину бигмака

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–1
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Александр Карлинский

Хм, интересно, хранение не запрещают на территории России. То есть, гипотетически, я закупился битками в другой стране, приехал обратно, слежу за курсом и потом на хаях еду опять в другую страну и там продаю её? Похоже на современную адаптацию кино про шпионов.

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3
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Pavel Loginov

Выезд из страны тоже запретят, не переживайте

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10
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Sergey Luzgin

Не надо никуда ехать, просто в РФ вырастут комсы в черных обменниках при окэшивании.

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0
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Перлы Харбора

Ждем новых видях на Авито.

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2
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Игорь Гольмаков

А цены на новые все равно не упадут 100%:((

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2
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Rownie

я думал просто налог введут а тут решили по классике пойти

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3
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Антон Семенов

Ты видимо не знаешь что эти предложения с 2014 года пачками каждый год рассматриваются. И каждый раз их отменяют

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0
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Rownie

напоминает сказку про волков , когда в конце кричали волки волки но никто не поверил что они пришли

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1
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unsightly_nuisance

Наверное это было бы даже полезно, но, увы, технически абсолютно нереализуемо и бесперспективно.

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2
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Никита Павлов

Просто будут за любое поступление от Бинанса условного, по 115 фз блокать)

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1
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Сеня Смаков

P2P наше все

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3
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Ли Си Цын

но, увы, технически абсолютно нереализуемо
 Что-то в голос. Саму крипту трогать и не надо - не тронь не пахнет. А вот хлопнуть ввод туда денег, а главное вывод - милое дело. И вся крипта в РФ тихо подохнет сама собой

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unsightly_nuisance

Вообще, основная идея того, что в народе именуют "криптой" - это потеря банками контроля над деньгами. Это не про вывод.

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Ли Си Цын

Вообще, основная идея того, что в народе именуют "криптой" - это
 поднять бабла быстрее, чем в азино три топора. Кончается обычно примерно также. Битка по 20$ в РФ покупал мало кто

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DosRaven

Это если что ФСБ все, очень переживает что через крипту поддерживают неугодные сми, а это очень важно, вот и под запрет.

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Alexey Alexey

Новости из недалёкого будущего
Или о том как власти запретили рубль.
Запрет криптовалют привел к противоположному эффекту, если раньше всем приходилось для совершения платежей обменивать криптовалюту на рубли, то то после запрета, такая операция стала рискованной, что побудило людей проводить взаиморасчёты непосредственно в криптовалюте. Так государство лишилось возможности сбора НДФЛ и НДС. Люди стали использовать разные коины и токена, с прозрачной эмиссией на открытой и децентрализованной системе хранения информации блокчейн. Основанные на блокчейн, а значит открыты для проверки любому человеку. Ограниченная эмиссия, естественным образом сделало их ценными и сделало эти коины средством платежа в сделках между людьми.
Это привело к тому, что традиционные финансы и банки были вынуждены трансформироваться и перестать быть только инструментом власти, а стали все больше выполнять свои задачи по прямому назначению.

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ur spam

Среди сколько-то тысяч крипто энтузиастов в 140 милионной стране? Ох уж этот манямирок.

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Максим Федоров

🇷🇺 Теперь при заполнении формы 3-НДФЛ можно указать вид дохода, код которого 09:

«Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой либо иных отношений, возникающих при обороте цифровых финансовых активов, цифровых валют, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 Кодекса».

Информация представлена в Приказе Федеральной налоговой службы от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903

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Дарья Смолякова

А потом на основании декларации дело возбудят.

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Любой якорь

Лучше пусть возбуждаются на новый поток налогов, а сейчас перекроют кран и люди всё равно найдут выход, только государство ничего с этого не получит

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BearStrikesBack

Это как теперь Тиньков будет зарабатывать на 115ФЗ?

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Nur

... чтобы майнить самим по серому 😉

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Илья Кастыря

Ждём ролики молдавских крипто- трейдеров!

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Alexander Zinovkin
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colorless

Кстати, кокаин тоже по закону запрещен, что не мешает Захаровой и ко.

Так что не удивлюсь, если останутся исключительно подпольные частные криптобиржи, принадлежащие кому надо.

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Павел Евграфович

Нигде не увидел аргументации, что это для защиты детей. Непривычно.

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Konstantin Kortava

ЦБ стоит совета у Роскомнадзора попросить. Они эксперты в «блокировках» 🌚

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Василий Гуров

Интересно, как это решение повлияет на стоимость биткоина )))

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Путачок

Запретить!!!!

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Maxim Petrukhin

Как всегда, выбор между "запретить" и "контролировать" в пользу первого. Fight the future по всем фронтам.

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konstantin rubanovsky

Видяхи регистрируем, плотим нолог, соцнорма на електричество. Чё там ещё забыл?

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Тони AirLanes

Вполне возможно;-)

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common sense preacher

и тут как раз 9-я серия "Последнего министра", 2 сезон вышла.
подгадали, подгадали ))

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Alexander Volkov

Пусть еще пропишут в законе 20 лет строгого режима

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Любой якорь

А что со скидочными программами и баллами пятерочки? Это запретят или это другое?

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Евгений Романов

Возможно, это подарок для Беларуси и Казахстана. Типа все русские криптобабки потекут соседям и те за счёт этого поддержат свою политику и дружбу с Россией.

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Dmitry Mikushin

Стало очень страшно, что люди могут переводить крипту на помощь политзаключённым и на работу независимых расследователей, и нельзя сразу понять куда бежать ломать двери и класть лицом в пол.

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Макар Брельгин

Атдуши спасиба

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Николай Новиков

Ну уот и усё...

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Macedon

Наконец-то!

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jianku13

Новый сезон «Чёрного зеркала» какой-то слишком интерактивный

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Дмитрий Шусов

Это было ожидаемо, концепция суверенного интернета и суверенного экономического пространства, чему криптовалюты безусловно противоречат.

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