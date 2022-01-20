ЦБ предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг в России Статьи редакции
За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.
Регулятор выпустил доклад с критикой криптовалюты, в котором предоставил «оптимальную стратегию регулирования» для неё.
Что предлагает ЦБ
- Ввести в России запрет и ответственность за выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе криптобиржами и криптообменниками.
- Запретить финансовым организациям вкладывать свои деньги в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты.
- Запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка.
- Ввести ответственность для российских юрлиц и физлиц за использование криптовалюты для платежей. Каким может быть наказание, ЦБ не уточняет.
При этом полный запрет на владение криптовалютами ЦБ не предлагает, как и операции с ними в другой юрисдикции. Также можно покупать и продавать криптовалюты.
Ограничения также не коснутся NFT. ЦБ пока не обсуждал свой доклад и предложения по запрету с рынком, Минфином и другими ведомствами.
Регулятор видит несколько угроз для России в связи с распространением криптовалют: гроза для благосостояния граждан, для финансовой стабильности и расширение нелегальной деятельности.
- В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
- 20 января 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам.
Понеслось говно по трубам!
Да нет, это оно уже из труб вылетает. На нас.
Ловим ловим
Запрещать будут только помойки и страны 3 мира
Нормальные страны разрешают и к ним приходит валюта. Запрещать новые технологии, а не регулировать их, закрыться от них - путь к развалу и застою.
Сейчас мы в топ 3 открытых кошельков в мире. Наши ушлые осваивают и внедряют технологию, пока она в процессе становления. А попытка запретить - значит отстать на десятки лет, опять, в очередной области. Где сейчас захватываем лидерство
Сальвадор - нормальная страна, там биткойн сделали национальной валютой. Народ, правда, не оценил - по всей стране прошли протесты под лозунгами "нет диктатуре" и "нах...й нам не нужон этот биткойн ваш".
Нормальные страны не ровняют крипту и фиат. Пока, по крайней мере. Сальвадор ровняет. А уж тот факт, что там последние 20 лет национальной валютой был доллар США, намекает на глубину глубин.
На то она и крипто, что пока не полноценная валюта. Средства обмена только формируют команды программистов, в которой прямо сейчас в мире жесточайшая конкуренция. Цель обогнать по снижений комиссий и скорости транзакций классические системы переводов капитала в мире.
.
Одни только "никому не нужные циферки" сформировали оборот как PayPal. Вся эта крипто скорее нужна государствам. До физиков дойдет в последнюю очередь
.
А по прогнозам, к 2035 году 80% мировых переводов будут на блокчейне. И на каком именно, выяснится в ходе конкуренции. Уже сейчас, в этот самый момент развернулась борьба между крупнейшими капиталами и командами программистов. А запрещать это - отстать навсегда, вроде создания своей ОС, свифта или микроэлектроники, в которой УЖЕ отставание на 30 лет, и по щелчку тебе могут вырубить международную торговлю, банкоматы и телефоны.
.
Все команды программистов надо поощрять в создании приложений в этой области в РФ, чтобы захватить и регулировать мировой рынок капитала.
.
Незря США вывело на биржу компании и всячески поддерживают это, типа того же Coinbase и MSTR. А гиганты в области капитала начали сотрудничество
Ну так и Россия организует свой "цифровой рубль", без паники. Будет фиат, только на блокчейне. А отдать все финансовые потоки в бесконтрольную крипту ни одна страна мира не позволит.
Вам про крипту, вы про фиат. ЦБ про запрет, а вы зачем-то рассказываете про контроль. Как у вас так получается?
Только страна с привлекательным инвестиционными климатом, откуда капитал не бежит, а куда капитал приходит
Да это же нормальные страны с развитой экономикой и передовыми технологиями.
А что такое цифровой рубль? Чем он отличается от баланса Киви. А средняя зп в цифровых рублях так же будет 17к цифровых рублей?
В объединённых арабских эмиратах валюта тоже привязана к доллару
Вы не поняли. В ОАЭ есть своя валюта, дирхам. Привязана она может быть к чему угодно. В Сальвадоре собственной, национальной валюты просто нет. Вместо неё доллар США и биток.
И это будет только продолжаться, когда страны за странами будут вводить цифровой актив как резервную валюту, наравне с товарными активами. Такие попытки уже были в МВФ с их СДР. И это не что-то новое, а аж с 1969 года. Это прям прямая аналогия 1 в 1 с введением цифрового актива, который все признали
https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR
Страны третьего мира как раз будут массово разрешать - так как им терять нечего и это для них единственный шанс
Наверное тут проще выразиться, авторитарные страны и автаркии, где эти все "криптотехнологии" просто мешают. Не понимания как из-за запрета страна просто отстанет стран первого мира на десятки лет
Как тебе такое, Илон Маск? …
Тяжело отслеживать бабосики населения.
Правильно. Но выкачивать деньги за пределы России должен только узкий круг специально отобранных профессиональных патриотов. А не всякие там.
Патриоты уже в России день и ночь добывают защитный актив для страны на советских мощностях. Подробнее в видео:
А вот в этом свете совсем интересно выглядят постоянные наезды Дерипаски на Набиуллину 😁
Правду некто не хочет слышать ))
Если вы продаете крипту то вам это выгодно, а вот те кто живут в государстве на з\п, тем это не выгодно, курс и всё такое сопутствующие. Очень плохо когда берут и выводят в другие страны активы(много миллиардные).
"вроде успокоились"
я бы не был так уверен.
менталитет такой у наших сограждан, они до сих пор думают, что государство это только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами, но фактически это мы и есть. это мы когда закрываем глаза на то, что кто-то явно ворует(не ну а че, не у тебя же украли - у государства, сиди и молчи), это мы, когда заносим деньги, чтобы получить бумажку, документик, разрешениьце итд. и в любой момент готовы все разрушить, забывая, что потом строить все придётся обратно.
Но выбрали таких политиков мы, наши соседи и наши родственники
элиты всегда будут где-то дирижировать или влиять на процесс. может только страны уровня Швеции в своём самосознании народном преисполнились. хотя я больше про экономический аспект, военные действия отдельный разговор
Не надо путать государство с народом. Государство - действительно только эфемерное монстрище с бюрократическими лапами и силовыми когтями. Это Шер Хан, а мы - бандерлоги.
на месте деньги в карман государство принимает или народ в виде чиновника?
народ в виде чиновника
Сами придумали каламбурчик? )) Не впечатлило.
спасибо в любом случае, вы как бы и подтвердили мою мысль)
Я как бы ничего не подтверждал, почему вы решили?
чиновника, который и есть народ за каламбур посчитали. я либо не уловил вашу мысль, либо поясните, либо ничего)
Ага, выводят Нидерланские компании типа Яндекса и ритейл-группы Х5, российские компании маил.ру, т.е. Алиэкспресс Russia, а виноваты опять мелкий бизнес/народ и тд
Так что б не выводили надо организовать крипту и будут заводить а не выводить. А так отток усилиться.
Организовать это легализовать, андроид криво ошибки исправляет.
Страшно, что это делают простые смертные. Когда выкачивают не в России кому надо, то тут ничего страшного нет.
Да уж, это не кипрские офшоры, куда триллионы последние 20 лет олигархи закачивают.
А тут Вася пол эфира купил, преступник десятилетия!
Баблосики населения отслеживать легко, там все прозрачно. А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения. Они конечно полюбому ускользнут, но закон принять надо. Пофик, что он работать не будет... Минусы к этому комменту приветствуются.
Судя по предыдущей новости на эту тему, они считают главной проблемой финансирование оппозиции, а не все остальное
Добавил оппозиционеров в список.
Всегда пожалуйста. Забыли ещё тех, кто миллионами бабло пиздит и выводит за рубеж.
Да и не сильно вы кажется понимаете суть этих предложений.
А вот баблосики нариков, террористов, оппозиционеров, да и просто хипстеров - ускользают из поля зрения.
Для всех этих персон вообще ничего не поменяется.
в чем сложность, если у того же биткоина, очень легко можно посмотреть историю каждой транзакции, не надо писать бред
Ну отследили и что дальше? На холодный кошелёк перевёл и всё. Только биржа с KYC может в теории аккаунт заблочить, но это легко можно обойти. Деньги Финико лежат спокойно, адреса известны и ничего.
и ждать, лежать они могут скок угодно, так как ценности не представляют если не активны, а как пойдут найти кто аффилирован труда не составит.
Если это не какой-то крупный международный скандал и дело на миллиарды долларов, то составит. Эти средства можно крутить с использованием других криптовалют в т.ч. анонимных и DEX бирж. Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами? Это создаст чуть неудобств и работы, но в целом схемы по выводу средств обычно гораздо сложнее и дороже.
Вы как представляете себе такое расследование и чьими силами?
как как... - Петрова с Бошировым в очередную командировку отправят - им не привыкать, они же не новички какие-нибудь
Силами государства, деньги рано или поздно всплывут и отследить повторяюсь особо труда не составит
А кроме биткоина нет других криптовалют?
ну так а другие представляют собой какой то интерес, много видел мест где принимают монеро тот же самый. Среди это кучи монет, реально что то из себя представляет это бтц, все остальное это спекулятивные инструменты.
Да, можно посмотреть, что некий 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX перевел 0.2 BTC некому 1KFHE7w8BhaENAswwryaoccDb6qcT6DbYY. Как понять что один из них - это Иванов Иван Иванович?
принадлежность кошельков к биржам или типам кошельков
Не все кошельки привязаны к биржам
рано или поздно с холодного кошелька попробуют вывести деньги, а дальше найдут
Вывел в наличку. Как искать?
Хорошо, биржа находится в юрисдикции например Каймановых островов. С какой вероятностью они сочтут нужным ответить на запрос российских властей, учитывая то, что деятельность биржи будет запрещена в РФ?
Отслеживать то как раз можно, контролировать нельзя. Некуда прислать бумажку с запретом на переводы. Некуда выдать правила по контролю подозрительных операций. Некуда разослать чёрные списки и так далее.
И невдомёк им, что крипта и блокчейн - это двигатели кучи современных IT-трендов. Пока за рубежом строят метавселенные, мы готовимся к очередным запретам.
Крипта не двигатель прогресса, блокчейн да. Но ещё в пример приводить метавселенные, которые в будущем хотят являться виртуальным наркотиком, тупо лайк!
симс в инстаграмме чтоле, хотя если можно будет удалять лестницу у бассейна или запускать фейерверки в здании, то ок, погнали
У нас двигателем является природные ресурсы, все остальное не интересно.
Все эти ваши IT надо развивать и вкладывать, т.е. окупаемость произойдет только потом. А это не надежно, ибо это потом может не наступить…
Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.
Если всё это происходит внутри банковского счета - за транзакции платить нужно будет только на выходе.
Ах, да. Нет у нас никакой метавселенной)
Когда приплетаешь крипту к метавселенной...
Любая компания может сделать блокчейн, обеспеченный обычным рублем на банковском счету и дать возможность расплачиваться в метавселенной.
В таком случае можно не парить никому мозг и сделать обычную базу данных, никакой разницы не будет.
Блокчейн нужен для децентрализации, а не для того чтобы можно было модное слово использовать.
Приплыли)))
А как же крипторубль?!)
Вот чтобы ему как раз не мешать.
А лодку отвязать забыли).
Тоже, наверно, запретят. Или нет, подождите, это что, совсем другое?
Уже испытывают "Цифровой рубль", но подробностей пока нет.
ETO DRUGOE
Крипторубль будет без анонимных кошельков. Их будут оформлять как счета в банке, потому будет гарантирована "прозрачность" операций.
+ встроят в систему возможность безусловного отбора денег с кошельков.
Короче, это уже не та крипта.
Просто тупо страна потеряет часть огромного рынка и будет чуть беднее, из-за своих эфимерных страхов.
Так мы и так уже бедные
Ну, что поделаешь(да ни хера не поделаешь с нашим регулятором) будем, как обычно в наличные "бакинские" вкладывать...
Зато сейчас мы видим страх в самом его лучшим воплощение, думаю никогда там наверху так не боялись как сейчас
кого они боятся? криптовалютчиков?
Того что не смогут контролировать
Народ. Невозможность отслеживания транзакций. Финансирования сми и т.п
аа теперь понял.
Но народ они точно не боятся.
Не согласен, когда нет страха гайки не крутят)
страх был раньше, как мне кажется, когда все очень аккуратно делали и постепенно. А сейчас какой-то беспредел, будто знают, что люди не выйдут никогда, чтоб с ними не делали
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы.
Тацит сказал примерно 2000 лет назад)
Если позориться, то позориться до конца?
Это не страх скорее, а опасения
сразу видно ты не шаришь, в большинстве криптовалют как раз очень легко отследить откуда и куда ушли деньги
Я указал «каждую», кто будет следить за каждой транзакцией?
как раз таки тут куча инструментов как следить за ними очень легко и просто. Особенно с тем как биржи вводят kyc узнать кому принадлежит тот или иной кошелек не составляет большого труда
Тебе так кажется)
мне не кажется чел, куча уже проектов по мониторингу и отслеживанию транзакций через миксеры и подобные штуки существует, и уж ни чего не мешает регулировать выдачу кошельков по верификации
Чувак, что тебе кажется - кажется только тебе, а не кому то. Ты сравниваешь себя/свои каких то знакомых или частные компании, с государственной машиной, которая зарегулирована пл самое не хочу, где один нормативный акт может противоречить 10 другим. Чтобы настроить что-то в гос.масштабе требуется нереальное количество ресурсов, которые в лучшем случае на 30% попадут в нужное место.
А у нас как придумали, подписали, банки побежали жаловаться, поняли что обосрались, начали думать как исправить, еще денег попросили, обосрались и так по 10 раз. А в итоге как с законом Яровой, просто замолчали и сделали вид, что не было.
Не волнуйся, системы СОРМ развиваются, в госконторах иногда очень сильные умы работают.
так мне ни чего не кажется это ты написал. Ну и меня как волнует куда пойдут ресурсы. Это ты говоришь что регулировать нельзя а я тебе говорю что можно и биржи это делают. Значит и государству это особо сил не займет.
Самое главное напугать, а там дальше как пойдёт
Шизы угомонитесь, какой ещё страх
Думаю, наверху спокойны. А вот в комментах уже ссуца ))
похоже криптовалюта новый национальный враг, мешающий России подняться с колен...
Помимо этого, огурец, если ты наблюдал бы за криптой по-дольше - ты бы мог заметить, что подобного рода предложения в гос.думе рассматриваются каждый год - и каждый год эти предложения никуда далее, по итогу, не переходят
Более того, тебя даже налоговая не будет трогать, если объем вывода фиатных средств меньше 10k$ per month
Почему ты тогда не можешь купить оружие и наркоты в открытом доступе, если ЦБ не должно ебать на что ты тратишь деньги? Крипту в любом случае прикроят, когда начнут вводить всякие цифровые доллары, юани и евро. В Китае уже запретили, в Европе тоже есть такие мысли(пусть и по больше части из-за трат на электричество). Крипту уже имеет смысл по максимуму регулировать просто из-за того, что через нее легко делать неотслеживаемые покупки запрещенных вещей. Так что ее, как минимум, сделают отслеживаемой(если это возможно, я не вникал глубоко) либо и во все запретят в большинстве крупных стран(и США в том числе). Никому не нужен неконтролируемый конкурент фиату.
Огурец, дело не твоих копейках. Есть слой населения связанный легально с политической деятельностью. Так вот, этот слой населения проворачивает нехилые коррупционные схемы, кстати против которых ты иногда выступаешь. Политика не работает против частных лиц, объем торгов которых хватит на половину бигмака
Хм, интересно, хранение не запрещают на территории России. То есть, гипотетически, я закупился битками в другой стране, приехал обратно, слежу за курсом и потом на хаях еду опять в другую страну и там продаю её? Похоже на современную адаптацию кино про шпионов.
Выезд из страны тоже запретят, не переживайте
Не надо никуда ехать, просто в РФ вырастут комсы в черных обменниках при окэшивании.
Ждем новых видях на Авито.
А цены на новые все равно не упадут 100%:((
я думал просто налог введут а тут решили по классике пойти
Ты видимо не знаешь что эти предложения с 2014 года пачками каждый год рассматриваются. И каждый раз их отменяют
напоминает сказку про волков , когда в конце кричали волки волки но никто не поверил что они пришли
Наверное это было бы даже полезно, но, увы, технически абсолютно нереализуемо и бесперспективно.
Просто будут за любое поступление от Бинанса условного, по 115 фз блокать)
P2P наше все
но, увы, технически абсолютно нереализуемо
Что-то в голос. Саму крипту трогать и не надо - не тронь не пахнет. А вот хлопнуть ввод туда денег, а главное вывод - милое дело. И вся крипта в РФ тихо подохнет сама собой
Вообще, основная идея того, что в народе именуют "криптой" - это потеря банками контроля над деньгами. Это не про вывод.
Вообще, основная идея того, что в народе именуют "криптой" - это
поднять бабла быстрее, чем в азино три топора. Кончается обычно примерно также. Битка по 20$ в РФ покупал мало кто
Это если что ФСБ все, очень переживает что через крипту поддерживают неугодные сми, а это очень важно, вот и под запрет.
Новости из недалёкого будущего
Или о том как власти запретили рубль.
Запрет криптовалют привел к противоположному эффекту, если раньше всем приходилось для совершения платежей обменивать криптовалюту на рубли, то то после запрета, такая операция стала рискованной, что побудило людей проводить взаиморасчёты непосредственно в криптовалюте. Так государство лишилось возможности сбора НДФЛ и НДС. Люди стали использовать разные коины и токена, с прозрачной эмиссией на открытой и децентрализованной системе хранения информации блокчейн. Основанные на блокчейн, а значит открыты для проверки любому человеку. Ограниченная эмиссия, естественным образом сделало их ценными и сделало эти коины средством платежа в сделках между людьми.
Это привело к тому, что традиционные финансы и банки были вынуждены трансформироваться и перестать быть только инструментом власти, а стали все больше выполнять свои задачи по прямому назначению.
Среди сколько-то тысяч крипто энтузиастов в 140 милионной стране? Ох уж этот манямирок.
🇷🇺 Теперь при заполнении формы 3-НДФЛ можно указать вид дохода, код которого 09:
«Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой либо иных отношений, возникающих при обороте цифровых финансовых активов, цифровых валют, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 Кодекса».
Информация представлена в Приказе Федеральной налоговой службы от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903
А потом на основании декларации дело возбудят.
Это как теперь Тиньков будет зарабатывать на 115ФЗ?
... чтобы майнить самим по серому 😉
Ждём ролики молдавских крипто- трейдеров!
Кстати, кокаин тоже по закону запрещен, что не мешает Захаровой и ко.
Так что не удивлюсь, если останутся исключительно подпольные частные криптобиржи, принадлежащие кому надо.
Нигде не увидел аргументации, что это для защиты детей. Непривычно.
ЦБ стоит совета у Роскомнадзора попросить. Они эксперты в «блокировках» 🌚
Интересно, как это решение повлияет на стоимость биткоина )))
Запретить!!!!
Как всегда, выбор между "запретить" и "контролировать" в пользу первого. Fight the future по всем фронтам.
Видяхи регистрируем, плотим нолог, соцнорма на електричество. Чё там ещё забыл?
Вполне возможно;-)
и тут как раз 9-я серия "Последнего министра", 2 сезон вышла.
подгадали, подгадали ))
Пусть еще пропишут в законе 20 лет строгого режима
Возможно, это подарок для Беларуси и Казахстана. Типа все русские криптобабки потекут соседям и те за счёт этого поддержат свою политику и дружбу с Россией.
Стало очень страшно, что люди могут переводить крипту на помощь политзаключённым и на работу независимых расследователей, и нельзя сразу понять куда бежать ломать двери и класть лицом в пол.
Атдуши спасиба
Ну уот и усё...
Наконец-то!
Новый сезон «Чёрного зеркала» какой-то слишком интерактивный
Это было ожидаемо, концепция суверенного интернета и суверенного экономического пространства, чему криптовалюты безусловно противоречат.
Идея создать ИТ-пуховик пришла к девятикласснику школы N23 города Якутска Валерию Максимову, когда он начал замерзать на остановке, ожидая свой автобус. Преподаватель технопарка “Кванториум” и наставник команды Денис Данилов поддержал замысел, и сегодня в разработке проекта участвует команда из четырех девятиклассников: Валерия Максимова, Максима…
Рассказываю, во что вылилась моя идея скрещивания «Трибуны» с Product Hunt, как я набирал подписчиков после первой публикации на vc.ru и насколько активно аудитория в Telegram следит за подборками лучших продуктов из «Трибуны».
Так ведомство хочет лишить финансирования «нежелательные» организации и СМИ-иноагентов.
Команда разработчика мобильных приложений InstaDev пообщалась с крупными digital-продакшнами и узнала, сколько стоит участие в партнёрских программах, какие лиды передают небольшим компаниями, как проходит проверка на надёжность и какой процент заявок становится заказом. В конце статьи — советы для молодых команд.
Дайджест продуктовых апдейтов, которые могут вас заинтересовать.
За последние 10 лет свершилась настоящая революция в финансах. Произошла инфраструктурная перестройка, весь мир переехал на смартфоны с доступным и дешевым интернетом, что позволило появиться сотням финтех-компаний. Сегодня любая новая технология может быть использована для создания финансовых решений. Но только ли разработки будут влиять на…
За операции с криптовалютой регулятор предлагает наказывать — но как именно, не указывает.
Несколько недель интернет обсуждает документальный фильм Ксении Собчак об инфоцыганах (да, это слово было признано неполиткорректным, но что делать) и интервью с автором «Марафона желаний» Еленой Блиновской. Рекламный программатик Platforma решил выяснить, что интернет-аудитория думает о коучах и бизнес-тренерах. Проанализировав анонимизированные…
Привет. Мы — агентство Wemakefab, занимаемся разработкой сайтов и онлайн-сервисов. Уже второй год попадаем в топ-40 студий мира по мнению международного конкурса Awwwards. В этой статье решили рассказать, сколько ресурсов тратим на участие в конкурсе, какие условия выполняем и какой от этого толк.
Документы рассчитаны на долгосрочную перспективу.