Финансы
Валерия Козлова

ЦБ предложил запретить криптовалюты и их майнинг в России Статьи редакции

  • Регулятор выпустил доклад, в котором предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками на территории России.
  • В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
  • 20 января 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам.

#новость #цб #криптовалюты

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17 комментариев
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Семен Переделкин

Понеслось говно по трубам!

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Антон Т

Да нет, это оно уже из труб вылетает. На нас.

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Eduard Luckyman

Как тебе такое, Илон Маск? …

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StargazerXIII

Тяжело отслеживать бабосики населения.

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Любой якорь

Да фиг с ним , с отслеживанием. Народ миллиардами туда деньги закачивает и не выкачивает)
Точнее, выкачивает но уже не в России)))
Вот что страшно)

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Ruslan Umarkhanov

Приплыли)))
А как же крипторубль?!)

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Nikita Loginov

Тоже, наверно, запретят. Или нет, подождите, это что, совсем другое?

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Стэнли Штейгенбергер

Зато сейчас мы видим страх в самом его лучшим воплощение, думаю никогда там наверху так не боялись как сейчас

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No Name

кого они боятся? криптовалютчиков?

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Darth Revan

Того что не смогут контролировать

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Стэнли Штейгенбергер

Народ. Невозможность отслеживания транзакций. Финансирования сми и т.п

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unsightly_nuisance

Наверное это было бы даже полезно, но, увы, технически абсолютно нереализуемо и бесперспективно.

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Никита Павлов

Просто будут за любое поступление от Бинанса условного, по 115 фз блокать)

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Konstantin Kortava

ЦБ стоит совета у Роскомнадзора попросить. Они эксперты в «блокировках» 🌚

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Nur

... чтобы майнить самим по серому 😉

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Максим Федоров

🇷🇺 Теперь при заполнении формы 3-НДФЛ можно указать вид дохода, код которого 09:

«Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой либо иных отношений, возникающих при обороте цифровых финансовых активов, цифровых валют, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 Кодекса».

Информация представлена в Приказе Федеральной налоговой службы от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903

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Vitaly

Просто тупо страна потеряет часть огромного рынка и будет чуть беднее, из-за своих эфимерных страхов.

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