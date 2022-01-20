ЦБ предложил запретить криптовалюты и их майнинг в России Статьи редакции
- Регулятор выпустил доклад, в котором предлагает запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками на территории России.
- В декабре 2021 года Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует полностью запретить инвестиции в криптовалюту в России. Эльвира Набиуллина подтвердила, что ограничение «вполне возможно». Forbes сообщал, что ЦБ предложил блокировать банковские переводы криптобиржам.
- 20 января 2022 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ФСБ убедила ЦБ поддержать полный запрет на криптовалюту по политическим причинам.
Понеслось говно по трубам!
Да нет, это оно уже из труб вылетает. На нас.
Как тебе такое, Илон Маск? …
Тяжело отслеживать бабосики населения.
Приплыли)))
А как же крипторубль?!)
Тоже, наверно, запретят. Или нет, подождите, это что, совсем другое?
Зато сейчас мы видим страх в самом его лучшим воплощение, думаю никогда там наверху так не боялись как сейчас
кого они боятся? криптовалютчиков?
Того что не смогут контролировать
Народ. Невозможность отслеживания транзакций. Финансирования сми и т.п
Наверное это было бы даже полезно, но, увы, технически абсолютно нереализуемо и бесперспективно.
Просто будут за любое поступление от Бинанса условного, по 115 фз блокать)
ЦБ стоит совета у Роскомнадзора попросить. Они эксперты в «блокировках» 🌚
... чтобы майнить самим по серому 😉
🇷🇺 Теперь при заполнении формы 3-НДФЛ можно указать вид дохода, код которого 09:
«Доходы от операций с цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой либо иных отношений, возникающих при обороте цифровых финансовых активов, цифровых валют, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 Кодекса».
Информация представлена в Приказе Федеральной налоговой службы от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903
Просто тупо страна потеряет часть огромного рынка и будет чуть беднее, из-за своих эфимерных страхов.
Карта будет бесплатной, её владельцы смогут расплачиваться на маркетплейсе со скидкой.
Так ведомство хочет лишить финансирования «нежелательные» организации и СМИ-иноагентов.
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