Что тебе даст всего одна тренировка в неделю?

У наращивания мышц есть цель более значимая, чем косметическая. Хотя и последнюю я бы не стал принижать. Не буду пугать и грозно махать пальцем «ата-та», но дам пару фактов, которые полезно знать просто чтобы учитывать риски.