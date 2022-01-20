«Сбер» выкупит часть своих акций с биржи до 50 млрд рублей для программы поощрения сотрудников Статьи редакции
Компания приобретёт их с 2022 по 2025 годы.
- Акции купит дочка ПАО «Сбербанка» АО «Сбербанк КИБ» на Московской бирже и через внебиржевой рынок в рамках инфраструктуры группы Мосбиржи, говорится в пресс-релизе банка. Компания потратит до 50 млрд рублей за три года — с 2022-2025.
- Депозитарные расписки на обыкновенные акции ПАО «Сбербанка» покупать не будут.
- На фоне сообщения стоимость акций «Сбера» на Мосбирже выросла на 4,76%, до 256,37 рубля за штуку, пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи на 17:25 мск.
- «Сбер» объявил о запуске программы мотивации в декабре 2021 года. В первом цикле участниками стали более 1000 сотрудников компании — от экспертов до вице-президентов. Банк будет выбирать самых эффективных работников раз в год. Они ежегодно в течение трёх лет будут получать часть вознаграждения в виде акций.
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