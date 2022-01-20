Как ИП вырости со 100 до 300 тысяч, или точки роста молодого предпринимателя

В моей компании был период, когда после нескольких лет стремительного роста в начале 2010-ых годов, выручка разом упала втрое. В компании накопился целый склад проблем, который однажды разом взорвался. Долгое время я не занимался управлением и развитием, полностью утонув в текучке, туша пожары и мечась между проблемами. И как шестирукий бог Шива,…