Сооснователи Robihood потеряли статус миллиардеров — акции стартапа подешевели на 60% с момента IPO Статьи редакции
Состояние Влада Тенева оценивается в $845 млн, Байджу Бхатта — в $911 млн.
- Состояние сооснователей онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и Байджу Бхатта стало меньше $1 млрд, пересчитал американский Forbes. Это связано с падением стоимости акций стартапа.
- После IPO у Тенева и Бхатта оставалось примерно по 8% акций Robinhood. В июле 2021 года, во время размещения, акции стоили $38 за штуку. В январе 2022 года — около $14. Акции дешевелии на протяжении всего года, а с начала 2022 года их стоимость упала на 20%.
- Исходя из стоимости акций на конец торгов 19 января, состояние Тенева можно оценить в $845 млн, Бхатта — в $911 млн, считает издание. Сразу после IPO состояние предпринимателей оценивалось в $2,4 млрд и $2,8 млрд соотвественно.
- У сооснователей осталось право на получение акций компании в виде вознаграждения, если стоимость бумаг Robinhood достигнет определенных значений. Тенев и Бхатт в течение восьми лет могут получить 22,2 млн и 13,32 млн акций соответственно, это может принести им «миллиарды долларов», добавил Forbes.
- 29 июля 2021 года Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд.
- В октябре 2021 года в итогах за третий квартал Robinhood отчитался о выручке в $364,9 млн. Она оказалась на 14% меньше прогноза аналитиков в $423,9 млн и на 35,4% меньше, чем во втором квартале.Чистый убыток составил $1,32 млрд.
Отрастут назад имхо, сильный бренд, пользователи.
Robinhood
сильный бренд
пользователи
Рост пользователей 5->18->31
Бренд по сути имя нарицательное для массового инвестора и такого рода приложений. Более того, это еще и мем в поп культуре.
Да, всякое бывает, много конкурентов уже, но позиции хорошие, посмотрим.
Чёрный пиар тоже пиар? Ну, в некотором смысле да. Проблема в том, что они заработали плохую репутацию не у бабушек возле подъезда, а у своей целевой аудитории. И как они будут из этого выгребать - тот ещё вопрос. Не похоже чтобы у них был хороший план как это делать, при том что с момента скандала прошёл уже почти год.
Так почти все бренды "имя нарицательное" отдали свои рынки другим, так и тут будет.
ага, по графику наглядно видно силу бренда и любовь пользователей 😂
Кэти подтолкнёт!)
уже подтолкнула, там минуса как у скама криптового
У неё горизонт в 5 лет, так что..
Ты же знаешь что употребление ее имени теперь плохая примета?
Не слышал)
лично мне нравятся её мысли. + она никогда не отрицала, что её горизонт около 5 лет, локальные просадки ей не интересны.
Просветите, кто такая Кэти, о которой так часто пишут в контексте Робинхуда?
Серьезно?) вы не в курсе?)
Ничего что подобные бизнес модели хотят резать на уровне государства? В нее верит только Катя. Которая уже судя по покупкам и продажам, сидит чуть ли не в скальпинге.
Я один опечатки в заголовке вижу? "Сооснователи Robihood потяряли статус миллиардеров — акции стартапа подешевели на 60% с момента IPO"
Как разница Роби или Робин, все же понимают о чем речь.
avel oronkov
Ну а чо, все же поняли что речь о каком-то ноумейме
Ракета скоро полетит, думал я.
Кэти скоро фиксить начнет
Фишка современного инвестора- закупать наверху, фиксить на низу.
это торпеда
Всё нормально, просто это идёт накопление, скоро прорвёт наверх 😀
Это "низкий" старт
WSB moment
Давай пять, у меня примерно так же)
Хорошо, что брал мало и скорее для коллекции)
Это земснаряд.
Вдруг кто не в курсе)
Всё потому что в Россию не зашли, а я ждал
Никто вам в Рашке за бесплатно не даст торговать, вон тинек как стрижёт четко!
Справедливости ради, лет 10-15 назад в РФ тарифы были дешевле, особенно у чистых брокеров
У них сейчас вся надежда на открытие крипто-кошелька, которое вот-вот состоится (по их заявлению - середина января) и на возможный рост крипты в ближайшие пару месяцев.
Это вам за GameStop и Nokia😂
Не повезло ребятам, но у них есть еще шанс подняться
Шуму то было с ними, пока волна хайпа и вертолетные баблосики были.
Они изменили рынок, по сути. Именно после успеха РХ другие розничные брокеры фактически обнулили комиссии
Первооткрыватели часто остаются на обочине истории.
скажите это альфа-Банку
Фу... Нищуки.
Ничего, бывает всякое
Надо поднажать ребят, а то средняя 20+
по 5 можно посмотреть
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