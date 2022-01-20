Финансы
Маша Цепелева

Сооснователи Robihood потеряли статус миллиардеров — акции стартапа подешевели на 60% с момента IPO Статьи редакции

Состояние Влада Тенева оценивается в $845 млн, Байджу Бхатта — в $911 млн.

  • Состояние сооснователей онлайн-брокера Robinhood Влада Тенева и Байджу Бхатта стало меньше $1 млрд, пересчитал американский Forbes. Это связано с падением стоимости акций стартапа.
  • После IPO у Тенева и Бхатта оставалось примерно по 8% акций Robinhood. В июле 2021 года, во время размещения, акции стоили $38 за штуку. В январе 2022 года — около $14. Акции дешевелии на протяжении всего года, а с начала 2022 года их стоимость упала на 20%.
  • Исходя из стоимости акций на конец торгов 19 января, состояние Тенева можно оценить в $845 млн, Бхатта — в $911 млн, считает издание. Сразу после IPO состояние предпринимателей оценивалось в $2,4 млрд и $2,8 млрд соотвественно.
  • У сооснователей осталось право на получение акций компании в виде вознаграждения, если стоимость бумаг Robinhood достигнет определенных значений. Тенев и Бхатт в течение восьми лет могут получить 22,2 млн и 13,32 млн акций соответственно, это может принести им «миллиарды долларов», добавил Forbes.
  • 29 июля 2021 года Robinhood вышел на биржу с капитализацией $31,8 млрд и привлёк $2,1 млрд.
  • В октябре 2021 года в итогах за третий квартал Robinhood отчитался о выручке в $364,9 млн. Она оказалась на 14% меньше прогноза аналитиков в $423,9 млн и на 35,4% меньше, чем во втором квартале.Чистый убыток составил $1,32 млрд.
Котировки Robinhood с момента выхода на биржу

#новость #robinhood

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Ware Wow

Отрастут назад имхо, сильный бренд, пользователи.

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Владимир Вольфович

Robinhood
 сильный бренд
 пользователи

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Ware Wow

Рост пользователей 5->18->31
Бренд по сути имя нарицательное для массового инвестора и такого рода приложений. Более того, это еще и мем в поп культуре.

Да, всякое бывает, много конкурентов уже, но позиции хорошие, посмотрим.

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Николай Глущенко

Чёрный пиар тоже пиар? Ну, в некотором смысле да. Проблема в том, что они заработали плохую репутацию не у бабушек возле подъезда, а у своей целевой аудитории. И как они будут из этого выгребать - тот ещё вопрос. Не похоже чтобы у них был хороший план как это делать, при том что с момента скандала прошёл уже почти год.

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Денис Демидов

Так почти все бренды "имя нарицательное" отдали свои рынки другим, так и тут будет.

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Wall Street Shadow

ага, по графику наглядно видно силу бренда и любовь пользователей 😂

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Volodya Agadzhanov

Кэти подтолкнёт!)

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madkliq

уже подтолкнула, там минуса как у скама криптового

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Volodya Agadzhanov

У неё горизонт в 5 лет, так что..

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Владимир Вольфович

Ты же знаешь что употребление ее имени теперь плохая примета?

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Volodya Agadzhanov

Не слышал)
лично мне нравятся её мысли. + она никогда не отрицала, что её горизонт около 5 лет, локальные просадки ей не интересны.

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Mika Rasulov

Просветите, кто такая Кэти, о которой так часто пишут в контексте Робинхуда?

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Volodya Agadzhanov

Серьезно?) вы не в курсе?)

https://en.wikipedia.org/wiki/Cathie_Wood?wprov=sfti1

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Артем Павлючук

Ничего что подобные бизнес модели хотят резать на уровне государства? В нее верит только Катя. Которая уже судя по покупкам и продажам, сидит чуть ли не в скальпинге.

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Pavel Tsvetkov

Я один опечатки в заголовке вижу? "Сооснователи Robihood потяряли статус миллиардеров — акции стартапа подешевели на 60% с момента IPO"

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3
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Pavel Voronkov

Как разница Роби или Робин, все же понимают о чем речь.

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Владимир Вольфович

avel oronkov
Ну а чо, все же поняли что речь о каком-то ноумейме

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Вадим Трушин

Ракета скоро полетит, думал я.

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1
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Infinity Trap
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madkliq

Кэти скоро фиксить начнет

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Павел Кузнецов

Фишка современного инвестора- закупать наверху, фиксить на низу.

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Anatoly Ivanov

это торпеда

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Дмитрий Айстражник

Всё нормально, просто это идёт накопление, скоро прорвёт наверх 😀

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Сергей Ермилов

Это "низкий" старт

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Rudolf Cunningham

WSB moment

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Франсиско Пухольс

Давай пять, у меня примерно так же)

Хорошо, что брал мало и скорее для коллекции)

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Павел Кузнецов

Это земснаряд.

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Константин .
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Pavel Loginov

Вдруг кто не в курсе)

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Александр Анатольевич

Всё потому что в Россию не зашли, а я ждал

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Volodya Agadzhanov

Никто вам в Рашке за бесплатно не даст торговать, вон тинек как стрижёт четко!

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Антон Штадлер

Справедливости ради, лет 10-15 назад в РФ тарифы были дешевле, особенно у чистых брокеров

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Volodya Agadzhanov

У них сейчас вся надежда на открытие крипто-кошелька, которое вот-вот состоится (по их заявлению - середина января) и на возможный рост крипты в ближайшие пару месяцев.

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Rudolf Boiars

Это вам за GameStop и Nokia😂

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Юлия Кочетова

Не повезло ребятам, но у них есть еще шанс подняться

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Pavel Voronkov

Шуму то было с ними, пока волна хайпа и вертолетные баблосики были.

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Антон Штадлер

Они изменили рынок, по сути. Именно после успеха РХ другие розничные брокеры фактически обнулили комиссии

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Pavel Voronkov

Первооткрыватели часто остаются на обочине истории.

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Павел Кузнецов

скажите это альфа-Банку

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evilnw

Фу... Нищуки.

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Инна Самоленко

Ничего, бывает всякое

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Сергей Милосердов

Надо поднажать ребят, а то средняя 20+

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Dan

по 5 можно посмотреть

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