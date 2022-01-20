Это ниже уровня IPO.

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Peloton приостановит производство велотренажёров и беговых дорожек на два месяца — с февраля по март, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. В них Peloton объяснила, что остановит производство из-за низкого спроса во всём мире, высоких цен и конкуренции.

Компания перестанет выпускать велосипеды Bike с февраля по март, уже приостановила выпуск улучшенной версии Bike+ до июня, не будет производить беговую дорожку Tread в течение шести недель, начиная с февраля, а их более дорогие версии Tread+ вообще не будут производить в 2022 финансовом году.

Курс акций Peloton за 2021 год

В 2020 году популярность Peloton резко выросла из-за ограничений на фоне пандемии Covid-19, но продажи стали ниже. Компания не угадала с объёмом производства, и теперь у неё остались тысячи тренажёров на складах, подчеркнуло CNBC.

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На фоне сообщения акции Peloton упали на 25% на минимуме, до $23,9 за штуку, по данным Nasdaq. Это ниже цены при размещении акций на бирже в 2019 году — $29. Из-за резкого падения торги дважды приостанавливали, пишет издание.

Курс акций Peloton в четверг, 20 января 2022 года