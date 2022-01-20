Акции Peloton упали на 25% — компания остановила выпуск тренажёров, потому что их перестали хорошо покупать Статьи редакции
Это ниже уровня IPO.
Peloton приостановит производство велотренажёров и беговых дорожек на два месяца — с февраля по март, сообщает CNBC со ссылкой на внутренние документы компании. В них Peloton объяснила, что остановит производство из-за низкого спроса во всём мире, высоких цен и конкуренции.
Компания перестанет выпускать велосипеды Bike с февраля по март, уже приостановила выпуск улучшенной версии Bike+ до июня, не будет производить беговую дорожку Tread в течение шести недель, начиная с февраля, а их более дорогие версии Tread+ вообще не будут производить в 2022 финансовом году.
В 2020 году популярность Peloton резко выросла из-за ограничений на фоне пандемии Covid-19, но продажи стали ниже. Компания не угадала с объёмом производства, и теперь у неё остались тысячи тренажёров на складах, подчеркнуло CNBC.
На фоне сообщения акции Peloton упали на 25% на минимуме, до $23,9 за штуку, по данным Nasdaq. Это ниже цены при размещении акций на бирже в 2019 году — $29. Из-за резкого падения торги дважды приостанавливали, пишет издание.
- В декабре 2021 года акции Peloton упали на 17% после перезапуска сериала «Секс в большом городе», где тренажёр компании связан со смертью одного из героев.
Конечно, все будут в метавселенной в зал ходить🤔
А потом там же и встречаться и жить, история как из сюжетов голливудских фильмов. Как говорится, в каждой шутке, есть только доля самой шутки
Знатно конечно же акции упали у них
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