Как заказать товар для маркетплейсов из Китая и заработать

В интернете полно курсов, как возить товары из Китая. Много теории. Почему большинство только учит, а сами не продают? Работают ли их схемы, раз они сами не в деле? Интересен опыт того, кто постоянно возит товары из Китая, история о том, как это делать в реальности.