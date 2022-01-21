Interactive Brokers объяснил комиссию в $150-1400: её платят клиенты, чья проверка стоит больше остатка на их счетах Статьи редакции
Брокер добавил комиссию за проведение проверки в начале 2022 года.
- 12 января российские пользователи Interactive Brokers получили уведомление, что с 1 января брокер вводит дополнительную плату от $150 до $1,4 тысячи в год за проверку «подозрительных» счетов. Список причин, по которым компания проверяет счета, компания не привела, но в письме одному из пользователей заявила, что плата вводится из-за его местоположения и других факторов.
- Interactive Brokers пояснил «Коммерсанту», что проводит проверку подозрительных счетов в рамках антиотмывочного законодательства. Плату берут только со счетов, где затраты на проверку превышают сумму активов на нём.
- Проверки проводит большинство финансовых систем и чаще всего они автоматизированы, а пользователь о них не знает, пояснил изданию управляющий партнёр юрфирмы Borenius Андрей Гусев. Если система отметит счёт как подозрительный, сотрудники вручную проводят расширенную проверку, которая приводит к дополнительным расходам для компании.
- Фактором риска при оценке клиента может стать проживание в странах, к которым применяются международные санкции, поддерживается террористическая деятельность или высокий уровень коррупции. Среди других — отказ предоставить запрашиваемые данные, нестандартное проведение расчётов и другие, пишет «Ъ».
- По данным источника «Коммерсанта», с брокером работает примерно 10 тысяч россиян, а объем средств на их счетах — более $100 млн. Interactive Brokers работает в 33 странах и предлагает невысокие тарифы. Капитал брокера превышает $10 млрд, а количество клиентов — 1,5 млн, отмечает издание.
- В августе 2020 года брокер получил штраф от регулятора США на $38 млн из-за некорректной работы по противодействию отмыванию денег. После этого Interactive Brokers начал блокировать счета россиян, которые заходили в аккаунты из Крыма.
Желание присвоить деньги клиентов можно обяснять чем угодно.
Хорошо придумали! "Мы будем вас проверять за ваш счёт, причин не скажем". Какой идиот это придумал? Какой смысл быть клиентом такого брокера если в любой момент могут присвоить деньги?
ИБ это вообще какой-то атас. Они никогда не дадут тебе заработать и придумают тысячу причин почему заблокируют, откатят сделки, снимут дополнительные бабки и тп. Я перестал с ними работать когда они запретили шортить фарму. Идут они на#$%.
Где работаешь?
Комиссия на проверку скреп
Видимо к ним кинулись любители российских брокеров, где можно держать на счете $10 и не платить. Не прокатило.
Труд человека оплачивается. Который в ручную пробивает чей-то помеченный системой счет.
Невероятный блондин
Татарам дарам дам
никаких IB, только православный Тинь
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Брокер добавил комиссию за проведение проверки в начале 2022 года.