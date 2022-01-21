Финансы
Валерия Козлова

Interactive Brokers объяснил комиссию в $150-1400: её платят клиенты, чья проверка стоит больше остатка на их счетах Статьи редакции

Брокер добавил комиссию за проведение проверки в начале 2022 года.

  • 12 января российские пользователи Interactive Brokers получили уведомление, что с 1 января брокер вводит дополнительную плату от $150 до $1,4 тысячи в год за проверку «подозрительных» счетов. Список причин, по которым компания проверяет счета, компания не привела, но в письме одному из пользователей заявила, что плата вводится из-за его местоположения и других факторов.
  • Interactive Brokers пояснил «Коммерсанту», что проводит проверку подозрительных счетов в рамках антиотмывочного законодательства. Плату берут только со счетов, где затраты на проверку превышают сумму активов на нём.
  • Проверки проводит большинство финансовых систем и чаще всего они автоматизированы, а пользователь о них не знает, пояснил изданию управляющий партнёр юрфирмы Borenius Андрей Гусев. Если система отметит счёт как подозрительный, сотрудники вручную проводят расширенную проверку, которая приводит к дополнительным расходам для компании.
  • Фактором риска при оценке клиента может стать проживание в странах, к которым применяются международные санкции, поддерживается террористическая деятельность или высокий уровень коррупции. Среди других — отказ предоставить запрашиваемые данные, нестандартное проведение расчётов и другие, пишет «Ъ».
  • По данным источника «Коммерсанта», с брокером работает примерно 10 тысяч россиян, а объем средств на их счетах — более $100 млн. Interactive Brokers работает в 33 странах и предлагает невысокие тарифы. Капитал брокера превышает $10 млрд, а количество клиентов — 1,5 млн, отмечает издание.
  • В августе 2020 года брокер получил штраф от регулятора США на $38 млн из-за некорректной работы по противодействию отмыванию денег. После этого Interactive Brokers начал блокировать счета россиян, которые заходили в аккаунты из Крыма.

#новость #interactivebrokers

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Норрин Радд

Желание присвоить деньги клиентов можно обяснять чем угодно.

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Егор Орлов

Хорошо придумали! "Мы будем вас проверять за ваш счёт, причин не скажем". Какой идиот это придумал? Какой смысл быть клиентом такого брокера если в любой момент могут присвоить деньги?

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Эразм Хемуль

ИБ это вообще какой-то атас. Они никогда не дадут тебе заработать и придумают тысячу причин почему заблокируют, откатят сделки, снимут дополнительные бабки и тп. Я перестал с ними работать когда они запретили шортить фарму. Идут они на#$%.

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Sergey Karpenko

Где работаешь?

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m0a0k0s

Комиссия на проверку скреп

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Valeryi Ozarnichuk

Видимо к ним кинулись любители российских брокеров, где можно держать на счете $10 и не платить. Не прокатило.

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Полный блик

ввёл плату в $150-1400 за проверку для счетов, где её стоимость больше суммы на счёте
 Простите, можно пояснительную бригаду? что-то я не вдупляю ((

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Артем Павлючук

Труд человека оплачивается. Который в ручную пробивает чей-то помеченный системой счет.

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Полный блик

Бля, мне математику этой фразы надо, а не смехуёчки.

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–3
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Alexandr Shilnikov

Невероятный блондин

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Александр Якунин

Татарам дарам дам

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–1
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Dinar Dinmukhametov

никаких IB, только православный Тинь

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