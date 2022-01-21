Финансы
Евгения Евсеева

Netflix спрогнозировал рост подписчиков в три раза меньше ожиданий аналитиков — акции компании упали на 20% Статьи редакции

Компания планирует добавить 2,5 млн новых пользователей, аналитики ожидали почти 7 млн.

  • Netflix отчиталась за четвёртый квартал 2021 года — по его итогам компания получила 8,3 млн новых пользователей, а их общее количество выросло до 221,8 млн.
  • Выручка сервиса выросла на до $7,71 млрд за квартал, что соответствует прогнозам аналитиков, операционная прибыль — до $631 млн.
  • Компания спрогнозировала рост подписчиков в первом квартале 2022 года на 2,5 млн, аналитики ожидали 6,93 млн подписчиков, пишет CNBC. В первом квартале 2021-го компания добавила 3,98 млн подписчиков.
  • После закрытия биржи акции компании упали на 20%.
  • Netflix заявила, что на прогнозах сказалось то, что большинство нового контента компания добавит только в конце первого квартала, а крупные премьеры запланированы на март.
Изменение стоимости акций Netflix

#новость #netflix

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3 комментария
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Anton Zakharov

Так это отличная новость, скоро наконец ее можно будет брать в диапазоне между 350-400

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Mik Petrov

Как акции могут упасть если биржа закрылась уже.

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IO

Про постмаркет первый раз слышишь?)

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