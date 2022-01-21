Netflix спрогнозировал рост подписчиков в три раза меньше ожиданий аналитиков — акции компании упали на 20% Статьи редакции
Компания планирует добавить 2,5 млн новых пользователей, аналитики ожидали почти 7 млн.
- Netflix отчиталась за четвёртый квартал 2021 года — по его итогам компания получила 8,3 млн новых пользователей, а их общее количество выросло до 221,8 млн.
- Выручка сервиса выросла на до $7,71 млрд за квартал, что соответствует прогнозам аналитиков, операционная прибыль — до $631 млн.
- Компания спрогнозировала рост подписчиков в первом квартале 2022 года на 2,5 млн, аналитики ожидали 6,93 млн подписчиков, пишет CNBC. В первом квартале 2021-го компания добавила 3,98 млн подписчиков.
- После закрытия биржи акции компании упали на 20%.
- Netflix заявила, что на прогнозах сказалось то, что большинство нового контента компания добавит только в конце первого квартала, а крупные премьеры запланированы на март.
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