Около 200 китайских компаний рискуют уйти с биржи в США в 2024 году — WSJ Статьи редакции
По закону, иностранные компании должны проходить проверку — если они отказываются от этого в течение трёх лет, им грозит делистинг.
- Компании могут покинуть биржи в США из-за невозможности проверки их аудиторов американскими регуляторами, пишет The Wall Street Journal.
- Причиной может стать закон, принятый в 2020 году. Он требует от иностранных компаний проходить проверку американских регуляторов или доказывать, что они не находятся под контролем государств.
- Если в течение трёх лет компании отказываются от проверок, либо регуляторы не могут её провести, им запретят торговаться на бирже в США.
- По мнению аналитиков, власти Китая не допустят такие проверки, и исключения с биржи могут начаться в 2024 году, пишет издание. При этом закон не затрагивает американские компании, которые пользуются услугами китайских аудиторов, — таких более 130.
- Всего аналитики насчитали около 200 компаний, которым может грозить делистинг, а их совокупная капитализация превышает $2 трлн.
Ну, посмотрим, как китайцы будут решать эту проблему. Американцы тут явно им никак не помогут
А это проблема?
Для китайцев - вполне возможно
Алибаба будет по 100
Тысяч
Рублей.
Прошлых белорусских.
На самом деле это скорее изменение в лучшую сторону, но не для держателей ценных бумаг из Китая))
У Китая экономика в принципе непрозрачная, что там точно происходит, знает только новый "Великий Кормчий"(это не фигура речи, Си уже так называется официально). Самые радикальные тезисы вовсе звучат, что экономика Китая это новое прочтение схемы Понци.
А вот про ущерб, он рискует быть гигантским. Уход с фондового рынка самой большой экономики мира, это к лучшему быть не может.
подумаешь, свет клином сошелся на пендосских биржах ))
ага, айда на мосбиржу у которой капитализация как у вонючей провинции США))))))
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