Акции обувного ритейлера «Обувь России» упали на 25% — он допустил технический дефолт по облигациям Статьи редакции
Компания выплатила проценты по выпуску, но не полностью погасила облигации.
- 21 января акции российской обувной сети OR Group (ранее «Обувь России») подешевели на 25,2% до 10,34 рубля на торгах Московской биржи. К 14:40 снижение замедлилось до 20%, а цена — на уровне 11 рублей за штуку.
- 20 января компания допустила технический дефолт по облигациям серии БО-07 — не смогла вовремя их погасить, сообщает РБК. С этого момента стоимость акций снизилась почти на 30%.
- Операционная компания OR Group ООО «ОР» выплатила проценты по купону этой серии на 14,76 млн рублей. Но сами облигации на 592 млн рублей погасила не полностью из-за недостатка средств на счёте, пишет издание. Срок технического дефолта истекает 3 февраля.
- Компания ведёт переговоры о погашении облигаций с «Промсвязьбанком», которому принадлежит 99% выпуска, сообщает «Ъ». В обращении на Московской бирже остается девять выпусков облигаций OR Group на 6,2 млрд рублей.
- Сеть OR Group управляет магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход». В состав группы также входит микрофинансовая компания «Арифметика».
Лично я ни одну марку из списка не видел лично. Учитывая, что левые кроссовки без маркировки стоят от 700 руб в розницу, то успех компании был изначально сомнителен
В состав группы также входит микрофинансовая компания «Арифметика».
Арифметика - лол. Для тех кто плохо считает? Взял обувь в кредит?
Микрофинансовая компания «Арифметика» работает под лозунгом "обуем всех"
"Уйдете от нас в лаптях"
Наверняка. Работают на бедных людей в регионах.
Ну упали и упали
Такой же материал я писала в 2019-м году, но за последние годы произошли некоторые изменения, которые вызвали массу негатива на сайт со стороны работодателей. Поэтому я решила обновить статью. Но основополагающие мысли не изменились, поэтому я буду частично повторяться.
Точка — это про людей. Про сотрудников, которые создают удобный банк для бизнеса. Мы запускаем серию интервью с нашей командой, чтобы рассказать, как у нас всё устроено.
Старший дизайнер red_mad_robot Мила Михайлова исследует роль визуальной концепции в проектировании цифровых продуктов и подробно показывает процесс — от глобальной идеи до конкретных примеров. В статье есть список ресурсов и инструментов, примеры, советы и рекомендации — применяйте их в работе, чтобы создать цепляющую дизайн-концепцию интерфейса.
Если вас мучал вопрос как уйти в минусне используямаржинальную торговлю , то вот ответ. Нужно просто пользоваться Тинькофф инвестициями.
До стартапа Event Link у меня уже был опыт, в том числе в качестве предпринимателя. Были как успешные бизнесы и стартапы, так и с факапами на 45 млн. руб.. Вот такие советы я бы дал себе, если бы встретил себя 10 лет назад
Итак, начну свою историю с того, что с данным брокером я уже на протяжении 3-х лет, и в принципе, не считая пары незначительных косяков, нареканий у меня к нему не было, до начала 2022 года...
До её создания в 1977 году приставки выпускали только с одной предустановленной видеоигрой. Atari же придумала устройство, которое поддерживало cразу несколько игр. О производстве, первых играх компании и её конкурентах — в пересказе IEEE Spectrum.