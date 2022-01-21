Финансы
Маша Цепелева

Акции обувного ритейлера «Обувь России» упали на 25% — он допустил технический дефолт по облигациям Статьи редакции

Компания выплатила проценты по выпуску, но не полностью погасила облигации.

  • 21 января акции российской обувной сети OR Group (ранее «Обувь России») подешевели на 25,2% до 10,34 рубля на торгах Московской биржи. К 14:40 снижение замедлилось до 20%, а цена — на уровне 11 рублей за штуку.
  • 20 января компания допустила технический дефолт по облигациям серии БО-07 — не смогла вовремя их погасить, сообщает РБК. С этого момента стоимость акций снизилась почти на 30%.
  • Операционная компания OR Group ООО «ОР» выплатила проценты по купону этой серии на 14,76 млн рублей. Но сами облигации на 592 млн рублей погасила не полностью из-за недостатка средств на счёте, пишет издание. Срок технического дефолта истекает 3 февраля.
  • Компания ведёт переговоры о погашении облигаций с «Промсвязьбанком», которому принадлежит 99% выпуска, сообщает «Ъ». В обращении на Московской бирже остается девять выпусков облигаций OR Group на 6,2 млрд рублей.
  • Сеть OR Group управляет магазинами под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход». В состав группы также входит микрофинансовая компания «Арифметика».

#новость #orgroup

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юрий с

Лично я ни одну марку из списка не видел лично. Учитывая, что левые кроссовки без маркировки стоят от 700 руб в розницу, то успех компании был изначально сомнителен

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Вася Пражкин

В состав группы также входит микрофинансовая компания «Арифметика».
 Арифметика - лол. Для тех кто плохо считает? Взял обувь в кредит?

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Nikitinz

Микрофинансовая компания «Арифметика» работает под лозунгом "обуем всех"

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Вася Пражкин

"Уйдете от нас в лаптях"

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Valentin Dombrovsky

Наверняка. Работают на бедных людей в регионах.

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AntoN

Ну упали и упали

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Yota
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2
Карьера
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