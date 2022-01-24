«Тинькофф» отменил автоматический кэшбек в 1% на все покупки Статьи редакции
Теперь его надо подключать в категориях повышенного кэшбека.
«Тинькофф» поменял правила начисления кэшбека для дебетовых карт Tinkoff Black. Изменения заметили пользователи банка, их подтвердили в службе поддержки.
Раньше кэшбек в 1% автоматически начислялся с любых покупок. Теперь стандартный возврат стал одной из категорий, пояснили в банке. Можно подключить его в приложении или вместо него выбрать четвертую категорию трат для повышенного кэшбека.
Приветствуем! Мы дали больше свободы в плане выбора кэшбэка. С февраля вы можете выбрать 4 категории нужных вам товаров, возможно это будет выгоднее для вас, чем просто 1% на все покупки. Всегда можно оставить все как было, выбрав 3 нужные категории и 1% кэшбэка.
поднимите в топ VC - все должны знать!
Наиболее позорно даже не то, что в целом приняли такое решение, а то, что решили никого об этом не предупреждать.
Жаль, что такое происходит с вами, Тинькофф, разочарован.
Так, разобрались подробнее. Тут оказывается теперь 4 категории можно выбирать. По сути, все остаётся так же, просто теперь есть возможность взять не 1% + 3 категории повышенные, а 4 категории повышенные (вдруг вам оно надо).
Прошу прощения за резкий комментарий выше, вроде не все так плохо.
Учитывая, что категории обычно говно, то это ничего толком не даёт.
У меня последний год норм категории: частенько выпадает бензин (Лукойл), Аптеки, Пятерочка - каждый среднестатистический пользователь карты совершает там покупки.
Еще бывает для меня очень полезная категория: кафе/рестораны.
Или не очень: например, цветы, кинотеатры.
Логично, что банк стремиться максимизировать свою выгоду, и интересно посмотреть статистически значимую выборку, но вроде не всё так плохо.
+
Ничем из вышеперечисленного толком не пользуюсь, а получить 50 р (повышенного), вместо 10 р (дефолтного 1%) за развлечения это не то чтобы хоть как-то выгодно
По сути, все остаётся так же, просто теперь есть возможность взять не 1% + 3 категории повышенные, а 4 категории повышенные (вдруг вам оно надо).
Надолго ли? АБ-макаки начнут через месяц-другой отключать части пользователей вариант с +1 и смотреть на отток.
То есть если я провтыкал этот выбор то вообще ничего не получу?
в этом весь смысл :)
Я провтыкал и выбрал только три :(
Но 4 категории только при наличии про-подписки? Без нее останется три?
Как сказано выше, нет. Всегда будет 4 категории, где 1% будет всегда, остальные меняется.
С подпиской у тебя просто +1 категория повышенного на выбор. Раньше было 6 категорий без подписки, 7 с подпиской.
Сейчас 7 без подписки, 8 с подпиской. Мне вообще 9 сейчас с подпиской предложили.
Конечно вроде это и норм, что 1% всегда будет, этот кеш всегда был бонусом в Тиньков. Но бля, я зашёл в приложении и нигде не увидел, что они его отменяют и добавляют в подписки.
Реализовало глупо. Очень грустно.
"А что, римляне, кусок хлеба вам уже не зрелище?"
Так речь была об информировании, с этим они провалились :)
Лишь бы их «1% будет всегда» тихонечко не исчез через полгодика :)
Станет "минус 1%".
Только они спрятали категории и постоянно забываешь их выбирать.
Зашёл в банк, а там...
и расходы повясят на клиентов также втихаря, а мы потом как в жировке увидим и охренеем
у меня появилось предупреждение при входе в приложение...
Видимо, нет :)
Мы дали новость в историях приложения.
там голых баб нет, их никто не смотрит
Блин, лишь бы Альфа идею не подсмотрел и голого Моргенштерна не разместил...
Это стало бы единственной причиной перейти в «Альфу»
В Дубае за это сажают
О! Многоходовочка!
Специально зашел и посмотрел все истории - ни слова об изменениях базового кешбека.
Прошел час и история появилась
Это ложь.
Или это в истории «развод с томатом»? Как томат разводит клиентов на бабки?
До февраля ещё неделя. Появится. Даже при входе в приложение покажут.
Было преподнесено как свершившийся факт. А по факту - сначала тихо запустили а потом обосравшись начали подтираться и новости пилить
Господи, запустили вчера вечером, вчера было воскресенье. Нерабочий день. Сегодня с утра начали показывать новость потихоньку. По-моему всё нормально, учитывая, что до февраля ещё много времени. И уж вряд ли они хотели это сделать тихо. Вы везде ищете какие-то подвохи.
Так. То есть на запуске нерабочий день никак не сказался, а вот рассылку провести не смогли, да?)
Появилось сообщение.
Вы почитать все отзывы пробовали?
Здесь отвечают те же клоуны, что и в техподдержке?
Тогда всё с вами ясно!
Ребят, сначала уведомляют, а потом делают :)
"Да, мы написали на 35й странице обновленного PDF документа мелким шрифтом еще 2 фразы. Жаль, что вы их не заметили."
А при чем тут Альфа?
Не дали
Сегодня увидел при входе в приложение. Новость есть.
Это все обман чтобы собрать классы!
Пуши для рекламы акций оставили.
Оффтоп: а нафига тут запятая после "клиентов"? Стал её в последнее время массово замечать в подобных предложениях, причём даже в официальных текстах.
какой же это оффтоп.
как раз в тему: тиньков для оптимизации расходов нанимает безграмотных долбоебов.
она очевидно там не нужна
При том, что есть бесплатная карта от райфа с 1,5% кешбека деньгами с честным округлением, купил товар за 2 рубля получишь 3 копейки каши. А ведь раньше и Олег отдавал копейки
Просто это значит, что они чуть позже сделают рубль за каждые сто. А потом отключат для всех
У Райфа есть рефералки? Киньте кто может? А то Тинек совсем протух со своими "искусством" и "цветами"
http://rzb.ru/O8mEwO 1000р за оформление
давно ушел тратить деньги туда от Олега. И именно по причине честности. на втором месте как ни странно ВТБ, там честный 1%.
За 4900 начисляют?
4900 в исключениях
Только хотел написать про неё. Жаль, что коммуналка и налоги там в исключениях.
и налоги?! говнобанк.
Спасибо за наводку, тинек все больше и больше раздражает
У Росбанка 2% на все покупки, нравится)
Пишу в эпичном треде. Позорное решение, у меня даже на премиуме такая же фигня.
А что позорного?
Менее проинформированным клиентам тинька придётся доедать без соли)
Менее информированные не зайдут выбирать повышенную кашу? А если зайдут - внезапно не обнаружат 1%?
Охуеть, и такой банк я советовал друзьям. Благо у меня есть про, где это смягчается 4й категорией. Но, сука, это пиздец, есть карты с 1,5 - 2% кешбека на все покупки, а тут на нахуй.
Та же фигня, очень стыдно перед людьми, которым советовал тинькофф. Теперь ни за что.
Какой профит от подписки? Чем вы там реально пользуетесь?
15% кэшбека в кино мне почти каждый месяц окупают подписку, плюс меняю валюту регулярно, по подписке курс чуть адекватнее
Покупаю валюту на брокерском счёте без подписки выгоднее чем по ней, благо вывод денег с брокерского счета моментальный
А потом в конце года обнаружите случайно, что вы получили "доход" и надо заплатить налоги =)
600 минут на мобайл, билеты в кино, концерты с кешбеком. Ну и бензин был тоже с кешем неплохим.
Остаток на сумму падает чуть больше - 7%(хранишь на карте около 300 тыс), за месяц прилетает 1700+ р.
+600 минут связи по России дарят каждый месяц на Тинькофф мобайл.
Цены на покупку валюты чуть выгоднее.
Дополнительно категории кэшбека.
Ну в целом только остатком на сумму отбивается.
То что кэшбек сделали отдельной категорией теперь - ну это не порядочно конечно 🤨
Я тоже всем советовал и знакомым и друзьям, а сейчас им всем стыдно смотреть в глаза.
Поскольку мучаются теперь и они с этим Тинькофф
А ты уверен что они тебе друзья ? В трудную минуту выручат ? Денег займут без проблем ? Вот только не будем про - займи денег и потеряешь, значит не друг был. Может это просто знакомые? Вот посоветовал ты а тут все поменялось. Друзья поймут, не ты ведь это все менял а банк. А если у них какие-то претензии то чё эт за друзья.
Простите, это рэп-баттл?
4 категории сейчас для всех, по сути они убрали какие-либо бонусы в плане кэшбека для Pro.
В Уралсиб сейчас 3% на все.
Открытие дает 4% на все, но там требования большие.
Раньше был БКС с 10% на супермаркеты постоянно, пользовался 2 года, прикрыли лавочку.
Все. Открытие приплыло. С августа у них 1+1. Сам узнал об этом в январе. И тоже нигде об этом не пишет. Более того, в личном кабинете до сих пор висит кэшбек 1+3. По факту 1. Плюс один можно заново подключить с февраля. В поддержке одно враньё и ложь. Вот так.
В этом "1% кешбека на все" огромный потенциал для роста доходов банка. Первая ласточка - опциональность кешбека.
Кто-то забудет, кто-то не знал или не понял как это работает.
А дальше что? Кому-то будет не всегда выпадать 1%? Запросто, таковы реалии.
Хотя я, конечно, пока бы не переживал, что у кого-то пропадет совсем. Сейчас у многих конкурентов можно найти продукты с 1-3% кешбека на все + доп. плюшками.
Если не будет этого гарантированного 1% в тиньке, то люди запросто задумаются о смене основного счета - Альфа, Открытие и многие другие предлагают все более выгодные продукты.
Ну, постепенно приходим к так сказать цивилизованному миру. Никаких кэшбеков, плата за обслуживание счета, плата за каждый чих. Так будет везде - и у Олега, и в сбере, и в Альфе. Только вот ещё бы дожить до инфляции в 2% и ставкам по кредиту в 3-4%
Осталось еще что бы инерчейндж вернулся к цивилизованному миру, а пока эквайры гребут комиссию под 3-4% (и 1-2% еще МПС) это точно никакой не цивилизованный мир.
Так это не цивилизованное, а обдиралово проще говоря.
А какой смысл в платном обслуживании счетов, если наличка в ходу, и у каждого второго социальная или зарплатная карта крупнейшего зеленого банка, за обслуживание которой платит работодатель или государство?)
По тихому замылили кэшбек. А ещё говорят, что заботятся о клиентах своих. Стыдно должно быть так крысить бабки.
Пойду посчитаю, сколько денег они у меня отжали.
И сколько?
дохера
Теперь даже если выбираешь, то покупки только от 100 руб получают кешбек 1%
Так всегда было. Только по повышенному начисляли от любой суммы.
Нет. Так было не всегда. Раньше отдавали и копейки =( Условия поменялись наверное в 2016 году...
Как я понял, у клиентов без подписки на выбор будут все те же 3 категории
Без подписки. Доступно 4 категории.
Формально ничего не теряю, но выглядит как нарушение правил программы лояльности, если конечно это не дополнительный процент.
Если дополнительный к базовому 1% то снимаю шляпу - лучший вариант за последние пару лет (супермаркеты мне ни разу не выпали)
Без подписки те же 4 категории? Тогда зачем такое вводить...
Потом окажется, что кешбек в 1% будет не каждый месяц прилетать, во тогда охуенно будет. Ну штож, @Тинькофф , надеюсь это такой розыгрыш, как продажа яндексу.
Все очень просто, часть пользователей вообще не активирует эти опции или активирует по забывчивости числа 15-го. А не активировал - не получил :) Курочка по зернышку ;)
да, именно так. заодно пытаются поднять интерес к своим бессмысленным сторис. не удивлюсь если теперь все важные оповещения будут проходить через сторисы :) у вас нет еще привычки ежедневно их просматривать? теперь будет.
я никогда не просматриваю сторис, сегодня эта сториз у меня "насильно" всплыла при входе в приложение. там всё понятно написано.
Появилась одна дополнительная категория. С одной стороны, хорошо, что банк теперь даёт возможность выбрать, или 1% на всё, или дополнительную категорию (тут, смотря кто как использует карту). Другое дело, что сделано в тихоря, хотя на почту и "в сториз" прилетает достаточно большое количество рекламной рассылки.
Бедный Тихорь.
Прям в точку про тонны рекламы и изменениях «втихаря». В том числе по этой же причине и ушёл из Альфы.
В поддержке вот сейчас сказали, что всех клиентов уведомили по email о изменениях, на вопрос когда конкретно это было - ответили весьма по-хамски «ну если не пришло, значит потом придёт или пуш будет».
Без подписки тоже выбираете теперь 4 категории, 1% на все покупки будет всегда.
а зачем подписка тогда?
Подписка в плане кэшбэка дает еще 1 категорию в ежемесячный выбор и увеличивает лимит кэшбэка до 5 000 руб. за месяц. В этом плане ничего не поменялось.
я вам за это 200р в месяц плачу?
тема сисек не то что не раскрыта, а закрыта
То есть забыл выбрать, не посмотрел !сторис! сторис.... в банковском приложении и понюхал писю с кэшбэком? Вы как мтс становитесь, где чтобы отключить подписку, надо заходить подключать услугу. Только наоборот. Зачем так?
Нет. Базовый убирается
Нет, не дополнительный :(
Только сегодня зашёл туда, вообще не понял приколы про 1%, а потом как понял...
Да в смысле.
Олег, ты охуел?
Приветствуем! Мы дали больше свободы в плане выбора кэшбэка. С февраля вы можете выбрать 4 категории нужных вам товаров, возможно это будет выгоднее для вас, чем просто 1% на все покупки. Всегда можно оставить все как было, выбрав 3 нужные категории и 1% кэшбэка.
Как можно выбрать 4 категории нужных товаров из шести ненужных? Третий месяц подряд нужной мне категории нет.
Не пойму что же вы так возмущаетесь) Вы же можете выбрать эту категорию, если она необходима. А если не нужна, то выберите что-то другое. Лучше же стало с возможностью отказаться, если не пользуетесь.
Хуже. Надо каждый месяц не забыть зайти и выбрать! Я этой хренью редко занимаюсь, вот они и решили обокрасть таких пользователей! По-вашему, это для чего-то другого сделано, чтобы у вас больше выгоды было? Не смешите меня!
А для чего по вашему Тинькофф вообще дает повышенный кэшбэк в допкатегориях?
Чтобы увеличить пользовательскую базу, а потом втихую отключить их от одной из главных фич
Я "возмущаюсь" не возможностью выбора, а странным списком доступных для выбора категорий. Кавычки потому, что на самом деле я с января дополнительно начал пользоваться картами Хоум и Росбанка. Сегодня по комментариям в этой теме понял, что ещё и Райффайзен надо пробовать. При этом в 2021 году с января по октябрь Тиньков мне подходил отлично, но с ноября что-то поломалась в предлагаемых категориях.
Чем чаще пользуетесь, тем точнее будет таргетинг предложений именно под вас. Меня во время ремонта очень выручала категория "Дом Ремонт под 5%" и ежегодно когда я делаю то в этот месяц "попадает" Авто 5%
Тинькофф предлагает этот сервис чтобы вы были довольны категориями и готов спонсировать это для повышения вашей лояльности.
Свобода из чего?
Из 6ти категорий которые на столько редкие, что по ним дай бог по одной одна покупка в месяц проскочит? :)))
в райфайзене сейчас 1.5% кешбека на всё без категорий (кроме всяких исключений типа оплаты жкх и тп), так же бесплатное обслуживание
а еще прикол
Живу в небольшом жилом квартале в Подмосковье, между двумя городами, до одного 20 минут пешком или пару минут на машине и до другого так же. Но инфраструктура вся есть, покидать "остров" нет необходимости. Беда одна, нет ни одного банкомата. Перед новым годом они в местной пятерочке поставили банкомат, по моим наблюдениям, они их во всех пятерках в округе распихали. Красивый такой новый, суперсовременный и удобный, с большим сенсорным экраном. Я прям радовался и пользовался с удовольствием, изредка когда надо было кэш добыть для всяких конспирологов и неандертальцев. Тиньков лучший, думал я. На неделе прихожу а, банкомата нет, месяца два даже не простоял. Увидел директора магазина, спросил куда дели. Говорит убрали навсегда =) Не долго музыка играла. Глупость полная. @Тинькофф оставь себе бесполезные кэшбэки, но верни мне банкомат "в деревню"! ))
если есть вся инфраструктура, то зачем нужна наличка?
А подскажите, пожалуйста, в личку о каком жилом квартале идет речь?
Т.е., если я не зайду каждый месяц нажать, вы его крадёте. Ведь нельзя 1 раз навсегда включить! И делать мне по вашему нечего постоянно за датой следить и лазеть везде по сайту и в приложении (которым я не пользуюсь) и проверять???
Все хором отключаем подписку премиум — никаких привилегий (по факту) НЕТ!
Только на словах они есть!
Она удобна при оплате в евро при условии, что выпала нужная категория кешбека. Учитывая случайный характер выпадания категорий - спорное такое удобство
😂
За супермаркеты спасибо! Дважды выпала категория (январь - февраль). Спасибо за аптеки и такси.
В это же время у моей знакомой категории аховые: и когда рассказываю о каше за супермаркеты, она печально говорит, что ей Тинек наливает только копейки. Выбор категорий тоже вызывает вопросы: Образование, Цветы, Рестораны).
Ну какая глупость, какая свобода? Свобода это когда я сам решаю что мне выгодно, а у вас тоталитарный режим, решили поставить категории которые не имеют смысла. Как всегда, всех надули и говорите что это другое!
Да вы везунчик =)
Ну частенько слышал, что рекомендуют в образование вкладываться
Выгоднее всяких кешбеков когда з/п прилетает в евро :))))
Сначала надо подключать отдельно. Потом этот пункт начнёт пропадать в выборе. А то что smm пишет про «будет всегда» пиздабольство и не более.
Сейчас адепты Тинькова проснутся, и популярно вам в комментах разъяснят, что банк топчик, а вы прост не вывозите с условиями 😅
Или доебутся что ты название неправильно написал😂
Не исключено)
Процент на остаток тоже подключать теперь ?
Вот и мне сегодня выпало эти 1% и я выбрал! И никто из банка не предупредил даже что мог выбрать иную категорию.
Это настолько мерзко, что банк, имеющий приложение — не в состоянии прислать пуш клиентам о подобном изменении или пуш о том, что система будет на обслуживании С / ПО и воздержитесь от операций…
В итоге клиент сам мучайся!
Это настолько мерзкое отношения банка к клиентам!
Даже к премиумам!
После подключения к премиум в чате на вопрос ответ начал получать спустя Час! Без премиум и то скорее отвечали!
А дозвониться в поддержку и вовсе по 5-10 минут приходится ожидать соединения!
Персональный менеджер и вовсе невидимка! Отвечают всякий раз разные операторы, как было и не в премиум — просто надпись в чате дописали «персональный…»
В итоге — банк дерёт с клиентов деньги за воздух!
НЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА ПРЕМИУМ!
И никто из банка не предупредил даже что мог выбрать иную категорию.
Ещё целая неделя до февраля, успокойся.
Ещё даже документа по изменениям нет на сайте, а снежинки уже разнылись...
Денег не хватает что-ли? Даже у Райффайзен есть кэшбэк 1,5% на всё без всяких категорий.
С деньгами с прошлого года напряг 🤣
Вот кстати надо попробовать.
не на всё.
У Альфы вообще, Если траты от 100 к, то кешбек 2%
С одной стороны понятно, что они хотят привлечь внимание к приложение через выбор категории, но в то же время знаю немало знакомых, кто увидев в повышенных категориях для себя неинтересное продолжительное время просто забили на них и получали этот 1%, не выбирая ничего. Теперь они ничего не получат. Это из разряда прокатило.
У меня то тинька не основная карта. Благо есть банки, где дают неокругляемые и больше 1%. Мне даже потенциально выгодно, что могу исключить 1% и что то другое выбрать
В лучших традициях Альфы
Мне кажется лучше бы дали тогда возможность постоянного кэшбэка более 1 процента, но без других категорий.
Мне кажется лучше бы дали тогда возможность постоянного кэшбэка более 1 процента, но без других категорий.
При капитализме хотя бы живётся)
При капитализме живется лучше, чем умирается при социализме. Особенно обидно умиралось тем, кто пытался из социалистического "рая" сбежать на "загнивающий запад", а им в спину при попытке перебраться через берлинскую стену за это стреляли. Чтобы убить, но не выпустить.
намекали на этот пост
Уже давно потихоньку перехожу с Тинькова на Райф.
Совсем с жиру бесятся.
сколько лет переходите?
Спасибо, что предупредили. Зашел в приложение и выбрал 1% на февраль.
Это сделано чтобы миллионы клиентов Тиньков которые не заходят в приложение - не нажали кнопку выбора кешбек. Экономия на миллиарды рублей в год🤷♀️
Особенно мерзко что среди «категорий» Тиньков засовывает своё рекламное говно типа 5% гроуфуд 5% Юникло. Которые категориями никак не является. Ты хочешь чтобы тебе отрезали голову или ехать на дачу?
Ожидаю, что через несколько месяцев мы сможем выбирать, как раньше, только 3 категории. Но, так как среди вариантов останется этот 1%, по факту выбрать можно будет только две.
Очень грамотный ход по медленному расширению очка (овертона) ваших клиентов.
Прощай, Тиньков)
Забавно, но карта Хоум кредит за месяц пользования весьма понравилась.
Тинькофф гомно, но хоум банк в разы хуже
Кому как. В данном случае я говорю исключительно про кешбек.
А показать сумму трат за этот перриод ?)
Получается 3-4% как у большенства
А где ещё 3-4% есть, чтобы каждый месяц?
Вы из Забайкалья или Бурятии?
Скатертью - дорога (с)
Странно, но поддержка тинькова примерно так и отвечает)
Не надо паниковать! Смотрите внимательно ))
А теперь прикиньте количество людей которые не заходят в приложение вообще.
Если они не заходят в приложение - им не интересен кэшбэк.
Кэшбэк - это вознаграждение покупателя за проведение торговой операции через эквайринг банка. Каким боком здесь участвует приложение?
Хм.. прямым? вы выбираете какие категории у вас кэшбэчатся? Опять же пользоваться тиньком ради 1% с округлениями, когда на рынке есть предложения с 1.5-2% без округлений само по себе странная идея.
Я пользуюсь тиньком ради суперудобной СБП и переводов на любую карту мира без комиссии в пределах лимитов. Для покупок у меня своя, особая, очень нишевая, карта лояльности.