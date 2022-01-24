Финансы
Маша Цепелева

«Тинькофф» отменил автоматический кэшбек в 1% на все покупки Статьи редакции

Теперь его надо подключать в категориях повышенного кэшбека.

«Тинькофф» поменял правила начисления кэшбека для дебетовых карт Tinkoff Black. Изменения заметили пользователи банка, их подтвердили в службе поддержки.

Раньше кэшбек в 1% автоматически начислялся с любых покупок. Теперь стандартный возврат стал одной из категорий, пояснили в банке. Можно подключить его в приложении или вместо него выбрать четвертую категорию трат для повышенного кэшбека.

#новость #тинькофф

12 363 просмотров
Спасибо за наводку Богдан Анциферов
236 236 комментариев
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Тинькофф

Приветствуем! Мы дали больше свободы в плане выбора кэшбэка. С февраля вы можете выбрать 4 категории нужных вам товаров, возможно это будет выгоднее для вас, чем просто 1% на все покупки. Всегда можно оставить все как было, выбрав 3 нужные категории и 1% кэшбэка.

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Александр Борцов

поднимите в топ VC - все должны знать!

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38
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Андрей Донской

Наиболее позорно даже не то, что в целом приняли такое решение, а то, что решили никого об этом не предупреждать.

Жаль, что такое происходит с вами, Тинькофф, разочарован.

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68
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Андрей Донской

Так, разобрались подробнее. Тут оказывается теперь 4 категории можно выбирать. По сути, все остаётся так же, просто теперь есть возможность взять не 1% + 3 категории повышенные, а 4 категории повышенные (вдруг вам оно надо).

Прошу прощения за резкий комментарий выше, вроде не все так плохо.

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37
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Gre Li

Учитывая, что категории обычно говно, то это ничего толком не даёт.

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69
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Kirill Sushilnikov

У меня последний год норм категории: частенько выпадает бензин (Лукойл), Аптеки, Пятерочка - каждый среднестатистический пользователь карты совершает там покупки.
Еще бывает для меня очень полезная категория: кафе/рестораны.
Или не очень: например, цветы, кинотеатры.

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1
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Alexander Grishin

Логично, что банк стремиться максимизировать свою выгоду, и интересно посмотреть статистически значимую выборку, но вроде не всё так плохо.

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1
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Валерий Вольнов
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0
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Игорь Волощенко

+
Ничем из вышеперечисленного толком не пользуюсь, а получить 50 р (повышенного), вместо 10 р (дефолтного 1%) за развлечения это не то чтобы хоть как-то выгодно

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0
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BearStrikesBack

По сути, все остаётся так же, просто теперь есть возможность взять не 1% + 3 категории повышенные, а 4 категории повышенные (вдруг вам оно надо).
 Надолго ли? АБ-макаки начнут через месяц-другой отключать части пользователей вариант с +1 и смотреть на отток.

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23
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Utin Antip

То есть если я провтыкал этот выбор то вообще ничего не получу?

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9
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Миша Магадан

в этом весь смысл :)

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16
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Павел Лапшин

Я провтыкал и выбрал только три :(

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1
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Guy Fawkes

Но 4 категории только при наличии про-подписки? Без нее останется три?

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0
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Разный историк

Как сказано выше, нет. Всегда будет 4 категории, где 1% будет всегда, остальные меняется.
С подпиской у тебя просто +1 категория повышенного на выбор. Раньше было 6 категорий без подписки, 7 с подпиской.
Сейчас 7 без подписки, 8 с подпиской. Мне вообще 9 сейчас с подпиской предложили.
Конечно вроде это и норм, что 1% всегда будет, этот кеш всегда был бонусом в Тиньков. Но бля, я зашёл в приложении и нигде не увидел, что они его отменяют и добавляют в подписки.
Реализовало глупо. Очень грустно.

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7
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Roman Goncharenko

"А что, римляне, кусок хлеба вам уже не зрелище?"

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0
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Богдан Анциферов

Так речь была об информировании, с этим они провалились :)

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0
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Богдан Анциферов

Лишь бы их «1% будет всегда» тихонечко не исчез через полгодика :)

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0
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Roman Goncharenko

Станет "минус 1%".

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0
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расслабленный пост-хипстер

Только они спрятали категории и постоянно забываешь их выбирать.

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–1
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Kirill Sushilnikov

Зашёл в банк, а там...

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7
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ALEH ator

и расходы повясят на клиентов также втихаря, а мы потом как в жировке увидим и охренеем

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0
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Дмитрий Соломатин

у меня появилось предупреждение при входе в приложение...

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0
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Богдан Анциферов

Видимо, нет :)

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42
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Тинькофф

Мы дали новость в историях приложения.

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–15
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Wonabeez Doratie

там голых баб нет, их никто не смотрит

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80
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Roman Goncharenko

Блин, лишь бы Альфа идею не подсмотрел и голого Моргенштерна не разместил...

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0
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jianku13

Это стало бы единственной причиной перейти в «Альфу»

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0
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Валерий Вольнов

В Дубае за это сажают

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0
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Roman Goncharenko

О! Многоходовочка!

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0
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Сергей Погосян

Специально зашел и посмотрел все истории - ни слова об изменениях базового кешбека.

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28
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Сергей Погосян

Прошел час и история появилась

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3
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Corbyan

Это ложь.

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4
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Corbyan

Или это в истории «развод с томатом»? Как томат разводит клиентов на бабки?

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7
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Arthur N

До февраля ещё неделя. Появится. Даже при входе в приложение покажут.

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0
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Corbyan

Было преподнесено как свершившийся факт. А по факту - сначала тихо запустили а потом обосравшись начали подтираться и новости пилить

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4
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Arthur N

Господи, запустили вчера вечером, вчера было воскресенье. Нерабочий день. Сегодня с утра начали показывать новость потихоньку. По-моему всё нормально, учитывая, что до февраля ещё много времени. И уж вряд ли они хотели это сделать тихо. Вы везде ищете какие-то подвохи.

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1
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Богдан Анциферов

Так. То есть на запуске нерабочий день никак не сказался, а вот рассылку провести не смогли, да?)

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2
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Максим Смоляров

Появилось сообщение.

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0
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ALEH ator

Вы почитать все отзывы пробовали?
Здесь отвечают те же клоуны, что и в техподдержке?
Тогда всё с вами ясно!

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3
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Богдан Анциферов

Ребят, сначала уведомляют, а потом делают :)

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1
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Roman Goncharenko

"Да, мы написали на 35й странице обновленного PDF документа мелким шрифтом еще 2 фразы. Жаль, что вы их не заметили."

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2
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Виктор Пугай

А при чем тут Альфа?

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0
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Максим Смоляров

Не дали

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1
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Viper

Сегодня увидел при входе в приложение. Новость есть.

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0
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Damir Mister

Это все обман чтобы собрать классы!

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0
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Evgeny Klyuchnikov

Пуши для рекламы акций оставили.

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0
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Павел Евграфович

Оффтоп: а нафига тут запятая после "клиентов"? Стал её в последнее время массово замечать в подобных предложениях, причём даже в официальных текстах.

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2
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631 052

какой же это оффтоп.
как раз в тему: тиньков для оптимизации расходов нанимает безграмотных долбоебов.

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7
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Kin Coin

она очевидно там не нужна

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2
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Майкл Секретарев

При том, что есть бесплатная карта от райфа с 1,5% кешбека деньгами с честным округлением, купил товар за 2 рубля получишь 3 копейки каши. А ведь раньше и Олег отдавал копейки

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47
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Наим Алиев

Просто это значит, что они чуть позже сделают рубль за каждые сто. А потом отключат для всех

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8
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Vasya Pupkin

У Райфа есть рефералки? Киньте кто может? А то Тинек совсем протух со своими "искусством" и "цветами"

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5
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frcse

http://rzb.ru/O8mEwO 1000р за оформление

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0
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Sergey Klochko

давно ушел тратить деньги туда от Олега. И именно по причине честности. на втором месте как ни странно ВТБ, там честный 1%.

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1
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631 052

За 4900 начисляют?

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0
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Майкл Секретарев

4900 в исключениях

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0
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Sergey Vlasov

Только хотел написать про неё. Жаль, что коммуналка и налоги там в исключениях.

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0
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631 052

и налоги?! говнобанк.

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–1
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Bukkake Boy

Спасибо за наводку, тинек все больше и больше раздражает

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0
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Anton Khlybov

У Росбанка 2% на все покупки, нравится)

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0
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Igor Barmin

Пишу в эпичном треде. Позорное решение, у меня даже на премиуме такая же фигня.

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42
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Mark Borisov

А что позорного?

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2
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Алексей Сергеев

Менее проинформированным клиентам тинька придётся доедать без соли)

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0
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Виктор Пугай

Менее информированные не зайдут выбирать повышенную кашу? А если зайдут - внезапно не обнаружат 1%?

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2
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Артём Шатунов

Охуеть, и такой банк я советовал друзьям. Благо у меня есть про, где это смягчается 4й категорией. Но, сука, это пиздец, есть карты с 1,5 - 2% кешбека на все покупки, а тут на нахуй.

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28
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Igor Barmin

Та же фигня, очень стыдно перед людьми, которым советовал тинькофф. Теперь ни за что.

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4
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Майкл Секретарев

Какой профит от подписки? Чем вы там реально пользуетесь?

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1
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Наим Алиев

15% кэшбека в кино мне почти каждый месяц окупают подписку, плюс меняю валюту регулярно, по подписке курс чуть адекватнее

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0
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Майкл Секретарев

Покупаю валюту на брокерском счёте без подписки выгоднее чем по ней, благо вывод денег с брокерского счета моментальный

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14
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EK

А потом в конце года обнаружите случайно, что вы получили "доход" и надо заплатить налоги =)

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3
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Артём Шатунов

600 минут на мобайл, билеты в кино, концерты с кешбеком. Ну и бензин был тоже с кешем неплохим.

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3
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Damir Mister

Остаток на сумму падает чуть больше - 7%(хранишь на карте около 300 тыс), за месяц прилетает 1700+ р.
+600 минут связи по России дарят каждый месяц на Тинькофф мобайл.
Цены на покупку валюты чуть выгоднее.
Дополнительно категории кэшбека.
Ну в целом только остатком на сумму отбивается.

То что кэшбек сделали отдельной категорией теперь - ну это не порядочно конечно 🤨

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0
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ALEH ator

Я тоже всем советовал и знакомым и друзьям, а сейчас им всем стыдно смотреть в глаза.
Поскольку мучаются теперь и они с этим Тинькофф

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0
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Tom Arise

А ты уверен что они тебе друзья ? В трудную минуту выручат ? Денег займут без проблем ? Вот только не будем про - займи денег и потеряешь, значит не друг был. Может это просто знакомые? Вот посоветовал ты а тут все поменялось. Друзья поймут, не ты ведь это все менял а банк. А если у них какие-то претензии то чё эт за друзья.

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3
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Bukkake Boy

Простите, это рэп-баттл?

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6
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Лев Шохирев

4 категории сейчас для всех, по сути они убрали какие-либо бонусы в плане кэшбека для Pro.

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0
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Truba Shatal

В Уралсиб сейчас 3% на все.
Открытие дает 4% на все, но там требования большие.
Раньше был БКС с 10% на супермаркеты постоянно, пользовался 2 года, прикрыли лавочку.

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0
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Very Sexy & Beautiful

Все. Открытие приплыло. С августа у них 1+1. Сам узнал об этом в январе. И тоже нигде об этом не пишет. Более того, в личном кабинете до сих пор висит кэшбек 1+3. По факту 1. Плюс один можно заново подключить с февраля. В поддержке одно враньё и ложь. Вот так.

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0
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Nikita Emelianov

В этом "1% кешбека на все" огромный потенциал для роста доходов банка. Первая ласточка - опциональность кешбека.
Кто-то забудет, кто-то не знал или не понял как это работает.
А дальше что? Кому-то будет не всегда выпадать 1%? Запросто, таковы реалии.

Хотя я, конечно, пока бы не переживал, что у кого-то пропадет совсем. Сейчас у многих конкурентов можно найти продукты с 1-3% кешбека на все + доп. плюшками.

Если не будет этого гарантированного 1% в тиньке, то люди запросто задумаются о смене основного счета - Альфа, Открытие и многие другие предлагают все более выгодные продукты.

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26
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Разный историк

- Альфа-банк: мы №1 по крысятничеству клиентов
- Тинькофф банк: подержи моё пиво 🍺

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21
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Борис Агафонцев

Ну, постепенно приходим к так сказать цивилизованному миру. Никаких кэшбеков, плата за обслуживание счета, плата за каждый чих. Так будет везде - и у Олега, и в сбере, и в Альфе. Только вот ещё бы дожить до инфляции в 2% и ставкам по кредиту в 3-4%

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21
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colorless

Осталось еще что бы инерчейндж вернулся к цивилизованному миру, а пока эквайры гребут комиссию под 3-4% (и 1-2% еще МПС) это точно никакой не цивилизованный мир.

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3
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Sergey Vlasov

Так это не цивилизованное, а обдиралово проще говоря.

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1
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Максим Ростокин

А какой смысл в платном обслуживании счетов, если наличка в ходу, и у каждого второго социальная или зарплатная карта крупнейшего зеленого банка, за обслуживание которой платит работодатель или государство?)

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0
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S8dAS

По тихому замылили кэшбек. А ещё говорят, что заботятся о клиентах своих. Стыдно должно быть так крысить бабки.
Пойду посчитаю, сколько денег они у меня отжали.

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19
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Yuri

И сколько?

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0
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S8dAS

дохера

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1
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Разный историк

Вот они чего придумали. Только что посмотрел

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16
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Роман Лебедев

Теперь даже если выбираешь, то покупки только от 100 руб получают кешбек 1%

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8
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Arthur N

Так всегда было. Только по повышенному начисляли от любой суммы.

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7
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EK

Нет. Так было не всегда. Раньше отдавали и копейки =( Условия поменялись наверное в 2016 году...

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2
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Богдан Анциферов

Как я понял, у клиентов без подписки на выбор будут все те же 3 категории

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1
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Алекс Ми

Без подписки. Доступно 4 категории.
Формально ничего не теряю, но выглядит как нарушение правил программы лояльности, если конечно это не дополнительный процент.
Если дополнительный к базовому 1% то снимаю шляпу - лучший вариант за последние пару лет (супермаркеты мне ни разу не выпали)

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6
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Артём Шатунов

Без подписки те же 4 категории? Тогда зачем такое вводить...
Потом окажется, что кешбек в 1% будет не каждый месяц прилетать, во тогда охуенно будет. Ну штож, @Тинькофф , надеюсь это такой розыгрыш, как продажа яндексу.

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7
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Данил Ермаков

Все очень просто, часть пользователей вообще не активирует эти опции или активирует по забывчивости числа 15-го. А не активировал - не получил :) Курочка по зернышку ;)

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13
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Sergey Klochko

да, именно так. заодно пытаются поднять интерес к своим бессмысленным сторис. не удивлюсь если теперь все важные оповещения будут проходить через сторисы :) у вас нет еще привычки ежедневно их просматривать? теперь будет.

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7
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Maria Tikhonova

я никогда не просматриваю сторис, сегодня эта сториз у меня "насильно" всплыла при входе в приложение. там всё понятно написано.

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0
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Самый недовольный

Появилась одна дополнительная категория. С одной стороны, хорошо, что банк теперь даёт возможность выбрать, или 1% на всё, или дополнительную категорию (тут, смотря кто как использует карту). Другое дело, что сделано в тихоря, хотя на почту и "в сториз" прилетает достаточно большое количество рекламной рассылки.

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5
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Name

Бедный Тихорь.

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6
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Алекс Ми

Прям в точку про тонны рекламы и изменениях «втихаря». В том числе по этой же причине и ушёл из Альфы.
В поддержке вот сейчас сказали, что всех клиентов уведомили по email о изменениях, на вопрос когда конкретно это было - ответили весьма по-хамски «ну если не пришло, значит потом придёт или пуш будет».

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2
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Тинькофф

Без подписки тоже выбираете теперь 4 категории, 1% на все покупки будет всегда.

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–1
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Wonabeez Doratie

а зачем подписка тогда?

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4
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Тинькофф

Подписка в плане кэшбэка дает еще 1 категорию в ежемесячный выбор и увеличивает лимит кэшбэка до 5 000 руб. за месяц. В этом плане ничего не поменялось.

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0
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Wonabeez Doratie

я вам за это 200р в месяц плачу?
тема сисек не то что не раскрыта, а закрыта

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3
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Vyacheslav Teplyakov

То есть забыл выбрать, не посмотрел !сторис! сторис.... в банковском приложении и понюхал писю с кэшбэком? Вы как мтс становитесь, где чтобы отключить подписку, надо заходить подключать услугу. Только наоборот. Зачем так?

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2
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Наим Алиев

Нет. Базовый убирается

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4
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Богдан Анциферов

Нет, не дополнительный :(

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0
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Александр Соколов

Только сегодня зашёл туда, вообще не понял приколы про 1%, а потом как понял...

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0
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Нулевой

Да в смысле.
Олег, ты охуел?

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17
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Тинькофф

Приветствуем! Мы дали больше свободы в плане выбора кэшбэка. С февраля вы можете выбрать 4 категории нужных вам товаров, возможно это будет выгоднее для вас, чем просто 1% на все покупки. Всегда можно оставить все как было, выбрав 3 нужные категории и 1% кэшбэка.

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–12
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Дима Заразза

Как можно выбрать 4 категории нужных товаров из шести ненужных? Третий месяц подряд нужной мне категории нет.

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33
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Максим Стрельцов

Не пойму что же вы так возмущаетесь) Вы же можете выбрать эту категорию, если она необходима. А если не нужна, то выберите что-то другое. Лучше же стало с возможностью отказаться, если не пользуетесь.

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0
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Chudo Igrok

Хуже. Надо каждый месяц не забыть зайти и выбрать! Я этой хренью редко занимаюсь, вот они и решили обокрасть таких пользователей! По-вашему, это для чего-то другого сделано, чтобы у вас больше выгоды было? Не смешите меня!

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0
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Максим Стрельцов

А для чего по вашему Тинькофф вообще дает повышенный кэшбэк в допкатегориях?

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0
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Михаил Дамаскин

Чтобы увеличить пользовательскую базу, а потом втихую отключить их от одной из главных фич

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1
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Дима Заразза

Я "возмущаюсь" не возможностью выбора, а странным списком доступных для выбора категорий. Кавычки потому, что на самом деле я с января дополнительно начал пользоваться картами Хоум и Росбанка. Сегодня по комментариям в этой теме понял, что ещё и Райффайзен надо пробовать. При этом в 2021 году с января по октябрь Тиньков мне подходил отлично, но с ноября что-то поломалась в предлагаемых категориях.

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0
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Максим Стрельцов

Чем чаще пользуетесь, тем точнее будет таргетинг предложений именно под вас. Меня во время ремонта очень выручала категория "Дом Ремонт под 5%" и ежегодно когда я делаю то в этот месяц "попадает" Авто 5%

Тинькофф предлагает этот сервис чтобы вы были довольны категориями и готов спонсировать это для повышения вашей лояльности.

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0
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Разный историк

Это сказка ТБ, что чем чаще пользуешься, тем точнее под тебя подстраиваются) Иначе бы всем выпадали ежемесячно супермаркеты, рестораны и пр, а не сувениры, цветы, искусство и всякие гроуфуды

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0
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Vyacheslav Teplyakov

Свобода из чего?
Из 6ти категорий которые на столько редкие, что по ним дай бог по одной одна покупка в месяц проскочит? :)))

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6
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Egor Chusov

в райфайзене сейчас 1.5% кешбека на всё без категорий (кроме всяких исключений типа оплаты жкх и тп), так же бесплатное обслуживание

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2
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Vyacheslav Teplyakov

а еще прикол
Живу в небольшом жилом квартале в Подмосковье, между двумя городами, до одного 20 минут пешком или пару минут на машине и до другого так же. Но инфраструктура вся есть, покидать "остров" нет необходимости. Беда одна, нет ни одного банкомата. Перед новым годом они в местной пятерочке поставили банкомат, по моим наблюдениям, они их во всех пятерках в округе распихали. Красивый такой новый, суперсовременный и удобный, с большим сенсорным экраном. Я прям радовался и пользовался с удовольствием, изредка когда надо было кэш добыть для всяких конспирологов и неандертальцев. Тиньков лучший, думал я. На неделе прихожу а, банкомата нет, месяца два даже не простоял. Увидел директора магазина, спросил куда дели. Говорит убрали навсегда =) Не долго музыка играла. Глупость полная. @Тинькофф оставь себе бесполезные кэшбэки, но верни мне банкомат "в деревню"! ))

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1
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Алексей Дымов

если есть вся инфраструктура, то зачем нужна наличка?

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1
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Тинькофф

А подскажите, пожалуйста, в личку о каком жилом квартале идет речь?

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1
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Chudo Igrok

Т.е., если я не зайду каждый месяц нажать, вы его крадёте. Ведь нельзя 1 раз навсегда включить! И делать мне по вашему нечего постоянно за датой следить и лазеть везде по сайту и в приложении (которым я не пользуюсь) и проверять???

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1
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ALEH ator

Все хором отключаем подписку премиум — никаких привилегий (по факту) НЕТ!
Только на словах они есть!

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0
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Дима Заразза

Она удобна при оплате в евро при условии, что выпала нужная категория кешбека. Учитывая случайный характер выпадания категорий - спорное такое удобство

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0
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ALEH ator

😂

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0
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Максим Смоляров

За супермаркеты спасибо! Дважды выпала категория (январь - февраль). Спасибо за аптеки и такси.
В это же время у моей знакомой категории аховые: и когда рассказываю о каше за супермаркеты, она печально говорит, что ей Тинек наливает только копейки. Выбор категорий тоже вызывает вопросы: Образование, Цветы, Рестораны).

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0
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Саша Антипов

Ну какая глупость, какая свобода? Свобода это когда я сам решаю что мне выгодно, а у вас тоталитарный режим, решили поставить категории которые не имеют смысла. Как всегда, всех надули и говорите что это другое!

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0
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Разный историк

Мне даже две категории из такого списка трудно выбрать 😢😢😢

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14
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EK

Да вы везунчик =)

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2
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Разный историк

😢😢

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0
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Bukkake Boy

Ну частенько слышал, что рекомендуют в образование вкладываться

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0
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Петр Григорьев

Выгоднее всяких кешбеков когда з/п прилетает в евро :))))

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14
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Corbyan

Сначала надо подключать отдельно. Потом этот пункт начнёт пропадать в выборе. А то что smm пишет про «будет всегда» пиздабольство и не более.

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14
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Ildarik ya

Сейчас адепты Тинькова проснутся, и популярно вам в комментах разъяснят, что банк топчик, а вы прост не вывозите с условиями 😅

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11
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Сергей Эрмиш

Или доебутся что ты название неправильно написал😂

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0
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Ildarik ya

Не исключено)

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0
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A.A. Rayskiy

Процент на остаток тоже подключать теперь ?

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11
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ALEH ator

Вот и мне сегодня выпало эти 1% и я выбрал! И никто из банка не предупредил даже что мог выбрать иную категорию.
Это настолько мерзко, что банк, имеющий приложение — не в состоянии прислать пуш клиентам о подобном изменении или пуш о том, что система будет на обслуживании С / ПО и воздержитесь от операций…
В итоге клиент сам мучайся!
Это настолько мерзкое отношения банка к клиентам!
Даже к премиумам!
После подключения к премиум в чате на вопрос ответ начал получать спустя Час! Без премиум и то скорее отвечали!
А дозвониться в поддержку и вовсе по 5-10 минут приходится ожидать соединения!
Персональный менеджер и вовсе невидимка! Отвечают всякий раз разные операторы, как было и не в премиум — просто надпись в чате дописали «персональный…»
В итоге — банк дерёт с клиентов деньги за воздух!
НЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА ПРЕМИУМ!

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9
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Arthur N

И никто из банка не предупредил даже что мог выбрать иную категорию.
 Ещё целая неделя до февраля, успокойся.

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2
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Arthur N

Ещё даже документа по изменениям нет на сайте, а снежинки уже разнылись...

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–2
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Виктор Булов

Денег не хватает что-ли? Даже у Райффайзен есть кэшбэк 1,5% на всё без всяких категорий.

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7
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Антон Т

С деньгами с прошлого года напряг 🤣

Олег Тиньков выплатит $506 млн, чтобы…
В рамках соглашения Тиньков признал вину.
vc.ru
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0
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Дима Заразза

Вот кстати надо попробовать.

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0
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631 052

не на всё.

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0
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Андрей Смирнов

У Альфы вообще, Если траты от 100 к, то кешбек 2%

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Ezra

С одной стороны понятно, что они хотят привлечь внимание к приложение через выбор категории, но в то же время знаю немало знакомых, кто увидев в повышенных категориях для себя неинтересное продолжительное время просто забили на них и получали этот 1%, не выбирая ничего. Теперь они ничего не получат. Это из разряда прокатило.

У меня то тинька не основная карта. Благо есть банки, где дают неокругляемые и больше 1%. Мне даже потенциально выгодно, что могу исключить 1% и что то другое выбрать

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6
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Harry Callahan

В лучших традициях Альфы

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5
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Yan Purvenes

Мне кажется лучше бы дали тогда возможность постоянного кэшбэка более 1 процента, но без других категорий.

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4
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Yan Purvenes

Мне кажется лучше бы дали тогда возможность постоянного кэшбэка более 1 процента, но без других категорий.

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3
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Максим Ростокин
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–3
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Давид Гуршумов

При капитализме хотя бы живётся)

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4
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Aleksei Novikov

При капитализме живется лучше, чем умирается при социализме. Особенно обидно умиралось тем, кто пытался из социалистического "рая" сбежать на "загнивающий запад", а им в спину при попытке перебраться через берлинскую стену за это стреляли. Чтобы убить, но не выпустить.

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0
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Майкл Секретарев
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3
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умный человек

намекали на этот пост

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1
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Руслан Соколов

Уже давно потихоньку перехожу с Тинькова на Райф.
Совсем с жиру бесятся.

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3
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умный человек

сколько лет переходите?

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1
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Вадимов Вадим

Спасибо, что предупредили. Зашел в приложение и выбрал 1% на февраль.

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3
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Leha Shum

Это сделано чтобы миллионы клиентов Тиньков которые не заходят в приложение - не нажали кнопку выбора кешбек. Экономия на миллиарды рублей в год🤷‍♀️

Особенно мерзко что среди «категорий» Тиньков засовывает своё рекламное говно типа 5% гроуфуд 5% Юникло. Которые категориями никак не является. Ты хочешь чтобы тебе отрезали голову или ехать на дачу?

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3
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Артемий Володин

Ожидаю, что через несколько месяцев мы сможем выбирать, как раньше, только 3 категории. Но, так как среди вариантов останется этот 1%, по факту выбрать можно будет только две.
Очень грамотный ход по медленному расширению очка (овертона) ваших клиентов.

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3
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Дима Заразза

Прощай, Тиньков)
Забавно, но карта Хоум кредит за месяц пользования весьма понравилась.

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–2
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ALEH ator

Тинькофф гомно, но хоум банк в разы хуже

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–1
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Дима Заразза

Кому как. В данном случае я говорю исключительно про кешбек.

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1
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Антон Большаков

А показать сумму трат за этот перриод ?)

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Дима Заразза
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2
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Антон Большаков

Получается 3-4% как у большенства

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0
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Дима Заразза

А где ещё 3-4% есть, чтобы каждый месяц?

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Андрей Муханов

Вы из Забайкалья или Бурятии?

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Василий Степанофф

Скатертью - дорога (с)

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–2
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Дима Заразза

Странно, но поддержка тинькова примерно так и отвечает)

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Maxim Muravyov

Не надо паниковать! Смотрите внимательно ))

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–2
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Leha Shum

А теперь прикиньте количество людей которые не заходят в приложение вообще.

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5
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Виктор Пугай

Если они не заходят в приложение - им не интересен кэшбэк.

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–6
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Максим Ростокин

Кэшбэк - это вознаграждение покупателя за проведение торговой операции через эквайринг банка. Каким боком здесь участвует приложение?

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4
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Виктор Пугай

Хм.. прямым? вы выбираете какие категории у вас кэшбэчатся? Опять же пользоваться тиньком ради 1% с округлениями, когда на рынке есть предложения с 1.5-2% без округлений само по себе странная идея.

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–1
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Максим Ростокин

Я пользуюсь тиньком ради суперудобной СБП и переводов на любую карту мира без комиссии в пределах лимитов. Для покупок у меня своя, особая, очень нишевая, карта лояльности.

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1
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Виктор Пугай