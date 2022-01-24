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Богдан Музыченко

«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики под собственным брендом Статьи редакции

Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.

  • Производитель вин теперь выпускает уходовую косметику под собственным брендом Abrau Cosmetics, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление компании. Производство находится в Новороссийске.
  • Компания продаёт косметику в наборах. Комплект из масла для тела, скраба, крема для рук и бальзама для губ стоит 5,4 тысячи рублей. Комплект из двух предметов — 2,6 тысячи рублей.
  • В составе есть масло виноградной косточки и содержащийся в винограде антиоксидант ресвератрол — «Абрау-Дюрсо» хочет использовать виноград как основной компонент косметики. Товары продают в биоразлагаемой упаковке, рассказали в компании.
  • «Абрау-Дюрсо» планирует создать федеральный косметический бренд и расширить ассортимент с четырёх до 20 товаров. Косметику можно купить в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
  • Инвестиции в запуск и продвижение эксперты оценивают в 10-20 млн рублей и в 500 млн рублей соответственно. Официальные цифры «Абрау-Дюрсо» не раскрывает.
  • В будущем компания хочет сотрудничать с маркетплейсами и распространять косметику через спа и салоны красоты.

#новость #абраудюрсо #косметика

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Семен Переделкин

Я, конечно, не знаток косметики, но цены - пиздец.

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Алексей Малахов

Это сверх дёшево, обычно старт от 3000р за флакончик крема

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Семен Переделкин

Да не пизди.

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Алексей Малахов

Так зайди в летуаль

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Семен Переделкин

Зашёл.

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Алексей Малахов

Состав прочти, за 300р сплошной вазелин

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Леонид Бережной

Как хорошо запускать новое направление, когда основатель компании бизнес-омбудсмен и его сын руководит бизнесом.

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Graf De Lotarev

Логично, из отходов делать косметику! Более того она приходиться как во время употребления их же продукции, так и после))

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Александр Соколов

Надо универсальную делать, кому надо - выпьет, кому нет - парфюм

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Разный историк

Надо шампунь «Абрау-Дюрсо» выпускать. А что, бренд уже раскручен)

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Разный историк

Какой же Титов (а точнее сами знаете кто) предприимчивый

Даже жмых в дело идёт

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Алексей Малахов

Жмых всегда в дело шёл.Из него делают чучхелу, пастилу

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Разный историк

Зануда, коммент портишь.

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Alexey Shabolkin

Для начала пусть с основным шмурдяком разберутся
Короче:

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Isuzu Dzanarnoghno

Какой-то очень своеобразный зонтик строят... =()

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Constantine Gerassimov

Я правильно понял что запуск 10-20млн а продвижение 500 млн? Мда

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Богдан Музыченко
«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики под собственным брендом Статьи редакции

Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.

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