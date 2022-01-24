«Абрау-Дюрсо» запустила производство и продажу косметики под собственным брендом Статьи редакции
Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
- Производитель вин теперь выпускает уходовую косметику под собственным брендом Abrau Cosmetics, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление компании. Производство находится в Новороссийске.
- Компания продаёт косметику в наборах. Комплект из масла для тела, скраба, крема для рук и бальзама для губ стоит 5,4 тысячи рублей. Комплект из двух предметов — 2,6 тысячи рублей.
- В составе есть масло виноградной косточки и содержащийся в винограде антиоксидант ресвератрол — «Абрау-Дюрсо» хочет использовать виноград как основной компонент косметики. Товары продают в биоразлагаемой упаковке, рассказали в компании.
- «Абрау-Дюрсо» планирует создать федеральный косметический бренд и расширить ассортимент с четырёх до 20 товаров. Косметику можно купить в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
- Инвестиции в запуск и продвижение эксперты оценивают в 10-20 млн рублей и в 500 млн рублей соответственно. Официальные цифры «Абрау-Дюрсо» не раскрывает.
- В будущем компания хочет сотрудничать с маркетплейсами и распространять косметику через спа и салоны красоты.
Я, конечно, не знаток косметики, но цены - пиздец.
Это сверх дёшево, обычно старт от 3000р за флакончик крема
Да не пизди.
Так зайди в летуаль
Зашёл.
Состав прочти, за 300р сплошной вазелин
Как хорошо запускать новое направление, когда основатель компании бизнес-омбудсмен и его сын руководит бизнесом.
Логично, из отходов делать косметику! Более того она приходиться как во время употребления их же продукции, так и после))
Надо универсальную делать, кому надо - выпьет, кому нет - парфюм
Жмых всегда в дело шёл.Из него делают чучхелу, пастилу
Для начала пусть с основным шмурдяком разберутся
Короче:
Какой-то очень своеобразный зонтик строят... =()
Я правильно понял что запуск 10-20млн а продвижение 500 млн? Мда
Купить косметику можно в магазинах бренда в Москве, Воронеже, Архангельске, Краснодаре и других городах.
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