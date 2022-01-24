Fix Price выкупит часть ценных бумаг с Московской биржи на 4 млрд рублей Статьи редакции
ГДР компании подешевели больше, чем на 40% с момента IPO.
Fix Price выкупит часть глобальных депозитарных записок до конца июля 2022 года, потому что её «рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса». На 24 января капитализация ритейлера на Московской бирже составляет $4,29 млрд.
Компания заключила соглашение с «ВТБ Капитал» для управления программой выкупа. ВТБ будет покупать ГДР на Московской бирже, а после их выкупит компания.
Fix Price планирует использовать расписки для возможной программы мотивации сотрудников или погасить их.
На фоне сообщения стоимость ГДР Fix Price выросла на 5,7%, до 415 рублей за штуку.
- Ритейлер начал торги ГДР в марте 2021 года. На Лондонской бирже одна расписка стоила $9,79, на Московской — около 750 рублей. С момента IPO ценные бумаги подешевели на 42% на Московской бирже и на 47% — на Лондонской.
- Основатели Fix Price Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами после IPO: состояние каждого оценивается в $3,4 млрд по версии Forbes и в $3,6 млрд — по версии Bloomberg.
Да, забавно конечно. Очень бы хотелось послушать "40-их пенсионеров", которые полтора года вели проповеди на тему того, чтобы все не тупили и вкладывались в акции. И это на фоне заливания вертолетными деньгами фондовые рынки. А теперь все, падать будут долго и упорно.
Точка — это про людей. Про сотрудников, которые создают удобный банк для бизнеса. Мы запускаем серию интервью с нашей командой, чтобы рассказать, как у нас всё устроено.
Задача – проанализировать, о чем пишут люди, иначе говоря, какие темы их интересуют.
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