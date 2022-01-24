Финансы
Валерия Козлова

Инвестфонд KKR купит голландского производителя велосипедов Accell Group за €1,56 млрд — его акции выросли на 24% Статьи редакции

Продажи велосипедов резко выросли в пандемию, и инвесторы стали присматриваться к производителям.

  • KKR выкупит акции компании по цене €58 за штуку. Сделку планируют закрыть в конце второго или в начале третьего квартала 2022 года, пишет Bloomberg.
  • На 16:55 по мск акции Accell выросли на 24%, всего за год акции компании поднялись на 97%.
Котировки Accell
  • Инвесторы стали вкладываться в производителей велосипедов во время пандемии, поскольку люди стали чаще пользоваться велосипедами вместо общественного транспорта, а европейские власти строят больше велодорожек, пишет издание. Высоким спросом пользуются электровелосипеды.

  • Accell Group производят велосипеды таких брендов как Batavus, Koga, Raleigh, Sparta и продают их в 80 странах. По данным Reuters, Accell сообщила о росте продаж на 17% в 2020 году до €1,3 млрд, а в декабре компания заявила, что продажи в 2021 году выросли на 4,4%.

  • По данным PitchBook, которые приводит Reuters, в 2019 и 2020 годах венчурные фонды в Европе вложили в электровелосипеды $165 млн — это больше, чем за последние четыре года.

#новость #kkr #accell

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