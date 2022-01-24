Accell Group производят велосипеды таких брендов как Batavus, Koga, Raleigh, Sparta и продают их в 80 странах. По данным Reuters, Accell сообщила о росте продаж на 17% в 2020 году до €1,3 млрд, а в декабре компания заявила, что продажи в 2021 году выросли на 4,4%.