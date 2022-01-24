Главные новости недели: Microsoft и Activision Blizzard, часы с солнечной батареей и перенос чатов WhatsApp

Привет, это продолжение 7-го сезона подкаста Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовыми Павлом Бесединым. Сегодня поговорим про самую громкую покупку недели, какими будут новые Apple Mac Pro, зачем люди пользуются WhatsApp и нужны ли человечеству часы с зарядкой от Солнца. Слушайте свежий выпуск подкаста, читайте и подписывайтесь.