Доллар на бирже превысил 79 рублей впервые с 2020 года, ЦБ остановил покупку иностранной валюты на неопределённый срок Статьи редакции
Что происходит 24 января: в падении рубля виновата геополитика, но ему могут помочь высокие цены на нефть.
- Биржевой курс евро превышал 89 рублей впервые с июля 2021 года и достигал 89,36 рубля.
- Основные российские фондовые индексы также упали до минимумов с конца 2020 года: индекс Мосбиржи к 14:00 мск снижался более чем на 7%, до 3158,46 пункта. Индекс РТС — почти на 10% и достигал 1260,55 пункта.
- На фоне обвала рубля Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке с 15:00 мск на неопределённый срок. По словам регулятора, у него есть «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». После этого курс доллара опустился ниже 79 рублей.
- Официальный курс доллара на 25 января — 77,36 рублей, курс евро — 87,59 рублей.
Почему дешевеет рубль и что будет с курсом
- Аналитики BCS Express связывают рост курса с геополитикой: обострением отношений России и США вокруг Украины. В частности, появившиеся сообщения о расширении НАТО военного присутствия в Восточной Европе и решении Госдепа, который предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть Украину.
- О геополитике, как основной причине падения рубля, говорят и в «Открытие Инвестиции». Аналитики допускают, что курс доллара может вырасти до 80 рублей: «При этом любые намёки на сокращение геополитической напряженности могут привести к очень резкому укреплению рубля».
- Если ситуация в мире будет и дальше накаляться, доллар может преодолеть и 100 рублей, считает партнёр Capital Lab Евгений Шатов. Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец не согласна: «потолок» — 80 рублей за доллар. По её мнению, без вторжения на территорию Украины и мягких санкциях курс составит 75-76 рублей за доллар в среднем за год.
- Рубль может получить поддержку из-за высоких цен на нефть и пика налогового периода в России, считает аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. При появлении позитивных новостей курс доллара может снизиться до 76 рублей.
На мне это никак не отразится, зарабатываю и трачу в рублях
это же шутка, да?
Да
фух
А вот это рано
ок, вдохнул назад
1 рубль как стоил 1 рубль так и стоит.
Раньше на этот рубль можно было купить целое нихуя, а теперь только половину, а половинами не продают, да и мало половин.
1 рубль как стоил 1 рубль так и стоит.
Не совсем так.
Салтыков- Щедрин: "Сегодня за рубль дают едва полтину, а завтра будут давать только по морде" (с).
Завтра наступило? Нет ещё?
Пиздец дед ебнулся
Дед, пей таблетки
Рубль: падает
Рубль: вырос на 2 копейки
Сми: рубль уверенно укрепил свои позиции!
Можно ещё воткнуть реплику про отрицательный рост от супер финансового экспертного стратега по инвестициям в рубли.
По словам регулятора, у него есть «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности»
Ну ладно тогда, успокоили. А какую мощную поддержку рублю оказывают цены на нефть, ммм...
Наконец-то слезли с нефтяной иглы, отвязались от графика нефти!
Только отвязка получилась односторонняя) боюсь, что если нефть рухнет, деревянному вряд ли будет хорошо
что значит "односторонняя отвязка"?
А Путин все никак не вторгнется на Украину.... коварный тиран
Это смешно, но чёт ссыкотно на самом деле. Потому что СМИ уже больше месяца об этом говорят, как о факте. Да и семьи дипломатов показушно вывозят. И оружие туда завозят.
Так что, скорее всего там какая-то херня готовится. Ну и не важно, кто начнёт, понятно, кто будет виноват. Ну и что меня действительно волнует, понятно, у населения какой страны станет еще больше проблем и ещё меньше денег. Да, это, внезапно, РФ )
так будь война, делали бы все быстро и никаких переговоров бы не было, я чета в 2014 не помню никаких ультиматов, пришёл забрал, сакнции получил
В этот раз все по другому. Войну использовали как "или вы идете на наши условия, или война". На условия не пошли. Что будет дальше, хз.
«Хвост виляет собакой» и «День радио как бы намекают»..
Великий стратег
Многходовочка за многоходовочкой
Страшно представить, что будет если это произойдет. Экономика обнулится.
Президент уже
В 2008 не обнулилась. Но не произойдёт. Прежде всего, это не выгодно самой Украине.
Что за 2008?
В 2008 был мировой финансовый кризис. Падали все и восстанавливались все. За Крым нам только чуть-чуть пальчиком пригрозили. Если сейчас введут хоть 30% санкций, которые подготовили, то доллар сразу станет х2, как и цены в магазинах.
Уверенно движется к спокойному уровню.
Умножать заработок на сотню гораздо удобнее, чем на какие-то 73.54 - 75.23.
PS. Сарказм.
Главное, что при продаже нефти за доллары мы будем больше получать рублей, а потому жить будем сытнее — мысли одного великого геостратега
Не успел написать тот же коммент
Это мы с вами будем получать больше рублей. Процента на 2.
А вот жить сытнее будем не мы :)
Вот не надо тут. У него диссер по экономике, он знает что делать)))
Я ж и говорю! Не нужно бухтеть, нужно лишь потерпеть. Еще чуть чуть — и в рай
Есть еще один кандидат по экономике.
Ему еще Аллах деньги дает.
Этот сегодня торги устроил, дескать РФ 300 миллиардов в год выделяет, но готов рассмотреть предложения.
А вообще какая разница, у нас всё в рублях, и ела в рублях и зарплата в рублях. Доллар этот ваш тупой нам ненужон.
Не беспокойтесь, вот вам объяснение от величайшего
Холдим 😎🤝😎
Нефть дешевеет - рубль падает,
Нефть дорожает - рубль падает.
Хммм…
Инфляция ;)
Рубль может получить поддержку из-за высоких цен на нефть
Весь год рубль не видел поддержки от высокой нефти, а сейчас вдруг получит.
Но год начался 24 дня назад. 🧐
Самое забавное, что зеленый до 2014 в районе 30 болтался, пока нефть до 70$ не ушла. Сейчас вот 86$. "Подкрепления не будет, подкрепление не прислали, нас осталось только двое, нас с тобою нае...ли"(с)
На этом фоне кричат про рекорды цен на нефть в РУБЛЯХ :)
А зато в гейропах газ по стотыщ за литр! Если б не мы, то они б уже давно замёрзли там все! Слава всем нам!
Рано или поздно пизда ру(б)лю.
Идиоты ну что ещё воевать кто то хочет?
Хочешь, не хочешь, а придётся. Или ты против политики великого кормчего, вражина? А ну иди сюда!
По мне так везде становится жарко, раньше тележка еду мужской мне в 150 баксов выходила а недавно в 250. Долго искал в покупках ведёрко черной икры но в итоге только пакет луизианских раков нашел
Так вот кто пишет описания товаров на алиэкспресс!
Опять народ в России станет немножко беднее. Но по телевизору объяснят, что нам на курс доллара без разницы, ведь зарплата в рублях.
К лету сотка, инфа сотка.
Причем это оптимистичный прогноз.
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Что происходит 24 января: в падении рубля виновата геополитика, но ему могут помочь высокие цены на нефть.
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