Nvidia начала готовиться к отказу от покупки Arm — Bloomberg Статьи редакции
Вместо этого Arm может выйти на биржу, говорят источники.
- Nvidia рассказала партнёрам, что не ждёт одобрения сделки о приобретении Arm за $40 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- По словам одного источника, в качестве альтернативы покупки SoftBank начала подготовку к IPO Arm. Власти Китая так же могут выступить против поглощения, если его одобрят регуляторы других стран, говорит другой источник. И Arm, и Nvidia пока не приняли окончательное решение, всё будет зависеть от регуляторов.
- Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд у холдинга Softbank в сентябре 2020 года. В начале февраля 2021 года Великобритания и ЕС начали расследование — конкуренты опасаются, что Nvidia будет выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость.
- В октябре Еврокомиссия продлила расследование на четыре месяца, а в ноябре второй этап расследования начала Великобритания.
- Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC сообщали, что против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.
Чтож ты фраер сдал назад(
Вот и сказочке конец.
Freedom!
Интересно. Наблюдаем
Будет очень интересное IPO на долгий срок🤞🏻
Удачи ARM получить с IPO хотя бы 5 миллиардов.
Это многое говорит о нашем мире
Go IPO по $20 баксов за акцию
Ну к отказу от покупке надо начинать готовиться. Пойду тоже начинать готовиться к отказу от покупки ARM.
По данным Yota за 2021 год, самые часто встречающиеся мужские имена среди пользователей мобильного оператора – Александр, Сергей, Алексей. Женские – Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен.
30-40% принятых офферов — это рекомендации, которых мы получаем по 200-300 ежемесячно. Рассказываем, как пришли к такому результату.
Рассказываем об использовании искусственного интеллекта в медицине и о том, что нужно, чтобы достичь высокого качества и точности обработки медицинских данных
Привет, я Алексей Шеин. Руковожу маркетингом в «Мастерской цифровых решений». Как глава отдела много времени провожу на встречах, особенно, по понятным причинам, в онлайне. Недавно я всерьез заинтересовался оптимизацией времени, которое тратится на совещания.
На бумаге все системы красивые и эффективные, но в реальности они начинают трещать по швам от кривых процессов и нежелания сотрудников в них работать. Мы решили помочь руководителям в донесении ценности CRM-системы до сотрудников. Скиньте этот материал вашим коллегам, он поможет сделать так, чтобы система стала ценной в их глазах. Если не поможет…
Моя предыдущая статья “Популярные авторы «Пульса» в «Тинькофф Инвестициях» торгуют в убыток” набрала около 25к просмотров в первые 12 часов и более 43к на данный момент. Поэтому было принято решение продолжить тематику инвестиций и публикации результатов популярных инвесторов социальность сети «Пульс».
Компания потратит средства на создание новых продуктов и продвижение в регионах.
Брам Моленар — первый автор, координатор проекта, менеджер релизов и «великодушный пожизненный диктатор» очень популярного среди программистов и опытных пользователей текстового редактора Vim, развившего идеи vi. Evrone поговорил с ним о функциональности, монетизации и развитии Vim.
Мастерская Nikita Anokhin Store началась на кухне со шкатулок-сердец. В 2021 году он заработал на «Брежневках», «Свечках» и других проектах 3,6 млн рублей чистой прибыли.