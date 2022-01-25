Финансы
Евгения Евсеева

Nvidia начала готовиться к отказу от покупки Arm — Bloomberg Статьи редакции

Вместо этого Arm может выйти на биржу, говорят источники.

  • Nvidia рассказала партнёрам, что не ждёт одобрения сделки о приобретении Arm за $40 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • По словам одного источника, в качестве альтернативы покупки SoftBank начала подготовку к IPO Arm. Власти Китая так же могут выступить против поглощения, если его одобрят регуляторы других стран, говорит другой источник. И Arm, и Nvidia пока не приняли окончательное решение, всё будет зависеть от регуляторов.
  • Nvidia объявила о покупке разработчика процессоров Arm за $40 млрд у холдинга Softbank в сентябре 2020 года. В начале февраля 2021 года Великобритания и ЕС начали расследование — конкуренты опасаются, что Nvidia будет выдвигать невыгодные условия, а Arm потеряет независимость.
  • В октябре Еврокомиссия продлила расследование на четыре месяца, а в ноябре второй этап расследования начала Великобритания.
  • Со ссылкой на источники Bloomberg и CNBC сообщали, что против сделки выступили Qualcomm, Google и Microsoft. Проверить сделку просил и сооснователь Arm Герман Хаузер.

#новость #nvidia #arm

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Евгений Антропов

Чтож ты фраер сдал назад(

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Rudolf Boiars

Вот и сказочке конец.

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Alex Choybson

Freedom!

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Чакватадзе Важа

Интересно. Наблюдаем
Будет очень интересное IPO на долгий срок🤞🏻

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Borrashd

Удачи ARM получить с IPO хотя бы 5 миллиардов.

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Павел

Это многое говорит о нашем мире

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Андрей Верижников

Go IPO по $20 баксов за акцию

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Alex Moren

Ну к отказу от покупке надо начинать готовиться. Пойду тоже начинать готовиться к отказу от покупки ARM.

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