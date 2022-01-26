Выручка Microsoft за квартал выросла на 20%, до $51,7 млрд, чистая прибыль — на 21%, до $18,8 млрд Статьи редакции
Большую часть принесли облачные сервисы.
- Общая выручка компании за второй квартал финансового года выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль — на 21%. Это выше прогноза аналитиков, сообщает CNBC.
- Выручка Microsoft Intelligent Cloud, включающая облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server составила $18,33 млрд — это около 35% от общей. Ещё 30% принесли продукты в категории производительности и бизнес-процессов.
- Продажи лицензионных продуктов Windows выросли на 25%. Выручка от игр и услуг для Xbox — на 10%, продажи консолей — на 4%, от LinkedIn — на 37%.
- Выручка от поисковой и новостной рекламы без учета затрат на привлечение трафика выросла на 32%.
Думаю это хороший момент для разворота техов обратно в рост )
Рост на 20% это пожалуй не то, с чего котировки резко стартуют вверх у _технологической_ компании
Это прекрасный результат для такой огромной компании. Рост сервисов ~50% год к году. Они деньги не только зарабатывают, но ещё и тратят их на правильные покупки
Он давным давно отошёл от дел.
(и он, кстати, отличный человек)
Это он придумал коронавирус и чипирование.
Чуть-чуть перефразируя старую песню - "это он придумал Windows, это он объявил дефолт. Ему играют живые Битлз и стареющий Эдриан Пол".
самая лучше тема для заработка.
Я нашел казино в котором пока что реально можно выигрывать
главное нужно переходить по моей ссылке и регистрироватся.
ждите 12 часов и вам откроется 3 бесплатных игры. Все в ваших руках всем удачи.https://goo.su/aJ7T
Я нашёл твою дохлую мать в канаве
Монолог предпринимателя о выходах из ситуации, когда спрос на твои основные продукты резко падает уже во второй раз за два года, а материалы не дешевеют.
В новой digital-кампании Авито, направленной на обучение цифровой безопасности, Леонид Агутин рассказывает, как заботиться о близких в онлайн-среде, и о главных правилах поведения в сети. Ролик с участием Леонида Агутина появился на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.
А теперь по порядку.
Условия начнут действовать с 31 января 2022 года.
По данным Yota за 2021 год, самые часто встречающиеся мужские имена среди пользователей мобильного оператора – Александр, Сергей, Алексей. Женские – Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен.
Ко Дню студента мы выяснили, как в 2021 году изменился спрос на онлайн-образование по сравнению с 2020 годом. Рассказываем, что изменилось за год, и какие направления онлайн-образования пользуются наибольшей популярностью.
Реальная рабочая схема попадания в черный список телефонных спамеров. Сработала против спама от Совкомбанка, Альфа-банка, Дом.ру, Билайна, ремонта оконных рам, расчетных счетов для бизнеса и не только.
Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.
Программа отправляла информацию о клиентах, платежах и потенциальных договорах на чужую почту.
30-40% принятых офферов — это рекомендации, которых мы получаем по 200-300 ежемесячно. Рассказываем, как пришли к такому результату.
Большую часть принесли облачные сервисы.