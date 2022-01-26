Финансы
Маша Цепелева

Выручка Microsoft за квартал выросла на 20%, до $51,7 млрд, чистая прибыль — на 21%, до $18,8 млрд Статьи редакции

Большую часть принесли облачные сервисы.

  • Общая выручка компании за второй квартал финансового года выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, чистая прибыль — на 21%. Это выше прогноза аналитиков, сообщает CNBC.
  • Выручка Microsoft Intelligent Cloud, включающая облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server составила $18,33 млрд — это около 35% от общей. Ещё 30% принесли продукты в категории производительности и бизнес-процессов.
  • Продажи лицензионных продуктов Windows выросли на 25%. Выручка от игр и услуг для Xbox — на 10%, продажи консолей — на 4%, от LinkedIn — на 37%.
  • Выручка от поисковой и новостной рекламы без учета затрат на привлечение трафика выросла на 32%.

#новость #microsoft

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Andrey Smalkov

Думаю это хороший момент для разворота техов обратно в рост )

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Влад Лисицин

Рост на 20% это пожалуй не то, с чего котировки резко стартуют вверх у _технологической_ компании

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Andrey Smalkov

Это прекрасный результат для такой огромной компании. Рост сервисов ~50% год к году. Они деньги не только зарабатывают, но ещё и тратят их на правильные покупки

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4
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Superposition
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Вавилов Вадим

Он давным давно отошёл от дел.
(и он, кстати, отличный человек)

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Kesha Pazzy

Это он придумал коронавирус и чипирование.

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3
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Андрей Мельник

Чуть-чуть перефразируя старую песню - "это он придумал Windows, это он объявил дефолт. Ему играют живые Битлз и стареющий Эдриан Пол".

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Вадим Омелин

Я нашёл твою дохлую мать в канаве

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Всякий татарин

https://vc.ru/finance/353999-pribyl-microsoft-v-proshlom-kvartale-vyrosla-blagodarya-sprosu-na-oblachnye-servisy

Прибыль Microsoft в прошлом квартале выросла…
Корпорация Майкрософтзаявила, что ее прибыль продолжала расти в прошлом квартале, поскольку ее…
vc.ru
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Andre Macareno
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