Финансы
Богдан Музыченко

Разработчик роботов для детей в больницах Expper Technologies привлёк $2 млн от AngelsDeck и других Статьи редакции

Робот позволит снизить нагрузку на врачей в больницах.

Деньги инвестировали Starta Capital, Liqvest, Healthcare Equity Angels и AiSprouts VC, заявила компания. Привлечённые средства Expper Technologies направит на развитие технологии медицинского робота-помощника Robin и расширение команды в США.

Робот-помощник Robin от Expper Technologies

Стартап основали предприниматели и братья из Армении Тигран и Вахан Петросяны в 2019 году. Компания создала медицинского робота — он общается с детьми в больницах, следит за состоянием здоровья пациентов, анализирует данные и готовит отчёты. Роботом можно управлять с помощью приложения. За 2021 год компания установила 15 роботов в нескольких клиниках США.

Робот использует технологию на основе ИИ, чтобы устанавливать эмоциональную связь с детьми. У Robin есть модель памяти, чтобы воспроизводить шаблоны поведения на основе предыдущих ситуаций. Например, он может запоминать детские эмоции, модели разговора и другое.

По данным компании, в декабре 2019 года Expper Technologies привлекла $200 тысяч от нескольких частных инвесторов и фондов SmartGateVC и HIVE Ventures.

#новость #медицина #ии

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Ivan Off

и все же, классика лучше

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Radna

Moxie больше впечатляет https://youtu.be/LQlNtxurleo

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