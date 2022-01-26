Разработчик роботов для детей в больницах Expper Technologies привлёк $2 млн от AngelsDeck и других Статьи редакции
Робот позволит снизить нагрузку на врачей в больницах.
Деньги инвестировали Starta Capital, Liqvest, Healthcare Equity Angels и AiSprouts VC, заявила компания. Привлечённые средства Expper Technologies направит на развитие технологии медицинского робота-помощника Robin и расширение команды в США.
Стартап основали предприниматели и братья из Армении Тигран и Вахан Петросяны в 2019 году. Компания создала медицинского робота — он общается с детьми в больницах, следит за состоянием здоровья пациентов, анализирует данные и готовит отчёты. Роботом можно управлять с помощью приложения. За 2021 год компания установила 15 роботов в нескольких клиниках США.
Робот использует технологию на основе ИИ, чтобы устанавливать эмоциональную связь с детьми. У Robin есть модель памяти, чтобы воспроизводить шаблоны поведения на основе предыдущих ситуаций. Например, он может запоминать детские эмоции, модели разговора и другое.
По данным компании, в декабре 2019 года Expper Technologies привлекла $200 тысяч от нескольких частных инвесторов и фондов SmartGateVC и HIVE Ventures.
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