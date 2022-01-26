Робот позволит снизить нагрузку на врачей в больницах.

Деньги инвестировали Starta Capital, Liqvest, Healthcare Equity Angels и AiSprouts VC, заявила компания. Привлечённые средства Expper Technologies направит на развитие технологии медицинского робота-помощника Robin и расширение команды в США.

Робот-помощник Robin от Expper Technologies

Стартап основали предприниматели и братья из Армении Тигран и Вахан Петросяны в 2019 году. Компания создала медицинского робота — он общается с детьми в больницах, следит за состоянием здоровья пациентов, анализирует данные и готовит отчёты. Роботом можно управлять с помощью приложения. За 2021 год компания установила 15 роботов в нескольких клиниках США.

Робот использует технологию на основе ИИ, чтобы устанавливать эмоциональную связь с детьми. У Robin есть модель памяти, чтобы воспроизводить шаблоны поведения на основе предыдущих ситуаций. Например, он может запоминать детские эмоции, модели разговора и другое.

По данным компании, в декабре 2019 года Expper Technologies привлекла $200 тысяч от нескольких частных инвесторов и фондов SmartGateVC и HIVE Ventures.