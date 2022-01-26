Финансы
Евгения Евсеева

Разработчик ОС для криптоорганизаций Superdao Юрия Лифшица привлёк $10,5 млн Статьи редакции

Инвестиции направят на увеличение штата и открытие офиса в Москве.

  • Среди инвесторов — венчурный фонд SignalFire, а также One Block Capital, Fika Ventures, Pear Ventures и частные инвесторы, в том числе Shima Capital, основатели 1inch, Protocol Labs, Mercury, сотрудники NFT-площадки OpenSea и Coinbase, объявила компания.
  • Оценка стартапа составила $160 млн. Инвестиции направят на увеличение штата, открытие офиса в Москве и операционную деятельность, пишет Forbes.
  • Superdao разрабатывает операционную систему для DAO — децентрализованных автономных организаций. Она позволит по шаблону создавать DAO, управлять расходами и инвестициями, создавать смарт-контракты для финансовых инструментов, например, NFT. Закрытый бета-тест платформы планируют запустить в январе.
  • Юрий Лифшиц запустил стартап в октябре 2021 года в Сан-Франциско. Компания уже привлекла $1 млн в предпосевном раунде. Сейчас в команде 25 человек, в списке ожидания до запуска площадки — около 500 компаний.
  • В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков запустили мессенджер Openland — он должен был помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства. В октябре 2021 года мессенджер закрылся.
Сервисы
Таня Боброва
Три года в Долине строил мессенджер и закрыл его: что сделал не так Юрий Лифшиц и какие уроки вынес из провала Статьи редакции

Теперь он работает над проектом для DAO и уже привлёк $1 млн на свою идею.

#новость #superdao

767 просмотров
11 11 комментариев
6
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Max A. Glukhov

— На небе только и разговоров, что о блокчейне и о нфт. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным ростом твоих картинок, как они тают после продажи в твоём кошельке в виде крипты с прибыльностью в один дохулиярд процентов. И еле видимый свет, словно от полыхания очка хейтеров, горит где-то в глубине….

Ответить
5
Развернуть ветку
Zumonn

словил флешбеки из фильма, прослезился

Ответить
0
Развернуть ветку
Farhad Sadykov

Юрий - мегамозг. Помню студентом восхищался им, когда он открыл в Питере Зону действия в 2012 году) Много лекций его посетил тогда) удачи ему и его команде! И с прошедшим др ;)

Ответить
3
Развернуть ветку
Владимир Поповъ

а ещё Юра - (м/ч)удак, который ворует чужие идеи и смело их продаёт как свои)). Удачи рынку DAOs и чёрта лысого на барабан Юрашке-дурашке.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Серийный предприниматель, все дела. Это нормально в юнит-экономике

Ответить
0
Развернуть ветку
Eduard Mirchev

Идея без реализации ничего не стоит. Кто сделал, тот и молодец

Ответить
0
Развернуть ветку
Farhad Sadykov

Зачем людей то оскорблять, дружище?)

Ответить
–1
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Чувак такую чушь несёт во вью. Хз, как ему можно деньги доверять

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр G

где можно глянуть?

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

https://m.sobaka.ru/lifestyle/gadgets/138391

Ответить
0
Развернуть ветку
madkliq

В крипте это самое главное, больше всякой чуши и денег дадут

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
Точка
Исследование: как бизнес преодолел кризис в 2021 году, часть первая

Мы провели исследование российского рынка и посмотрели, как чувствовал себя бизнес в 2021 году. Аналитики компании выяснили, что, благодаря смягчению коронавирусных ограничений, рынок стал постепенно восстанавливаться и выходить на докризисные показатели.

0 Обсудить
2
Право
Маша Цепелева
Клиенты GeekBrains подали коллективный иск к платформе из-за отказов возвращать деньги за курсы Статьи редакции

Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.

370 370 комментариев
376
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Что такое АДР и ГДР: чем отличаются от акций, что предпочесть инвестору
0 Обсудить
0
Yota
Говорит Москва: Yota определила самые общительные регионы России в 2021 году

Yota проанализировала количество и продолжительность телефонных звонков своих пользователей, а также объем использованного мобильного трафика за 2021 год в разных регионах страны. Таким образом мобильный оператор определил самые «звонящие» и «качающие» регионы.

0 Обсудить
4
Открытие Инвестиции
Позитивные результаты Ericsson смогли повлиять на Nokia

Несмотря на потерю доли рынка в Китае, прибыль Ericsson за IV квартал 2021 года приятно удивила. Возросший спрос на поставку оборудования 5G в Европу, Северную и Латинскую Америку увеличили чистую прибыль компании на 40%, и она достигла $1,1 млрд. Фондовый рынок моментально отреагировал на новости от Ericsson – акции Nokia возросли на 1,46%.

1 1 комментарий
0
Приёмная
Алексей Земсков
«Яндекс Go» заблокировал мой аккаунт, хотя я не нарушал правила пользования сервисом
128 128 комментариев
38
Финансы
Sports.ru
Сколько тратят миллиардеры на футбол? Кажется, российские – самые щедрые

Исследование автора Sports.ru Дениса Пузырева.

25 25 комментариев
21
Репутация Москва
Очистка репутации застройщика, девелопера, объекта

Здравствуйте! Вы тут, потому что у вас есть проблемы с online-репутацией. Если это не так – не читайте дальше.

0 Обсудить
2
Карьера
Таня Боброва
Тред: работники рассказывают, как сбегали в первый же день и не возвращались Статьи редакции

Часто такое встречается среди молодёжи и на неоплачиваемых стажировках.

37 37 комментариев
13
Сервисы
Heads and Hands
В экосистеме «Своë» уже 1 млн пользователей. Что это такое и зачем Россельхозбанку цифровые сервисы для фермеров

Рассказываем, как за один год построить открытую экосистему для агробизнеса.

0 Обсудить
14
Торговля
Татьяна Афанасьева
Зумеры и продажи в онлайне: почему инвесторы вложили $457 млн в бренды нижнего белья в 2021 году Статьи редакции

Новые компании, выходящие на рынок белья, не изобретают ничего принципиально нового, пишет Crunchbase. Но меняется формат продажи одежды: компании ориентируются на онлайн-покупателей и предлагают инструменты для выбора вещей в интернете.

Фото: PxHere
4 4 комментария
16
Больше статей
null