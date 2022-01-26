Разработчик ОС для криптоорганизаций Superdao Юрия Лифшица привлёк $10,5 млн Статьи редакции
Инвестиции направят на увеличение штата и открытие офиса в Москве.
- Среди инвесторов — венчурный фонд SignalFire, а также One Block Capital, Fika Ventures, Pear Ventures и частные инвесторы, в том числе Shima Capital, основатели 1inch, Protocol Labs, Mercury, сотрудники NFT-площадки OpenSea и Coinbase, объявила компания.
- Оценка стартапа составила $160 млн. Инвестиции направят на увеличение штата, открытие офиса в Москве и операционную деятельность, пишет Forbes.
- Superdao разрабатывает операционную систему для DAO — децентрализованных автономных организаций. Она позволит по шаблону создавать DAO, управлять расходами и инвестициями, создавать смарт-контракты для финансовых инструментов, например, NFT. Закрытый бета-тест платформы планируют запустить в январе.
- Юрий Лифшиц запустил стартап в октябре 2021 года в Сан-Франциско. Компания уже привлекла $1 млн в предпосевном раунде. Сейчас в команде 25 человек, в списке ожидания до запуска площадки — около 500 компаний.
- В 2018 году Юрий Лифшиц и Степан Коршаков запустили мессенджер Openland — он должен был помочь найти собеседников по интересам и новые знакомства. В октябре 2021 года мессенджер закрылся.
— На небе только и разговоров, что о блокчейне и о нфт. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным ростом твоих картинок, как они тают после продажи в твоём кошельке в виде крипты с прибыльностью в один дохулиярд процентов. И еле видимый свет, словно от полыхания очка хейтеров, горит где-то в глубине….
словил флешбеки из фильма, прослезился
Юрий - мегамозг. Помню студентом восхищался им, когда он открыл в Питере Зону действия в 2012 году) Много лекций его посетил тогда) удачи ему и его команде! И с прошедшим др ;)
а ещё Юра - (м/ч)удак, который ворует чужие идеи и смело их продаёт как свои)). Удачи рынку DAOs и чёрта лысого на барабан Юрашке-дурашке.
Серийный предприниматель, все дела. Это нормально в юнит-экономике
Идея без реализации ничего не стоит. Кто сделал, тот и молодец
Зачем людей то оскорблять, дружище?)
Чувак такую чушь несёт во вью. Хз, как ему можно деньги доверять
где можно глянуть?
В крипте это самое главное, больше всякой чуши и денег дадут
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