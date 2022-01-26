Финансы
Таня Боброва

Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые за полгода Статьи редакции

Курс доллара превысил 80 рублей.

  • Биржевой курс евро преодолел отметку в 90 рублей около 18:35 мск. Это максимум с июля 2021 года.
  • Курс доллара превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. На 19:00 мск курс доллара — 79,95 рублей, евро — 90,18 рублей.
  • Рубль снижается на фоне роста геополитических рисков, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА»: 26 января посольство США посоветовало своим гражданам задуматься о выезде с Украины в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
  • Рост цен на нефть не смог спасти рубль, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Стоимость нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель.
  • По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, основным событием на глобальных рынках станет заседание ФРС США. Если регулятор даст сигнал о повышении ставки более чем на 100 б.п. в 2022 году, может начаться глобальный рост доллара. Тогда евро приблизится к $1,12, а рубль вернется к 79 за доллар, полагают эксперты.
  • Из-за падения курса рубля 24 января Центробанк уже приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на неопределённый срок в рамках бюджетного правила. Решение помогло ненадолго остановить падение.
Финансы
Таня Боброва
Доллар на бирже превысил 79 рублей впервые с 2020 года, ЦБ остановил покупку иностранной валюты на неопределённый срок Статьи редакции

Что происходит 24 января: в падении рубля виновата геополитика, но ему могут помочь высокие цены на нефть.

#новость

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Всякий татарин

Не баян, а вновь актуальная классика!

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46
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Ilya Z

а толку, если рубль покатится вниз такими темпами, что ему помешает стоить 200-300-... рублей за 1 доллар

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5
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Джон Картошкин

ничего не мешает, всё по плану партии

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1
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Всякий татарин

Ничто (не помешает обновить дизайн банкноты)

*Кароч, ВЦ не грузит картинку, тут должна была быть пятидолларовая банкнота

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1
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Роман Александров
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27
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Дмитрий Александрович

Ну а зачем юлить убедительнее, если ЦА и так верит. Не раз слышал от представителей старшего поколения что да, только выиграли, бюджет теперь больше рублей получает, а значит государство будет больше тратить на социалку, пенсии, развитие инфраструктуры и вот это все. А потом эти же люди идут в магазин и недоумевают: "а чего это цена булки хлеба уже за 50 рублей перевалила? проклятые олигархи, совсем оборзели!".

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7
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Всякий татарин

Надо им рассказать, что базовые продукты в большинстве стран стоят плюс минус одинаково. А вот заплаты немного разные )

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0
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Андрей Николаев

Самое интересное, что сейчас первыми вырастут в цене проездные, свет, коммуналка, зерно, газ, наши фрукты\овощи...а вот потооом уже все, что покупается за доллары)

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11
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Anton Gamskiy

— Дети, а что произойдёт, если пробивающее любой щит копьё ударит в непробиваемый щит?
Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку.
— Да, Вовочка?
— Водка подорожает, Марья Ивановна.
— Почему???
— Этой мой отец всё время говорит — у нас вначале какая-то непонятная <фигня> происходит, а потом водка дорожает.

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2
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Roman Moskovskiy

Никогда такого не было и вот опять

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10
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Джон Картошкин

это коррекция!
впрочем как и всегда

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0
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Maksim Khavanski

Требую переписать заголовок. Курс евро и доллара продемонстрировал отрицательный рост.

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9
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Иван Шеметов

Да норм, ситуация с Украиной скоро перестанет быть клоунадой, истерика прекратится, по Северному потоку пустят газ и заживём

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2
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Αлексей Μихеев

Если смотреть "с Украиной", то это с 2014 года началось. Сейчас 2022. Прошло 8 лет. А сейчас такие хоп и заживём?)

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14
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Иван Шеметов

Ну да заживём, а что нет что-ли?

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–5
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Всякий татарин

Заживем при 85р за доллар. До следующей коррекции (падения) 😁

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4
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Вася Иванов

Дай Бог)

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1
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Αлексей Μихеев

https://www.youtube.com/watch?v=9Z-mSCTpWho

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0
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Дмитрий Александрович

То есть еще и газ для населения подорожает потому что при экспорте за него начнут давать еще больше рублей?

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0
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Игорь Крафт

М-да уж ...я хз чё сказать ...все в жопе по новой...да и впринципе как всегда...

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7
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Викторович

Авто и электроника снова к подорожанию. Теперь наверное одним кредитом не обойтись, что то продавать нужно

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5
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Andrey Vasilyev

Почку. Теперь за нее дают больше рублей.

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5
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Викторович

"кредит и почка", мечты сбываются))

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0
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Andrey P.

за похлебку из чечевицы (с)

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0
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Антон Т

Кредит "Почечный+": деньги сразу и месяц ретирита в городской больнице в подарок!

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0
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Катя Софова

Уже вижу кучу новых историй с магазинами

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0
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Александр Соколов

Все, доллар 80...

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4
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Джон Картошкин

всё или наконец-то

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Александр Соколов

у меня зп в валюте => хорошо
все опять подорожает => плохо

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Dmitry No Name

Нам пизда 🗿

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4
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Ilya Z

мля я думаю, какого хрена ТО моей машины стало в 2 раза дороже

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2
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Иван Шеметов

Не знал, что подорожание валюты было в два раза

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–1
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Ilya Z

и я не знал, но дилер видимо считает так

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3
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Всякий татарин

Ходлим рубль! За Царя! За Отечество!

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2
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Сменить никнейм можно

А что там у хохлов, как курс?

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Бабка в засаде

Хз но видимо сильно лучше ))

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1
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Иван Шеметов

Сильно лучше?

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Сменить никнейм можно

Ну может придут расскажет кто, а то все тролят, интересно же

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–1
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Джон Картошкин

тоже летит на небо

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Feduard Klimkin
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1
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Бабка в засаде

Шо за мем? )

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Feduard Klimkin

старый форс с этим жуком, источник и не вспомню

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Бабка в засаде

Окей а смысл то какой? )

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Feduard Klimkin

так то ж постирония, смысл не нужен) https://twitter.com/mediazzzona/status/1445369431857709057

Медиазона @mediazzzona
давай!! ДАВАААЙ УРААА ДАВААЙ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

https://zona.media/news/2021/10/05/mg
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3
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Бабка в засаде

Ааа ок терь ясно )

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Madegghead

доллар уже на 79.92 сходил.
ВИдимо на 80 у ЦБ включается робот продаж.

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Джон Картошкин

сессия закрылась, не включился, ночью побудем за 80

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Mesye Sharl-Maximilyen

Блин, сижу чешу репу, ждать ли евро по сотне, чтобы рублевый кредит закрыть. Или до 22 февраля все равно будет напряженно. Или подождать войну с Украиной и закрыть весь кредит одной банкнотой?
https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q

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1
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Alex Petrov

GodSpeed.
Кстати минимальная поездка на Яндекс.Такси по тарифу Эконом ( не говоря про UberX) в СПб уже меньше не только одного евро, но и одного доллара. Ждем, хватит ли у Яндекс совести ( спойлер нет оставит ) оставить минимальные цены дешевле стоимости литра бензина?

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cindy katss

боремся с криптой обналом перрасходом с тенью
это хорошо
вот почему по 100 не понятно
может бабушкина не туда целится и не на тех работает ?

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Александр Соколов

Я заснял, я заснял))
Картинка не хочет вставляться, доллар ровно 80 ((

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Дмитрий Александрович

Есть пробитие!
//тоже не грузится картинка

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Александр Соколов

не у меня одного походу траблы с картинкой

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Rodeus

У меня все норм

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Игорь Крафт

Нефть растет, рубль падает , удивительно даже

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Александр Соколов

рубль отвязали от нефти называется)))) теперь вообще хер пойми какая связь с ростом/падением деревянного

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Артём Подгорный

Ураа, растём)

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madkliq

Кто-то еще говорит биткоин скам, любуйтесь, товарищи геймеры

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