Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей впервые за полгода Статьи редакции
Курс доллара превысил 80 рублей.
- Биржевой курс евро преодолел отметку в 90 рублей около 18:35 мск. Это максимум с июля 2021 года.
- Курс доллара превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года. На 19:00 мск курс доллара — 79,95 рублей, евро — 90,18 рублей.
- Рубль снижается на фоне роста геополитических рисков, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА»: 26 января посольство США посоветовало своим гражданам задуматься о выезде с Украины в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности.
- Рост цен на нефть не смог спасти рубль, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Стоимость нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила $90 за баррель.
- По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, основным событием на глобальных рынках станет заседание ФРС США. Если регулятор даст сигнал о повышении ставки более чем на 100 б.п. в 2022 году, может начаться глобальный рост доллара. Тогда евро приблизится к $1,12, а рубль вернется к 79 за доллар, полагают эксперты.
- Из-за падения курса рубля 24 января Центробанк уже приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на неопределённый срок в рамках бюджетного правила. Решение помогло ненадолго остановить падение.
а толку, если рубль покатится вниз такими темпами, что ему помешает стоить 200-300-... рублей за 1 доллар
ничего не мешает, всё по плану партии
Ну а зачем юлить убедительнее, если ЦА и так верит. Не раз слышал от представителей старшего поколения что да, только выиграли, бюджет теперь больше рублей получает, а значит государство будет больше тратить на социалку, пенсии, развитие инфраструктуры и вот это все. А потом эти же люди идут в магазин и недоумевают: "а чего это цена булки хлеба уже за 50 рублей перевалила? проклятые олигархи, совсем оборзели!".
Самое интересное, что сейчас первыми вырастут в цене проездные, свет, коммуналка, зерно, газ, наши фрукты\овощи...а вот потооом уже все, что покупается за доллары)
— Дети, а что произойдёт, если пробивающее любой щит копьё ударит в непробиваемый щит?
Класс молчит, потом Вовочка поднимает руку.
— Да, Вовочка?
— Водка подорожает, Марья Ивановна.
— Почему???
— Этой мой отец всё время говорит — у нас вначале какая-то непонятная <фигня> происходит, а потом водка дорожает.
Никогда такого не было и вот опять
это коррекция!
впрочем как и всегда
Требую переписать заголовок. Курс евро и доллара продемонстрировал отрицательный рост.
Да норм, ситуация с Украиной скоро перестанет быть клоунадой, истерика прекратится, по Северному потоку пустят газ и заживём
Если смотреть "с Украиной", то это с 2014 года началось. Сейчас 2022. Прошло 8 лет. А сейчас такие хоп и заживём?)
Ну да заживём, а что нет что-ли?
Дай Бог)
То есть еще и газ для населения подорожает потому что при экспорте за него начнут давать еще больше рублей?
М-да уж ...я хз чё сказать ...все в жопе по новой...да и впринципе как всегда...
Авто и электроника снова к подорожанию. Теперь наверное одним кредитом не обойтись, что то продавать нужно
Почку. Теперь за нее дают больше рублей.
"кредит и почка", мечты сбываются))
за похлебку из чечевицы (с)
Кредит "Почечный+": деньги сразу и месяц ретирита в городской больнице в подарок!
Уже вижу кучу новых историй с магазинами
Все, доллар 80...
всё или наконец-то
у меня зп в валюте => хорошо
все опять подорожает => плохо
Нам пизда 🗿
мля я думаю, какого хрена ТО моей машины стало в 2 раза дороже
Не знал, что подорожание валюты было в два раза
и я не знал, но дилер видимо считает так
А что там у хохлов, как курс?
Хз но видимо сильно лучше ))
Сильно лучше?
Ну может придут расскажет кто, а то все тролят, интересно же
тоже летит на небо
Шо за мем? )
старый форс с этим жуком, источник и не вспомню
Окей а смысл то какой? )
так то ж постирония, смысл не нужен) https://twitter.com/mediazzzona/status/1445369431857709057
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
https://zona.media/news/2021/10/05/mg
Ааа ок терь ясно )
доллар уже на 79.92 сходил.
ВИдимо на 80 у ЦБ включается робот продаж.
сессия закрылась, не включился, ночью побудем за 80
Блин, сижу чешу репу, ждать ли евро по сотне, чтобы рублевый кредит закрыть. Или до 22 февраля все равно будет напряженно. Или подождать войну с Украиной и закрыть весь кредит одной банкнотой?
https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q
GodSpeed.
Кстати минимальная поездка на Яндекс.Такси по тарифу Эконом ( не говоря про UberX) в СПб уже меньше не только одного евро, но и одного доллара. Ждем, хватит ли у Яндекс совести ( спойлер нет оставит ) оставить минимальные цены дешевле стоимости литра бензина?
боремся с криптой обналом перрасходом с тенью
это хорошо
вот почему по 100 не понятно
может бабушкина не туда целится и не на тех работает ?
Я заснял, я заснял))
Картинка не хочет вставляться, доллар ровно 80 ((
Есть пробитие!
//тоже не грузится картинка
не у меня одного походу траблы с картинкой
У меня все норм
Нефть растет, рубль падает , удивительно даже
рубль отвязали от нефти называется)))) теперь вообще хер пойми какая связь с ростом/падением деревянного
Ураа, растём)
Кто-то еще говорит биткоин скам, любуйтесь, товарищи геймеры
Часто такое встречается среди молодёжи и на неоплачиваемых стажировках.
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