Boston Dynamics договорилась о первых поставках своих роботов-грузчиков для складов — заключила сделку на $15 млн с DHL Статьи редакции
Роботы будут работать на складах DHL в Северной Америке.
- Международная компания экспресс-доставки товаров и грузов DHL стала первым покупателем роботов Stretch.
- Компании заключили многолетнее соглашение — DHL выплатит $15 млн, а Boston Dynamics поставит роботов на её склады. Какое количество роботов получит DHL, стороны не уточняют.
- Роботы займутся перемещением коробок и разгрузкой грузовиков. В будущем их используют и для других задач.
- В сентябре 2019 Boston Dynamics начала принимать заявки на робособак от предприятий, а в июне 2020 года открыла продажи. В марте 2021 года компания представила робота-грузчика — он может перемещать до 800 ящиков в час и работает до восьми часов без подзарядки.
Ну и что вы теперь скажите, кожаные ублюдки?
B глухой сибирской тайге мужики валили лес двуручными пилами. Однажды прислали им японскую лесопилку, которую наши мужики решили тут же испытать на прочность. Взяли и положили на лесопилку здоровую сосну.
-"Вж-ж-ж-жик!"-сказала японская лесопилкка.
-"Ух,ты!"-удивились мужики и положили на лесопилку здоровенный дуб.
-"Вж-ж-ж-жик!"-сказала японская лесопилка.
-"Ух,ты!!"-пуще прежнего удивились наши мужики и положили на лесопилку железный лом.
-"Вж...Тр-р-пр-р-пук..."-сказала японская лесопилка.
-"АГА!!!!!"-восторженно заорали мужики и пошли валить лес двуручными пилами.
Так новость про то, что девайсы выданы сотрудникам немецкой компании в американском филиале. Эти лом не засунут :-)
MERCY
Ожидал увидеть что-то такое
Часто такое встречается среди молодёжи и на неоплачиваемых стажировках.
Компания ссылается на внутренние правила оферты, но они противоречат закону, считают юристы.
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