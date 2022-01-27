Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.

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Минфин хочет разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптовалютных платежей и другое. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученный документ — его подлинность подтвердил источник на крипторынке.

Что именно предлагает Минфин

Проводить операции с криптовалютами в банковской инфраструктуре, чтобы можно было контролировать операции и определять, кто их проводит — для этого на законодательном уровне надо ввести новые субъекты регулирования.

Допустить к операциям с криптовалютами и физлиц, и юрлиц. Для доступа им нужно будет пройти упрощённую или полную идентификацию и открыть криптокошелёк в банке. Физлиц поделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Банки с универсальными лицензиями будут организаторами системы обмена криптовалют. Они должны будут контролировать и отслеживать операции, хранить информацию о сделках в течение минимум пяти лет и предоставлять данные по запросам в ЦБ, ФНС и другие ведомства.

Запустить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», которая с помощью ИИ будет определять незаконные операции.

Собирать о клиентах всю информацию: имена, адреса, даты рождения и другое. Так, например, делает швейцарский криптовалютный сервис Aximetria.

Создать операторов обмена криптовалют. Они смогут работать и с физлицами, и с юрлицами, проводить операции по обмену криптовалют на деньги и идентифицировать клиентов.

Если концепция будет принята, на российском рынке смогут работать иностранные биржи криптовалют — им надо будет открыть представительство в России, заключить договоры с российскими банками и другое.

Дать ЦБ, Минфину, Росфинмониторингу, ФНС, Генпрокуратуре и Минцифры надзорные функции.

Отдельно Минфин предлагает регулировать майнинг, но не уточняет деталей.

Зачем криптовалюты надо регулировать

Если не регулировать криптовалюты или полностью запретить их, это приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества, при этом правоохранительные органы не смогут быстро реагировать на нарушения с криптовалютами, заявил Минфин.

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Ведомство добавило, что регулирование криптовалют позволит увеличить доходы бюджета, потому что появятся новые субъекты, которые будут платить налоги и страховые взносы.

По данным ведомства, на которые ссылается издание, россияне открыли несколько миллионов криптокошельков. Общий объём средств на них — около 2 трлн рублей. ЦБ сообщил РБК, что концепция Минфина в ЦБ не поступала.

20 января 2022 года ЦБ выпустил доклад, в котором предложил новые ограничения на криптовалюты в России без их запрета.



25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков впервые заявил, что регулятор подготовил свои предложения по регулированию криптовалют и ждёт решения властей.