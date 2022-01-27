Использовать банки и собирать информацию о клиентах: Минфин подготовил план регулирования криптовалют в России Статьи редакции
Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.
Минфин хочет разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, запустить систему анализа криптовалютных платежей и другое. Об этом пишет РБК со ссылкой на полученный документ — его подлинность подтвердил источник на крипторынке.
Что именно предлагает Минфин
- Проводить операции с криптовалютами в банковской инфраструктуре, чтобы можно было контролировать операции и определять, кто их проводит — для этого на законодательном уровне надо ввести новые субъекты регулирования.
- Допустить к операциям с криптовалютами и физлиц, и юрлиц. Для доступа им нужно будет пройти упрощённую или полную идентификацию и открыть криптокошелёк в банке. Физлиц поделят на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
- Банки с универсальными лицензиями будут организаторами системы обмена криптовалют. Они должны будут контролировать и отслеживать операции, хранить информацию о сделках в течение минимум пяти лет и предоставлять данные по запросам в ЦБ, ФНС и другие ведомства.
- Запустить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», которая с помощью ИИ будет определять незаконные операции.
- Собирать о клиентах всю информацию: имена, адреса, даты рождения и другое. Так, например, делает швейцарский криптовалютный сервис Aximetria.
- Создать операторов обмена криптовалют. Они смогут работать и с физлицами, и с юрлицами, проводить операции по обмену криптовалют на деньги и идентифицировать клиентов.
- Если концепция будет принята, на российском рынке смогут работать иностранные биржи криптовалют — им надо будет открыть представительство в России, заключить договоры с российскими банками и другое.
- Дать ЦБ, Минфину, Росфинмониторингу, ФНС, Генпрокуратуре и Минцифры надзорные функции.
- Отдельно Минфин предлагает регулировать майнинг, но не уточняет деталей.
Зачем криптовалюты надо регулировать
Если не регулировать криптовалюты или полностью запретить их, это приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества, при этом правоохранительные органы не смогут быстро реагировать на нарушения с криптовалютами, заявил Минфин.
Ведомство добавило, что регулирование криптовалют позволит увеличить доходы бюджета, потому что появятся новые субъекты, которые будут платить налоги и страховые взносы.
По данным ведомства, на которые ссылается издание, россияне открыли несколько миллионов криптокошельков. Общий объём средств на них — около 2 трлн рублей. ЦБ сообщил РБК, что концепция Минфина в ЦБ не поступала.
- 20 января 2022 года ЦБ выпустил доклад, в котором предложил новые ограничения на криптовалюты в России без их запрета.
- 25 января директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков впервые заявил, что регулятор подготовил свои предложения по регулированию криптовалют и ждёт решения властей.
Типичная реформа чего либо:
- придумать законопроект
- заменить в нем все глаголы на "запретить"
- распространить через СМИ
- когда бурления говн достигнут пика - Солнцеликий выступает с речью "не ну мы же не варвары, всё для народа"
- вернуть первоначальную версию законопроекта
- все довольны, потому что могло быть хуже (с)
- рейтинг Солнцеликого поднят на пару пунктов
Куда ещё больше и так 146 пунктов
Не совсем так. Первый законопроект: отрицание и гнев. Сейчас - торг и принятие. По сути, вы правы. Это манипуляция для получения нужного результата, так как Минфину до этого не должно быть дела, но сторговались.
Так, например, делает швейцарский криптовалютный сервис Aximetria
Видимо сервис Тинькова будет первым, кто сделает это легально в России
Ну, понятно, кто закон протащил
Ну это уже что то адекватное
Власть, хочет еще больше власти и зелени, прикрываясь думами о народе. Ничего не меняется.
Догадываюсь что скажут криптоэнтузиасты, но я считаю что исход хороший, если примут. Не было никаких иллюзий по поводу сохранения анонимности. Ни одна цивилизованная экономика этого не позволит. Посмотрите, как это работает в США И Европе. Криптовалюту внедряют брокеры и необанки, которые уже провели комплаенс и знают достаточно о клиентах. Смотрите на Vivid Money, Robinhood, Revolut, CashApp.
Да пусть внедряют сколько угодно. Криптовалюта на горячем кошельке имеет ценность на уровне webmoney.
Как говорится : "Not your keys, not your coins"
Любые запреты или регуляции не имеют никакого смысла потому что владельцы криптовалют могут просто не пользоваться Сбер.Криптой и жить себе дальше спокойно.
Это все может повлиять разве что на пенсионерок, которых консультант в отделении банка будет окучивать чтобы они инвестировали свои накопления.
То есть они хотят разрешить приобретать крипту только через сервис наших банков?
Через сервис, которого ещё нет?
Что-то я не понял... Понял только что договор что-то запретить/контролировать
Ну создадут банки ещё один сервис навроде "Тинькофф Крипта" или "Сбер Криптобиржа". Когда речь будет идти о хорошем заработке (а при лёгкости покупки через банки сколько новых хомячков зайдет туда?), банки это быстро сделают, да и Криптобиржа тоже подтянутся.
через тернии к звёздам)))
если так, то ближайшие 5 лет банковской сферы будут интересными 😁
в любом случае такой путь это развитие
Про кошелёк интересно и непонятно. Похоже, речь идет про горячий кошелёк, по аналогии с существующими криптобиржами, где надо подтвердить учётку чтобы выводить фиат. Но для проведения именно криптовалютных операций, а не операций обмена с фиатом, взаимодействие происходит с неизвестными кошельками. В математическом пространстве криптовалюты у одного человека может быть хоть миллиард кошельков, нередко создают отдельный кошелёк под транзакцию.
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Если не регулировать или запретить криптовалюты, это приведёт к дестабилизации отрасли, считает ведомство.
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