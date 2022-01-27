Компания купила разработчика такой технологии Mobeewave в 2020 году.

Система будет работать через NFC, который используется для Apple Pay, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к разработке. Пока iPhone можно использовать для приёма оплаты, только если подключить его к внешнему терминалу.

По словам источников Bloomberg, компания планирует добавить функцию на iPhone с обновлением операционной системы в ближайшие месяцы. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.

Это решение Apple позволит компании конкурировать с крупнейшим производителем платёжных терминалов Square.

Будет ли новая функция частью Apple Pay, неизвестно. Но источники издания утверждают, что разработчики Mobeewave после покупки стартапа работали именно в этом подразделении.

В августе 2020 года Apple купила разработчика платёжного приложения Mobeewave с инвестициями от «Сбера» примерно за $100 млн. Компания разрабатывает функцию, превращающую любой смартфон в самостоятельный платёжный терминал.