Финансы
Богдан Музыченко

Apple в ближайшие месяцы представит функцию для использования iPhone как платёжного терминала — Bloomberg Статьи редакции

Компания купила разработчика такой технологии Mobeewave в 2020 году.

Система будет работать через NFC, который используется для Apple Pay, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к разработке. Пока iPhone можно использовать для приёма оплаты, только если подключить его к внешнему терминалу.

По словам источников Bloomberg, компания планирует добавить функцию на iPhone с обновлением операционной системы в ближайшие месяцы. Представитель Apple отказался от комментариев изданию.

Это решение Apple позволит компании конкурировать с крупнейшим производителем платёжных терминалов Square.

Будет ли новая функция частью Apple Pay, неизвестно. Но источники издания утверждают, что разработчики Mobeewave после покупки стартапа работали именно в этом подразделении.

  • В августе 2020 года Apple купила разработчика платёжного приложения Mobeewave с инвестициями от «Сбера» примерно за $100 млн. Компания разрабатывает функцию, превращающую любой смартфон в самостоятельный платёжный терминал.

#новость #apple #mobeewave

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Андрей Охота

Галя, отмена!!!

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Andrey Olenin

Значит ли это, что Apple разрешит использовать NFC сторонним приложениям?

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Антон Штадлер

Нет, скорее всего. Будет сама единственным вендором решения

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Akim Glushkov

Стопудов так и будет. Если внедрят такое, то прием платежей между айфонами упростится в разы :)

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Nurik Akylbekov

Судя по тексту, походу будет какое-то собственное решение. Без привязки сторонних.

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Gennadiy Khatuntsev

Глупость, конечно, чтобы пополнить траспортную карту нужно доставать старый телефон на Android или идти до терминала.

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Vadim Semenov ‏⚡☟

будет интересно смотреть за реакцией Square

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Stanislav

Вот это хорошо, а то недавно пришлось специально Андроид телефон для этих целей искать- для использования как POS терминал.

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Чит Чат

NFC то уже десятки лет.
Платежный терминал, это же не HW, а ПО. Там самое сложное, это интеграция с регулятором же

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Andrey Olenin

Софтово все сделать нет никаких проблем. Проблема пройти сертификацию и подготовить нормативную документацию. POS-терминал - устройство с криптоклавиатурой, а на телефоне есть лишь тачскрин, который не обеспечивает безопасного ввода пин-кода.

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unknown

А как на айфоне можно взломать тачскрин чтобы считать вводимый пин-код? Получается уже можно любую вводимую информацию считать - пароли, коды в смс.

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Чит Чат
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Алексей Дымов

Думаю, они оснастят сразу все свои магазины и многие магазины последуют их примеру. Будут заниматься специализированным ПО и развивать эту тему. Фискальники подключить нужно еще

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Олег Калинин

Будут развивать розничное b2b направление

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Terra Incognita

Ну всё, конец всем компаниям, которые делают soft pos. Apple просто не даст доступ к платформе "из-за соображений безопасности".

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Артур Амиров

Я правильно понимаю, что не нужно будет терминалы покупать? А еще продавцы в магазине могут иногда пробивать товар и проводить оплату не на счет директора, а на свой расчетный счет?

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