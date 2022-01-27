Российский разработчик игр Nexters купит четыре игровые студии за $100 млн Статьи редакции
Две компании он приобретёт полностью, в ещё двух доли составят примерно 50%.
- Разработчик купит 100% Cubic Games и Lightmap, а также 48,8% акций студии RJ Games и 49,5% студии Royal Ark. В рамках сделки Nexters может увеличить доли в компаниях. Сделки планируют закрыть в первом квартале 2022 года, объявила компания.
- Благодаря сделкам компания рассчитывает увеличить количество пользователей и долю на рынке мобильных игр. Помимо этого, Nexters планирует увеличить выручку примерно в три раза к 2024 году.
- Cubic Games — создатель шутера Pixel Gun 3D. В компании рассчитывают, что выручка за 2021 год составит около $26 млн. Nexter заплатит за студию за $70 млн — сначала 85% от суммы, затем остаток при достижении определённых результатов.
- В сделку войдёт также приобретение студии Lightmap, услугами которой Gracevale Limited пользовалась для разработки Pixel Gun 3D.
- RJ Games — разработчик головоломки «три в ряд» Puzzle Breakers, которая выйдет во втором квартале 2022 года. Nexters купит 48,8% компании за $15 млн, ещё $35 млн — при достижении «определённых метрик».
- Royal Ark — бренд Castcrown Limited, под которым работает команда Леонида Сиротина Royal Ark (Dawn of Zombies) и студия Александра Ващенко Game Gears (Shelter War).Nexters приобретёт 49,5% компании за $4,95 млн.
- Nexters вышла на биржу Nasdaq в августе 2021 года с оценкой бизнеса в $1,9 млрд. Компания со штаб-квартирой на Кипре принадлежит основателям Андрею Фадееву, Борису Герцовскому и топ-менеджерам. В 2018 году её совладельцами стали основатели Playrix братья Бухманы.
Всегда немножко грустно читать про "российскую" компанию со штаб-квартирой на Кипре. Оно как-бы понятно почему такое, но тем не менее...
В википедии " Европейская компания по производству видеоигр со штаб-квартирой в Лимассоле, Кипр. "
Как же сука по русски)) Штаб Квартира на Кипре 👍🏻🇷🇺
Пойду создам свою игровую студию, чтобы потом продать её за дорого какому-нибудь монополисту.
лучше бы зарплаты до рынка подняли хотя бы)))
Играть это полезно и выгодно, но не всем. :)
Скупить, ipo, продать цель любого проекта у нас.
Какие-то фиктивные сделки... Мусорные студии, выпускающие донатный мусор для категории < 6лет. Все до единой студии присутствуют на Кипре.
Такие в основном и зарабатывают на мобилках.
зато их игры деньги зарабатывают
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