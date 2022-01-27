Финансы
Валерия Козлова

Акции LG Energy Solution выросли на 68% после IPO — она стала второй по стоимости компанией в Южной Корее Статьи редакции

На первом месте Samsung.

  • 14 января производитель аккумуляторов LG Energy Solution вышел на биржу — компания разместила акции по цене в 300 тысяч вон ($249) и привлекла $10,7 млрд.
  • За неделю после IPO акции компании выросли на 68% — до 505 тысяч вон ($423) за штуку. Капитализация компании составила $98,3 млрд, пишет Bloomberg. LG Energy Solution стала второй по капитализации компанией в Южной Корее — на первом месте Samsung ($397 млрд).
  • LG Energy потратит средства на развитие и автоматизацию производства и улучшение качества батарей для электрокаров. Компания также хочет обогнать лидера рынка — китайской компании Contemporary Amperex Technology.
Котировки LG Energy Solution

#новость #lgenergysolution

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Mik Petrov

Судя по недавней статье, ждём падения через пару дней

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Военный меч

Вряд-ли. Дефицит по акб сейчас

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ЯжПрограммист

Возможно дефицит, но фонда уже давно оторвалась от действительности. Сейчас Маск твитнет че-то типа "кажется аккумы lg не оч." и увидите дефицит. Потом закупится и твитнет, "а не кажись норм, не разобрался" и улетит наверх. Думаете между этими твитами произойдет реальное изменение коньюнктуры? Спроса, предложения? Нет, никакой связи с реальностью уже не осталось.

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Nikolay Pomeschenko

так причина дефицита не в исходном сырье?

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igotosochi

По 300 значит будет завтра?

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ЯжПрограммист

Как бы не по 200 через недельку

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