Платформа для «белых» хакеров HackerOne привлекла $49 млн Статьи редакции
Сервис позволяет компаниям запускать программы выплат за обнаруженные уязвимости.
- Раунд возглавила инвестиционная фирма GP Bullhound при участии Benchmark, NEA, Dragoneer Investment Group и Valor Equity Partners, пишет TechCrunch.
- Свою оценку HackerOne не раскрывает, привлечённые средства платформа потратит на расширение усилий по выходу на новые рынки.
- Компания позволяет компаниям запускать программы выплат за обнаруженные в их сервисах уязвимости. Через платформу хакеры могут самостоятельно отправлять информацию о найденных ошибках и получать за них вознаграждение.
- По собственным данным, за 2021 год хакеры на платформе выявили 17 тысяч уязвимостей, причём около 2 тысяч связаны с Log4Shell.
- У компании более 100 клиентов, среди них Минобороны США, Google, Dropbox, Microsoft и Twitter. Общая сумма выплат хакерам в 2020 году достигла $100 млн, средняя сумма вознаграждения — $3,6 тысячи.
- По данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году компания привлекла $110 млн без учёта нового раунда.
СЖВ уже порвались что хороших хакеров называют белыми?
Там ещё с White Paper не закончили
Кстати, а хакеры-негры бывают?
Тут я проиграл
UPD: я нашел
бывают, но им обычно и лома для взлома хватает
Поищите негров - нобелевских лауреатов. Как часто встречаются?
А скоро откроют и аукцион уязвимостей )
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