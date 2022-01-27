Финансы
Евгения Евсеева

Платформа для «белых» хакеров HackerOne привлекла $49 млн Статьи редакции

Сервис позволяет компаниям запускать программы выплат за обнаруженные уязвимости.

  • Раунд возглавила инвестиционная фирма GP Bullhound при участии Benchmark, NEA, Dragoneer Investment Group и Valor Equity Partners, пишет TechCrunch.
  • Свою оценку HackerOne не раскрывает, привлечённые средства платформа потратит на расширение усилий по выходу на новые рынки.
  • Компания позволяет компаниям запускать программы выплат за обнаруженные в их сервисах уязвимости. Через платформу хакеры могут самостоятельно отправлять информацию о найденных ошибках и получать за них вознаграждение.
  • По собственным данным, за 2021 год хакеры на платформе выявили 17 тысяч уязвимостей, причём около 2 тысяч связаны с Log4Shell.
  • У компании более 100 клиентов, среди них Минобороны США, Google, Dropbox, Microsoft и Twitter. Общая сумма выплат хакерам в 2020 году достигла $100 млн, средняя сумма вознаграждения — $3,6 тысячи.
  • По данным Crunchbase, с момента основания в 2012 году компания привлекла $110 млн без учёта нового раунда.

#новость #hackerone

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Дядя Богдан

СЖВ уже порвались что хороших хакеров называют белыми?

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Сергей Милосердов

Там ещё с White Paper не закончили

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Семен Переделкин

Кстати, а хакеры-негры бывают?

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Юрий Белоножкин

Тут я проиграл

UPD: я нашел

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Джон Картошкин

бывают, но им обычно и лома для взлома хватает

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Ярослав Яшин

Поищите негров - нобелевских лауреатов. Как часто встречаются?

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Mik Petrov

А скоро откроют и аукцион уязвимостей )

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