Финансы
Валерия Козлова

ЦБ выступил против предложений Минфина о регулировании криптовалют Статьи редакции

Подход Минфина угрожает появлением «параллельной финансовой системы», считает регулятор.

ЦБ ознакомился с предложением Минфина о регулировании криптовалют и заявил, что не согласен с ними, пишет РБК.

Минфин предлагает использовать российские банки для продажи и обмена криптовалют, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить физлиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. ЦБ выступает за полный запрет на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами.

В чём ЦБ не согласен с предложениями Минфина

  • Если привлечь банки к операциям с криптовалютой, это может привести к оттоку денег в криптовалюты и её использованию в качестве залога, который может обесцениться.
  • В итоге появится «параллельная финансовая система», которая не подчиняется правилам для финорганизаций. Сбережения россиян пойдут не на развитие экономики, а в криптовалюту, в том числе и на «поддержку нелегальной деятельности».
  • Минфин предлагает запустить систему анализа транзакций криптовалют — но ЦБ говорит, что отследить их невозможно, так как криптовалюты созданы в целях анонимности и используют технологии, которые её обеспечивают.
  • Судя по тексту концепции Минфина, отвечать за обмен цифровых валют будет «один-единственный» банк, считает ЦБ. В этом он видит угрозу конкуренции.
  • Нельзя разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, так как невозможно оценить финансовые риски криптовалют. На их курс влияют «спекулятивные факторы», а значит, инвесторам финансовая грамотность не поможет.
  • Легализация и регулирование криптовалют создаст иллюзию, что криптовалюты не несут никаких рисков. Массовые инвестиции в криптовалюту приведут к созданию пузыря на рынке — когда он лопнет, государство столкнется с социальными проблемами и «рисками финансовой нестабильности».

#новость #минфин #цб #криптовалюты

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Konstantin Kortava

Не договорились 🌚

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Военный меч

След.новость:

«Правительство выдвинуло инициативу по официальному положению болта на мнение ЦБ по вопросу криптовалютного регулирования. Президент в своём официальном заявлении поддержал инициативу правительства».

След.новость: «Эльвира Наибулина в панике покидает Россию».

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3
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lavaw

Потому что цб не знает о чем говорит

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0
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Sergey Tischenko

Это что такое? Неужели обсуждение, а не всеобщее согласие? Такое бывает?

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Цкуро Бесцветный

ЦБ пока не национализирован - может себе такое позволить. Финансы в России вообще до сих пор одна из самых конкурентных отраслей, возможно, санкции поспособствовали)))

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Цкуро Бесцветный

"отвечать за обмен цифровых валют будет «один-единственный» банк, считает ЦБ. В этом он видит угрозу конкуренции."
ЦБ угрозу себе что ли видит? ))))

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0
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Алексей Соловьёв

Заебали

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Sergey L.

Сейчас то стабильность, доллар дорожает, еда и бензин вообще как ракета, дикая инфляция в потребительском секторе. Люди берут кредиты, чтобы… перекрыть кредиты 👌🏼😁

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–1
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Нинзя

К чему это здесь?

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Отродясь не было

Они не могут в шоколаднице посидеть и обсудить там свои вопросы, чем публично вести такие дискуссии и смешить народ?

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