ЦБ выступил против предложений Минфина о регулировании криптовалют Статьи редакции
Подход Минфина угрожает появлением «параллельной финансовой системы», считает регулятор.
ЦБ ознакомился с предложением Минфина о регулировании криптовалют и заявил, что не согласен с ними, пишет РБК.
Минфин предлагает использовать российские банки для продажи и обмена криптовалют, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить физлиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. ЦБ выступает за полный запрет на использование российской инфраструктуры для операций с криптовалютами.
В чём ЦБ не согласен с предложениями Минфина
- Если привлечь банки к операциям с криптовалютой, это может привести к оттоку денег в криптовалюты и её использованию в качестве залога, который может обесцениться.
- В итоге появится «параллельная финансовая система», которая не подчиняется правилам для финорганизаций. Сбережения россиян пойдут не на развитие экономики, а в криптовалюту, в том числе и на «поддержку нелегальной деятельности».
- Минфин предлагает запустить систему анализа транзакций криптовалют — но ЦБ говорит, что отследить их невозможно, так как криптовалюты созданы в целях анонимности и используют технологии, которые её обеспечивают.
- Судя по тексту концепции Минфина, отвечать за обмен цифровых валют будет «один-единственный» банк, считает ЦБ. В этом он видит угрозу конкуренции.
- Нельзя разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, так как невозможно оценить финансовые риски криптовалют. На их курс влияют «спекулятивные факторы», а значит, инвесторам финансовая грамотность не поможет.
- Легализация и регулирование криптовалют создаст иллюзию, что криптовалюты не несут никаких рисков. Массовые инвестиции в криптовалюту приведут к созданию пузыря на рынке — когда он лопнет, государство столкнется с социальными проблемами и «рисками финансовой нестабильности».
Не договорились 🌚
След.новость:
«Правительство выдвинуло инициативу по официальному положению болта на мнение ЦБ по вопросу криптовалютного регулирования. Президент в своём официальном заявлении поддержал инициативу правительства».
След.новость: «Эльвира Наибулина в панике покидает Россию».
Потому что цб не знает о чем говорит
Это что такое? Неужели обсуждение, а не всеобщее согласие? Такое бывает?
ЦБ пока не национализирован - может себе такое позволить. Финансы в России вообще до сих пор одна из самых конкурентных отраслей, возможно, санкции поспособствовали)))
"отвечать за обмен цифровых валют будет «один-единственный» банк, считает ЦБ. В этом он видит угрозу конкуренции."
ЦБ угрозу себе что ли видит? ))))
Заебали
Сейчас то стабильность, доллар дорожает, еда и бензин вообще как ракета, дикая инфляция в потребительском секторе. Люди берут кредиты, чтобы… перекрыть кредиты 👌🏼😁
К чему это здесь?
Они не могут в шоколаднице посидеть и обсудить там свои вопросы, чем публично вести такие дискуссии и смешить народ?
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