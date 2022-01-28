Финансы
Богдан Музыченко

Минфин, ФСБ, Минцифры и другие ведомства согласовали план по регулированию криптовалют до конца 2022 года — РБК Статьи редакции

Его не поддержал только ЦБ.

Кроме них карту разрабатывали Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг и МВД, пишет РБК со ссылкой на полученный документ, который уже подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его содержание подтвердил источник, близкий к разработке.

План действий по «дорожной карте»

  • К маю 2022 года Минфин должен проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов по переводам между физлицами и других систем».
  • Доработать ограничения, регулирующие работу участников криптовалютного рынка, определить их статус, порядок деятельности, а также выбрать надзорный орган в этой сфере.
  • К ноябрю — добавить требования группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в регулирование криптовалютного рынка.
  • К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности компаний, через которые проходит обращение криптовалютных активов в России.
  • Ввести уголовную ответственность за преступления с криптовалютой. Например, за уклонение от декларирования данных об операциях и другое.
  • Ввести административную ответственность за незаконный оборот криптовалютных активов, нарушение правил сделок с ними и организацию незаконного приёма криптовалют.
  • Разработать механизм проверки достоверности предоставляемых данных о владении криптовалютами.
  • Доработать законопроект о том, как владельцы криптовалюты должны отчитываться об операциях с ней.
  • Определить, как нужно идентифицировать клиентов операторов при обмене криптовалют. Участники рынка, попадающие под требования по борьбе с отмыванием денег, должны будут направлять информацию о платёжных операциях в Росфинмониторинг.

Среди других планов — разработать методику, которая будет оценивать стоимость криптовалютных активов, включить оборот криптовалюты в классификацию видов экономической деятельности и разобраться, можно ли применить к криптовалютным площадкам закон «О деятельности иностранных интернет-компаний».

  • 16 декабря 2021 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретить оборот криптовалют в России.
  • 27 января 2022 года Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
  • Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы». Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах.

#новость #криптовалюты #россия #право

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Степан Фадеев

Как сделать так что бы народ не возникал? (Хотя у нас и так ни кто не вякает)
-ЗАПРЕТИТЬ
-Ну ладно, запрещать не будем, но регулировать и отслеживать нужно. Сами понимаете террористы там, все дела.

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Andrei Smirnovsky

Выглядит как спланированная подстава ЦБ

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Roman Dmukh

Рип

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Mustapha Mond

Ей-богу, уж лучше бы просто запретили)

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Tilda_man

https://vc.ru/finance/355373-rbk-pravitelstvo-rf-utverdilo-dorozhnuyu-kartu-po-regulirovaniyu-kriptovalyut

Уважаемая редакция, будьте внимательны, у меня такая новость уже вышла намного раньше!

или уже новости никому кроме редакции нельзя публиковать?

РБК: Правительство РФ утвердило «дорожную карту…
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию операций с…
vc.ru
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Тцин Тцитли

Почему Набиулина так ущербно мыслит?

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–5
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Иван Шеметов

Потому что умная

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Раскладываем процесс оценки разрабатываемого дизайна на систему вопросов.

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Финансы
Валерия Козлова
ЦБ выступил против предложений Минфина о регулировании криптовалют Статьи редакции

Подход Минфина угрожает появлением «параллельной финансовой системы», считает регулятор.

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