Минфин, ФСБ, Минцифры и другие ведомства согласовали план по регулированию криптовалют до конца 2022 года — РБК Статьи редакции
Его не поддержал только ЦБ.
Кроме них карту разрабатывали Минэкономразвития, Генпрокуратура, Росфинмониторинг и МВД, пишет РБК со ссылкой на полученный документ, который уже подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его содержание подтвердил источник, близкий к разработке.
План действий по «дорожной карте»
- К маю 2022 года Минфин должен проработать «атрибуты и функционал системы комплаенс-контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов по переводам между физлицами и других систем».
- Доработать ограничения, регулирующие работу участников криптовалютного рынка, определить их статус, порядок деятельности, а также выбрать надзорный орган в этой сфере.
- К ноябрю — добавить требования группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег в регулирование криптовалютного рынка.
- К декабрю — разработать механизмы регистрации и отчётности компаний, через которые проходит обращение криптовалютных активов в России.
- Ввести уголовную ответственность за преступления с криптовалютой. Например, за уклонение от декларирования данных об операциях и другое.
- Ввести административную ответственность за незаконный оборот криптовалютных активов, нарушение правил сделок с ними и организацию незаконного приёма криптовалют.
- Разработать механизм проверки достоверности предоставляемых данных о владении криптовалютами.
- Доработать законопроект о том, как владельцы криптовалюты должны отчитываться об операциях с ней.
- Определить, как нужно идентифицировать клиентов операторов при обмене криптовалют. Участники рынка, попадающие под требования по борьбе с отмыванием денег, должны будут направлять информацию о платёжных операциях в Росфинмониторинг.
Среди других планов — разработать методику, которая будет оценивать стоимость криптовалютных активов, включить оборот криптовалюты в классификацию видов экономической деятельности и разобраться, можно ли применить к криптовалютным площадкам закон «О деятельности иностранных интернет-компаний».
- 16 декабря 2021 года ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил запретить оборот криптовалют в России.
- 27 января 2022 года Минфин подготовило план о регулировании криптовалют и добавило, что их полный запрет приведёт к дестабилизации отрасли, увеличению теневой экономики и росту мошенничества.
- Позже ЦБ раскритиковал позицию Минфина, добавив, что его подход угрожает появлением «параллельной финансовой системы». Президент России поддержал идеи Минфина о регулировании криптовалют и разрешении майнинга в отдельных регионах.
Как сделать так что бы народ не возникал? (Хотя у нас и так ни кто не вякает)
-ЗАПРЕТИТЬ
-Ну ладно, запрещать не будем, но регулировать и отслеживать нужно. Сами понимаете террористы там, все дела.
Выглядит как спланированная подстава ЦБ
Рип
Ей-богу, уж лучше бы просто запретили)
https://vc.ru/finance/355373-rbk-pravitelstvo-rf-utverdilo-dorozhnuyu-kartu-po-regulirovaniyu-kriptovalyut
Уважаемая редакция, будьте внимательны, у меня такая новость уже вышла намного раньше!
или уже новости никому кроме редакции нельзя публиковать?
Почему Набиулина так ущербно мыслит?
Потому что умная
Раскладываем процесс оценки разрабатываемого дизайна на систему вопросов.
Подход Минфина угрожает появлением «параллельной финансовой системы», считает регулятор.
Зачем — рассказывают дизайнер, логопед и агентство.
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