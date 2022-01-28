Apple отчиталась о рекордной выручке в $123,9 млрд за квартал Статьи редакции
Больше половины принесли продажи iPhone.
- Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года выросла на 11% год к году, до $123,9 млрд, прибыль — на 25%, до $34,6 млрд долларов.
- Выручка от продаж iPhone выросла на 9% и составила $71,63 млрд. Доходы от услуг (Apple TV+, Apple Music и другие) — на 24%, до $19,52 млрд.
- Выручка от продаж Mac также выросла на 25% год к году, до $10,85 млрд, от Apple Watch, Airpods, техники для дома и другого — на 13%, до $14,7 млрд. Выручка от iPad снизилась на 14%, до $7,25 млрд.
- В октябре 2021 года Apple заявила, что не получила $6 млрд за квартал из-за дефицита чипов. В отчёте Тим Кук рассказал, что ущерб компании в последнем квартале года превысил эту сумму, но не сказал насколько.
- В следующем квартале проблема с цепочками поставок будет меньше влиять на выручку, спрогнозировал гендиректор Apple.
Пока эксперты просыпаются и собираются в школу, спрошу.
Это все, Эпл конец?
С хуя ли? Прекрасные показатели, как по мне.
Правда?
как по мне.
Ну все, Тим Кук не зря работал.
(встал с дивана, потягивается и зевает)
сервисы рулят
Это да.
Хотя Apple Music оформленный на русскую Apple ID - обрезанное и печальное зрелище.
Ни вещательных/интернет радио, ни нормальных плейлистов без русских исполнителей, все рекомендации засраны российской музЫкой.
Хорошо хоть за долгие годы iTunes изучил мои вкусы и подбирает соответственно.
Ну и за свои деньги стоит того 😝
У меня есть знакомый, зашортил Эппл, говоря, что это говно. При этом делая это с Айфона :) После закрытия рынка в США уже понял, что зря. Я же наоборот прикупил до закрытия. Так и живём :)
Хорошо, что держишь в курсе. Надеемся, что прибылью не забудешь тоже поделиться
Очереди за "новой" моделью айфона всегда выглядит как-то так:
Ошибаетесь! Скорей всего так:
Ща пару оборотных штрафов назначим. Что бы жизнь медом не казалась. НАТОВские прихвостни!
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