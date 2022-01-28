Финансы
Маша Цепелева

Apple отчиталась о рекордной выручке в $123,9 млрд за квартал Статьи редакции

Больше половины принесли продажи iPhone.

  • Выручка Apple за квартал с октября по декабрь 2021 года выросла на 11% год к году, до $123,9 млрд, прибыль — на 25%, до $34,6 млрд долларов.
  • Выручка от продаж iPhone выросла на 9% и составила $71,63 млрд. Доходы от услуг (Apple TV+, Apple Music и другие) — на 24%, до $19,52 млрд.
  • Выручка от продаж Mac также выросла на 25% год к году, до $10,85 млрд, от Apple Watch, Airpods, техники для дома и другого — на 13%, до $14,7 млрд. Выручка от iPad снизилась на 14%, до $7,25 млрд.
  • В октябре 2021 года Apple заявила, что не получила $6 млрд за квартал из-за дефицита чипов. В отчёте Тим Кук рассказал, что ущерб компании в последнем квартале года превысил эту сумму, но не сказал насколько.
  • В следующем квартале проблема с цепочками поставок будет меньше влиять на выручку, спрогнозировал гендиректор Apple.

#новость #apple

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Nesterov Igor

Пока эксперты просыпаются и собираются в школу, спрошу.
Это все, Эпл конец?

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Paul Denisevich

С хуя ли? Прекрасные показатели, как по мне.

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Ivan Off

Правда?

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Yury Grinev

как по мне.
 Ну все, Тим Кук не зря работал.

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Семен Переделкин

(встал с дивана, потягивается и зевает)

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Иной бинокль

Удивительное время живём, когда выручка от Apple TV+, Apple Music приносит в 2 раза больше чем от продажи всех Макинтошей.

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Aleksandr Efimov

сервисы рулят

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Иной бинокль

Это да.
Хотя Apple Music оформленный на русскую Apple ID - обрезанное и печальное зрелище.

Ни вещательных/интернет радио, ни нормальных плейлистов без русских исполнителей, все рекомендации засраны российской музЫкой.

Хорошо хоть за долгие годы iTunes изучил мои вкусы и подбирает соответственно.

Ну и за свои деньги стоит того 😝

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Paul Denisevich

У меня есть знакомый, зашортил Эппл, говоря, что это говно. При этом делая это с Айфона :) После закрытия рынка в США уже понял, что зря. Я же наоборот прикупил до закрытия. Так и живём :)

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Антон Штадлер

Хорошо, что держишь в курсе. Надеемся, что прибылью не забудешь тоже поделиться

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1
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Ivan Off

Очереди за "новой" моделью айфона всегда выглядит как-то так:

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Никита Фомин

Ошибаетесь! Скорей всего так:

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Иной бинокль

А на самом деле вот так

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Philip Poteryahin

Ща пару оборотных штрафов назначим. Что бы жизнь медом не казалась. НАТОВские прихвостни!

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Иной бинокль

А ну быстро показал с какого устройства пишешь?
Руки на стол.

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