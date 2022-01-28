Agile. Неочевидные и вероятные кейсы применения

Agile — понятие, которое уже давно вышло за пределы IT. Сейчас так модно работать, жить, чистить зубы и даже спать. Однако немало компаний до сих пор отрицают agile в областях, отличных от разработки ПО. Давайте разберёмся в причинах и поймём, можно ли применить его где-то ещё или правда за консерваторами?