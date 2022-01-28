Финансы
Богдан Музыченко

Российский разработчик технологии для квантовой спутниковой связи QSpace привлёк $1 млн от «Газпромбанка» Статьи редакции

Стартап создаёт спутники, которые защищают данные с помощью технологии квантового распределения ключей.

  • Привлечённые деньги QSpace потратит на создание сверхмалого спутника весом около 1,33 кг, заявил стартап. Он планирует запустить спутник в космос в 2023 году.
  • Компания уже испытала экспериментальный образец спутника. Сейчас она разрабатывает опытный образец.
  • У спутника есть передатчик системы квантового распределения ключей (КРК). Это технология, которая обеспечивает максимальную защиту информации при передаче.
  • КРК используется во многих современных телекоммуникациях, чтобы передавать конфиденциальные данные. Например, технология нужна госорганам, компаниям в сфере критической информационной структуры, нефтегазовым и энерготранспортным корпорациям, подчеркнула компания.
  • Пока передавать ключи можно только с помощью кабеля на расстояние до 200 км. К концу 2024 года QSpace планирует передавать их с помощью спутниковой связи, чтобы решить проблему ограниченного растояния.
  • QSpace в 2017 году основал выпускник МФТИ Юрий Курочкин. По собственным данным, это единственный российский стартап, который работает над системами из малых спутниковых аппаратов. Компания является резидентом «Сколково».

#новость #qspace #космос #спутники

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Балкон.Ру

на создание сверхмалого спутника сверхмалого спутника

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Сменить никнейм можно

Если честно, грех не потрошить на таких новостях, но новость написано так хреново что тошно, Богдан, найди стиль стой уже.

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Иной бинокль

Хорошее начало.

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Alexey Levin

В России очень много хороших начал, но с концами не все пока красиво выходит

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Anton Salimov

да, потом их разработки, в виде бумаг, залягут в очередных "столах"

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Фиктивный Аккаунт

Лет на 10 позже китайцев?

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Skolkovo Leaks

Кстати, QSpace - резиденты "Сколково". Об этом все СМИ решили не говорить.

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Богдан Музыченко

Добавил информацию.

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Anton Salimov

ребят, да ладно вам в обиды, вас и так отмечает в футере каждый сайт, который сидит у вас в резидентах.

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Gleb Tyutikov

Мне кажется, если речь идёт о КРфк, то и до гос.тайны со всеми рисками недалеко.

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