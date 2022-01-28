Российский разработчик технологии для квантовой спутниковой связи QSpace привлёк $1 млн от «Газпромбанка» Статьи редакции
Стартап создаёт спутники, которые защищают данные с помощью технологии квантового распределения ключей.
- Привлечённые деньги QSpace потратит на создание сверхмалого спутника весом около 1,33 кг, заявил стартап. Он планирует запустить спутник в космос в 2023 году.
- Компания уже испытала экспериментальный образец спутника. Сейчас она разрабатывает опытный образец.
- У спутника есть передатчик системы квантового распределения ключей (КРК). Это технология, которая обеспечивает максимальную защиту информации при передаче.
- КРК используется во многих современных телекоммуникациях, чтобы передавать конфиденциальные данные. Например, технология нужна госорганам, компаниям в сфере критической информационной структуры, нефтегазовым и энерготранспортным корпорациям, подчеркнула компания.
- Пока передавать ключи можно только с помощью кабеля на расстояние до 200 км. К концу 2024 года QSpace планирует передавать их с помощью спутниковой связи, чтобы решить проблему ограниченного растояния.
- QSpace в 2017 году основал выпускник МФТИ Юрий Курочкин. По собственным данным, это единственный российский стартап, который работает над системами из малых спутниковых аппаратов. Компания является резидентом «Сколково».
на создание сверхмалого спутника сверхмалого спутника
Если честно, грех не потрошить на таких новостях, но новость написано так хреново что тошно, Богдан, найди стиль стой уже.
В России очень много хороших начал, но с концами не все пока красиво выходит
да, потом их разработки, в виде бумаг, залягут в очередных "столах"
Лет на 10 позже китайцев?
Кстати, QSpace - резиденты "Сколково". Об этом все СМИ решили не говорить.
Добавил информацию.
ребят, да ладно вам в обиды, вас и так отмечает в футере каждый сайт, который сидит у вас в резидентах.
Мне кажется, если речь идёт о КРфк, то и до гос.тайны со всеми рисками недалеко.
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