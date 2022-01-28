С 15 февраля китайские компании, у которых больше 1 млн пользователей, должны проходить проверку перед листингом.

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Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) подготовила полный проект правил по выходу на иностранную биржу, пишет CNBC. Перед листингом компании должны направить в комиссию запрос на размещение акций. Регулятор вынесет решение в течение 20 рабочих дней.

Кроме США и других стран, компании должны проходить проверку и перед размещением на Гонконгской бирже.

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Комиссия увидит в сделке угрозу национальной безопасности.

Один из руководителей или владельцев компании совершил уголовное преступление за последние три года.

Ведутся споры о праве собственности на компанию или её активы.

Новые ограничения также затронут компании, которые не зарегистрированы в материковом Китае, но торгуются на Гонконгской бирже.

В январе 2022 года Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) объявило, что с 15 февраля компании, у которых больше 1 млн пользователей, обязаны проходить проверку на безопасность перед размещением на бирже.