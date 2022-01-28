Угроза нацбезопасности и уголовные дела: регулятор Китая рассказал о причинах для запрета IPO на иностранных биржах Статьи редакции
С 15 февраля китайские компании, у которых больше 1 млн пользователей, должны проходить проверку перед листингом.
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) подготовила полный проект правил по выходу на иностранную биржу, пишет CNBC. Перед листингом компании должны направить в комиссию запрос на размещение акций. Регулятор вынесет решение в течение 20 рабочих дней.
Кроме США и других стран, компании должны проходить проверку и перед размещением на Гонконгской бирже.
Причины, по которым китайским компаниям может отказать в проведении IPO
- Комиссия увидит в сделке угрозу национальной безопасности.
- Один из руководителей или владельцев компании совершил уголовное преступление за последние три года.
- Ведутся споры о праве собственности на компанию или её активы.
Новые ограничения также затронут компании, которые не зарегистрированы в материковом Китае, но торгуются на Гонконгской бирже.
В январе 2022 года Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) объявило, что с 15 февраля компании, у которых больше 1 млн пользователей, обязаны проходить проверку на безопасность перед размещением на бирже.
- В августе 2021 года власти Китая предложили запретить IPO в США компаниям, которые работают с персональными данными.
С китаем уже давно все понятно, лучше обходить их рынок стороной, Си решил пойти по стопам союза
Хуже, он решил по стопам Путина ( Сталина). Хотя нет, это лучше , так как Китай в варианте Политбюро , где Генсек первый среди равных, как у них было с Дэном, имел шанс на мировое лидерство, которое ничем хорошим лаоваям не грозил, а так нет, без вариантов.
Пару лет тому назад на западе боялись что китайские it-гиганты скоро западные рынки захватят. Хорошо что дяди Си об этом позаботился. Теперь западу бояться нечего.
Разве они лишатся возможности работать на западном рынке таким образом?
А что так с Гонконгом, там же все зачистили и стерилизовали, те конечно Твиттер у них еще есть, а демократии и самостоятельности нет.
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