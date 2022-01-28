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Финансы
Валерия Козлова

Угроза нацбезопасности и уголовные дела: регулятор Китая рассказал о причинах для запрета IPO на иностранных биржах Статьи редакции

С 15 февраля китайские компании, у которых больше 1 млн пользователей, должны проходить проверку перед листингом.

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Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) подготовила полный проект правил по выходу на иностранную биржу, пишет CNBC. Перед листингом компании должны направить в комиссию запрос на размещение акций. Регулятор вынесет решение в течение 20 рабочих дней.

Кроме США и других стран, компании должны проходить проверку и перед размещением на Гонконгской бирже.

Причины, по которым китайским компаниям может отказать в проведении IPO

  • Комиссия увидит в сделке угрозу национальной безопасности.
  • Один из руководителей или владельцев компании совершил уголовное преступление за последние три года.
  • Ведутся споры о праве собственности на компанию или её активы.

Новые ограничения также затронут компании, которые не зарегистрированы в материковом Китае, но торгуются на Гонконгской бирже.

В январе 2022 года Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) объявило, что с 15 февраля компании, у которых больше 1 млн пользователей, обязаны проходить проверку на безопасность перед размещением на бирже.

  • В августе 2021 года власти Китая предложили запретить IPO в США компаниям, которые работают с персональными данными.

#новость #китай

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Михаил Желтухин

С китаем уже давно все понятно, лучше обходить их рынок стороной, Си решил пойти по стопам союза

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Alex Petrov

Хуже, он решил по стопам Путина ( Сталина). Хотя нет, это лучше , так как Китай в варианте Политбюро , где Генсек первый среди равных, как у них было с Дэном, имел шанс на мировое лидерство, которое ничем хорошим лаоваям не грозил, а так нет, без вариантов.

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Dimitri

Пару лет тому назад на западе боялись что китайские it-гиганты скоро западные рынки захватят. Хорошо что дяди Си об этом позаботился. Теперь западу бояться нечего.

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Путачок

Разве они лишатся возможности работать на западном рынке таким образом?

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Alex Petrov

А что так с Гонконгом, там же все зачистили и стерилизовали, те конечно Твиттер у них еще есть, а демократии и самостоятельности нет.

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