Почему в России не приживается краудлендинг: компаниям проще сходить в МФО, а инвесторы боятся риска Статьи редакции
«Сбер» уже закрыл свою площадку, а «Альфа-банк» продал — почему так происходит.
Как работает краудлендинг
Краудлендинг позволяет физлицам и компаниям коллективно инвестировать в бизнес по договорам займа, то есть становиться его кредиторами вместо банков. Основные заёмщики — малый бизнес, которому тяжело получить «классический» кредит.
Займы на таких платформах, по данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), обычно составляют от 15% до 25% годовых. По оценке инвестплатформы Money Friends, средняя сумма займа в декабре 2021 года составила 1,4 млн рублей.
Доходность инвестиций в краудлендинге может достигать 20–25% годовых, но инвестор-физлицо должен уплатить НДФЛ и несёт все риски в случае, если компания не сможет вернуть деньги.
С июля 2020 года ЦБ ведёт реестр краудлендинговых платформ. На январь 2022-го в списке 51 такая организация: некоторые из них позволяют не только кредитовать, но и инвестировать в малый бизнес в обмен на акции.
Однако, по словам гендиректора инвестплатформы StartTrack Антона Утехина, активных игроков около 15, остальные или готовятся к запуску, или работают над специализированными продуктами.
Какие проблемы есть на рынке
В конце 2021 года «Сбер» официально закрыл платформу «СберКредо» для инвестиций физлиц в малый бизнес. Спустя почти год после запуска площадка приостановила работу, а теперь совсем закрылась.
Крупнейшая краудлендинговая площадка в России, по данным АОИП на апрель 2021-го, — «Поток» с долей рынка 50%. Её в 2015 году запустил «Альфа-банк», но в 2019-м продал сначала 40%, а спустя два года ещё 41% в проекте.
В банке объясняли, что компания «выросла в полноценный самостоятельный бизнес», и ей лучше развиваться независимо. Модель работы не изменилась: частные инвесторы всё ещё могут выдавать займы малому бизнесу. Другие краудлендинговые площадки претерпели изменения, например:
- С 2021 года инвестплощадка для вложений в малый и средний бизнес Ozon.Invest перестала работать с физлицами. Теперь займы предоставляют только банки и финтех-компании.
- StartTrack, которая начинала как платформа для коллективного кредитования стартапов, с конца 2020 года работает как инвестплощадка, на которой можно купить акции российских компаний малого и среднего бизнеса до начала их публичного размещения.
Слишком высокие риски для инвесторов
ЦБ называл краудлендинг высокорискованным — инвесторы могут частично или полностью потерять деньги. Поэтому эксперты рекомендуют вкладывать небольшие суммы в несколько проектов.
Описывая риски, глава и сооснователь платформы Lendly.ru Александр Волгин говорил, что площадки лишь сводят заёмщиков и кредиторов, дают информацию инвесторам, но не рекомендации и гарантии. При этом унифицированных систем оценки и рейтингов нет, и инвестору нужно доверять опыту и порядочности конкретной платформы.
При несопоставимо более высоких рисках и потерях времени для большинства инвесторов итоговая доходность оказывается на уровне ОФЗ, рассказывал «Коммерсанту» источник на рынке. Например, доходность гособлигаций со средним сроком инвестирования до пяти лет составила 8,47% в декабре.
Сами площадки уверены: даже в случае возможных потерь доходность инвестиций в краудлендинге превышает депозиты и облигации. Например, по словам гендиректора JetLend Романа Хорошева, в среднем до пандемии доходность с учётом потерь по дефолтам и уплаты НДФЛ на платформе составляла около 16%.
«Качественных» компаний из МСП для инвестиций мало
По данным ЦБ, менее 10% субъектов малого и среднего бизнеса имеют доступ к банковским деньгам, писал «Ъ». При этом через краудлендинг кредитуется менее 0,1% таких компаний, оценивал в мае партнёр платформы «Поток» Армен Минасян. За границей этот показатель доходит до 10%, то есть потенциал для рынка есть.
Но вопрос в наличии на рынке качественных предприятий МСБ, которые смогут эффективно распорядиться деньгами инвесторов и вернуть их с прибылью, считает Антон Утехин из StartTrack.
«Нормальные заёмщики кредитуются в банках и пользуются помощью институтов поддержки, а ненадёжные — не проходят скоринг и андеррайтинг инвестплатформ», — поясняет управляющий партнёр Money Friends Юрий Колесников.
В МФО и краудлендинге компании могут быстрее получить деньги под схожий процент при меньшем количество документов, на меньший срок и суммы, говорит Утехин. Но рынок микрофинансовых организаций пока больше: по данным ЦБ, в 2020 году общий объём сделок на инвестплатформах составил более 7 млрд рублей, 60% средств привлекли с помощью краудлендинга. От МФО малый и средний бизнес получил около 52 млрд рублей.
Пока рынок небольшой, он не очень интересен крупным игрокам
Комментируя закрытие платформы «СберКредо», гендиректор Money Friends Тимур Ксенз отмечал, что объём рынка краудлендинга пока маленький, такие масштабы не интересны «Сберу». Антон Утехин добавляет, что с помощью линейки таких сервисов банки пытались расширить кредитный портфель за счёт более мягкого подхода к скорингу.
По оценке АОИП, которую подготовила Money Friends, в 2021 году объём рынка краудлендинга составил 8,9 млрд рублей. В ЦБ предоставили vc.ru данные только за девять месяцев: общий объём рынка краудфандинга (включает краудлендинг) составил около 8 млрд рублей.
Растёт количество как заёмщиков (+23,6% год к году; около 19,1 тысячи за девять месяцев 2021 года), так и инвесторов (+26%; 47 тысяч), отмечает регулятор. Но доля активных заёмщиков, которые заключили хотя бы один договор за квартал, составляет пока около 5%, активных инвесторов — 24%.
Рынок пока слишком молодой, отмечает Утехин, а расти начал только два года назад. По мнению Юрия Колесникова, дальнейший рост российского рынка «будет стремительным в относительных величинах за счёт низкой базы, но в абсолютных цифрах вряд ли».
Этому мешают неизвестность инструмента среди инвесторов и бизнеса, нехватка надёжных заёмщиков, а также молодость рынка и недостаточная законодательное обеспечение. Например, сейчас инвестплатформы не могут осуществлять функции налоговых агентов — прозрачно оплачивать НДФЛ, полученный физлицами.
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