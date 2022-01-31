Российский разработчик беспилотных систем для грузовиков BaseTracK привлёк $1 млн от Angelsdeck Статьи редакции
Услугами стартапа уже пользуются транспортные компании ПЭК, Fm Logistics и другие.
- BaseTracK привлёк инвестиции от сооснователей Angelsdeck Игоря Калошина, Сергея Дашкова и других, сообщил стартап. Привлечённые средства компания потратит на масштабирование бизнеса, повышение его привлекательности для инвесторов через рост выручки и использование беспилотников в коммерческой доставке грузов и подготовку к следующему раунду.
- Стартап был основан в 2017 году, он разрабатывает технологию «виртуальных рельсов» для экономии топлива и автоматизации движения автомобиля — система выстраивает цифровой аналог трассы с особенностями рельефа, поворотами и другими факторами. При этом технология учитывает массу грузовика и его конфигурацию, а также даёт подсказки водителю.
- Сейчас компания разрабатывает автоматическое управление ускорением — водитель должен будет только рулить и контролировать безопасность на дороге. В будущем стартап планирует развить беспилотные технологии до четвёртого уровня автоматизации — при нём водитель практически не участвует в управлении автомобилем.
- Услугами BaseTracK пользуются транспортные компании ПЭК, Fm Logistics, Crafter и другие — у них более 25 тысяч беспилотных грузовиков.
- По данным «Контур.Фокуса», на конец 2020 года у компании нулевая выручка, а чистый убыток составил 187 тысяч рублей.
- В сентябре 2021 года компания объявила, что запустит коммерческие беспилотные грузовики на трассе M11 в том же году. По данным Crunchbase, в марте стартап привлёк €1 млн от неназванных инвесторов. В мае Angelsdeck инвестировал в BaseTracK $1 млн.
Сейчас у компании более 25 тысяч беспилотных грузовиков.
Мне кажется тут "ошибка перевода" или хотелось бы видеть какую-нибудь ссылочку про "25 000 беспилотных грузовиков".
Мне даже 25к грузовиков с функцией автопилота кажутся маловероятными.
Поправил немножко. Речь идёт про грузовики тех компаний, которые пользуются услугами BaseTracK.
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