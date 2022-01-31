Суд отклонил жалобу Booking.com на назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей Статьи редакции
Компания заявила, что разочарована таким решением — но штраф заплатит.
- Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Booking.com на решение суда, признавшего законным штраф ФАС в 1,3 млрд рублей, следует из картотеки суда. Booking.com заявил «РИА Новости», что разочарован решением суда, но выплатит штраф.
- В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
- В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
- В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. В августе ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке, в ответ сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.
Вся эта "Гарантия лучшей цены", прямо очень напоминает как операторы сотовой связи говорят: "Ваш тариф станет дороже. Но вам невероятно повезло, вы получите услугу определитель номера бесплатно!". Тут тоже, гарантия того, что минимальная цена в гостинице будет обязательно включать в себя комиссию букинга, зато как назвали то, прямо сходу и не разберешься что к чему.
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