Forbes: Как цифровые решения могут помочь в декарбонизации промышленности

В настоящее время климатическая повестка становится ключевой для мировых политиков и бизнеса. Все больше компаний берут курс на декарбонизацию. В ООН говорят, что декарбонизация экономик — это путь к спасению человечества. Генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев в своей колонке в журнале Forbes рассказал, что пришло время обратиться к…