Финансы
Евгения Евсеева

Суд отклонил жалобу Booking.com на назначенный ФАС штраф в 1,3 млрд рублей Статьи редакции

Компания заявила, что разочарована таким решением — но штраф заплатит.

  • Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Booking.com на решение суда, признавшего законным штраф ФАС в 1,3 млрд рублей, следует из картотеки суда. Booking.com заявил «РИА Новости», что разочарован решением суда, но выплатит штраф.
  • В ноябре 2019 года ФАС обязала сервис отменить требование для российских гостиниц гарантировать лучшую цену. В декабре служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции.
  • В начале января 2020 года «Опора России» пожаловалась в ФАС на Booking.com из-за невыгодных условий договора с гостиницами, а в июне предложила законодательно запретить всем сервисам онлайн-бронирования требовать от отелей гарантию лучшей цены.
  • В феврале 2021 года Booking.com подал в суд на ФАС с требованием признать незаконным решение о доминировании и навязывании цен отелям. В августе ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за доминирующее положение на рынке, в ответ сервис подал заявление в суд с требованием признать штраф незаконным.

#новость #bookingcom

116 просмотров
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Игорь

Вся эта "Гарантия лучшей цены", прямо очень напоминает как операторы сотовой связи говорят: "Ваш тариф станет дороже. Но вам невероятно повезло, вы получите услугу определитель номера бесплатно!". Тут тоже, гарантия того, что минимальная цена в гостинице будет обязательно включать в себя комиссию букинга, зато как назвали то, прямо сходу и не разберешься что к чему.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Московский акселератор
«Московский акселератор» - лучшая стартовая площадка для стартапов
0 Обсудить
0
Личный опыт
Julia Komissarova
О стартапе после 45

Считается, что стартапы — удел молодых. Мой пост о том, как в возрасте «элегантности» начать новое предприятие.

187 187 комментариев
236
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Артем Кадочиков
Продвижение косметологической клиники: как выделяться на супер-конкурентном рынке

Приветствую, читатели vc.ru! С вами снова Артем Кадочиков, директор клиники эстетической медицины Age Clinic. В своей первой статье я рассказывал, как была создана Age Clinic и чем уникальна авторская методика гарантированного естественного омоложения от Наталии Кадочиковой – моей прекрасной мамы (она же мой деловой партнёр и главный врач Age…

5 5 комментариев
20
Офтоп
Максим Копейкин
Я у мамы маркетолог
Если бы у маркетологов были свои часы
4 4 комментария
34
Yota
Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 рублей, а наполнение тарифа будет зависеть от региона.

4 4 комментария
2
Право
Маша Цепелева
Швейцарская Sqwin SA не смогла через суд добиться запрета на продажу смартфонов Samsung в России из-за патентного спора Статьи редакции

Компания настаивала, что из-за продажи устройств с Samsung Pay она понесёт убытки.

16 16 комментариев
16
Маркетинг
MAKO-digital
Исповедь грешного PPC-копирайтера, или информационный шум, который вам лучше бы пропустить

Всем привет! На связи Михаил Дроздов, бренд-менеджер агентства МАКО. Заранее хочу предупредить, что статья вымученная и вряд ли представляет интерес для широких слоев специалистов и заказчиков контекстной рекламы, так как является суррогатом анти-кейса, который неожиданно стал кейсом. Мне бы лишнего внимания не хотелось.

0 Обсудить
Истории
Мари Губиева
Музыкальная революция на Уолл-стрит: в 90-х Дэвид Боуи выпустил облигации, основал провайдера и открыл виртуальный банк Статьи редакции

Исполнитель был одним из первых в индустрии, кто осознал важность продвижения музыки через интернет. Ещё до появления Twitter он создал форум, чтобы переписываться с фанатами, и даже построил свою вселенную BowieWorld — задолго до Meta.

Источник: Pitchfork
22 22 комментария
69
Цифра
Forbes: Как цифровые решения могут помочь в декарбонизации промышленности

В настоящее время климатическая повестка становится ключевой для мировых политиков и бизнеса. Все больше компаний берут курс на декарбонизацию. В ООН говорят, что декарбонизация экономик — это путь к спасению человечества. Генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев в своей колонке в журнале Forbes рассказал, что пришло время обратиться к…

0 Обсудить
–1
Маркетинг
Валерия Ферцер
Как выглядят известные личные бренды? 5 неочевидных выводов о продвижении

Каким должен быть личный бренд, за которым будут следить миллионы? Pressfeed изучил социальные сети Олега Тинькова, Илона Маска, Максима Ильяхова, Джейми Оливера и Артемия Лебедева -- разберемся, что делает их такими интересными.

6 6 комментариев
6
Открытие Инвестиции
Что ждет рынок и как вести себя инвесторам?

Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»), рассказывает, чем вызвано текущее падение рынка, какой сценарий развития ситуации кажется наиболее разумным и как себя вести инвесторам, когда на рынке царит паника.

0 Обсудить
Больше статей
null