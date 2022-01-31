ОАЭ с 1 июня 2023 года впервые введёт налог на прибыль в 9% для бизнеса Статьи редакции
Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.
Компании должны платить налог на прибыль, если она превышает $102 тысячи, сообщил Минфин ОАЭ. Компании должны будут подавать одну налоговую декларацию за каждый финансовый год.
Если прибыль меньше — компании освобождаются от налога. Это нужно для поддержки малого бизнеса и стартапов, пояснили в ведомстве.
В ОАЭ есть три типа регистрации — материковая, оффшорная и компания свободной зоны. Пока закон касается только компаний, которые зарегистрированы как материковые, пояснили vc.ru в международной консалтинговой компании YB Case. Если бизнес зарегистрирован в свободной зоне, платить налоги ему не нужно.
Например, в материковой компании должен быть местный инвестор, для компании из свободной зоны это требование необязательно.
Правительство будет взимать налоги со всех организаций, кроме добытчиков природных ресурсов. Также это требование не коснётся физлиц, если их выручка не связана с торговлей в ОАЭ, и иностранных инвесторов, которые не ведут бизнес в стране.
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