Пока требование касается компаний, которые зарегистрированы как материковые.

Компании должны платить налог на прибыль, если она превышает $102 тысячи, сообщил Минфин ОАЭ. Компании должны будут подавать одну налоговую декларацию за каждый финансовый год.

Если прибыль меньше — компании освобождаются от налога. Это нужно для поддержки малого бизнеса и стартапов, пояснили в ведомстве.