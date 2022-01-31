Финансы
Богдан Музыченко

Инвесткомпании Elliot и Vista купят разработчика ПО для рабочих процессов Citrix за $16,5 млрд Статьи редакции

Владельцы Citrix планировали продажу компании ещё в 2017 году.

  • Акционеры Citrix получат по $104 за каждую акцию компании, пишет Reuters. Общая сумма сделки — $16,5 млрд.
  • Стороны планируют закрыть сделку к середине 2022 года. Citrix уйдёт с биржи и объединится с аналитической компанией TIBCO Software — вместе они будут обслуживать 400 тысяч компаний с 100 млн пользователями в 100 странах.
  • Citrix разрабатывает программы, которые позволяют сотрудникам компаний получать удалённый доступ к своим рабочим компьютерам. Такие технологии пользовались популярностью во время пандемии, когда работодатели переводили сотрудников на удалёнку, пишет Bloomberg. Elliot и Vista планируют развивать это направление.
  • Citrix планировала продать компанию ещё в 2017 году — покупателями были Bain Capital и Thoma Bravo, но стороны не договорились о сумме сделки, и она сорвалась. В январе 2021 года Citrix купила платформу с российскими корнями для организации рабочих процессов Wrike за $2,25 млрд.

#новость #citrix

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Ник Ипп

Похоже кто-то планирует продолжение этой или новую пандемию....

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Юрий Другач

или задел для метавселенной

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Злой Полушубок

Полная или частичная удаленка постепенно становится нормой.

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Михаил Стерлин

Цитрикс всю жизнь был про виртуализацию, у них хорошие компетенции в этом.

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Михаил Стерлин

Ого. Классический разработчик ПО из 90ых, который смог упаковаться как стартап и сделать 1,2Х на ровном месте))

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Ник Ипп

1.2х обычная премия при выкупе

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Ник Ипп

Вопрос, стоит ли прикупить при текущих ценах и месячишко подождать. Все ж 5%

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