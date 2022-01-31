Давайте не переоценивать пользу локдауна для онлайн-бизнеса

Flowwow не “поднялся на пандемии”, как говорят иногда о российских онлайн-площадках. Весной 2020 мы выплывали, как и все. Что-то получилось легко и быстро, на чем-то мы набили шишки. С тех пор прошло почти два года: дельты, омикроны, QR-коды, ковидные недели… Расскажем честно, как и на чем мы выросли вдвое за 2021 год.